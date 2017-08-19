Похищенный Рыцарь: Толпа нуждающихся в помощи

Летяга Просмотров: 54 Комментарии: 2 +4 Сегодня, 06:45 by

— Я, наверное, не расслышал, — Рыцарь поковырял мизинцем в ухе. — Мы будем помогать попавшим в беду?— Верно! — восторженно кивнул Дракон. — Здорово, правда? Ну признай, что это отличная идея!— Я бы и рад, но что-то не получается.— Почему? Что тебе на этот раз не нравится?— То, что мы будем заниматься всякими глупостями! — фыркнул Рыцарь. — Как ты себе это представляешь? Сломается у кого-то колесо на телеге — он что, сразу к нам побежит, помощи просить?— Такими мелочами мы заниматься не будем, — ответил Дракон. — Мы будем браться только за самые сложные и странные дела.— Например?— Например, похитят где-нибудь Принцессу, а мы отправимся её выручать.— Бесплатно?— Нет.— Тогда почему бы родителям этой Принцессы просто не заплатить похитителям? — усмехнулся Рыцарь.— А мы будем брать в два раза дешевле запрошенного, — подмигнул Дракон. — Заказов будет тьма!— Откуда? Тут кроме тебя никто Принцесс не похищает. Правильнее будет сказать, что теперь вообще никто Принцесс не похищает.Дракон потёр лапой нос и вздохнул.— Может кто-нибудь начнёт?— Конечно! — согласно кивнул Рыцарь. — А мы подождём, пока это не произойдёт. Лет десять. Или пятьдесят.— Нам всё равно будет, чем заняться, — уверенно сказал Дракон. — Мало, что ли, в мире происходит странного и необъяснимого?— Много, не спорю. Но мы-то чем поможем? Ты разбираешься в странном или необъяснимом? Нет. И я нет.— Будем учиться. Соглашайся! Заработанное будем делить честно.— Пятьдесят на пятьдесят?— Про Одуванчика забыл.— А он-то ещё зачем? — удивился Рыцарь. — Чем он поможет?— У него очень хороший нюх, — пожал плечами Дракон. — И потом, не оставлять же его здесь одного? А если нас не будет неделю? Что он будет кушать?Рыцарь посмотрел на спящего Тролля, обнимающего ножку стола, и махнул рукой.— Ладно, пусть так, — проворчал он. — Всё равно из этой затеи ничего не выйдет.— Это мы ещё посмотрим, — подмигнул Дракон, потирая лапы. — Я знал, что ты согласишься, а потому уже пустил слух о нашем славном деле. К вечеру здесь уже будет толпа нуждающихся в нашей помощи!***Вечером Дракон молча пил чай с лимонным пирогом и вздыхал.— Может ещё раз посмотреть?— Я две минуты назад выходил, — отозвался Рыцарь. — Никого там нет.— Может найти не могут?— Ага. Тут же так много Драконов живёт — пока найдёшь нужного!— Много? — удивился Дракон. — В самом деле? А я даже и не слышал… А-а-а! Опять твой сарказм. Тогда почему никого нет?— Может потому, что никому не нужна наша помощь? — предположил Рыцарь. — Или люди не решаются просить её у Дракона. Кто знает, что у тебя на уме.Дракон тяжело вздохнул. Рыцарь, глядя на него, тоже вздохнул и прислушался.— А может и правда найти не могут, — сказал он, направляясь к выходу. — Пойду ещё раз посмотрю.Автор: Роман Седов.

Ключевые слова: Дракон похищенный рыцарь помощь не такая сказка

Другие, подобные истории: