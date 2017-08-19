Ведьмин круг

Летяга Просмотров: 40 Комментарии: 2 +5 Вчера, 22:14 by

- Вылезай, говорю, ирод! - Баба-Яга, нахмурившись, стояла у печи, держа в руках ветку, - Не доводи до греха!- Все мы живём во грехе, - отозвался Баюн из-за печи, - Нет нашим душам ни прощения, ни покоя. Нам остаётся только принять это и жить дальше с этой тяжёлой ношей.Баба-Яга на несколько секунд задумалась и потрясла головой.- Зубы мне тут не заговаривай, валенок! - она стукнула веткой по печи, - Вылезай!- Если что, я сметану не трогал. И рыбу тоже не трогал. Я вообще спал и физически не мог ничего взять. Но даже если бы и взял: разве жизнь котика стоит того, чтобы причинять ему вред за такую несущественную жалкую мелочь, как рыбка или банка сметаны? Неужели ты так мелочна?Баба-Яга вздохнула, взяла метлу и сунула её за печку. Кот выпрыгнул с другой стороны, схватил с пола ветку и встал на задние лапы.- Защищайся! - радостно заорал он, размахивая веткой, - Что, теперь ты не такая смелая?Яга неожиданно быстро оказалась около него, крепко схватив за шкирку и подняв перед собой.- Пощады! - захныкал Баюн, - Я не знаю, что на меня нашло! Околдовали, не иначе! Я сметану съел, находясь под действием сильного колдовства, не имея возможности сопротивляться, честное мурчащее!- Это, конечно, к делу не относится, - усмехнулась Баба-Яга, - Но ты потом и за это сполна получишь.- Я оговорился. Колдовство продолжается, не иначе!Получив веткой по мягкому месту, Баюн неодобрительно фыркнул и нахмурился.- Я буду мстить.- Обязательно, - кивнула Яга, - Ты на озеро зачем ходишь?- Рыбу ловить, что за глупые вопросы? Ай! А ну пусти, я тебе покажу! Ай! Признаю, погорячился.- А почему Водяной жалуется, что ты ему есть мешаешь? Он, бедняга, неделю уже голодный сидит!- Вот оно что! - Баюн презрительно поморщился, - Обвинять котика в своих проблемах это как-то низко, ты не находишь?- По делу отвечай! - велела Яга, - Что опять натворил?- Ничего. Сидел, рыбу ловил, никого не трогал.- Точно?- Точно. А, ещё грибы посадил.- Какие грибы? - не поняла Яга, - Зачем посадил?- Поганки, - ответил Баюн, - Белые. Там вообще с ними умора - садишь грибы кругом, люди называют их “ведьминым” и потом за версту обходят.- И ты их у озера посадил? Зачем?- Как зачем? Люди приходят купаться, шумят, рыбу всю распугивают. А уж если Водяной кого тащить начинает - вообще визг да плач на всю округу. А так тишина и спокойствие - то, что нужно.Яга со вздохом отпустила Кота, и он в два прыжка оказался на печке.- Научил-то кто?- Сам придумал, само собой, - фыркнул Баюн, - Не первый, конечно, но сам. Видел, как Кикимора так у болота делает и тоже придумал.- А людей как бояться заставил?- А их и заставлять не надо, они сами себе сразу напридумывали всякого.Яга со скрипом села на лавку.- Умён, когда не надо, - вздохнула она, - Грибы убрать придётся, негоже, чтоб Водяной голодал.- Пусть убирает, так и быть. Я что-нибудь придумаю ещё.- Корзинку в лапы и вперёд, - нахмурилась Баба-Яга, - Соберёшь и домой неси, завтра пирожков нажарим. А для Водяного доброго молодца по пути добудь.- А двух не надо? - съязвил Баюн.- Надо. Узнаю, что не добыл - превращу в лягушку, будешь сливки взбивать.Автор: Роман Седов.

Ключевые слова: Баба Яга Водяной Кот Баюн не такая сказка

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