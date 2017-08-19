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Сказки / Творческие истории

Кот Баюн

Что ж, дитятки, я расскажу вам сказку о том, как мужик к коту лечиться ходил. Но вы обещайте, что потом обязательно уснёте.

Жил давно купец. В какой-то момент он очень сильно захворал. И никто не мог его вылечить, осталось ему недели три, не боле. Вспомнил он тогда легенду старую о коте Баюне, что на столбе железном сидит и сказками своими исцеляет. Тогда купец решил: «Нежели дома сидеть и смерти дожидаться, я пойду кота искать, а если не найду, то хотя бы в дороге погибну».

Взял он узелок, топор и пошёл кота искать. Долго ли, коротко ли искал купец лес мёртвый, где птичка не щебечет, и заяц не живёт. И наконец нашёл. Посреди леса была небольшая поляна, а на поляне столб железный. Смотрит купец вверх и видит: большой кот на столбе лежит и сопит. Мужик собрался с силами и начал кота будить:

- Проснись, кот! Проснись, Баюн!

Проснулся кот Баюн, зашипел и вниз спрыгнул.

- А ты глупец, мужик. Зачем пожаловал!?

А мужик стоит, трясётся, что сказать не знает. Кот подождал, а затем сам продолжил разговор:

- За исцелением?

- Да, – промямлил купец.

- Ну что ж, победи меня в бою честном, другого пути у тебя нет.

Мужик, недолго думая, достал топор, перехватил его поудобней и ударил коту промеж глаз. Шкура и кости у кота прочные, всё равно ему на удары. Кот на мужика кидается, лапами машет, да всё никак попасть не может. Решил купец задушить кота, сел на него и вцепился в шею. Кот брыкался, ругался, кричал, но выбраться он не мог, тогда животное взмолилось:

- Пощади меня, мужик, всё для тебя сделаю!

А мужик продолжил душить и клятву попросил.

- Клянусь!

И напомнил ему мужик об излечении. Кот рассказал ему свои сказки лечебные, мужик стал здоровее прежнего. Он отправился домой, а кота с собой взял, на служение.

Вечером на привал встали, мужик спать лёг, а кота караулить оставил. Вдруг почувствовал он боль резкую, открыл глаза, а кот руку ему грызёт.

- Ты что творишь?! - закричал мужик и руку отдёрнул

- Ем, – ответил кот, облизываясь.

Ну, что дальше было, вы все знаете: съел кот мужика. Мораль сказки такова: не ходите ко всяким тварям за исцелением, а то исцелять будет нечего и некого.

Ну всё, детки, время позднее, пора спать.


Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 05:18
Сегодня, 05:18 by VapiruПросмотров: 104Комментарии: 2
+3

Ключевые слова: Кот Баюн мифология мужик болезнь авторская история

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Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 06:16
+2
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Комментариев: 12 679
Кота Баюна, да в услужение?! Что то переборщил мужик с лечением.)) +
Зарегистрирован: 19.08.2017
                                 
#2 написал: акжана
Сегодня, 06:53
0
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Репутация: (1062|-1)
Публикаций: 3
Комментариев: 1 064
Согласна, что не надо было после лечения связываться с котом. Баюн, все-таки кот-людоед и это его предназначение.
Купца жалко (быть съеденным - это просто кошмар!), а мораль, конечно же присутствует в том смысле, что исцеление с помощью темных сил всегда имеет "побочные эффекты".
Автор, ловите плюс!
Зарегистрирован: 6.05.2016
   
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