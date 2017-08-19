Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Сказки

Похищенный Рыцарь: Толпа нуждающихся в помощи

— Я, наверное, не расслышал, — Рыцарь поковырял мизинцем в ухе. — Мы будем помогать попавшим в беду?

— Верно! — восторженно кивнул Дракон. — Здорово, правда? Ну признай, что это отличная идея!

— Я бы и рад, но что-то не получается.

— Почему? Что тебе на этот раз не нравится?

— То, что мы будем заниматься всякими глупостями! — фыркнул Рыцарь. — Как ты себе это представляешь? Сломается у кого-то колесо на телеге — он что, сразу к нам побежит, помощи просить?

— Такими мелочами мы заниматься не будем, — ответил Дракон. — Мы будем браться только за самые сложные и странные дела.

— Например?

— Например, похитят где-нибудь Принцессу, а мы отправимся её выручать.

— Бесплатно?

— Нет.

— Тогда почему бы родителям этой Принцессы просто не заплатить похитителям? — усмехнулся Рыцарь.

— А мы будем брать в два раза дешевле запрошенного, — подмигнул Дракон. — Заказов будет тьма!

— Откуда? Тут кроме тебя никто Принцесс не похищает. Правильнее будет сказать, что теперь вообще никто Принцесс не похищает.

Дракон потёр лапой нос и вздохнул.

— Может кто-нибудь начнёт?

— Конечно! — согласно кивнул Рыцарь. — А мы подождём, пока это не произойдёт. Лет десять. Или пятьдесят.

— Нам всё равно будет, чем заняться, — уверенно сказал Дракон. — Мало, что ли, в мире происходит странного и необъяснимого?

— Много, не спорю. Но мы-то чем поможем? Ты разбираешься в странном или необъяснимом? Нет. И я нет.

— Будем учиться. Соглашайся! Заработанное будем делить честно.

— Пятьдесят на пятьдесят?

— Про Одуванчика забыл.

— А он-то ещё зачем? — удивился Рыцарь. — Чем он поможет?

— У него очень хороший нюх, — пожал плечами Дракон. — И потом, не оставлять же его здесь одного? А если нас не будет неделю? Что он будет кушать?

Рыцарь посмотрел на спящего Тролля, обнимающего ножку стола, и махнул рукой.

— Ладно, пусть так, — проворчал он. — Всё равно из этой затеи ничего не выйдет.

— Это мы ещё посмотрим, — подмигнул Дракон, потирая лапы. — Я знал, что ты согласишься, а потому уже пустил слух о нашем славном деле. К вечеру здесь уже будет толпа нуждающихся в нашей помощи!

***

Вечером Дракон молча пил чай с лимонным пирогом и вздыхал.

— Может ещё раз посмотреть?

— Я две минуты назад выходил, — отозвался Рыцарь. — Никого там нет.

— Может найти не могут?

— Ага. Тут же так много Драконов живёт — пока найдёшь нужного!

— Много? — удивился Дракон. — В самом деле? А я даже и не слышал… А-а-а! Опять твой сарказм. Тогда почему никого нет?

— Может потому, что никому не нужна наша помощь? — предположил Рыцарь. — Или люди не решаются просить её у Дракона. Кто знает, что у тебя на уме.

Дракон тяжело вздохнул. Рыцарь, глядя на него, тоже вздохнул и прислушался.

— А может и правда найти не могут, — сказал он, направляясь к выходу. — Пойду ещё раз посмотрю.



Автор: Роман Седов.
Источник.
Сегодня, 06:45 by ЛетягаПросмотров: 54Комментарии: 2
+4

Ключевые слова: Дракон похищенный рыцарь помощь не такая сказка

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 08:41
+1
Группа: Журналисты
Репутация: (2848|-1)
Публикаций: 1 734
Комментариев: 11 085
Дракон решил заняться коммерцией?! В два раза меньше плата, заказов тьма....)))) laughing +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                               
#2 написал: Estellan
Сегодня, 11:40
+1
Группа: Редакторы
Репутация: (1548|0)
Публикаций: 161
Комментариев: 2 007
Какой-то все же очень подозрительный дракон. И что у него на уме?
Зарегистрирован: 23.07.2015
          
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.