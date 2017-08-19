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Сказки

Похищенный Рыцарь: Долгий странный сон

Рыцарь открыл глаза, посмотрел по сторонам и зевнул.

— Доброе утро! — Дракон помахал ему лапой. — Если день можно назвать утром.

— Мне снился странный сон, — пробормотал Рыцарь, зевая ещё раз, — будто я состарился и у меня есть внук.

— Один?

— Наверное. Я видел только одного. А что?

— Просто спросил, — пожал плечами Дракон. — И это весь сон?

— Не весь, — Рыцарь отбросил одеяло и поёжился. — Я будто рассказывал ему о наших приключениях. С того самого момента, как ты меня похитил.

— Случайно.

— Но похитил. Так вот во сне я рассказал ему всю историю, и мой внук спросил меня о тебе и Одуванчике.

Одуванчик хрюкнул во сне.

— И что ты ответил?

— Что ты улетел к своему дяде, — задумчиво ответил Рыцарь. — И даже показал тебя на ночном небе.

— Родитель из тебя так себе, — проворчал Дракон. — Ночь на дворе, а ребёнок не спит!

— Это ведь сон! И потом, это ведь внук. А я же, будучи дедушкой, просто обязан позволять ему нарушать правила.

— В самом деле?

— Немножко да, — неуверенно кивнул Рыцарь. — Во всяком случае так поступал мой дедушка.

— Это интересно. А что было с Одуванчиком в твоём сне?

— Жил в лесу неподалёку от моего дома. А по субботам приходил и забирал у меня самого жирного поросёнка.

Одуванчик довольно улыбнулся во сне.

— Одного и того же? — уточнил Дракон.

— Самого жирного из тех, что оставались после очередного захода, — пояснил Рыцарь. — Но это ещё не всё. Потом внук взял у меня книгу — мою книгу, а я отправился спать и проснулся позже ночью от шума. Выйдя на улицу, я обнаружил там тебя.

— Меня? Я же улетел к своему дядюшке?

— Я тоже удивился! Ведь оказалось, что ты прилетел за мной!

— Зачем?

— Чтобы забрать меня с собой. Ты сказал, что ты не можешь позволить, чтобы я отправился в своё последнее путешествие один.

— Последнее путешествие? — удивился Дракон. — Не понимаю. А-а-а! Понял! И ты согласился?

— Конечно, — Рыцарь зевнул в третий раз. — Забрался на тебя, и мы полетели к звёздам.

— Звучит, как концовка какой-то книги. Но это хороший сон. И совсем не странный.

— Нет?

— Ничуть, — кивнул Дракон. — Иногда во снах ты видишь то, чего очень хочешь. Вот дай угадаю — твоей женой в этом сне была эта гадкая Принцесса, верно?

— Верно, — Рыцарь прошёл к бочке с водой. — А откуда ты знаешь?

— Приснилось. Ты у неё был сегодня ночью?

Рыцарь замер с ковшом в руке.

— Нет.

— Тогда где ты был?

— Спал, — осторожно ответил Рыцарь. — Крепким сном. Устал просто очень, вот даже и не шевелился.

— Тогда это был очень крепкий сон, — согласился Дракон. — Настолько, что когда Одуванчик стянул с тебя одеяло, то тебя под ним не оказалось.

Рыцарь, нахмурившись, посмотрел на спящего Тролля.

— Негодяй. Это он специально.

— Просто замёрз, — фыркнул Дракон. — Так ты ничего не хочешь мне рассказать?

— А это обязательно? — вздохнул Рыцарь. — Нельзя отложить этот разговор?

— Отложить можно. Но поговорить всё равно придётся. Завтракать будешь?

— Спрашиваешь!

— Тогда завтракай, а я пока слетаю по делам, — подмигнул Дракон. — А когда вернусь, расскажу тебе свою невероятную идею.

— Идею? — переспросил Рыцарь. — Что ты на этот раз придумал?

— То, чем мы теперь будем заниматься. Это гораздо интереснее похищения всяких Принцесс. Ты будешь в восторге.



Автор: Роман Седов.
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Сегодня, 06:37 by ЛетягаПросмотров: 42Комментарии: 2
+4

Ключевые слова: Дракон похищенный рыцарь тролль не такая сказка

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Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 08:38
+1
Группа: Журналисты
Репутация: (2848|-1)
Публикаций: 1 734
Комментариев: 11 085
И будет теперь рыцарь летописцем снов.))) laughing +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                               
#2 написал: Estellan
Сегодня, 11:34
+1
Группа: Редакторы
Репутация: (1548|0)
Публикаций: 161
Комментариев: 2 007
Люблю я эти сказки. Уже люблю))
Зарегистрирован: 23.07.2015
          
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