Как завести дракона. 5 история (Пятничная рассказявка)— Здласте, вашество!
Дракон Шоня заглянул в библиотеку через приоткрытую дверь. Король, сидевший над шахматной доской, задумчиво кивнул и передвинул белого слона.
— Иглаете? Ой, как я люблю иглать!
Маленький ящер, быстро перебирая лапками, добежал до стола, подложил на свободный стул несколько толстых книг и уселся на них сверху.
— Я чёлными?
Король, обнаружив напротив себя любопытную драконью мордочку, хмыкнул.
— Ты умеешь?
— А чего тут уметь? Пелеставляй пешки, обедай чужими фигулами. Всё, как в настоящей длаконьей жизни.
— Ну, попробуй, — король покачал головой, — твой ход.
Шоня внимательно осмотрел доску, почесал лапкой за правым ухом и выдвинул вперед пешку. Король довольно улыбнулся и передвинул коня. Дракончик походил ферзем.
— Шах!
— Ах, так? А мы вот так!
Часы пробили половину двенадцатого, когда Шоня взял в лапку слона и поставил на другую сторону доски.
— Мат. Извините, вашество.
— Где ты так играть научился?
— Это всё мама. Учись, говолит, а то дулаком помлешь.
Король тяжело вздохнул.
— Не ластлаивайтесь, это же игла.
— Да нет, — мужчина махнул рукой, — проиграть не обидно. Крестьяне из меня душу вынули. Каждый день и звонят, и письма шлют, и демонстрации у ворот замка устраивают.
— А чего хотят?
Дракончик вытянул шею от любопытства.
— Мельницу два села не поделили. Уперлись, как бараны. Требуют, чтобы только им досталась. Я уже им новую обещал построить, и на этой график сделать, чтобы никто в обиде не был… Нет! Кричат “наша мельница, никому не отдадим”. До рукоприкладства доходит.
— А может, их выполоть? Мы когда жадничали, папа нас всегда лемнем…
— Нельзя, — печально покачал головой король, — я же просвещенный монарх. Гуманизм и всякое такое.
— А может… — дракончик влез на стол и зашептал королю на ухо.
—- Хм… —- глава государства повертел сброшенного с доски ферзя, — можно попробовать. Пообедаем и сразу поедем.
К спорной мельнице король прибыл в парадной карете. Правил экипажем старый конюх Михалыч, по такому случаю надевший лучший костюм. (Король не любил официоз и обычно правил сам. А Михалыч, наоборот, не мог упустить такой случай покрасоваться.)
Жители Малых Лопухов и Больших Подорожников были тут в полном составе. И как раз решали — когда устраивать кулачный бой стенка на стенку. Лопуховцы, у которых лучший боец свалился с простудой, настаивали отложить до четверга. А подорожниковцы требовали сатисфакции немедленно.
— Так-так!
Король вылез из кареты и обозрел спорящую толпу.
— Где старосты? Почему митинг со мной не согласован?
— Вашевеличство! — подскочил староста Лопухов, — это не митинг, а спортивное мероприятие. Так сказать, развиваем культурный отдых.
— Знаю я ваши “спортивные”. Потом полсела будет с фингалами ходить. Организуйте тишину, я указ буду зачитывать.
Селяне, предчувствуя недоброе, собрались вокруг короля.
— Ругать будет, — охала бабка Маруся, опираясь на клюку. Этой же палкой она десять минут назад примеривалась лупить своих товарок из Лопухов.
— Не, — скотник Чупакабров вытер нос рукавом и осклабился, — король у нас добрый. Просто скажет, что дураки и всё.
— Указ! — король прокашлялся, — из-за спора о мельнице, а также в связи с безобразным поведением местных жителей, приказываю: все мельницы передать в новое министерство по делам мельниц. Назначить министром по мельницам Шарля Бальтазаровича. Всё!
Монарх скрутил указ в трубочку и спрятал в карман. Взял у Михалыча корзинку с едой для пикника, удочку, банку червей и пошёл в сторону речки.
— Хто? Хто министр-то? — забеспокоилась бабка Маруся.
— Вашвеличтсво, а где министр этот? — завопил народ.
— А вон, сейчас из кареты выйдет, — бросил король, не останавливаясь.
Крестьяне с опаской и почтением посмотрели на карету. Дверца распахнулась, и на землю спрыгнул дракончик. На голове свежеиспеченного министра красовалась огромная фуражка, взятая на время из музея. На шее висела медаль “двадцать лет непорочной службы на кухне” одолженная у повара. Довершали образ очки в толстой оправе.
Селяне поклонились. В ответ маленький ящер только выше задрал нос. По толпе прокатился шепоток.
— Ишь, важный какой.
— Большой начальник, сразу видно.
— Повыше короля будет, точно тебе говорю.
Шоня посмотрел на крестьян поверх очков.
— Ну? Где эта ваша мельница?
— Вот!
Десятки рук показали на нависающую над головой громаду с крутящимися лопастями.
— Да? Точно она?
Все дружно закивали. Дракон прищурился, посмотрел на крестьян, затем на мельницу и снова на крестьян.
— Всё понятно. Будем жечь.
— Как?
И лопуховцы и подорожниковцы опешили.
— Зачем же жечь, батюшка? Чем разгневали тебя?
Дракон свёл брови.
— Пличину лаздола надо устранить. Ссолитесь? Шумите? Безоблазия учиняете? Всё, больше не будет из-за чего. Будете жить милно, длужно, как и положено.
Шоня снова посмотрел на мельницу и покачал головой.
— Большая больно. Надо с нескольких столон поджигать. Эй, кто тут сталший? А ну, обкладывайте её соломой, чтобы лучше голела.
— Батюшка, — к дракону пробилась бабка Маруся, — может, ну её, пусть стоит, а? Вдруг она памятник какой-нить архитектуры? Для потомков пригодится.
— Чтобы опять лугались?
— Да мы не будем. Мы график составим, кто в какой день пользуется. Тихо и спокойно, без мордобоев.
Бабка повернулась к толпе и погрозила клюкой.
— А кто будет скандалить, я сама отмутузю!
Дракон задумался и важно кивнул. Достал зеленый бантик и приколол булавкой бабке на грудь.
— Назначаю главной по глафику!
— Ура!
Ликующие лопухинцы кинулись обниматься с подорожниковцами.
— Всё, некогда мне с вами.
Дракон махнул хвостом и пошел обратно к карете.
Король возвращался в замок в наилучшем расположении духа. На речке он наловил десяток превосходнейших жирных карасей. Да и вопрос с мельницей решился.
— А может, и правда, министром ко мне пойдешь? — монарх подмигнул Шоне.
— Не, скучно министлом быть. Одного лаза мне хватит. Это же лаботать надо, а я всё-таки длакон.
Дракончик тоже подмигнул королю и добавил.
— Мы умные, нас лаботать не заставишь. Даже кололём.
Просвещенный монарх не обиделся. Только чуть-чуть пожалел, что не родился драконом.
Автор: Александр Котобус Горбов.
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Сегодня, 10:24 by ЛетягаПросмотров: 7Комментарии: 1
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