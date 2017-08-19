Похищенный Рыцарь: Долгий странный сон

Похищенный Рыцарь: Долгий странный сонРыцарь открыл глаза, посмотрел по сторонам и зевнул.
— Доброе утро! — Дракон помахал ему лапой. — Если день можно назвать утром.
— Мне снился странный сон, — пробормотал Рыцарь, зевая ещё раз, — будто я состарился и у меня есть внук.
— Один?
— Наверное. Я видел только одного. А что?
— Просто спросил, — пожал плечами Дракон. — И это весь сон?
— Не весь, — Рыцарь отбросил одеяло и поёжился. — Я будто рассказывал ему о наших приключениях. С того самого момента, как ты меня похитил.
— Случайно.
— Но похитил. Так вот во сне я рассказал ему всю историю, и мой внук спросил меня о тебе и Одуванчике.
Одуванчик хрюкнул во сне.
— И что ты ответил?
— Что ты улетел к своему дяде, — задумчиво ответил Рыцарь. — И даже показал тебя на ночном небе.
— Родитель из тебя так себе, — проворчал Дракон. — Ночь на дворе, а ребёнок не спит!
— Это ведь сон! И потом, это ведь внук. А я же, будучи дедушкой, просто обязан позволять ему нарушать правила.
— В самом деле?
— Немножко да, — неуверенно кивнул Рыцарь. — Во всяком случае так поступал мой дедушка.
— Это интересно. А что было с Одуванчиком в твоём сне?
— Жил в лесу неподалёку от моего дома. А по субботам приходил и забирал у меня самого жирного поросёнка.
Одуванчик довольно улыбнулся во сне.
— Одного и того же? — уточнил Дракон.
— Самого жирного из тех, что оставались после очередного захода, — пояснил Рыцарь. — Но это ещё не всё. Потом внук взял у меня книгу — мою книгу, а я отправился спать и проснулся позже ночью от шума. Выйдя на улицу, я обнаружил там тебя.
— Меня? Я же улетел к своему дядюшке?
— Я тоже удивился! Ведь оказалось, что ты прилетел за мной!
— Зачем?
— Чтобы забрать меня с собой. Ты сказал, что ты не можешь позволить, чтобы я отправился в своё последнее путешествие один.
— Последнее путешествие? — удивился Дракон. — Не понимаю. А-а-а! Понял! И ты согласился?
— Конечно, — Рыцарь зевнул в третий раз. — Забрался на тебя, и мы полетели к звёздам.
— Звучит, как концовка какой-то книги. Но это хороший сон. И совсем не странный.
— Нет?
— Ничуть, — кивнул Дракон. — Иногда во снах ты видишь то, чего очень хочешь. Вот дай угадаю — твоей женой в этом сне была эта гадкая Принцесса, верно?
— Верно, — Рыцарь прошёл к бочке с водой. — А откуда ты знаешь?
— Приснилось. Ты у неё был сегодня ночью?
Рыцарь замер с ковшом в руке.
— Нет.
— Тогда где ты был?
— Спал, — осторожно ответил Рыцарь. — Крепким сном. Устал просто очень, вот даже и не шевелился.
— Тогда это был очень крепкий сон, — согласился Дракон. — Настолько, что когда Одуванчик стянул с тебя одеяло, то тебя под ним не оказалось.
Рыцарь, нахмурившись, посмотрел на спящего Тролля.
— Негодяй. Это он специально.
— Просто замёрз, — фыркнул Дракон. — Так ты ничего не хочешь мне рассказать?
— А это обязательно? — вздохнул Рыцарь. — Нельзя отложить этот разговор?
— Отложить можно. Но поговорить всё равно придётся. Завтракать будешь?
— Спрашиваешь!
— Тогда завтракай, а я пока слетаю по делам, — подмигнул Дракон. — А когда вернусь, расскажу тебе свою невероятную идею.
— Идею? — переспросил Рыцарь. — Что ты на этот раз придумал?
— То, чем мы теперь будем заниматься. Это гораздо интереснее похищения всяких Принцесс. Ты будешь в восторге.
Автор: Роман Седов.
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Сегодня, 06:37 by ЛетягаПросмотров: 42Комментарии: 2
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