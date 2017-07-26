Как завести дракона #4 (Пятничная рассказявка №308)

Летяга Просмотров: 23 Комментарии: 1 +4 Сегодня, 13:03 by

— Маргарита!Голос королевы, переходящий в крик, разлетелся по коридорам дворца.— Упс! — принцесса, игравшая во дворе замка с драконом, посмотрела на питомца, — кажется, нам сейчас влетит. Спрячемся и переждем или сразу узнаем, за что нас оставят без сладкого?Шоня гордо выгнул шею и надулся, как индюк.— Мы, длаконы, никогда не отступаем пелед тлудностями.Принцесса вздохнула.— Тогда пойдем. Спросим, чем так огорчена мамочка.Габриэлла Тереза Мария Августа Матильда Изабелла Николаевна сидела на королевской кровати, в халате для утренних приемов. Горничная Бьянка подсовывала её величеству нюхательную соль и обмахивала веером.— Да, мамочка. Ты хотела меня видеть?— Она еще спрашивает!? Да, ваше высочество, хотела. Будьте добры, объясните мне, что это такое?Королева продемонстрировала дочери тапок с зеленым помпоном.— Можете объяснить, что это такое?Шоня тихонько хрюкнул и спрятался за Маргариту.— Тапочка, — принцесса пожала плечами, — кажется твоя, мамочка.— Моя, значит. А почему она погрызенная?И правда — носок у тапки был пожеван чьими-то зубами.— Ну…Принцесса обернулась, но дракона рядом уже не было. Только в дверях мелькнул зеленый хвост.— Ты не волнуйся, мамочка. Одна тапочка, ерунда какая. У тебя их столько разных.— Одна? А это тогда что?Королева встала, подошла к гардеробу и открыла дверь. На полках ровными рядами стояла обувь. Туфли, босоножки, ботиночки, сапожки. И половина была погрызена самым не почтительным образом. Таинственный кусака одну обувь хорошенько пожевал, другую, видимо пришедшуюся не по вкусу, только пару раз укусил.— Хм…Маргарита прошлась вдоль полки, разглядывая укусы.— Может, это приведение, фамильное? Залезло сюда и давай портить ту, что не модная. Или моль? Здоровенная такая. Шубу не нашла, решила туфлями поужинать.— Ваше высочество, а не кажется ли вам, что это был кто-то зеленый, чешуйчатый такой?— Крокодил? — принцесса картинно ужаснулась, — откуда у нас в замке крокодил?— Что за шум?В спальне появился король. В самом замечательном настроении после плотного завтрака.— Вот, полюбуйся! Что некоторые домашние животные тут устроили.Король осмотрел ущерб и пожал плечами.— Ты давно хотела обновить свой гардероб. А тут хороший повод.— Я бы на твоем месте заглянула, что с твоей обувью сделали.Монарх открыл дверцу в свой шкаф. Парадные сапоги, между прочим, из кожи аллигатора, с медными бляхами и серебряными пряжками, жалостливо лежали на нижней полке, демонстрируя обкусанные носки и располосованные голенища.— Хм…Принцесса быстро спряталась за спину королевы. На всякий случай.— Маргарита, — король тяжело вздохнул, — нам необходимо серьезно побеседовать с твоим питомцем.Дракон после долгих поисков был найден под кроватью принцессы. Выдал его хвост, на мгновение показавший кончик из-под покрывала.— Шоня, вылезай, пожалуйста. Мы знаем, что ты там.— Не вылезу. Вы ругаться будете.— Шарль Бальтазарович, — король нахмурился, — ведите себя достойно. За свои поступки надо отвечать.Дракон посопел немного, зашебуршился и выбрался из убежища, понуро склонив голову.— Папа, не ругай его сильно, пожалуйста. Он уже всё понял и не будет.— Сейчас разберемся. Шарль Бальтазарович, прошу объяснить ваше поведение и порчу имущества.Несчастный Шоня тяжело вздохнул.— Жубы. Молочные выпадают, а новые лежут и чешутся. Невозможно телпеть.— А обувь зачем портить?Дракон потупился.— Инстинкт. Длаконы всегда так делали.— И обязательно было все подряд портить? Каждую туфлю надкусывать?— Так они не все вкусные. И жубов у меня тлиста штук.Шоня распахнул пасть. Король почесал в затылке. Действительно триста зубов. Пока все поменяются, всем обитателям замка придется ходить босиком.— Кажется, я знаю, чем тебе помочь.Король ушел. А Шоня прижался к принцессе и стал жалобно хныкать.— Он сейчас клещи плинесет. И мне все жубы выделгает. А я не виноватый, они сами лежут!Маргарита утешала бедняжку, твердо решив не давать дергать зубы любимцу.— Вот!Король, широко улыбаясь, протянул дракону странную штуковину.— Што это?— Ботинок.Дракон недоверчиво обнюхал загадочную обувь.— Попробуй погрызть.Шоня взял ботинок лапками.— Отвелнитесь. Я не могу, когда смотлят.Принцесса и король отвернулись.Хрусь! Чмок! Кусь! Хрям!— Нолмально.Дал заключение дракон, с удивлением разглядывая ботинок, на котором не осталось даже маленького следа от зубов. Затем прижал обувь лапками к груди и полез под кровать, чтобы погрызть уже основательно.— Папа, а он его не слишком быстро сгрызет?— Нет, — король хихикнул, — это правый ботинок от боевого доспеха твоего дедушки Ульриха. Лучшая гномья сталь, кожа василиска, шнурки из усов левиафана. Его даже мантикора прокусить не смогла. А если сгрызет, у нас еще левый есть.А дракон не слушал, что там болтают люди. Он с упоением вгрызался в свою новую игрушку, и десна чесались всё меньше и меньше.Автор: Александр Котобус Горбов.

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