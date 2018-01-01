Судьбинушка

Летяга Просмотров: 21 Комментарии: 0 +4 Сегодня, 20:15 by

- Я, можно подумать, просил такую судьбу себе, - Лихо размазывало слёзы по сморщенным щекам, - Если хотите знать, мне… Ик!. Ой.- Не хотим знать, - промурлыкал Кот Баюн, - Наливочки?Баюн протянул лапу и взял за горлышко бутыль, которая неведомым образом выскользнула и, хихикнув, разбилась.- Уууууууу, - взвыло Лихо, - Вот видишь? Я, ик, даже не делаю ничего, оно само всё из-за меняяяаааа…- Подумаешь, - ответил Баюн, облизывая лапу, - У нас ещё есть. Есть же?Кот ткнул Водяного в бок вилкой.- Бульк, - сказал Водяной.Кот вздохнул, спрыгнул с лавки и спустился в подпол.- Что уж там, - заговорил он, звеня банками, - Мне вообще людей жрать приходится. Что ты думаешь, они вкусные?- Вкууусные, - прочавкал во сне Водяной.- Тебе и тина болотная вкусная, - ответил Баюн, - Или ты думаешь мне на столбе сидеть в радость было? Одни деревья вокруг гнилые и ни живой души вокруг, ни маленькой птички. А если дождь начинается? Сиди и мокни, крыши-то нет. А уходить нельзя, по договору чётко прописано, не подкопаешься. Вот и сижу. А после недели голода не только людей жрать начнёшь, там и кора в радость.Кот вылез из подпола и выставил на стол два бутыля вишнёвой наливки и банку маринованных грибов.- Тяжела твоя судьбинушка - Лихо утёрло слёзы и потянуло руки к бутылю, - Но я то чем провинился таким быть? Я ж и не злой совсем.- И я не злой, - Кот попытался открыть банку с грибами, - работа у нас такая. Слышь, Водяной?- А? - Водяной приоткрыл мутный глаз и уставился на Кота.- Банку открой. У меня лапки.Водяной приоткрыл второй глаз, не менее мутный, чем первый. Посмотрел вокруг, вспоминая, где он находится, а вспомнив, взял банку из лап Кота и открыл.- Так о чём это мы? - спросил он, протягивая пустой стакан Лиху.- О судьбах наших тяжких, - ответил Кот, цепляя когтём гриб.- О! - Водяной удивлённо вскинул бровь и оттуда россыпью слетело несколько десятков лягушачьих икринок, - А чем же наша судьба тяжела?- Да вот он, - Баюн указал на Лихо, - недоволен. Говорит вредить не хочу, а всё же.- Слушай больше, - Водяной залпом осушил стакан, поймал за ухом жабу и закусил, - Это у него по пьяни совесть просыпается. Лихо! Не ты ли вчера у озера прятался?Лихо покраснело.- Вот видишь, - Водяной расхохотался. Я вчера приплыл к берегу, время к ужину уже подходило, думаю, дай утащу кого посимпатичнее. Там бабы местные бельё стирают. И этот, гляжу, там прячется. Он пока рядом сидит, у кого рубашка в интересном месте порвётся, у кого пояс слетит аль бельё уронят в озеро. Не пропадать же, раздеваются да плывут ловить.Лихо покраснело ещё сильней.- Ну с ним понятно, - Кот выпил и облизал усы, - А как насчёт меня?- А что насчёт тебя? К Бабе-Яге тебя командировали, было?- Было.- Остаться на ПМЖ предлагали?Баюн вздохнул.- Предлагали.- Так что ж отказался-то? Не сидел бы под дождём, глядишь.- Ты понимаешь, - Кот опустил уши и заговорил шёпотом, - Она же меня мышей заставляет ловить. Меня! А они противные такие, грязные. Вечером час у кровати её сиди, усыпляй. Едой не делится, богатырей целиком глотает, даже косточки не остаётся. Что мне там, тоже кору жрать прикажешь?- Курей разведи, - Водяной наливал в стакан наливку, - Заниматься тебе там нечем, два-три раза усыпил кого и считай месяц свободен. Зарплата прежняя, чем не жизнь.- Курей, говоришь? - Кот задумчиво почесал подбородок, - Действительно, отличная идея же. Завтра же напишу заявление на перевод. Лихо!- Хррр, - отозвалось Лихо.- Уснул, - подытожил Водяной. - Не буди, от греха подальше. Пока тихо.Автор: Роман Седов.

Ключевые слова: Водяной Лихо Баюн не такая сказка

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