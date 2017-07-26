Как завести дракона. 5 история (Пятничная рассказявка)

Летяга Просмотров: 7 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 10:24 by

— Здласте, вашество!Дракон Шоня заглянул в библиотеку через приоткрытую дверь. Король, сидевший над шахматной доской, задумчиво кивнул и передвинул белого слона.— Иглаете? Ой, как я люблю иглать!Маленький ящер, быстро перебирая лапками, добежал до стола, подложил на свободный стул несколько толстых книг и уселся на них сверху.— Я чёлными?Король, обнаружив напротив себя любопытную драконью мордочку, хмыкнул.— Ты умеешь?— А чего тут уметь? Пелеставляй пешки, обедай чужими фигулами. Всё, как в настоящей длаконьей жизни.— Ну, попробуй, — король покачал головой, — твой ход.Шоня внимательно осмотрел доску, почесал лапкой за правым ухом и выдвинул вперед пешку. Король довольно улыбнулся и передвинул коня. Дракончик походил ферзем.— Шах!— Ах, так? А мы вот так!Часы пробили половину двенадцатого, когда Шоня взял в лапку слона и поставил на другую сторону доски.— Мат. Извините, вашество.— Где ты так играть научился?— Это всё мама. Учись, говолит, а то дулаком помлешь.Король тяжело вздохнул.— Не ластлаивайтесь, это же игла.— Да нет, — мужчина махнул рукой, — проиграть не обидно. Крестьяне из меня душу вынули. Каждый день и звонят, и письма шлют, и демонстрации у ворот замка устраивают.— А чего хотят?Дракончик вытянул шею от любопытства.— Мельницу два села не поделили. Уперлись, как бараны. Требуют, чтобы только им досталась. Я уже им новую обещал построить, и на этой график сделать, чтобы никто в обиде не был… Нет! Кричат “наша мельница, никому не отдадим”. До рукоприкладства доходит.— А может, их выполоть? Мы когда жадничали, папа нас всегда лемнем…— Нельзя, — печально покачал головой король, — я же просвещенный монарх. Гуманизм и всякое такое.— А может… — дракончик влез на стол и зашептал королю на ухо.—- Хм… —- глава государства повертел сброшенного с доски ферзя, — можно попробовать. Пообедаем и сразу поедем.К спорной мельнице король прибыл в парадной карете. Правил экипажем старый конюх Михалыч, по такому случаю надевший лучший костюм. (Король не любил официоз и обычно правил сам. А Михалыч, наоборот, не мог упустить такой случай покрасоваться.)Жители Малых Лопухов и Больших Подорожников были тут в полном составе. И как раз решали — когда устраивать кулачный бой стенка на стенку. Лопуховцы, у которых лучший боец свалился с простудой, настаивали отложить до четверга. А подорожниковцы требовали сатисфакции немедленно.— Так-так!Король вылез из кареты и обозрел спорящую толпу.— Где старосты? Почему митинг со мной не согласован?— Вашевеличство! — подскочил староста Лопухов, — это не митинг, а спортивное мероприятие. Так сказать, развиваем культурный отдых.— Знаю я ваши “спортивные”. Потом полсела будет с фингалами ходить. Организуйте тишину, я указ буду зачитывать.Селяне, предчувствуя недоброе, собрались вокруг короля.— Ругать будет, — охала бабка Маруся, опираясь на клюку. Этой же палкой она десять минут назад примеривалась лупить своих товарок из Лопухов.— Не, — скотник Чупакабров вытер нос рукавом и осклабился, — король у нас добрый. Просто скажет, что дураки и всё.— Указ! — король прокашлялся, — из-за спора о мельнице, а также в связи с безобразным поведением местных жителей, приказываю: все мельницы передать в новое министерство по делам мельниц. Назначить министром по мельницам Шарля Бальтазаровича. Всё!Монарх скрутил указ в трубочку и спрятал в карман. Взял у Михалыча корзинку с едой для пикника, удочку, банку червей и пошёл в сторону речки.— Хто? Хто министр-то? — забеспокоилась бабка Маруся.— Вашвеличтсво, а где министр этот? — завопил народ.— А вон, сейчас из кареты выйдет, — бросил король, не останавливаясь.Крестьяне с опаской и почтением посмотрели на карету. Дверца распахнулась, и на землю спрыгнул дракончик. На голове свежеиспеченного министра красовалась огромная фуражка, взятая на время из музея. На шее висела медаль “двадцать лет непорочной службы на кухне” одолженная у повара. Довершали образ очки в толстой оправе.Селяне поклонились. В ответ маленький ящер только выше задрал нос. По толпе прокатился шепоток.— Ишь, важный какой.— Большой начальник, сразу видно.— Повыше короля будет, точно тебе говорю.Шоня посмотрел на крестьян поверх очков.— Ну? Где эта ваша мельница?— Вот!Десятки рук показали на нависающую над головой громаду с крутящимися лопастями.— Да? Точно она?Все дружно закивали. Дракон прищурился, посмотрел на крестьян, затем на мельницу и снова на крестьян.— Всё понятно. Будем жечь.— Как?И лопуховцы и подорожниковцы опешили.— Зачем же жечь, батюшка? Чем разгневали тебя?Дракон свёл брови.— Пличину лаздола надо устранить. Ссолитесь? Шумите? Безоблазия учиняете? Всё, больше не будет из-за чего. Будете жить милно, длужно, как и положено.Шоня снова посмотрел на мельницу и покачал головой.— Большая больно. Надо с нескольких столон поджигать. Эй, кто тут сталший? А ну, обкладывайте её соломой, чтобы лучше голела.— Батюшка, — к дракону пробилась бабка Маруся, — может, ну её, пусть стоит, а? Вдруг она памятник какой-нить архитектуры? Для потомков пригодится.— Чтобы опять лугались?— Да мы не будем. Мы график составим, кто в какой день пользуется. Тихо и спокойно, без мордобоев.Бабка повернулась к толпе и погрозила клюкой.— А кто будет скандалить, я сама отмутузю!Дракон задумался и важно кивнул. Достал зеленый бантик и приколол булавкой бабке на грудь.— Назначаю главной по глафику!— Ура!Ликующие лопухинцы кинулись обниматься с подорожниковцами.— Всё, некогда мне с вами.Дракон махнул хвостом и пошел обратно к карете.Король возвращался в замок в наилучшем расположении духа. На речке он наловил десяток превосходнейших жирных карасей. Да и вопрос с мельницей решился.— А может, и правда, министром ко мне пойдешь? — монарх подмигнул Шоне.— Не, скучно министлом быть. Одного лаза мне хватит. Это же лаботать надо, а я всё-таки длакон.Дракончик тоже подмигнул королю и добавил.— Мы умные, нас лаботать не заставишь. Даже кололём.Просвещенный монарх не обиделся. Только чуть-чуть пожалел, что не родился драконом.Автор: Александр Котобус Горбов.

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