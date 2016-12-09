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Несерьезные истории

Как завести дракона #3 (Пятничная рассказявка №306)

Королевская семья завтракала в “малой” столовой за скромным пятиметровым столом.

— Милая, — спросила Королева у дочери, вяло ковырявшей ложкой в тарелке с кашей, — а ты уже выбрала имя своему питомцу?

Сам питомец в это время прятался под столом и тихонько дергал принцессу за край платья, подавая знак кинуть ему вторую котлетку.

— Неа, он и так всегда слышит, что я его зову.

— У каждого должно быть имя, даже у дракона. Нехорошо говорить постоянно “он”, когда его не будет рядом.

— Почему это, не будет? Я его не собираюсь никуда отпускать.

Королева вздохнула и выразительно посмотрела на мужа, призывая его в союзники. Монарх взгляда не заметил, рассеянно кусая бутерброд, читал свежие новости в магическом шаре.

— Прошу вас, — Королева сделала знак дворецкому, — передайте Королю, что я хотела бы услышать его мнение.

Тот чопорно кивнул и, чеканя шаг не хуже гвардейца, прошествовал вокруг стола.

— Ваше величество…

— А?

Король оторвался от хрустального шара.

— Что такое, Седрик? Опять вместо масла пастила?

— Её величество хочет обратить ваше высочайшее внимание на проблему выбора имени их высочеством для новообретенного королевского питомца.

Монарх икнул и укоризненно покачал головой: дворецкий обожал вычурность и меры в пышности речи не знал.

— Да? А что, их высочество не знает, как назвать? Ну, пусть будет Барсик.

— Папа!

Принцесса аж подпрыгнула на своем месте от возмущения.

— Какой еще “Барсик”? Это же дракон, а не кот.

— Ну, тогда Гаврюша. Или Коржик.

— Нет, нет, — замахала рукой Королева, — это же не солидно. Королевский дракон должен носить звучное солидное имя. Например Варфоломей или Ричард.

Король нахмурился.

— Это будет путать моих гвардейцев. У них каждый второй Ричард, и Варфоломеев целых три.

— Ваше величество, — подал голос дворецкий, — разрешите посоветовать вам старинное имя Аблюмиаль.

— Лучше Смагард, — подключилась фрейлина королевы, — как раз по цвету подходит.

— Отличное имя Буся, — шепнула принцессе служанка, подавшая на стол какао, — у меня так собачку звали.

Имена посыпались одно за одним. Трувородис, Фэй-Свэй, Кузя, Барвигудар, Попадур, Гросся, Афиноген, Тишка, Ромашка, Пушистик...

Принцесса колебалась между парадным Грюнвальдом и домашним Журжиком. Король настаивал на Джульбарсе. Королева с фрейлиной решили, что такому крохотуле подойдет имя Масик…

Дракон, так и не дождавшись котлеты, вылез из-под стола и залез на кресло. Обвёл взглядом присутствующих и громко чихнул, разбрызгивая искры.

— Хватит, — тоненько рявкнул дракончик, — навыдумывали. У меня уже есть имя.

Все удивленно посмотрели на маленького ящера. Тот напыжился и гордо задрал голову.

— Я, между прочим, Шарль Бальтазарович.

Пока королевская семья переваривал услышанное, дракончик на столе притянул к себе большое блюдо. Достал кулёк из свернутой газеты “Вечернее королевство” и быстро сложил в него котлеты.

— Но вы можете звать меня Шоня.

Дракончик спрыгнул на пол и, держа добычу в передних лапках, быстро засеменил к выходу.

— Я тоже пойду, — заторопилась принцесса, — Спасибобылооченьвкуснопокамамочка!

И выбежала из столовой догонять друга.

— А, может, у него и фамилия есть? — задумчиво спросила Королева.

— Я принципиально не буду спрашивать, — буркнул Король, — достаточно, что у домашнего дракона есть отчество. А то сейчас выяснится, что там и родословная есть, раза в три длиннее нашей. И это мы должны в его присутствии стоять. Нет уж, пусть будет просто Шоней.


Автор: Александр Котобус Горбов.
Источник.
Вчера, 21:23 by ЛетягаПросмотров: 25Комментарии: 3
+3

Ключевые слова: Принцесса дракончик имя рассказявка

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Вчера, 22:25
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (1977|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 3 719
Да, Шоня самое то) +++
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
#2 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 00:16
0
Группа: Журналисты
Репутация: (2458|0)
Публикаций: 1 301
Комментариев: 8 869
Нормальное имя для домашнего дракона...Шоня.))) +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                           
#3 написал: Ерема
Сегодня, 01:17
0
Группа: Посетители
Репутация: (50|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 196
А я просто из питомника дракона буду брать. Будет Какой-нибудь там: Грюнди пусик из Карамели. Сократим до "Гриши".+
Зарегистрирован: 29.06.2018
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