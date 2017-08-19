Как завести дракона. 6 история

Летяга Просмотров: 24 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 20:15 by

— Шоня! Шоня! Ты где?Принцесса Маргарита никак не могла найти своего дракончика. Под кроватью, главном убежище, было пусто. В кухне, где он любил наблюдать за поваром, дракона тоже не было. В кладовке одиноко лежал погрызенный железный башмак. И на сене, возле конюшни, никто не валялся.После долгих поисков, принцесса обнаружила маленького ящера в маленькой башенке дворца. Дракончик сидел на окне, свесив лапки наружу, и грустно вздыхал.— Что случилось, Шонечка?— Скажи, Малгалита, что это?Шоня несколько раз взмахнул крыльями на спине.— Крылья, что же ещё.— Вот! — дракон горестно вздохнул. — Крылья!— И что?— Как что? Я же летать должен!— А чего не летаешь?— Не умею, — Шоня печально опустил голову.— Может, надо попробовать? Ты же дракон, у вас эти, как их, — Маргарита задумалась. — А! Инстинкты! Нам в школе рассказывали.— Стлашно, — дракончик показал за окно, — видела, как высоко?— Зачем же сразу отсюда? Можно сначала пониже. С конюшни, например.— Точно!Дракончик слез с окна и, быстро перебирая лапками бросился к лестнице.— Шоня, подожди!Принцесса догнала любимца только во дворе замка. Шоня кряхтя и картаво рыча пытался переставить большую лестницу.— Ты же надорвёшься.— Я сильный, — дракон уперся лапками и пытался сдвинуть неподъёмную ношу, — очень сильный. Я длакон, а мы всё можем.— Может, попросим кого-нибудь помочь?— Длаконы не плосят!Тут Шоня почувствовал, что взлетает вместе с лестницей, вцепившись в нижнюю перекладину.— Куда переставить, ваше высочество? — громыхнул голос конюха Жуана, грозы всех окрестных селянок.— Вот сюда, к сараю. Спасибо, Жуан.— Да было бы за что, — конюх усмехнулся и одной рукой перенёс лестницу вместе с драконом вцепившимся в ускользающую добычу зубами.— Я бы и сам сплавился, — буркнул Шоня и полез вверх.Дракончик долго ходил по крыше сарая, гремя черепицей и недовольно попискивая. Принцесса с земли с тревогой прислушивалась и уже начинала волноваться.— А может, выблать клышу еще пониже? — дракончик с хмурым видом показался на краю крыши, — так, на всякий случай.— Шоня, там телега с сеном стоит, взлетай в её сторону. Если не полетишь — упадешь на мягкое.— Ты пловеляла? Оно точно пуфыстое?— Только что, честное слово.— Холошо.Дракон встал на краешке. Закрыл глаза, распахнул крылья и прыгнул.Как мешок с картошкой рухнул маленький ящер вниз. Прямо в заранее намеченную гору сена.— Шоня!Принцесса, ужасно взволнованная, подбежала к телеге.— Ты не ушибся?— Всё нолмально.Дракончик выкопался из копны, отряхнулся и снова побежал к лестнице.— Ты куда?— Еще лаз поплобую!Шоня снова залез на крышу сарая и сиганул с громким криком. И снова рухнул в заботливые руки свежего сена.— Ещё!Когда дракончик побежал прыгать в десятый раз, принцесса нахмурилась— Шоня, а что ты делаешь? Ты точно летать учишься?— Неа. Мне плыгать понлавилось. Ы-ы-ы-х!Ящер снова рухнул в копну, барахтаясь и пища от восторга.— Так здолово! Давай вместе.— Маргарита! Шоня! — послышался громкий голос короля.— Ой! Нас папа ищет. Мы сегодня ничего натворить не успели?Дракончик отрицательно покачал головой.— Тогда пойдём, узнаем, в чём дело, — девочка взяла питомца за лапку и потянула в сторону маленького садика на заднем дворе замка.Король сидел в беседке вместе с тощим человеком в белом халате.— Это доктор Буримар, — представил незнакомца монарх, — он ветеринар.Шоня с подозрением покосился на человека и спрятался за принцессу.— Доктор говорит, что необходимо сделать тебе прививку.— Плививку?Буримар открыл чемоданчик и вытащил большой шприц с длинной иглой.— Плививку, значит, — дракон насупился.— Это совершенно не больно.— Все вы так говолите, — Шоня показал язык и бросился бежать.— Лови его!Принцесса, король и ветеринар бросились за беглецом.— Стой!— Это всего лишь укол!— Шонечка!Процессия зигзагами пробежала по саду. Сделала круг на главной площади замка. Ураганом пронеслась по коридорам дворца. Напугала до икоты повара на кухне. Чуть не сбила с ног королеву. Уронила шкаф на третьем этаже и портрет пра-пра-дедушки на первом.Но загонщиков было трое, а жертва прививки одна. В конце концов, дракончика загнали в башенку над западным крылом дворца.— Нет, не дамся!Дракон запрыгнул на подоконник.— Влёте! Укол это очень больно! Мне бабушка ласказывала!И Шоня сиганул в окно.— Не-е-е-т! Шо-о-о-ня!Принцесса чуть не выпрыгнула за любимцем. Но дракону помощь не требовалось. Визжа от восторга, ящер летел. Махал крыльями, хохотал и делал мертвые петли.— Шоня!— Не дождетесь! Никаких плививок. Пусть сам себе сделает, ветелинал злобный!— Простите, — король развел руками, — кажется, ничего не получится.— Ладно, — вздохнул Буримар, — тогда оставлю вам таблетки от глистов. Дадите вашему дракону вместе с ужином.— А как же прививка? — заволновалась Маргарита, — как же без неё?— Да ничего страшного, — махнул рукой ветеринар, — к драконам никакая зараза не липнет. Им прививки до лампочки.— Кхм, — король нехорошо посмотрел на Буримара, — а как же “обязательно надо сделать прививку”?— Ну… — ветеринар, прижимая чемоданчик к груди, попятился к выходу, — положено прививки делать. Так сказать, требования по уходу за животными… На всякий нереальный случай.— Правила, значит, — рука короля искала что-нибудь тяжёлое. — Положено. И за это десять золотых.— Я, пожалуй, пойду…— Сдается мне, что кто-то хотел смошенничать, — не найдя ничего подходящего для вразумляющей беседы, король вооружился мухобойкой, — ох, сейчас кто-то получит.— До свидания, — пискнул ветеринар и бросился бежать.— Стоять!Процессия побежала в обратную сторону, только в этот раз преследуя Буримара.Они выбежали на улицу. Горе-ветеринар, следом король с мухобойкой. Последней бежала принцесса, хохоча и размахивая руками. А над ними кружил Шоня, вереща и пытаясь плюнуть мошеннику на темечко.Автор: Александр Котобус Горбов.

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