Похищенный Рыцарь: Долгий странный сон

Летяга Просмотров: 42 Комментарии: 2 +4 Сегодня, 06:37 by

Рыцарь открыл глаза, посмотрел по сторонам и зевнул.— Доброе утро! — Дракон помахал ему лапой. — Если день можно назвать утром.— Мне снился странный сон, — пробормотал Рыцарь, зевая ещё раз, — будто я состарился и у меня есть внук.— Один?— Наверное. Я видел только одного. А что?— Просто спросил, — пожал плечами Дракон. — И это весь сон?— Не весь, — Рыцарь отбросил одеяло и поёжился. — Я будто рассказывал ему о наших приключениях. С того самого момента, как ты меня похитил.— Случайно.— Но похитил. Так вот во сне я рассказал ему всю историю, и мой внук спросил меня о тебе и Одуванчике.Одуванчик хрюкнул во сне.— И что ты ответил?— Что ты улетел к своему дяде, — задумчиво ответил Рыцарь. — И даже показал тебя на ночном небе.— Родитель из тебя так себе, — проворчал Дракон. — Ночь на дворе, а ребёнок не спит!— Это ведь сон! И потом, это ведь внук. А я же, будучи дедушкой, просто обязан позволять ему нарушать правила.— В самом деле?— Немножко да, — неуверенно кивнул Рыцарь. — Во всяком случае так поступал мой дедушка.— Это интересно. А что было с Одуванчиком в твоём сне?— Жил в лесу неподалёку от моего дома. А по субботам приходил и забирал у меня самого жирного поросёнка.Одуванчик довольно улыбнулся во сне.— Одного и того же? — уточнил Дракон.— Самого жирного из тех, что оставались после очередного захода, — пояснил Рыцарь. — Но это ещё не всё. Потом внук взял у меня книгу — мою книгу, а я отправился спать и проснулся позже ночью от шума. Выйдя на улицу, я обнаружил там тебя.— Меня? Я же улетел к своему дядюшке?— Я тоже удивился! Ведь оказалось, что ты прилетел за мной!— Зачем?— Чтобы забрать меня с собой. Ты сказал, что ты не можешь позволить, чтобы я отправился в своё последнее путешествие один.— Последнее путешествие? — удивился Дракон. — Не понимаю. А-а-а! Понял! И ты согласился?— Конечно, — Рыцарь зевнул в третий раз. — Забрался на тебя, и мы полетели к звёздам.— Звучит, как концовка какой-то книги. Но это хороший сон. И совсем не странный.— Нет?— Ничуть, — кивнул Дракон. — Иногда во снах ты видишь то, чего очень хочешь. Вот дай угадаю — твоей женой в этом сне была эта гадкая Принцесса, верно?— Верно, — Рыцарь прошёл к бочке с водой. — А откуда ты знаешь?— Приснилось. Ты у неё был сегодня ночью?Рыцарь замер с ковшом в руке.— Нет.— Тогда где ты был?— Спал, — осторожно ответил Рыцарь. — Крепким сном. Устал просто очень, вот даже и не шевелился.— Тогда это был очень крепкий сон, — согласился Дракон. — Настолько, что когда Одуванчик стянул с тебя одеяло, то тебя под ним не оказалось.Рыцарь, нахмурившись, посмотрел на спящего Тролля.— Негодяй. Это он специально.— Просто замёрз, — фыркнул Дракон. — Так ты ничего не хочешь мне рассказать?— А это обязательно? — вздохнул Рыцарь. — Нельзя отложить этот разговор?— Отложить можно. Но поговорить всё равно придётся. Завтракать будешь?— Спрашиваешь!— Тогда завтракай, а я пока слетаю по делам, — подмигнул Дракон. — А когда вернусь, расскажу тебе свою невероятную идею.— Идею? — переспросил Рыцарь. — Что ты на этот раз придумал?— То, чем мы теперь будем заниматься. Это гораздо интереснее похищения всяких Принцесс. Ты будешь в восторге.Автор: Роман Седов.

Ключевые слова: Дракон похищенный рыцарь тролль не такая сказка

Другие, подобные истории: