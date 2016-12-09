Как завести дракона #3 (Пятничная рассказявка №306)

Летяга Просмотров: 25 Комментарии: 3 +3 Вчера, 21:23 by

Королевская семья завтракала в “малой” столовой за скромным пятиметровым столом.— Милая, — спросила Королева у дочери, вяло ковырявшей ложкой в тарелке с кашей, — а ты уже выбрала имя своему питомцу?Сам питомец в это время прятался под столом и тихонько дергал принцессу за край платья, подавая знак кинуть ему вторую котлетку.— Неа, он и так всегда слышит, что я его зову.— У каждого должно быть имя, даже у дракона. Нехорошо говорить постоянно “он”, когда его не будет рядом.— Почему это, не будет? Я его не собираюсь никуда отпускать.Королева вздохнула и выразительно посмотрела на мужа, призывая его в союзники. Монарх взгляда не заметил, рассеянно кусая бутерброд, читал свежие новости в магическом шаре.— Прошу вас, — Королева сделала знак дворецкому, — передайте Королю, что я хотела бы услышать его мнение.Тот чопорно кивнул и, чеканя шаг не хуже гвардейца, прошествовал вокруг стола.— Ваше величество…— А?Король оторвался от хрустального шара.— Что такое, Седрик? Опять вместо масла пастила?— Её величество хочет обратить ваше высочайшее внимание на проблему выбора имени их высочеством для новообретенного королевского питомца.Монарх икнул и укоризненно покачал головой: дворецкий обожал вычурность и меры в пышности речи не знал.— Да? А что, их высочество не знает, как назвать? Ну, пусть будет Барсик.— Папа!Принцесса аж подпрыгнула на своем месте от возмущения.— Какой еще “Барсик”? Это же дракон, а не кот.— Ну, тогда Гаврюша. Или Коржик.— Нет, нет, — замахала рукой Королева, — это же не солидно. Королевский дракон должен носить звучное солидное имя. Например Варфоломей или Ричард.Король нахмурился.— Это будет путать моих гвардейцев. У них каждый второй Ричард, и Варфоломеев целых три.— Ваше величество, — подал голос дворецкий, — разрешите посоветовать вам старинное имя Аблюмиаль.— Лучше Смагард, — подключилась фрейлина королевы, — как раз по цвету подходит.— Отличное имя Буся, — шепнула принцессе служанка, подавшая на стол какао, — у меня так собачку звали.Имена посыпались одно за одним. Трувородис, Фэй-Свэй, Кузя, Барвигудар, Попадур, Гросся, Афиноген, Тишка, Ромашка, Пушистик...Принцесса колебалась между парадным Грюнвальдом и домашним Журжиком. Король настаивал на Джульбарсе. Королева с фрейлиной решили, что такому крохотуле подойдет имя Масик…Дракон, так и не дождавшись котлеты, вылез из-под стола и залез на кресло. Обвёл взглядом присутствующих и громко чихнул, разбрызгивая искры.— Хватит, — тоненько рявкнул дракончик, — навыдумывали. У меня уже есть имя.Все удивленно посмотрели на маленького ящера. Тот напыжился и гордо задрал голову.— Я, между прочим, Шарль Бальтазарович.Пока королевская семья переваривал услышанное, дракончик на столе притянул к себе большое блюдо. Достал кулёк из свернутой газеты “Вечернее королевство” и быстро сложил в него котлеты.— Но вы можете звать меня Шоня.Дракончик спрыгнул на пол и, держа добычу в передних лапках, быстро засеменил к выходу.— Я тоже пойду, — заторопилась принцесса, — Спасибобылооченьвкуснопокамамочка!И выбежала из столовой догонять друга.— А, может, у него и фамилия есть? — задумчиво спросила Королева.— Я принципиально не буду спрашивать, — буркнул Король, — достаточно, что у домашнего дракона есть отчество. А то сейчас выяснится, что там и родословная есть, раза в три длиннее нашей. И это мы должны в его присутствии стоять. Нет уж, пусть будет просто Шоней.Автор: Александр Котобус Горбов.

Ключевые слова: Принцесса дракончик имя рассказявка

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