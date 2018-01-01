Заказчик

Летяга Просмотров: 17 Комментарии: 0 +3 Сегодня, 06:53 by

- Вот, - коротко сказал Герой и бросил голову дракона Царю под ноги.Тот встал с трона, осмотрел голову со всех сторон и, убедившись, что это действительно голова дракона, удовлетворённо кивнул и уселся обратно на трон.- Я свою часть сделки выполнил, - заговорил Герой, - Вели принести мою награду.- Ты знаешь, я тут подумал, - Царь заелозил на троне, - Мне кажется, что десять мешков золота за такую работу - слишком много.- Это ещё почему? - удивился Герой.- Ну, дракон был не такой уж и большой, - Царь принялся загибать пальцы, - Голову ты принёс одну…- Так дракон с одной головой был.- Ну мог бы и постараться. Хвост бы принёс. Опять же, справился ты слишком быстро, даже не устал поди.- Так сколько мешков золота я получу? - с усмешкой спросил Герой.- Я считаю, что тут даже одного мешка платить не за что, - Царь развёл руками, - Дракона ты убил - так это ведь и тебе на пользу! Опять же, молва об этом пойдёт, услышит какой-нибудь другой царь и наймёт уже тебя за золото. Разве плохо?- Плохо, - ответил Герой, - Я время своё потратил, жизнью рисковал.- Так ведь хорошо всё в итоге, так? - спросил Царь, - Вот если бы ты погиб, тогда конечно, семье бы выплатили.Он снова обошёл голову.- Да и может не дракон это вовсе, откуда мне знать? Может так… Ящерица-переросток.- Несправедливо это, Царь, - сурово сказал Герой.- Да ладно тебе! Я бы и сам справился, но времени нет, сам понимаешь, дела царские. Зато я тебе вон какую услугу оказал! Благодаря мне ты вон какой подвиг совершил!В зал вбежал гонец и что-то зашептал Царю на ухо.- Понятно. Ступай, - Царь обратился к Герою, - Есть для тебя ещё работа.- Ты мне за предыдущую ещё не заплатил, - возмутился Герой, - Думаешь стану я после этого выполнять твои поручения?- Вот выполнишь эту работу, всё сразу оплачу, - пообещал Царь, - И все последующие задания буду только тебе одному отдавать! Страдать будем, а к другому не обратимся!- И что на этот раз?- Говорят Минотавр объявился.- Ого, - Герой поёжился, - Минотавры умные, тяжело будет с ним справиться. Меньше, чем за двадцать мешков золота не соглашусь.- Да перестань, - Царь вскочил с трона, - Для такого умельца там делов на час! За что двадцать мешков?- За риск. На припасы тратиться нужно. На снаряжение. Ловушки купить нужно.- Зачем? - удивился Царь, - Всё у меня есть в оружейной. Бери, что нужно!- В прошлый раз смотрел, - напомнил Герой, - Там всё ржавеет и рассыпается.- Ты смотри, какой придирчивый! Ему тут бесплатно предлагают, а он нос воротит. Давай так. Выполнишь это задание, получишь мешок золота. Не перебивай! И я всем тебя рекомендовать буду! Всем весть разошлю о славном Герое! Устанешь мешки с золотом таскать!Царь пристально смотрел на Героя. Тот вздохнул.- Ладно, Царь. Но смотри, в этот раз без обмана!- Какой обман, что ты! - Царь замахал руками, - Я же как лучше для всех хочу!- Рассказывайте уже, где ваш Минотавр.Когда Герой ушёл, к Царю заглянул Казначей.- Прикажете готовить мешок золота, Ваше Величество?- Не нужно, - отмахнулся Царь, - За что платить-то? Там поди и не Минотавр, а так... Бык-переросток.Автор: Роман Седов.

Ключевые слова: Царь герой работа оплата не такая сказка

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