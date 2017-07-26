Как завести дракона #4 (Пятничная рассказявка №308)— Маргарита!
Голос королевы, переходящий в крик, разлетелся по коридорам дворца.
— Упс! — принцесса, игравшая во дворе замка с драконом, посмотрела на питомца, — кажется, нам сейчас влетит. Спрячемся и переждем или сразу узнаем, за что нас оставят без сладкого?
Шоня гордо выгнул шею и надулся, как индюк.
— Мы, длаконы, никогда не отступаем пелед тлудностями.
Принцесса вздохнула.
— Тогда пойдем. Спросим, чем так огорчена мамочка.
Габриэлла Тереза Мария Августа Матильда Изабелла Николаевна сидела на королевской кровати, в халате для утренних приемов. Горничная Бьянка подсовывала её величеству нюхательную соль и обмахивала веером.
— Да, мамочка. Ты хотела меня видеть?
— Она еще спрашивает!? Да, ваше высочество, хотела. Будьте добры, объясните мне, что это такое?
Королева продемонстрировала дочери тапок с зеленым помпоном.
— Можете объяснить, что это такое?
Шоня тихонько хрюкнул и спрятался за Маргариту.
— Тапочка, — принцесса пожала плечами, — кажется твоя, мамочка.
— Моя, значит. А почему она погрызенная?
И правда — носок у тапки был пожеван чьими-то зубами.
— Ну…
Принцесса обернулась, но дракона рядом уже не было. Только в дверях мелькнул зеленый хвост.
— Ты не волнуйся, мамочка. Одна тапочка, ерунда какая. У тебя их столько разных.
— Одна? А это тогда что?
Королева встала, подошла к гардеробу и открыла дверь. На полках ровными рядами стояла обувь. Туфли, босоножки, ботиночки, сапожки. И половина была погрызена самым не почтительным образом. Таинственный кусака одну обувь хорошенько пожевал, другую, видимо пришедшуюся не по вкусу, только пару раз укусил.
— Хм…
Маргарита прошлась вдоль полки, разглядывая укусы.
— Может, это приведение, фамильное? Залезло сюда и давай портить ту, что не модная. Или моль? Здоровенная такая. Шубу не нашла, решила туфлями поужинать.
— Ваше высочество, а не кажется ли вам, что это был кто-то зеленый, чешуйчатый такой?
— Крокодил? — принцесса картинно ужаснулась, — откуда у нас в замке крокодил?
— Что за шум?
В спальне появился король. В самом замечательном настроении после плотного завтрака.
— Вот, полюбуйся! Что некоторые домашние животные тут устроили.
Король осмотрел ущерб и пожал плечами.
— Ты давно хотела обновить свой гардероб. А тут хороший повод.
— Я бы на твоем месте заглянула, что с твоей обувью сделали.
Монарх открыл дверцу в свой шкаф. Парадные сапоги, между прочим, из кожи аллигатора, с медными бляхами и серебряными пряжками, жалостливо лежали на нижней полке, демонстрируя обкусанные носки и располосованные голенища.
— Хм…
Принцесса быстро спряталась за спину королевы. На всякий случай.
— Маргарита, — король тяжело вздохнул, — нам необходимо серьезно побеседовать с твоим питомцем.
Дракон после долгих поисков был найден под кроватью принцессы. Выдал его хвост, на мгновение показавший кончик из-под покрывала.
— Шоня, вылезай, пожалуйста. Мы знаем, что ты там.
— Не вылезу. Вы ругаться будете.
— Шарль Бальтазарович, — король нахмурился, — ведите себя достойно. За свои поступки надо отвечать.
Дракон посопел немного, зашебуршился и выбрался из убежища, понуро склонив голову.
— Папа, не ругай его сильно, пожалуйста. Он уже всё понял и не будет.
— Сейчас разберемся. Шарль Бальтазарович, прошу объяснить ваше поведение и порчу имущества.
Несчастный Шоня тяжело вздохнул.
— Жубы. Молочные выпадают, а новые лежут и чешутся. Невозможно телпеть.
— А обувь зачем портить?
Дракон потупился.
— Инстинкт. Длаконы всегда так делали.
— И обязательно было все подряд портить? Каждую туфлю надкусывать?
— Так они не все вкусные. И жубов у меня тлиста штук.
Шоня распахнул пасть. Король почесал в затылке. Действительно триста зубов. Пока все поменяются, всем обитателям замка придется ходить босиком.
— Кажется, я знаю, чем тебе помочь.
Король ушел. А Шоня прижался к принцессе и стал жалобно хныкать.
— Он сейчас клещи плинесет. И мне все жубы выделгает. А я не виноватый, они сами лежут!
Маргарита утешала бедняжку, твердо решив не давать дергать зубы любимцу.
— Вот!
Король, широко улыбаясь, протянул дракону странную штуковину.
— Што это?
— Ботинок.
Дракон недоверчиво обнюхал загадочную обувь.
— Попробуй погрызть.
Шоня взял ботинок лапками.
— Отвелнитесь. Я не могу, когда смотлят.
Принцесса и король отвернулись.
Хрусь! Чмок! Кусь! Хрям!
— Нолмально.
Дал заключение дракон, с удивлением разглядывая ботинок, на котором не осталось даже маленького следа от зубов. Затем прижал обувь лапками к груди и полез под кровать, чтобы погрызть уже основательно.
— Папа, а он его не слишком быстро сгрызет?
— Нет, — король хихикнул, — это правый ботинок от боевого доспеха твоего дедушки Ульриха. Лучшая гномья сталь, кожа василиска, шнурки из усов левиафана. Его даже мантикора прокусить не смогла. А если сгрызет, у нас еще левый есть.
А дракон не слушал, что там болтают люди. Он с упоением вгрызался в свою новую игрушку, и десна чесались всё меньше и меньше.
Автор: Александр Котобус Горбов.
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Сегодня, 13:03 by ЛетягаПросмотров: 23Комментарии: 1
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