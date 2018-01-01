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Сказки

Записки Учёного Кота. Четвёртая тетрадка. Страница 14

День 79.

У Синей Бороды пропала невеста. Какая неожиданность! А ведь я говорил, что нельзя ему молодых девиц доверять, а меня не захотели слушать. Или я не говорил? Впрочем, неважно. Богатыри Черномора, которых он поставил следить за Синей Бородой, клянутся, что ничего не видели и не слышали. Говорят, его невеста не выходила из замка, но Синяя Борода уверяет, что она пропала. Актёр из него, конечно, хороший. В глазах слёзы, грустный весь такой, от еды отказывается. Уже два раза ходил её искать куда-то в леса, но возвращался, само собой, ни с чем. Уж я-то знаю про тайную комнатку. Пытался всем объяснить, что к чему и где надо искать его невесту, а все отмахиваются и говорят “не лезть к человеку, ему и так плохо”. Что ж, ладно. Куцый Волк ушёл по моей просьбе к Дружиннику, как вернётся, всё разнюхает.

День 80.

Приходил Кощей, стоял под Дубом и выразительно на меня смотрел. Не моргая. Я чувствовал себя неуютно и как мог делал вид, что не замечаю его. К вечеру Кощей был готов сдаться и уйти (по моему личному мнению), но в самый последний момент Русалка не выдержала и громко сказала, что внизу стоит Кощей. Пришлось удивлённо обрадоваться, выразить счастье от встречи и проявить уважение. Кощей хмыкнул и поинтересовался, люблю ли я сундуки? Честно ответил, что мне сундуки совершенно не интересны, а их содержимое вообще вызывает у меня отвращение. Кощей ещё раз хмыкнул, глядя на мои сундуки с каменьями и золотом. Просил спуститься вниз, но я был так занят, что не нашёл на это времени.

День 81.

Спал очень беспокойно, снилось, что Кощей всю ночь стоял под Дубом и смотрел на меня. Выглянул из-за веток - и правда стоит. Мысленно успокоил себя, что у него нет и не может быть доказательств. Пусть смотрит сколько влезет. Позже из избушки на курьих ножках вышла Баба-Яга и подошла поговорить с Кощеем. Тот говорит, что на сундуке была найдена кошачья шерсть. Я сказал, что не имею представления, откуда она там могла взяться, мало ли Котов ходит. Кощей был готов уйти (по моему личному мнению), как в этот самый момент Яга вспомнила, что я спал под этим самым сундуком. Кощей хмыкнул. Я не выдержал и сказал, что всё равно никаких зайцев не видел.

День 82.

Играли в вышибалу - Кощей кидался в меня сапогами, ругался неприличными словами и обещал того зайца поместить в меня. Играть было весело, но Черномор, побоявшись, что туристы напугаются таких слов, велел своим Богатырям увести Кощея отдохнуть. Богатыри это поняли по-своему, заговорщицки подмигнули Черномору и завязали Кощея в узел.

День 83.

Кощей уполз, но обещал вернуться и “спустить с меня три шкуры”. Столько лет прожил, а не знает, что у Котов только одна шкура, какой же он всё-таки глупый. Вернулся Куцый Волк, принёс платок Фёдора, чтобы в случае чего сразу его почуять. Рассказал ему про невесту Синей Бороды - обрадовался новому приключению.

День 84.

Пошли к Синей Бороде, взяли с собой Черномора и двух Богатырей. Я попросил у него какую-нибудь вещь его невесты, чтобы Волк мог взять след. К моему удивлению, он нам дал её платье. Мы с Волком решили, что он пытается нас запутать, но платье он обнюхал. Тут уже удивились все - след уходил за пределы замка. Оставили Черномора с Богатырями в замке, на всякий случай, а мы с Волком пошли по следу. Я понимал, что Синяя Борода просто носил тут платье, чтобы запутать Волка. Он ведь знал, что я к нему обращусь. Не так уж он глуп, как мне казалось. А вот Волк сказал, что запаха Синей Бороды нет. Невеста и ещё кто-то, но не он. Ну это тоже логично. Нанял кого-то, чтобы не оставлять следов самому. А когда мы вышли к дороге Волк вообще заявил, что запах пропал. Уже не логично.


Автор: Роман Седов.
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Вчера, 18:18 by ЛетягаПросмотров: 21Комментарии: 0
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Ключевые слова: Кощей Кот Сундук не такая сказка

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