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Сказки

Похищенный Рыцарь: Подозрительный крестьянин

- Извините, пожалуйста, - Дракон доброжелательно улыбался, - Вам не доводилось встречать это милое создание?

Крестьянин молча упал без чувств на землю. Дракон расстроенно вздохнул.

- Всё же я оказался прав, - проворчал он, - Портрет настолько неудачный, что люди падают в обморок ещё до того, как его увидят.

- Серьёзно? - недовольно фыркнул Рыцарь, - По-твоему, дело именно в неудачном портрете? Других мыслей у тебя нет, почему шесть человек, которых ты пытался расспросить, потеряли сознание?

Дракон сел на землю и задумался, кусая хвост.

- Ничего не приходит на ум.

- Они боятся тебя! - закатил глаза Рыцарь, - Ты Дракон, забыл?

- И что с того? Что они, никогда Дракона не видели?

- А как часто ты раньше появлялся в этих краях?

- Не очень часто, - признал Дракон, - В последний раз я тут был лет сто назад. Тогда и деревья были меньше, и половины этих деревень не было.

- Вот в этом и дело, - сказал Рыцарь, - Те, кто тебя тогда видел, давно уже канули в лету. А для всех остальных, кому не довелось тебя встретить, ты - ужасное кровожадное существо, которое только и думает о том, чтобы сожрать кого-то из людей.

Дракон позеленел ещё сильнее и зажал рот лапами.

- Фу! Какая гадость!

Не сдержавшись, он сунул голову в ближайшие кусты.

- Это всё из-за моего троюродного прапрадедушки, - сказал Дракон, - У него были проблемы со зрением, и он частенько уносил людей с полей, принимая их за коров, овечек или лошадей.

- Да что ты? - усмехнулся Рыцарь, - То есть разница в размере его ничуть не смутила?

- Ни капельки.

- И различия в крике человека и, например, коровы, он не слышал?

- Не совсем так, - развёл лапами Дракон, - В защиту прапрадедушки скажу, что в таких случаях все кричат одинаково, особо не разберёшь. А когда ты глухой на оба уха - вообще без шансов.

- Мда уж, - удивлённо протянул Рыцарь, - Слабовидящий глухой Дракон - даже не знаю, что может быть страшнее.

- Это точно! Помнишь руины между Королевством у Леса и Золотым? Там когда-то замок стоял, прапрадедушка на него приземлился. Ему было так стыдно! Он целый день ничего не ел!

- Сразу видно - очень переживал по этому поводу. Надеюсь, он сейчас далеко отсюда?

Дракон кивнул и поднял голову, посмотрев на небо.

- Очень далеко, - ответил он, - Ночью покажу.

- Покажешь, - кивнул Рыцарь и показал перед собой пальцем, - Кажется, там ещё один крестьянин. Сейчас побежит.

- Так я же ему портрет не показывал ещё, - возразил Дракон.

- Не в портрете дело, говорю же!

Крестьянин шёл навстречу, беззаботно насвистывая.

- Или в портрете? - задумчиво пробормотал Рыцарь, - С такого расстояния он тебя уже точно разглядел. Может, он слепой?

Дракон помахал лапой. Крестьянин помахал в ответ.

- Не слепой, - сказал Дракон, - И, как видишь, он меня совсем не боится. А это значит что?

- Что портрет неудачный?

- Абсолютно верно!

Рыцарь показал Дракону язык и двинулся навстречу крестьянину.

- Мир вам! - поприветствовал их крестьянин, - Ищете кого-нибудь?

- Угадал, - радостно кивнул Рыцарь, - Мы ищем Тролля - небольшого роста и с большими ушами. На голове пышная причёска - похож на…

- Одуванчик?

- Ты его видел? - заорал Дракон, показывая портрет, - Видел?

- Надо же, какое сходство! - восхитился крестьянин, - Да, я точно видел этого Тролля в компании какой-то девушки.

- Принцесса! - потёр руки Рыцарь, - Где ты их видел?

- В дальней деревне за Королевством на краю Земли. Пару дней тому назад.

Рыцарь вынул из кармана золотую монету и протянул её крестьянину.

- Огромное тебе спасибо! Ты не представляешь, как нам помог!

- Да что уж там, - пожал плечами крестьянин, убирая монету в карман, - Всегда рад. Бывайте.

Когда он скрылся за деревьями, Рыцарь снял с головы шлем и потёр шею.

- Они где-то здесь?

- Они где-то здесь, - подтвердил Дракон, - Тоже заметил?

- Слишком подозрительно, - кивнул Рыцарь, - Тебя не испугался, Тролля хорошо разглядел. Да ещё, якобы, был пару дней назад в дальней деревне за Королевством на краю Земли, когда туда отсюда не меньше пяти дней, и то полёта.

- И ещё?

- Он не попробовал монету на зуб.

- Ты очень наблюдателен, - похвалил Дракон, - Давай за ним, я буду ждать здесь. Если что случится - разведи огромный костёр. Я увижу дым над лесом и сразу приду к тебе на помощь.


Автор: Роман Седов.
Источник.
Сегодня, 20:21 by ЛетягаПросмотров: 18Комментарии: 2
+2

Ключевые слова: Дракон рыцарь крестьянин не такая сказка

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Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 22:20
0
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laughing дознаватель из дракона ещё тот.)))
Зарегистрирован: 19.08.2017
                             
#2 написал: Sniff
Сегодня, 22:29
0
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Репутация: (8|0)
Публикаций: 14
Комментариев: 223
Понимаю Дракона- есть немытых всяких- шокинг))+++
Зарегистрирован: 20.01.2019
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