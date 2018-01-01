История одной принцессы в переписке

Новость отредактировал A.Norton - Вчера, 23:22

Космонасть Просмотров: 11 Комментарии: 0 +2 Вчера, 23:22 by

День 1.Дракон.Королю и Королеве.«Ваша дочь – принцесса, у меня. Если в течение одного месяца вы не предоставите мне выкуп в размере тридцати фунтов золота (в слитках) и пяти фунтов драгоценных камней (предпочтительно алмазы, сапфиры и рубины), она будет мною съедена.Дракон».День 2.Король и королева.Дракону.«Уважаемый Дракон! С детства нам внушали, что вы – исключительно злобное, корыстное, коварное и самолюбивое существо. Но сейчас мы видим, что это неправда! Мы не находим слов, чтобы выразить вам благодарность от имени всего народа нашего королевства. Ваш героический поступок будет занесен в исторические книги! Ваше имя станут воспевать менестрели! Вашу статую в полный рост мы уже заказали у лучшего скульптора. Кроме всего прочего, мы издали указ о награждении вас орденом «Героя Королевства», к которому прилагается награда в размере шестидесяти фунтов золота (в слитках) и десяти фунтов драгоценных камней (алмазы, сапфиры и рубины). Мы очень бы хотели отблагодарить вас лично за такое самопожертвование.Просим почтить нас своим присутствием на праздновании, посвященном «Дню избавления от принцессы», которое состоится пятого числа сего месяца.Король и королева.P. S. Большое вам человеческое СПАСИБО!».День 17.Дракон.Королю и королеве.«Хитрые людишки! Вы выманили меня на свой праздник! Напоили! Заставили подписать пакт «О невозвращении принцессы»! И все это за жалкие шестьдесят фунтов золота и десять фунтов драгоценных камней! Да знай я заранее, с кем свяжусь, ни за какие сокровища не согласился бы на эту авантюру! Ваша чертова принцесса превратила мою благополучную драконью жизнь в сущий ад! Это невозможно больше терпеть! Может, я верну вам сто двадцать фунтов золота и двадцать фунтов драгоценных камней и принцессу? И забудем про пакт? А? Можно? Ну, пожалуйста!Дракон.P. S. Войдите в мое положение, я же вымирающий вид!P. Р. S. Ну пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!».День 18.Король и королева.Дракону.«Нет уж! Вы признаны героем королевства, так проявите мужество и героизм! Несите ваше бремя доблестного самопожертвования до самого конца! Как говорят по этому поводу королевские менестрели, уже составившие баллады о вашем подвиге: «Из песни слов не выкинешь!».Король и королева.P. S. Пакт расторгнуть невозможно (мы советовались с юристами).P. Р. S. Ну реально, не можем ее назад взять.P. Р. Р. S. Но можем попробовать поискать какого-нибудь недалекого рыцаря, который согласиться «спасти» принцессу. Сами с ним рассчитаетесь. Просто из уважения к вымирающему виду».День 19.Дракон.Королю и королеве.«Хорошо. Найдите. Только поскорей. Можете ему сказать, что в пещере дракона его ждет богатая добыча. Двести… нет, триста фунтов золота и сто фунтов драгоценных камней. Если золото и алмазы его не интересуют, пообещайте статую в два моих роста! Я оплачу! Врите! Изворачивайтесь! Только уговорите его, прошу!».Дракон.P. S. А не подскажите, сколько стоит нанять армию? Ну там, тысяч десять… двадцать… пятьдесят… сто тысяч должны справиться...».День 28.Рыцарь.Дракону.«Готовься к бою, злодей! Я – сэр Ричард Храбрый, скоро приду, чтобы спасти благородную принцессу из твоего плена!Ричард Храбрый».День 28.Дракон.Рыцарю.«Слава тебе, Господи! Слава тебе, Господи! Наконец-то! О благородный сэр Ричард Храбрый, какое счастье! Приходите! Я вас жду! Да я матери с охоты так не ждал, как вас! Прошу вас, поторопитесь! И «спасите» уже наконец эту принцессу!Дракон.P. S. А вам далеко ехать? Может вам как-то доставку организовать, чтобы поскорее добрались? Могу по воздуху. Летать не боитесь?».День 38.Король.Дракону.«Здравствуй, Дракон. Извини, что на ты, но мы же, мужчины, друг друга всегда поймем и можем обойтись без всех этих вежливушек-финтифлюшек. В общем, мы тут с мужиками сели, выпили, поговорили. Я, Архиепископ и Ричард. Короче говоря, Ричи – мировой пацан. Вот как-то жалко его посылать. Мы же оба с тобой понимаем, что это бессмысленная жертва. Послать Рича спасать принцессу – это как отправить на войну младенца. Это как отдать медведю котенка. Это ж как заставить шпица сражаться с тигром! Ты-то хоть улететь от нее сможешь, если что. А он? И Архиепископ говорит, что лучше послать экзорциста. И бригаду инквизиторов. На всякий».Король.P. S. Ну как ты там вообще, хвостатый?P. Р. S. Респект тебе и уважуха – тридцать восемь дней продержался!».День 39.Дракон.Королю.«Да пришлите уже хоть кого-нибудь!!! И экзорциста! И инквизиторов! И армию! Кого найдете!Держаться нету больше сил!..».Дракон.P. S. Спасите меня, кто-нибудь!..».P. Р. S. Держаться нету больше сил!..».P. Р. Р. S. Держаться нету больше сил!..».День 45.Дракон.Всем.«Когда-а-а-а-а??????».День 46.Архиепископ.Дракону .«Уважаемый Дракон! Вы ведь понимаете, что предлагая Королю несколько дней назад послать своих людей к вам, я был немного пьян. Дьявол, видимо, ввел меня в искушение. Одурманил мой разум вином, и мысли мои затуманились. Понимаете, в королевстве сейчас сложные времена. У Святой Инквизиции очень много работы. А уж как экзорцисты заняты! Вы себе не представляете… В общем, боюсь… не получится…Р. S. Ну не убила же она вас за сорок шесть дней.Р. Р. S. Не отчаивайтесь, отчаянье – грех.Р. Р. Р. S. Я за вас помолюсь, хоть вы и тварь богопротивная».День 150.Рыцарь.Дракону.«Мне рассказали… Прости, брат…Р. S. Ты герой.Р. Р. S. Ни я, ни мои братаны-рыцари тебя не забудем».День 200.Королева.Дракону.«Часто думаю о вас… Надеюсь, вы еще читаете наши письма… Надеюсь, хоть надежда эта и подобна тлеющему углю, что их еще есть кому читать… Иногда я чувствую свою вину перед вами. Иногда мне кажется, что мы поступили с вами дурно. Но вы нас тоже поймите, другого шанса у нас не было!Королева.Р. S. Если вы еще живы и способны читать письма, знайте, что душа моя исполнена великой благодарностью к вам.Р. Р. S. Но вы сами напросились… Кто вас заставлял ее похищать?».День 368.Король.Дракону.«Вряд ли ты еще дышишь… Но вдруг. Если что, я тут подсуетился немного. В общем, собрал армию. Сто тысяч солдат, как договаривались. Они согласны за десять фунтов золота и пять фунтов драгоценных камней. Пока они будут ее отвлекать, ты сможешь бежать.Король.Р. S. Ну прости, раньше не смог.Р. Р. S. Правда, не смог. Еще и Архиепископ – падлюка, отговаривал».День 369Дракон.Всем.«Пофиг. Я к ней привык. Мы теперь вместе и заодно. Крышка вашему королевству!».Автор - Владислав Скрипач.

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