Похищенный Рыцарь: Подозрительный крестьянин

Летяга Просмотров: 18 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 20:21 by

- Извините, пожалуйста, - Дракон доброжелательно улыбался, - Вам не доводилось встречать это милое создание?Крестьянин молча упал без чувств на землю. Дракон расстроенно вздохнул.- Всё же я оказался прав, - проворчал он, - Портрет настолько неудачный, что люди падают в обморок ещё до того, как его увидят.- Серьёзно? - недовольно фыркнул Рыцарь, - По-твоему, дело именно в неудачном портрете? Других мыслей у тебя нет, почему шесть человек, которых ты пытался расспросить, потеряли сознание?Дракон сел на землю и задумался, кусая хвост.- Ничего не приходит на ум.- Они боятся тебя! - закатил глаза Рыцарь, - Ты Дракон, забыл?- И что с того? Что они, никогда Дракона не видели?- А как часто ты раньше появлялся в этих краях?- Не очень часто, - признал Дракон, - В последний раз я тут был лет сто назад. Тогда и деревья были меньше, и половины этих деревень не было.- Вот в этом и дело, - сказал Рыцарь, - Те, кто тебя тогда видел, давно уже канули в лету. А для всех остальных, кому не довелось тебя встретить, ты - ужасное кровожадное существо, которое только и думает о том, чтобы сожрать кого-то из людей.Дракон позеленел ещё сильнее и зажал рот лапами.- Фу! Какая гадость!Не сдержавшись, он сунул голову в ближайшие кусты.- Это всё из-за моего троюродного прапрадедушки, - сказал Дракон, - У него были проблемы со зрением, и он частенько уносил людей с полей, принимая их за коров, овечек или лошадей.- Да что ты? - усмехнулся Рыцарь, - То есть разница в размере его ничуть не смутила?- Ни капельки.- И различия в крике человека и, например, коровы, он не слышал?- Не совсем так, - развёл лапами Дракон, - В защиту прапрадедушки скажу, что в таких случаях все кричат одинаково, особо не разберёшь. А когда ты глухой на оба уха - вообще без шансов.- Мда уж, - удивлённо протянул Рыцарь, - Слабовидящий глухой Дракон - даже не знаю, что может быть страшнее.- Это точно! Помнишь руины между Королевством у Леса и Золотым? Там когда-то замок стоял, прапрадедушка на него приземлился. Ему было так стыдно! Он целый день ничего не ел!- Сразу видно - очень переживал по этому поводу. Надеюсь, он сейчас далеко отсюда?Дракон кивнул и поднял голову, посмотрев на небо.- Очень далеко, - ответил он, - Ночью покажу.- Покажешь, - кивнул Рыцарь и показал перед собой пальцем, - Кажется, там ещё один крестьянин. Сейчас побежит.- Так я же ему портрет не показывал ещё, - возразил Дракон.- Не в портрете дело, говорю же!Крестьянин шёл навстречу, беззаботно насвистывая.- Или в портрете? - задумчиво пробормотал Рыцарь, - С такого расстояния он тебя уже точно разглядел. Может, он слепой?Дракон помахал лапой. Крестьянин помахал в ответ.- Не слепой, - сказал Дракон, - И, как видишь, он меня совсем не боится. А это значит что?- Что портрет неудачный?- Абсолютно верно!Рыцарь показал Дракону язык и двинулся навстречу крестьянину.- Мир вам! - поприветствовал их крестьянин, - Ищете кого-нибудь?- Угадал, - радостно кивнул Рыцарь, - Мы ищем Тролля - небольшого роста и с большими ушами. На голове пышная причёска - похож на…- Одуванчик?- Ты его видел? - заорал Дракон, показывая портрет, - Видел?- Надо же, какое сходство! - восхитился крестьянин, - Да, я точно видел этого Тролля в компании какой-то девушки.- Принцесса! - потёр руки Рыцарь, - Где ты их видел?- В дальней деревне за Королевством на краю Земли. Пару дней тому назад.Рыцарь вынул из кармана золотую монету и протянул её крестьянину.- Огромное тебе спасибо! Ты не представляешь, как нам помог!- Да что уж там, - пожал плечами крестьянин, убирая монету в карман, - Всегда рад. Бывайте.Когда он скрылся за деревьями, Рыцарь снял с головы шлем и потёр шею.- Они где-то здесь?- Они где-то здесь, - подтвердил Дракон, - Тоже заметил?- Слишком подозрительно, - кивнул Рыцарь, - Тебя не испугался, Тролля хорошо разглядел. Да ещё, якобы, был пару дней назад в дальней деревне за Королевством на краю Земли, когда туда отсюда не меньше пяти дней, и то полёта.- И ещё?- Он не попробовал монету на зуб.- Ты очень наблюдателен, - похвалил Дракон, - Давай за ним, я буду ждать здесь. Если что случится - разведи огромный костёр. Я увижу дым над лесом и сразу приду к тебе на помощь.Автор: Роман Седов.

Ключевые слова: Дракон рыцарь крестьянин не такая сказка

Другие, подобные истории: