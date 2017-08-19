Как завести дракона. 6 история— Шоня! Шоня! Ты где?
Принцесса Маргарита никак не могла найти своего дракончика. Под кроватью, главном убежище, было пусто. В кухне, где он любил наблюдать за поваром, дракона тоже не было. В кладовке одиноко лежал погрызенный железный башмак. И на сене, возле конюшни, никто не валялся.
После долгих поисков, принцесса обнаружила маленького ящера в маленькой башенке дворца. Дракончик сидел на окне, свесив лапки наружу, и грустно вздыхал.
— Что случилось, Шонечка?
— Скажи, Малгалита, что это?
Шоня несколько раз взмахнул крыльями на спине.
— Крылья, что же ещё.
— Вот! — дракон горестно вздохнул. — Крылья!
— И что?
— Как что? Я же летать должен!
— А чего не летаешь?
— Не умею, — Шоня печально опустил голову.
— Может, надо попробовать? Ты же дракон, у вас эти, как их, — Маргарита задумалась. — А! Инстинкты! Нам в школе рассказывали.
— Стлашно, — дракончик показал за окно, — видела, как высоко?
— Зачем же сразу отсюда? Можно сначала пониже. С конюшни, например.
— Точно!
Дракончик слез с окна и, быстро перебирая лапками бросился к лестнице.
— Шоня, подожди!
Принцесса догнала любимца только во дворе замка. Шоня кряхтя и картаво рыча пытался переставить большую лестницу.
— Ты же надорвёшься.
— Я сильный, — дракон уперся лапками и пытался сдвинуть неподъёмную ношу, — очень сильный. Я длакон, а мы всё можем.
— Может, попросим кого-нибудь помочь?
— Длаконы не плосят!
Тут Шоня почувствовал, что взлетает вместе с лестницей, вцепившись в нижнюю перекладину.
— Куда переставить, ваше высочество? — громыхнул голос конюха Жуана, грозы всех окрестных селянок.
— Вот сюда, к сараю. Спасибо, Жуан.
— Да было бы за что, — конюх усмехнулся и одной рукой перенёс лестницу вместе с драконом вцепившимся в ускользающую добычу зубами.
— Я бы и сам сплавился, — буркнул Шоня и полез вверх.
Дракончик долго ходил по крыше сарая, гремя черепицей и недовольно попискивая. Принцесса с земли с тревогой прислушивалась и уже начинала волноваться.
— А может, выблать клышу еще пониже? — дракончик с хмурым видом показался на краю крыши, — так, на всякий случай.
— Шоня, там телега с сеном стоит, взлетай в её сторону. Если не полетишь — упадешь на мягкое.
— Ты пловеляла? Оно точно пуфыстое?
— Только что, честное слово.
— Холошо.
Дракон встал на краешке. Закрыл глаза, распахнул крылья и прыгнул.
Как мешок с картошкой рухнул маленький ящер вниз. Прямо в заранее намеченную гору сена.
— Шоня!
Принцесса, ужасно взволнованная, подбежала к телеге.
— Ты не ушибся?
— Всё нолмально.
Дракончик выкопался из копны, отряхнулся и снова побежал к лестнице.
— Ты куда?
— Еще лаз поплобую!
Шоня снова залез на крышу сарая и сиганул с громким криком. И снова рухнул в заботливые руки свежего сена.
— Ещё!
Когда дракончик побежал прыгать в десятый раз, принцесса нахмурилась
— Шоня, а что ты делаешь? Ты точно летать учишься?
— Неа. Мне плыгать понлавилось. Ы-ы-ы-х!
Ящер снова рухнул в копну, барахтаясь и пища от восторга.
— Так здолово! Давай вместе.
— Маргарита! Шоня! — послышался громкий голос короля.
— Ой! Нас папа ищет. Мы сегодня ничего натворить не успели?
Дракончик отрицательно покачал головой.
— Тогда пойдём, узнаем, в чём дело, — девочка взяла питомца за лапку и потянула в сторону маленького садика на заднем дворе замка.
Король сидел в беседке вместе с тощим человеком в белом халате.
— Это доктор Буримар, — представил незнакомца монарх, — он ветеринар.
Шоня с подозрением покосился на человека и спрятался за принцессу.
— Доктор говорит, что необходимо сделать тебе прививку.
— Плививку?
Буримар открыл чемоданчик и вытащил большой шприц с длинной иглой.
— Плививку, значит, — дракон насупился.
— Это совершенно не больно.
— Все вы так говолите, — Шоня показал язык и бросился бежать.
— Лови его!
Принцесса, король и ветеринар бросились за беглецом.
— Стой!
— Это всего лишь укол!
— Шонечка!
Процессия зигзагами пробежала по саду. Сделала круг на главной площади замка. Ураганом пронеслась по коридорам дворца. Напугала до икоты повара на кухне. Чуть не сбила с ног королеву. Уронила шкаф на третьем этаже и портрет пра-пра-дедушки на первом.
Но загонщиков было трое, а жертва прививки одна. В конце концов, дракончика загнали в башенку над западным крылом дворца.
— Нет, не дамся!
Дракон запрыгнул на подоконник.
— Влёте! Укол это очень больно! Мне бабушка ласказывала!
И Шоня сиганул в окно.
— Не-е-е-т! Шо-о-о-ня!
Принцесса чуть не выпрыгнула за любимцем. Но дракону помощь не требовалось. Визжа от восторга, ящер летел. Махал крыльями, хохотал и делал мертвые петли.
— Шоня!
— Не дождетесь! Никаких плививок. Пусть сам себе сделает, ветелинал злобный!
— Простите, — король развел руками, — кажется, ничего не получится.
— Ладно, — вздохнул Буримар, — тогда оставлю вам таблетки от глистов. Дадите вашему дракону вместе с ужином.
— А как же прививка? — заволновалась Маргарита, — как же без неё?
— Да ничего страшного, — махнул рукой ветеринар, — к драконам никакая зараза не липнет. Им прививки до лампочки.
— Кхм, — король нехорошо посмотрел на Буримара, — а как же “обязательно надо сделать прививку”?
— Ну… — ветеринар, прижимая чемоданчик к груди, попятился к выходу, — положено прививки делать. Так сказать, требования по уходу за животными… На всякий нереальный случай.
— Правила, значит, — рука короля искала что-нибудь тяжёлое. — Положено. И за это десять золотых.
— Я, пожалуй, пойду…
— Сдается мне, что кто-то хотел смошенничать, — не найдя ничего подходящего для вразумляющей беседы, король вооружился мухобойкой, — ох, сейчас кто-то получит.
— До свидания, — пискнул ветеринар и бросился бежать.
— Стоять!
Процессия побежала в обратную сторону, только в этот раз преследуя Буримара.
Они выбежали на улицу. Горе-ветеринар, следом король с мухобойкой. Последней бежала принцесса, хохоча и размахивая руками. А над ними кружил Шоня, вереща и пытаясь плюнуть мошеннику на темечко.
Автор: Александр Котобус Горбов.
Источник.
Сегодня, 20:15 by ЛетягаПросмотров: 24Комментарии: 2
Ключевые слова: Дракон принцесса Шоня рассказявка