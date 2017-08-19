Кот Баюн

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 05:18

Vapiru Просмотров: 104 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 05:18 by

Что ж, дитятки, я расскажу вам сказку о том, как мужик к коту лечиться ходил. Но вы обещайте, что потом обязательно уснёте.Жил давно купец. В какой-то момент он очень сильно захворал. И никто не мог его вылечить, осталось ему недели три, не боле. Вспомнил он тогда легенду старую о коте Баюне, что на столбе железном сидит и сказками своими исцеляет. Тогда купец решил: «Нежели дома сидеть и смерти дожидаться, я пойду кота искать, а если не найду, то хотя бы в дороге погибну».Взял он узелок, топор и пошёл кота искать. Долго ли, коротко ли искал купец лес мёртвый, где птичка не щебечет, и заяц не живёт. И наконец нашёл. Посреди леса была небольшая поляна, а на поляне столб железный. Смотрит купец вверх и видит: большой кот на столбе лежит и сопит. Мужик собрался с силами и начал кота будить:- Проснись, кот! Проснись, Баюн!Проснулся кот Баюн, зашипел и вниз спрыгнул.- А ты глупец, мужик. Зачем пожаловал!?А мужик стоит, трясётся, что сказать не знает. Кот подождал, а затем сам продолжил разговор:- За исцелением?- Да, – промямлил купец.- Ну что ж, победи меня в бою честном, другого пути у тебя нет.Мужик, недолго думая, достал топор, перехватил его поудобней и ударил коту промеж глаз. Шкура и кости у кота прочные, всё равно ему на удары. Кот на мужика кидается, лапами машет, да всё никак попасть не может. Решил купец задушить кота, сел на него и вцепился в шею. Кот брыкался, ругался, кричал, но выбраться он не мог, тогда животное взмолилось:- Пощади меня, мужик, всё для тебя сделаю!А мужик продолжил душить и клятву попросил.- Клянусь!И напомнил ему мужик об излечении. Кот рассказал ему свои сказки лечебные, мужик стал здоровее прежнего. Он отправился домой, а кота с собой взял, на служение.Вечером на привал встали, мужик спать лёг, а кота караулить оставил. Вдруг почувствовал он боль резкую, открыл глаза, а кот руку ему грызёт.- Ты что творишь?! - закричал мужик и руку отдёрнул- Ем, – ответил кот, облизываясь.Ну, что дальше было, вы все знаете: съел кот мужика. Мораль сказки такова: не ходите ко всяким тварям за исцелением, а то исцелять будет нечего и некого.Ну всё, детки, время позднее, пора спать.

Ключевые слова: Кот Баюн мифология мужик болезнь авторская история

Другие, подобные истории: