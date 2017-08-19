Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Сказки

Ведьмин круг

- Вылезай, говорю, ирод! - Баба-Яга, нахмурившись, стояла у печи, держа в руках ветку, - Не доводи до греха!

- Все мы живём во грехе, - отозвался Баюн из-за печи, - Нет нашим душам ни прощения, ни покоя. Нам остаётся только принять это и жить дальше с этой тяжёлой ношей.

Баба-Яга на несколько секунд задумалась и потрясла головой.

- Зубы мне тут не заговаривай, валенок! - она стукнула веткой по печи, - Вылезай!

- Если что, я сметану не трогал. И рыбу тоже не трогал. Я вообще спал и физически не мог ничего взять. Но даже если бы и взял: разве жизнь котика стоит того, чтобы причинять ему вред за такую несущественную жалкую мелочь, как рыбка или банка сметаны? Неужели ты так мелочна?

Баба-Яга вздохнула, взяла метлу и сунула её за печку. Кот выпрыгнул с другой стороны, схватил с пола ветку и встал на задние лапы.

- Защищайся! - радостно заорал он, размахивая веткой, - Что, теперь ты не такая смелая?

Яга неожиданно быстро оказалась около него, крепко схватив за шкирку и подняв перед собой.

- Пощады! - захныкал Баюн, - Я не знаю, что на меня нашло! Околдовали, не иначе! Я сметану съел, находясь под действием сильного колдовства, не имея возможности сопротивляться, честное мурчащее!

- Это, конечно, к делу не относится, - усмехнулась Баба-Яга, - Но ты потом и за это сполна получишь.

- Я оговорился. Колдовство продолжается, не иначе!

Получив веткой по мягкому месту, Баюн неодобрительно фыркнул и нахмурился.

- Я буду мстить.

- Обязательно, - кивнула Яга, - Ты на озеро зачем ходишь?

- Рыбу ловить, что за глупые вопросы? Ай! А ну пусти, я тебе покажу! Ай! Признаю, погорячился.

- А почему Водяной жалуется, что ты ему есть мешаешь? Он, бедняга, неделю уже голодный сидит!

- Вот оно что! - Баюн презрительно поморщился, - Обвинять котика в своих проблемах это как-то низко, ты не находишь?

- По делу отвечай! - велела Яга, - Что опять натворил?

- Ничего. Сидел, рыбу ловил, никого не трогал.

- Точно?

- Точно. А, ещё грибы посадил.

- Какие грибы? - не поняла Яга, - Зачем посадил?

- Поганки, - ответил Баюн, - Белые. Там вообще с ними умора - садишь грибы кругом, люди называют их “ведьминым” и потом за версту обходят.

- И ты их у озера посадил? Зачем?

- Как зачем? Люди приходят купаться, шумят, рыбу всю распугивают. А уж если Водяной кого тащить начинает - вообще визг да плач на всю округу. А так тишина и спокойствие - то, что нужно.

Яга со вздохом отпустила Кота, и он в два прыжка оказался на печке.

- Научил-то кто?

- Сам придумал, само собой, - фыркнул Баюн, - Не первый, конечно, но сам. Видел, как Кикимора так у болота делает и тоже придумал.

- А людей как бояться заставил?

- А их и заставлять не надо, они сами себе сразу напридумывали всякого.

Яга со скрипом села на лавку.

- Умён, когда не надо, - вздохнула она, - Грибы убрать придётся, негоже, чтоб Водяной голодал.

- Пусть убирает, так и быть. Я что-нибудь придумаю ещё.

- Корзинку в лапы и вперёд, - нахмурилась Баба-Яга, - Соберёшь и домой неси, завтра пирожков нажарим. А для Водяного доброго молодца по пути добудь.

- А двух не надо? - съязвил Баюн.

- Надо. Узнаю, что не добыл - превращу в лягушку, будешь сливки взбивать.


Автор: Роман Седов.
Источник.
Вчера, 22:14 by ЛетягаПросмотров: 40Комментарии: 2
+5

Ключевые слова: Баба Яга Водяной Кот Баюн не такая сказка

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 00:01
+1
Группа: Журналисты
Репутация: (2462|0)
Публикаций: 1 308
Комментариев: 8 917
smeh прикольный кот Баюн)))
Зарегистрирован: 19.08.2017
                           
#2 написал: Серебряная пуля
Сегодня, 08:00
0
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2411|-1)
Публикаций: 88
Комментариев: 5 663
Хорошая сказка!
+++++++++++++
Зарегистрирован: 10.08.2013
              
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.