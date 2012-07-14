Как завести дракона #1 (Пятничная рассказявка №302)

Летяга Просмотров: 11 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 07:13 by

— Папа, я хочу завести дракона!Король вздрогнул и чуть не уронил шахматную доску, где разыгрывал сам с собой царский гамбит.— Что?— Дракона, папочка. Такого зеленого, с крыльями.Принцесса мило улыбнулась и подала отцу ферзя, упавшего на пол.— Н-н-нет, милая, зачем? У нас не тот климат, и вообще… Как-то несообразно это. Может, лучше хомячка?— Ну, папа! Они же такие классные. Я на нем в школу буду летать. Играть с ним.— Он же не влезет к нам в замок. И пожар тут устроит.— А я маленького заведу. Вот такого!Принцесса показала руками желаемый размер.— Это они в детстве такие. А потом как вымахает! Башню подожжет, все запасы пожрет, нагадит во дворе и улетит, неизвестно куда. Ни за что!Девочка уперла руки в бока и насупилась. Королева, её мать, могла бы сказать, что именно с таким выражением лица сам король развязал три маленькие войны с соседями и одну крупную.— А я хочу!— Нет!Принцесса топнула ножкой и выбежала из комнаты.Король вздохнул и снова взялся за шахматы. Там как раз белый дракон должен был съесть черного ферзя. От такой ситуации его величество расстроился окончательно.Осада Короля продолжалась по всем правилам военного искусства. Умоляющие взгляды, всхлипы, подложенные на видные места брошюры о драконах из хороших питомников. А затем подключена тяжелая артиллерия.— Милый, — Королева взяла мужа под руку, — может, все-таки позволить Маргарите завести себе дракона? Говорят, это хорошо влияет на детскую психику, организует и дисциплинирует.— А убирать за ним кто будет? У нас вся прислуга уволится! А ест он сколько? Никаких финансов не хватит. Не вводить же мне драконовский налог, в самом деле.— Можно взять небольшого, карликового. У моей двоюродной сестры такой.Король сердито хмыкнул. Герцогиню он терпеть не мог, считая вздорной и избалованной особой. Как может “её светлость” любить возиться на кухне, гулять с драконом и курить сигары? Нет уж, таких примеров нам не надо.После неудачи Королевы в ход пошло оружие массового поражения. Буквально через три дня в гости заглянула бабушка принцессы, вдовствующая королева Изольда.— Мог бы и разрешить девочке завести зверушку, — заявила бабушка сразу после обеда, когда Король был в благодушном настроении.— И ты, мама? Даже не уговаривай: я сказал нет, значит, нет. И прекрати её баловать и постоянно заступаться.— Вот еще. Чтобы ты вырастил из Маргариточки еще одну скучную девицу? Ну, уж нет. И не уходи от темы — почему ты не хочешь взять ей дракона?—- Мама! Какие еще драконы? Ей учиться надо, а не скакать с зеленым змеем. Она и так стихийное бедствие, а если их будет двое?— У тебя плохие каменщики? В крайнем случае, построишь новый замок. У этого слишком унылая архитектура.Король застонал и закатил глаза.— Кстати, — королева-бабушка прищурилось, так что королю захотелось спрятаться, — а не помнишь, кто притащил в детстве во дворец “котеночка”?— Ну, откуда я мог знать… — Король покраснел и подумал, что надо дать своей любимице-мантикоре дополнительную порцию мяса.— Эта зараза сгрызла тридцать пар моих туфель, между прочим! А тут всего лишь маленький дракон. Вот возьму и сама ей подарю ящера.Король из красного стал белый. Зная свою матушку, он мог быть уверен: дракон будет самый большой и злобный из всех возможных.— Нет! Я сам. Маргарита!— Да, папочка, — девочка была уже тут как тут.Король с укоризной посмотрел на дочь.— Сейчас, подожди минутку.Он вышел из столовой и через четверть часа вернулся с большой совковой лопатой.— Вот! Убирать будешь сама! Понятно?Принцесса осмотрела орудие труда со всех сторон и наморщила носик.— Фи, папа. Это никуда не годится.— А я сказал, сама за ним…— Нет, это просто ужас! — принцесса просто негодовала, — Это ведь даже не красное дерево. Почему ни одним стразиком не украшено? Я не могу появиться на людях с такой не королевской лопатой!Король закашлялся.— Она права, — кивнула бабушка, — нельзя давать ребенку такую страшную лопату. У принцессы все аксессуары должны быть элегантными. Не волнуйся, милая, сегодня же пришлю тебе своего ювелира-лопатинье.Автор: Александр Котобус Горбов.

Ключевые слова: Король принцесса дракон рассказявка

Другие, подобные истории: