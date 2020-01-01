Сражения не будет
— Извини, — сухо сказал дракон. — Сражения не будет.
— Но я хочу биться! — воскликнул рыцарь. — Выходи на бой!
Дракон пожевал губами.
— Я серьезно, — сказал он. — Тебе тут ловить нечего. Если ты, конечно, не из этих…
— Из каких? — не понял рыцарь.
Дракон объяснил.
— Что?! — возмутился рыцарь. — Нет! Я нормальный! Что за инсинуации!
— Извини, извини, — смутился дракон. — Просто подумал, вдруг…
— Это из-за перьев на шлеме, да?
— Да нет же…
— Знаешь, это просто свинство! — рыцарь был рассержен не на шутку. — Кто вообще дал тебе право судить о моей личной жизни?
— Прости.
— Теперь я просто обязан сражаться, — сказал рыцарь. — Хочешь ты того или нет, а мы будем биться.
— Я же попросил прощения!.. Просто не могу взять в толк, зачем ты пришел, если ты не…
— Освобождать принцессу, само собой!
Дракон хлопнул себя лапой по лбу.
— Ну вот, — сказал он. — Я так и знал. Ты все перепутал. Замок с принцессой и драконом в другой стороне. Тебе надо было свернуть от постоялого двора налево, а ты, наверное, пошел прямо, да?.. Ну, вот, видишь. Я так сразу и подумал, что ты пришел не туда. Знаешь, я ставил указатель недели две назад, но какие-то вандалы его постоянно ломают…
— В каком смысле — «пришел не туда»? — удивился рыцарь. — Что ты мне голову морочишь? Я же вижу: вот замок, вот дракон!
— Верно, но…
— Значит, и принцесса внутри есть! Ты ведь тут не для красоты сидишь!
— Послушай…
— Ну, повернул я не туда, что с того? Не все ли равно — одна принцесса или другая? Ту пусть спасет кто-то еще. Не возвращаться же мне…
— Может, дашь мне слово сказать?
Рыцарь сердито уставился на дракона сквозь прорезь в шлеме.
— Ну?..
— Тут нет принцессы.
— Как это «нет»?
— А вот так. Я тут охраняю вовсе не принцессу.
— Не принцессу?.. А кого?
— В общем…
— Царевну?.. Или, может, зачарованную деву, прекрасную, как заря? Да, я где-то читал…
— Принца.
— Что, прости?
— Не что, а кого. Принца.
Рыцарь умолк. Дракон терпеливо ждал, пока мысль пробьется сквозь железный шлем и твердый рыцарский лоб.
— Принца?.. — наконец переспросил рыцарь.
— Ага! — жизнерадостно подтвердил дракон.
— Тьфу! — в сердцах плюнул рыцарь.
Он снял шлем и принялся протирать его изнутри рукавом.
— Послушай, — сказал дракон, — я понимаю, ты далеко ехал, лошадь устала. Можешь заночевать тут, а утром вернешься на нужную дорогу…
— Ни за что! — покачал головой рыцарь. — Это ж выдумают, заточать в замке не принцессу, не царевну… Не деву, на худой конец — а вот это самое!.. Да какой рыцарь поедет его выручать?..
Он вдруг замер и испуганно посмотрел на дракона.
— И много рыцарей приходит?
— Рыцарей? — переспросил дракон. — Не особенно. Ты пойми правильно, тут все чаще принцессы или графские дочки.
Рыцарь уронил шлем себе на ногу.
— Вообще, девицы из знатных родов хорошо идут, — продолжал дракон. — Но бывает, даже и обычные селянки забегают. Принца, знаешь ли, всем хочется.
— Селянки?..
— Ага. Ох, и бойкие девки, хочу тебе сказать, — сказал дракон. — А как-то раз заглядывала даже одна вдовствующая королева. Ну, эти точно знают, чего хотят…
Рыцарь опасливо покосился на окна замка.
— Погоди, — дрогнувшим голосом сказал он. — Ты хочешь сказать… Женщины идут с тобой сражаться, чтобы заполучить принца?..
— Ага, — кивнул дракон.
— А он просто сидит себе в замке и ждет?
— Ну, конечно. Ты же знаешь, так полагается. Очень славный парень, хотя в карты на деньги я с ним больше не играю.
Лицо рыцаря пошло пятнами.
— Но… Это же женщины! — воскликнул он. — Как!.. Почему?..
— Что — «почему»? — не понял дракон.
— Это ведь мужчины должны сражаться за прекрасных дам! — пояснил рыцарь.
Дракон пожал плечами.
— Веяние времени.
— Но ты же дракон!.. Разве можно позволять женщинам сражаться с драконом?!
Дракон грустно покачал головой.
— И не говори, — согласился он. — Но ничего не поделаешь, работа есть работа. А за опасность мне доплачивают.
— Мир сошел с ума, — сказал рыцарь и надел шлем. — Как ты сказал — от харчевни налево?
— Это когда ты шел сюда, надо было налево, — сказал дракон. — А если смотреть отсюда, то направо.
— Спасибо.
— Не за что. Слушай, если позволишь, один маленький совет…
— Да?..
— Езжай лучше прямо, прямо и налево, там тоже есть замок с драконом и принцессой. Он, правда, подальше, но зато принцесса…
Он замялся.
— Получше? — спросил рыцарь.
— Посвежее, что ли. Ты, вроде, парень молодой… Ну, в общем, ты понял.
— Спасибо.
Рыцарь взгромоздился на коня, дернул поводья. Выбравшись на дорогу, он ехал в задумчивости, пока его не окликнули. Он поднял голову.
— Что?.. — спросил он.
— Я говорю, я правильно еду?
Девица сидела в седле по-женски, свесив обе ноги влево. В руках она теребила кожаный хлыстик.
— Я ехала к замку прекрасного принца, — сказала она. — Но на дороге нет никаких указателей, и мне кажется, я заблудилась.
— О, нет, — отозвался рыцарь. — Это там, за поворотом.
— А вы не оттуда едете? — вдруг забеспокоилась девица. — Вы, случайно, его не освободили, нет?..
— Я? — удивился рыцарь. — С чего вы взяли?
Девица смутилась.
— Ну, знаете, я увидела эти перья на вашем шлеме, и подумала… Ну, вдруг вы из этих…
— Что? Нет!.. Конечно, нет! — возмутился рыцарь. — Я просто мимо проезжал.
— Уф, — с облегчением выдохнула девица. — Слава богу. А то знаете, сейчас и так нелегко, а еще эти… Ну, в общем, как хорошо, что вы не из таких.
— Да уж.
— Так вы говорите, за поворотом?
— Да, да. Совсем рядом. Может, пара миль.
— Благодарю, — улыбнулась всадница и хлестнула свою лошадку.
Рыцарь проводил ее взглядом, потом стянул с головы шлем, выдернул плюмаж и швырнул перья на дорогу.
Пришпорив коня, он поскакал прочь.
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Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 14:32
Сегодня, 14:32 by Сделано_в_СССРПросмотров: 37Комментарии: 0
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