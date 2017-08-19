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Сказки

Как завести дракона. 6 история

— Шоня! Шоня! Ты где?

Принцесса Маргарита никак не могла найти своего дракончика. Под кроватью, главном убежище, было пусто. В кухне, где он любил наблюдать за поваром, дракона тоже не было. В кладовке одиноко лежал погрызенный железный башмак. И на сене, возле конюшни, никто не валялся.

После долгих поисков, принцесса обнаружила маленького ящера в маленькой башенке дворца. Дракончик сидел на окне, свесив лапки наружу, и грустно вздыхал.

— Что случилось, Шонечка?

— Скажи, Малгалита, что это?

Шоня несколько раз взмахнул крыльями на спине.

— Крылья, что же ещё.

— Вот! — дракон горестно вздохнул. — Крылья!

— И что?

— Как что? Я же летать должен!

— А чего не летаешь?

— Не умею, — Шоня печально опустил голову.

— Может, надо попробовать? Ты же дракон, у вас эти, как их, — Маргарита задумалась. — А! Инстинкты! Нам в школе рассказывали.

— Стлашно, — дракончик показал за окно, — видела, как высоко?

— Зачем же сразу отсюда? Можно сначала пониже. С конюшни, например.

— Точно!

Дракончик слез с окна и, быстро перебирая лапками бросился к лестнице.

— Шоня, подожди!

Принцесса догнала любимца только во дворе замка. Шоня кряхтя и картаво рыча пытался переставить большую лестницу.

— Ты же надорвёшься.

— Я сильный, — дракон уперся лапками и пытался сдвинуть неподъёмную ношу, — очень сильный. Я длакон, а мы всё можем.

— Может, попросим кого-нибудь помочь?

— Длаконы не плосят!

Тут Шоня почувствовал, что взлетает вместе с лестницей, вцепившись в нижнюю перекладину.

— Куда переставить, ваше высочество? — громыхнул голос конюха Жуана, грозы всех окрестных селянок.

— Вот сюда, к сараю. Спасибо, Жуан.

— Да было бы за что, — конюх усмехнулся и одной рукой перенёс лестницу вместе с драконом вцепившимся в ускользающую добычу зубами.

— Я бы и сам сплавился, — буркнул Шоня и полез вверх.

Дракончик долго ходил по крыше сарая, гремя черепицей и недовольно попискивая. Принцесса с земли с тревогой прислушивалась и уже начинала волноваться.

— А может, выблать клышу еще пониже? — дракончик с хмурым видом показался на краю крыши, — так, на всякий случай.

— Шоня, там телега с сеном стоит, взлетай в её сторону. Если не полетишь — упадешь на мягкое.

— Ты пловеляла? Оно точно пуфыстое?

— Только что, честное слово.

— Холошо.

Дракон встал на краешке. Закрыл глаза, распахнул крылья и прыгнул.

Как мешок с картошкой рухнул маленький ящер вниз. Прямо в заранее намеченную гору сена.

— Шоня!

Принцесса, ужасно взволнованная, подбежала к телеге.

— Ты не ушибся?

— Всё нолмально.

Дракончик выкопался из копны, отряхнулся и снова побежал к лестнице.

— Ты куда?

— Еще лаз поплобую!

Шоня снова залез на крышу сарая и сиганул с громким криком. И снова рухнул в заботливые руки свежего сена.

— Ещё!

Когда дракончик побежал прыгать в десятый раз, принцесса нахмурилась

— Шоня, а что ты делаешь? Ты точно летать учишься?

— Неа. Мне плыгать понлавилось. Ы-ы-ы-х!

Ящер снова рухнул в копну, барахтаясь и пища от восторга.

— Так здолово! Давай вместе.

— Маргарита! Шоня! — послышался громкий голос короля.

— Ой! Нас папа ищет. Мы сегодня ничего натворить не успели?

Дракончик отрицательно покачал головой.

— Тогда пойдём, узнаем, в чём дело, — девочка взяла питомца за лапку и потянула в сторону маленького садика на заднем дворе замка.

Король сидел в беседке вместе с тощим человеком в белом халате.

— Это доктор Буримар, — представил незнакомца монарх, — он ветеринар.

Шоня с подозрением покосился на человека и спрятался за принцессу.

— Доктор говорит, что необходимо сделать тебе прививку.

— Плививку?

Буримар открыл чемоданчик и вытащил большой шприц с длинной иглой.

— Плививку, значит, — дракон насупился.

— Это совершенно не больно.

— Все вы так говолите, — Шоня показал язык и бросился бежать.

— Лови его!

Принцесса, король и ветеринар бросились за беглецом.

— Стой!

— Это всего лишь укол!

— Шонечка!

Процессия зигзагами пробежала по саду. Сделала круг на главной площади замка. Ураганом пронеслась по коридорам дворца. Напугала до икоты повара на кухне. Чуть не сбила с ног королеву. Уронила шкаф на третьем этаже и портрет пра-пра-дедушки на первом.

Но загонщиков было трое, а жертва прививки одна. В конце концов, дракончика загнали в башенку над западным крылом дворца.

— Нет, не дамся!

Дракон запрыгнул на подоконник.

— Влёте! Укол это очень больно! Мне бабушка ласказывала!

И Шоня сиганул в окно.

— Не-е-е-т! Шо-о-о-ня!

Принцесса чуть не выпрыгнула за любимцем. Но дракону помощь не требовалось. Визжа от восторга, ящер летел. Махал крыльями, хохотал и делал мертвые петли.

— Шоня!

— Не дождетесь! Никаких плививок. Пусть сам себе сделает, ветелинал злобный!

— Простите, — король развел руками, — кажется, ничего не получится.

— Ладно, — вздохнул Буримар, — тогда оставлю вам таблетки от глистов. Дадите вашему дракону вместе с ужином.

— А как же прививка? — заволновалась Маргарита, — как же без неё?

— Да ничего страшного, — махнул рукой ветеринар, — к драконам никакая зараза не липнет. Им прививки до лампочки.

— Кхм, — король нехорошо посмотрел на Буримара, — а как же “обязательно надо сделать прививку”?

— Ну… — ветеринар, прижимая чемоданчик к груди, попятился к выходу, — положено прививки делать. Так сказать, требования по уходу за животными… На всякий нереальный случай.

— Правила, значит, — рука короля искала что-нибудь тяжёлое. — Положено. И за это десять золотых.

— Я, пожалуй, пойду…

— Сдается мне, что кто-то хотел смошенничать, — не найдя ничего подходящего для вразумляющей беседы, король вооружился мухобойкой, — ох, сейчас кто-то получит.

— До свидания, — пискнул ветеринар и бросился бежать.

— Стоять!

Процессия побежала в обратную сторону, только в этот раз преследуя Буримара.

Они выбежали на улицу. Горе-ветеринар, следом король с мухобойкой. Последней бежала принцесса, хохоча и размахивая руками. А над ними кружил Шоня, вереща и пытаясь плюнуть мошеннику на темечко.


Автор: Александр Котобус Горбов.
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Сегодня, 20:15 by ЛетягаПросмотров: 24Комментарии: 2
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Ключевые слова: Дракон принцесса Шоня рассказявка

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Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 22:28
0
Онлайн
Группа: Журналисты
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Комментариев: 9 455
smeh прикольный дракончик Шоня.)))
Зарегистрирован: 19.08.2017
                             
#2 написал: Sniff
Сегодня, 22:47
0
Группа: Посетители
Репутация: (8|0)
Публикаций: 14
Комментариев: 223
Длаконы- они такие)++
Зарегистрирован: 20.01.2019
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