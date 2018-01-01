Судьбинушка- Я, можно подумать, просил такую судьбу себе, - Лихо размазывало слёзы по сморщенным щекам, - Если хотите знать, мне… Ик!. Ой.
- Не хотим знать, - промурлыкал Кот Баюн, - Наливочки?
Баюн протянул лапу и взял за горлышко бутыль, которая неведомым образом выскользнула и, хихикнув, разбилась.
- Уууууууу, - взвыло Лихо, - Вот видишь? Я, ик, даже не делаю ничего, оно само всё из-за меняяяаааа…
- Подумаешь, - ответил Баюн, облизывая лапу, - У нас ещё есть. Есть же?
Кот ткнул Водяного в бок вилкой.
- Бульк, - сказал Водяной.
Кот вздохнул, спрыгнул с лавки и спустился в подпол.
- Что уж там, - заговорил он, звеня банками, - Мне вообще людей жрать приходится. Что ты думаешь, они вкусные?
- Вкууусные, - прочавкал во сне Водяной.
- Тебе и тина болотная вкусная, - ответил Баюн, - Или ты думаешь мне на столбе сидеть в радость было? Одни деревья вокруг гнилые и ни живой души вокруг, ни маленькой птички. А если дождь начинается? Сиди и мокни, крыши-то нет. А уходить нельзя, по договору чётко прописано, не подкопаешься. Вот и сижу. А после недели голода не только людей жрать начнёшь, там и кора в радость.
Кот вылез из подпола и выставил на стол два бутыля вишнёвой наливки и банку маринованных грибов.
- Тяжела твоя судьбинушка - Лихо утёрло слёзы и потянуло руки к бутылю, - Но я то чем провинился таким быть? Я ж и не злой совсем.
- И я не злой, - Кот попытался открыть банку с грибами, - работа у нас такая. Слышь, Водяной?
- А? - Водяной приоткрыл мутный глаз и уставился на Кота.
- Банку открой. У меня лапки.
Водяной приоткрыл второй глаз, не менее мутный, чем первый. Посмотрел вокруг, вспоминая, где он находится, а вспомнив, взял банку из лап Кота и открыл.
- Так о чём это мы? - спросил он, протягивая пустой стакан Лиху.
- О судьбах наших тяжких, - ответил Кот, цепляя когтём гриб.
- О! - Водяной удивлённо вскинул бровь и оттуда россыпью слетело несколько десятков лягушачьих икринок, - А чем же наша судьба тяжела?
- Да вот он, - Баюн указал на Лихо, - недоволен. Говорит вредить не хочу, а всё же.
- Слушай больше, - Водяной залпом осушил стакан, поймал за ухом жабу и закусил, - Это у него по пьяни совесть просыпается. Лихо! Не ты ли вчера у озера прятался?
Лихо покраснело.
- Вот видишь, - Водяной расхохотался. Я вчера приплыл к берегу, время к ужину уже подходило, думаю, дай утащу кого посимпатичнее. Там бабы местные бельё стирают. И этот, гляжу, там прячется. Он пока рядом сидит, у кого рубашка в интересном месте порвётся, у кого пояс слетит аль бельё уронят в озеро. Не пропадать же, раздеваются да плывут ловить.
Лихо покраснело ещё сильней.
- Ну с ним понятно, - Кот выпил и облизал усы, - А как насчёт меня?
- А что насчёт тебя? К Бабе-Яге тебя командировали, было?
- Было.
- Остаться на ПМЖ предлагали?
Баюн вздохнул.
- Предлагали.
- Так что ж отказался-то? Не сидел бы под дождём, глядишь.
- Ты понимаешь, - Кот опустил уши и заговорил шёпотом, - Она же меня мышей заставляет ловить. Меня! А они противные такие, грязные. Вечером час у кровати её сиди, усыпляй. Едой не делится, богатырей целиком глотает, даже косточки не остаётся. Что мне там, тоже кору жрать прикажешь?
- Курей разведи, - Водяной наливал в стакан наливку, - Заниматься тебе там нечем, два-три раза усыпил кого и считай месяц свободен. Зарплата прежняя, чем не жизнь.
- Курей, говоришь? - Кот задумчиво почесал подбородок, - Действительно, отличная идея же. Завтра же напишу заявление на перевод. Лихо!
- Хррр, - отозвалось Лихо.
- Уснул, - подытожил Водяной. - Не буди, от греха подальше. Пока тихо.
Автор: Роман Седов.
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Сегодня, 20:15 by ЛетягаПросмотров: 21Комментарии: 0
Ключевые слова: Водяной Лихо Баюн не такая сказка