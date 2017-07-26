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Несерьезные истории

Как завести дракона. 5 история (Пятничная рассказявка)

— Здласте, вашество!

Дракон Шоня заглянул в библиотеку через приоткрытую дверь. Король, сидевший над шахматной доской, задумчиво кивнул и передвинул белого слона.

— Иглаете? Ой, как я люблю иглать!

Маленький ящер, быстро перебирая лапками, добежал до стола, подложил на свободный стул несколько толстых книг и уселся на них сверху.

— Я чёлными?

Король, обнаружив напротив себя любопытную драконью мордочку, хмыкнул.

— Ты умеешь?

— А чего тут уметь? Пелеставляй пешки, обедай чужими фигулами. Всё, как в настоящей длаконьей жизни.

— Ну, попробуй, — король покачал головой, — твой ход.

Шоня внимательно осмотрел доску, почесал лапкой за правым ухом и выдвинул вперед пешку. Король довольно улыбнулся и передвинул коня. Дракончик походил ферзем.

— Шах!

— Ах, так? А мы вот так!

Часы пробили половину двенадцатого, когда Шоня взял в лапку слона и поставил на другую сторону доски.

— Мат. Извините, вашество.

— Где ты так играть научился?

— Это всё мама. Учись, говолит, а то дулаком помлешь.

Король тяжело вздохнул.

— Не ластлаивайтесь, это же игла.

— Да нет, — мужчина махнул рукой, — проиграть не обидно. Крестьяне из меня душу вынули. Каждый день и звонят, и письма шлют, и демонстрации у ворот замка устраивают.

— А чего хотят?

Дракончик вытянул шею от любопытства.

— Мельницу два села не поделили. Уперлись, как бараны. Требуют, чтобы только им досталась. Я уже им новую обещал построить, и на этой график сделать, чтобы никто в обиде не был… Нет! Кричат “наша мельница, никому не отдадим”. До рукоприкладства доходит.

— А может, их выполоть? Мы когда жадничали, папа нас всегда лемнем…

— Нельзя, — печально покачал головой король, — я же просвещенный монарх. Гуманизм и всякое такое.

— А может… — дракончик влез на стол и зашептал королю на ухо.

—- Хм… —- глава государства повертел сброшенного с доски ферзя, — можно попробовать. Пообедаем и сразу поедем.


К спорной мельнице король прибыл в парадной карете. Правил экипажем старый конюх Михалыч, по такому случаю надевший лучший костюм. (Король не любил официоз и обычно правил сам. А Михалыч, наоборот, не мог упустить такой случай покрасоваться.)

Жители Малых Лопухов и Больших Подорожников были тут в полном составе. И как раз решали — когда устраивать кулачный бой стенка на стенку. Лопуховцы, у которых лучший боец свалился с простудой, настаивали отложить до четверга. А подорожниковцы требовали сатисфакции немедленно.

— Так-так!

Король вылез из кареты и обозрел спорящую толпу.

— Где старосты? Почему митинг со мной не согласован?

— Вашевеличство! — подскочил староста Лопухов, — это не митинг, а спортивное мероприятие. Так сказать, развиваем культурный отдых.

— Знаю я ваши “спортивные”. Потом полсела будет с фингалами ходить. Организуйте тишину, я указ буду зачитывать.

Селяне, предчувствуя недоброе, собрались вокруг короля.

— Ругать будет, — охала бабка Маруся, опираясь на клюку. Этой же палкой она десять минут назад примеривалась лупить своих товарок из Лопухов.

— Не, — скотник Чупакабров вытер нос рукавом и осклабился, — король у нас добрый. Просто скажет, что дураки и всё.

— Указ! — король прокашлялся, — из-за спора о мельнице, а также в связи с безобразным поведением местных жителей, приказываю: все мельницы передать в новое министерство по делам мельниц. Назначить министром по мельницам Шарля Бальтазаровича. Всё!

Монарх скрутил указ в трубочку и спрятал в карман. Взял у Михалыча корзинку с едой для пикника, удочку, банку червей и пошёл в сторону речки.

— Хто? Хто министр-то? — забеспокоилась бабка Маруся.

— Вашвеличтсво, а где министр этот? — завопил народ.

— А вон, сейчас из кареты выйдет, — бросил король, не останавливаясь.

Крестьяне с опаской и почтением посмотрели на карету. Дверца распахнулась, и на землю спрыгнул дракончик. На голове свежеиспеченного министра красовалась огромная фуражка, взятая на время из музея. На шее висела медаль “двадцать лет непорочной службы на кухне” одолженная у повара. Довершали образ очки в толстой оправе.

Селяне поклонились. В ответ маленький ящер только выше задрал нос. По толпе прокатился шепоток.

— Ишь, важный какой.

— Большой начальник, сразу видно.

— Повыше короля будет, точно тебе говорю.

Шоня посмотрел на крестьян поверх очков.

— Ну? Где эта ваша мельница?

— Вот!

Десятки рук показали на нависающую над головой громаду с крутящимися лопастями.

— Да? Точно она?

Все дружно закивали. Дракон прищурился, посмотрел на крестьян, затем на мельницу и снова на крестьян.

— Всё понятно. Будем жечь.

— Как?

И лопуховцы и подорожниковцы опешили.

— Зачем же жечь, батюшка? Чем разгневали тебя?

Дракон свёл брови.

— Пличину лаздола надо устранить. Ссолитесь? Шумите? Безоблазия учиняете? Всё, больше не будет из-за чего. Будете жить милно, длужно, как и положено.

Шоня снова посмотрел на мельницу и покачал головой.

— Большая больно. Надо с нескольких столон поджигать. Эй, кто тут сталший? А ну, обкладывайте её соломой, чтобы лучше голела.

— Батюшка, — к дракону пробилась бабка Маруся, — может, ну её, пусть стоит, а? Вдруг она памятник какой-нить архитектуры? Для потомков пригодится.

— Чтобы опять лугались?

— Да мы не будем. Мы график составим, кто в какой день пользуется. Тихо и спокойно, без мордобоев.

Бабка повернулась к толпе и погрозила клюкой.

— А кто будет скандалить, я сама отмутузю!

Дракон задумался и важно кивнул. Достал зеленый бантик и приколол булавкой бабке на грудь.

— Назначаю главной по глафику!

— Ура!

Ликующие лопухинцы кинулись обниматься с подорожниковцами.

— Всё, некогда мне с вами.

Дракон махнул хвостом и пошел обратно к карете.


Король возвращался в замок в наилучшем расположении духа. На речке он наловил десяток превосходнейших жирных карасей. Да и вопрос с мельницей решился.

— А может, и правда, министром ко мне пойдешь? — монарх подмигнул Шоне.

— Не, скучно министлом быть. Одного лаза мне хватит. Это же лаботать надо, а я всё-таки длакон.

Дракончик тоже подмигнул королю и добавил.

— Мы умные, нас лаботать не заставишь. Даже кололём.

Просвещенный монарх не обиделся. Только чуть-чуть пожалел, что не родился драконом.



Автор: Александр Котобус Горбов.
Источник.
Сегодня, 10:24 by ЛетягаПросмотров: 7Комментарии: 1
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Ключевые слова: Король дракон спор мельница рассказявка

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Комментарии

#1 написал: Крокозябла
Сегодня, 10:50
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (524|0)
Публикаций: 42
Комментариев: 700
скотник Чупакабров
smeh
Шоня рулит! Отличный рассказ для пятничного настроения! Мой плюс первый!
Зарегистрирован: 26.07.2017
   
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