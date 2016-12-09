Как завести дракона #3 (Пятничная рассказявка №306)Королевская семья завтракала в “малой” столовой за скромным пятиметровым столом.
— Милая, — спросила Королева у дочери, вяло ковырявшей ложкой в тарелке с кашей, — а ты уже выбрала имя своему питомцу?
Сам питомец в это время прятался под столом и тихонько дергал принцессу за край платья, подавая знак кинуть ему вторую котлетку.
— Неа, он и так всегда слышит, что я его зову.
— У каждого должно быть имя, даже у дракона. Нехорошо говорить постоянно “он”, когда его не будет рядом.
— Почему это, не будет? Я его не собираюсь никуда отпускать.
Королева вздохнула и выразительно посмотрела на мужа, призывая его в союзники. Монарх взгляда не заметил, рассеянно кусая бутерброд, читал свежие новости в магическом шаре.
— Прошу вас, — Королева сделала знак дворецкому, — передайте Королю, что я хотела бы услышать его мнение.
Тот чопорно кивнул и, чеканя шаг не хуже гвардейца, прошествовал вокруг стола.
— Ваше величество…
— А?
Король оторвался от хрустального шара.
— Что такое, Седрик? Опять вместо масла пастила?
— Её величество хочет обратить ваше высочайшее внимание на проблему выбора имени их высочеством для новообретенного королевского питомца.
Монарх икнул и укоризненно покачал головой: дворецкий обожал вычурность и меры в пышности речи не знал.
— Да? А что, их высочество не знает, как назвать? Ну, пусть будет Барсик.
— Папа!
Принцесса аж подпрыгнула на своем месте от возмущения.
— Какой еще “Барсик”? Это же дракон, а не кот.
— Ну, тогда Гаврюша. Или Коржик.
— Нет, нет, — замахала рукой Королева, — это же не солидно. Королевский дракон должен носить звучное солидное имя. Например Варфоломей или Ричард.
Король нахмурился.
— Это будет путать моих гвардейцев. У них каждый второй Ричард, и Варфоломеев целых три.
— Ваше величество, — подал голос дворецкий, — разрешите посоветовать вам старинное имя Аблюмиаль.
— Лучше Смагард, — подключилась фрейлина королевы, — как раз по цвету подходит.
— Отличное имя Буся, — шепнула принцессе служанка, подавшая на стол какао, — у меня так собачку звали.
Имена посыпались одно за одним. Трувородис, Фэй-Свэй, Кузя, Барвигудар, Попадур, Гросся, Афиноген, Тишка, Ромашка, Пушистик...
Принцесса колебалась между парадным Грюнвальдом и домашним Журжиком. Король настаивал на Джульбарсе. Королева с фрейлиной решили, что такому крохотуле подойдет имя Масик…
Дракон, так и не дождавшись котлеты, вылез из-под стола и залез на кресло. Обвёл взглядом присутствующих и громко чихнул, разбрызгивая искры.
— Хватит, — тоненько рявкнул дракончик, — навыдумывали. У меня уже есть имя.
Все удивленно посмотрели на маленького ящера. Тот напыжился и гордо задрал голову.
— Я, между прочим, Шарль Бальтазарович.
Пока королевская семья переваривал услышанное, дракончик на столе притянул к себе большое блюдо. Достал кулёк из свернутой газеты “Вечернее королевство” и быстро сложил в него котлеты.
— Но вы можете звать меня Шоня.
Дракончик спрыгнул на пол и, держа добычу в передних лапках, быстро засеменил к выходу.
— Я тоже пойду, — заторопилась принцесса, — Спасибобылооченьвкуснопокамамочка!
И выбежала из столовой догонять друга.
— А, может, у него и фамилия есть? — задумчиво спросила Королева.
— Я принципиально не буду спрашивать, — буркнул Король, — достаточно, что у домашнего дракона есть отчество. А то сейчас выяснится, что там и родословная есть, раза в три длиннее нашей. И это мы должны в его присутствии стоять. Нет уж, пусть будет просто Шоней.
Автор: Александр Котобус Горбов.
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Вчера, 21:23 by ЛетягаПросмотров: 25Комментарии: 3
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