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Несерьезные истории

Как завести дракона #4 (Пятничная рассказявка №308)

— Маргарита!

Голос королевы, переходящий в крик, разлетелся по коридорам дворца.

— Упс! — принцесса, игравшая во дворе замка с драконом, посмотрела на питомца, — кажется, нам сейчас влетит. Спрячемся и переждем или сразу узнаем, за что нас оставят без сладкого?

Шоня гордо выгнул шею и надулся, как индюк.

— Мы, длаконы, никогда не отступаем пелед тлудностями.

Принцесса вздохнула.

— Тогда пойдем. Спросим, чем так огорчена мамочка.

Габриэлла Тереза Мария Августа Матильда Изабелла Николаевна сидела на королевской кровати, в халате для утренних приемов. Горничная Бьянка подсовывала её величеству нюхательную соль и обмахивала веером.

— Да, мамочка. Ты хотела меня видеть?

— Она еще спрашивает!? Да, ваше высочество, хотела. Будьте добры, объясните мне, что это такое?

Королева продемонстрировала дочери тапок с зеленым помпоном.

— Можете объяснить, что это такое?

Шоня тихонько хрюкнул и спрятался за Маргариту.

— Тапочка, — принцесса пожала плечами, — кажется твоя, мамочка.

— Моя, значит. А почему она погрызенная?

И правда — носок у тапки был пожеван чьими-то зубами.

— Ну…

Принцесса обернулась, но дракона рядом уже не было. Только в дверях мелькнул зеленый хвост.

— Ты не волнуйся, мамочка. Одна тапочка, ерунда какая. У тебя их столько разных.

— Одна? А это тогда что?

Королева встала, подошла к гардеробу и открыла дверь. На полках ровными рядами стояла обувь. Туфли, босоножки, ботиночки, сапожки. И половина была погрызена самым не почтительным образом. Таинственный кусака одну обувь хорошенько пожевал, другую, видимо пришедшуюся не по вкусу, только пару раз укусил.

— Хм…

Маргарита прошлась вдоль полки, разглядывая укусы.

— Может, это приведение, фамильное? Залезло сюда и давай портить ту, что не модная. Или моль? Здоровенная такая. Шубу не нашла, решила туфлями поужинать.

— Ваше высочество, а не кажется ли вам, что это был кто-то зеленый, чешуйчатый такой?

— Крокодил? — принцесса картинно ужаснулась, — откуда у нас в замке крокодил?

— Что за шум?

В спальне появился король. В самом замечательном настроении после плотного завтрака.

— Вот, полюбуйся! Что некоторые домашние животные тут устроили.

Король осмотрел ущерб и пожал плечами.

— Ты давно хотела обновить свой гардероб. А тут хороший повод.

— Я бы на твоем месте заглянула, что с твоей обувью сделали.

Монарх открыл дверцу в свой шкаф. Парадные сапоги, между прочим, из кожи аллигатора, с медными бляхами и серебряными пряжками, жалостливо лежали на нижней полке, демонстрируя обкусанные носки и располосованные голенища.

— Хм…

Принцесса быстро спряталась за спину королевы. На всякий случай.

— Маргарита, — король тяжело вздохнул, — нам необходимо серьезно побеседовать с твоим питомцем.

Дракон после долгих поисков был найден под кроватью принцессы. Выдал его хвост, на мгновение показавший кончик из-под покрывала.

— Шоня, вылезай, пожалуйста. Мы знаем, что ты там.

— Не вылезу. Вы ругаться будете.

— Шарль Бальтазарович, — король нахмурился, — ведите себя достойно. За свои поступки надо отвечать.

Дракон посопел немного, зашебуршился и выбрался из убежища, понуро склонив голову.

— Папа, не ругай его сильно, пожалуйста. Он уже всё понял и не будет.

— Сейчас разберемся. Шарль Бальтазарович, прошу объяснить ваше поведение и порчу имущества.

Несчастный Шоня тяжело вздохнул.

— Жубы. Молочные выпадают, а новые лежут и чешутся. Невозможно телпеть.

— А обувь зачем портить?

Дракон потупился.

— Инстинкт. Длаконы всегда так делали.

— И обязательно было все подряд портить? Каждую туфлю надкусывать?

— Так они не все вкусные. И жубов у меня тлиста штук.

Шоня распахнул пасть. Король почесал в затылке. Действительно триста зубов. Пока все поменяются, всем обитателям замка придется ходить босиком.

— Кажется, я знаю, чем тебе помочь.

Король ушел. А Шоня прижался к принцессе и стал жалобно хныкать.

— Он сейчас клещи плинесет. И мне все жубы выделгает. А я не виноватый, они сами лежут!

Маргарита утешала бедняжку, твердо решив не давать дергать зубы любимцу.

— Вот!

Король, широко улыбаясь, протянул дракону странную штуковину.

— Што это?

— Ботинок.

Дракон недоверчиво обнюхал загадочную обувь.

— Попробуй погрызть.

Шоня взял ботинок лапками.

— Отвелнитесь. Я не могу, когда смотлят.

Принцесса и король отвернулись.

Хрусь! Чмок! Кусь! Хрям!

— Нолмально.

Дал заключение дракон, с удивлением разглядывая ботинок, на котором не осталось даже маленького следа от зубов. Затем прижал обувь лапками к груди и полез под кровать, чтобы погрызть уже основательно.

— Папа, а он его не слишком быстро сгрызет?

— Нет, — король хихикнул, — это правый ботинок от боевого доспеха твоего дедушки Ульриха. Лучшая гномья сталь, кожа василиска, шнурки из усов левиафана. Его даже мантикора прокусить не смогла. А если сгрызет, у нас еще левый есть.

А дракон не слушал, что там болтают люди. Он с упоением вгрызался в свою новую игрушку, и десна чесались всё меньше и меньше.


Автор: Александр Котобус Горбов.
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Сегодня, 13:03 by ЛетягаПросмотров: 23Комментарии: 1
+4

Ключевые слова: Принцесса король дракон зубы ботинок рассказявка

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Комментарии

#1 написал: Крокозябла
Сегодня, 13:13
+1
Группа: Посетители
Репутация: (495|0)
Публикаций: 35
Комментариев: 612
спасибо за сказку!
Ради такого дракончика и тапочек не жалко)))
Зарегистрирован: 26.07.2017
   
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