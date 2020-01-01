Сражения не будет

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 14:32

Сделано_в_СССР Просмотров: 37 Комментарии: 0 +3 Сегодня, 14:32 by

— Извини, — сухо сказал дракон. — Сражения не будет.— Но я хочу биться! — воскликнул рыцарь. — Выходи на бой!Дракон пожевал губами.— Я серьезно, — сказал он. — Тебе тут ловить нечего. Если ты, конечно, не из этих…— Из каких? — не понял рыцарь.Дракон объяснил.— Что?! — возмутился рыцарь. — Нет! Я нормальный! Что за инсинуации!— Извини, извини, — смутился дракон. — Просто подумал, вдруг…— Это из-за перьев на шлеме, да?— Да нет же…— Знаешь, это просто свинство! — рыцарь был рассержен не на шутку. — Кто вообще дал тебе право судить о моей личной жизни?— Прости.— Теперь я просто обязан сражаться, — сказал рыцарь. — Хочешь ты того или нет, а мы будем биться.— Я же попросил прощения!.. Просто не могу взять в толк, зачем ты пришел, если ты не…— Освобождать принцессу, само собой!Дракон хлопнул себя лапой по лбу.— Ну вот, — сказал он. — Я так и знал. Ты все перепутал. Замок с принцессой и драконом в другой стороне. Тебе надо было свернуть от постоялого двора налево, а ты, наверное, пошел прямо, да?.. Ну, вот, видишь. Я так сразу и подумал, что ты пришел не туда. Знаешь, я ставил указатель недели две назад, но какие-то вандалы его постоянно ломают…— В каком смысле — «пришел не туда»? — удивился рыцарь. — Что ты мне голову морочишь? Я же вижу: вот замок, вот дракон!— Верно, но…— Значит, и принцесса внутри есть! Ты ведь тут не для красоты сидишь!— Послушай…— Ну, повернул я не туда, что с того? Не все ли равно — одна принцесса или другая? Ту пусть спасет кто-то еще. Не возвращаться же мне…— Может, дашь мне слово сказать?Рыцарь сердито уставился на дракона сквозь прорезь в шлеме.— Ну?..— Тут нет принцессы.— Как это «нет»?— А вот так. Я тут охраняю вовсе не принцессу.— Не принцессу?.. А кого?— В общем…— Царевну?.. Или, может, зачарованную деву, прекрасную, как заря? Да, я где-то читал…— Принца.— Что, прости?— Не что, а кого. Принца.Рыцарь умолк. Дракон терпеливо ждал, пока мысль пробьется сквозь железный шлем и твердый рыцарский лоб.— Принца?.. — наконец переспросил рыцарь.— Ага! — жизнерадостно подтвердил дракон.— Тьфу! — в сердцах плюнул рыцарь.Он снял шлем и принялся протирать его изнутри рукавом.— Послушай, — сказал дракон, — я понимаю, ты далеко ехал, лошадь устала. Можешь заночевать тут, а утром вернешься на нужную дорогу…— Ни за что! — покачал головой рыцарь. — Это ж выдумают, заточать в замке не принцессу, не царевну… Не деву, на худой конец — а вот это самое!.. Да какой рыцарь поедет его выручать?..Он вдруг замер и испуганно посмотрел на дракона.— И много рыцарей приходит?— Рыцарей? — переспросил дракон. — Не особенно. Ты пойми правильно, тут все чаще принцессы или графские дочки.Рыцарь уронил шлем себе на ногу.— Вообще, девицы из знатных родов хорошо идут, — продолжал дракон. — Но бывает, даже и обычные селянки забегают. Принца, знаешь ли, всем хочется.— Селянки?..— Ага. Ох, и бойкие девки, хочу тебе сказать, — сказал дракон. — А как-то раз заглядывала даже одна вдовствующая королева. Ну, эти точно знают, чего хотят…Рыцарь опасливо покосился на окна замка.— Погоди, — дрогнувшим голосом сказал он. — Ты хочешь сказать… Женщины идут с тобой сражаться, чтобы заполучить принца?..— Ага, — кивнул дракон.— А он просто сидит себе в замке и ждет?— Ну, конечно. Ты же знаешь, так полагается. Очень славный парень, хотя в карты на деньги я с ним больше не играю.Лицо рыцаря пошло пятнами.— Но… Это же женщины! — воскликнул он. — Как!.. Почему?..— Что — «почему»? — не понял дракон.— Это ведь мужчины должны сражаться за прекрасных дам! — пояснил рыцарь.Дракон пожал плечами.— Веяние времени.— Но ты же дракон!.. Разве можно позволять женщинам сражаться с драконом?!Дракон грустно покачал головой.— И не говори, — согласился он. — Но ничего не поделаешь, работа есть работа. А за опасность мне доплачивают.— Мир сошел с ума, — сказал рыцарь и надел шлем. — Как ты сказал — от харчевни налево?— Это когда ты шел сюда, надо было налево, — сказал дракон. — А если смотреть отсюда, то направо.— Спасибо.— Не за что. Слушай, если позволишь, один маленький совет…— Да?..— Езжай лучше прямо, прямо и налево, там тоже есть замок с драконом и принцессой. Он, правда, подальше, но зато принцесса…Он замялся.— Получше? — спросил рыцарь.— Посвежее, что ли. Ты, вроде, парень молодой… Ну, в общем, ты понял.— Спасибо.Рыцарь взгромоздился на коня, дернул поводья. Выбравшись на дорогу, он ехал в задумчивости, пока его не окликнули. Он поднял голову.— Что?.. — спросил он.— Я говорю, я правильно еду?Девица сидела в седле по-женски, свесив обе ноги влево. В руках она теребила кожаный хлыстик.— Я ехала к замку прекрасного принца, — сказала она. — Но на дороге нет никаких указателей, и мне кажется, я заблудилась.— О, нет, — отозвался рыцарь. — Это там, за поворотом.— А вы не оттуда едете? — вдруг забеспокоилась девица. — Вы, случайно, его не освободили, нет?..— Я? — удивился рыцарь. — С чего вы взяли?Девица смутилась.— Ну, знаете, я увидела эти перья на вашем шлеме, и подумала… Ну, вдруг вы из этих…— Что? Нет!.. Конечно, нет! — возмутился рыцарь. — Я просто мимо проезжал.— Уф, — с облегчением выдохнула девица. — Слава богу. А то знаете, сейчас и так нелегко, а еще эти… Ну, в общем, как хорошо, что вы не из таких.— Да уж.— Так вы говорите, за поворотом?— Да, да. Совсем рядом. Может, пара миль.— Благодарю, — улыбнулась всадница и хлестнула свою лошадку.Рыцарь проводил ее взглядом, потом стянул с головы шлем, выдернул плюмаж и швырнул перья на дорогу.Пришпорив коня, он поскакал прочь.Автор - неизвестен..

Ключевые слова: Рыцарь дракон всадница-девица сказка

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