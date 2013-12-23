Записки Учёного Кота. Третья тетрадка. Страницы 4 - 6

Летяга Просмотров: 18 Комментарии: 2 +6 Сегодня, 10:50 by

День 19.Утром проснулся от радостных возгласов. Думал восхваляют меня и моё величие, а там Хозяйку Медной Горы встречают. Хотел было возмутиться и затаить на неё обиду, но передумал - она привезла мне два сундука с драгоценными камнями, вместо тех, что у меня отобрали. Ха! Да я теперь богат! Поставил их под Дубом, пока не придумаю, куда их спрятать, а ключи от замков доверил Русалке. Судя по улыбке, она явно довольна таким доверием. Вечером Хозяйка с Ягой устроили у себя гулянку “за встречу и тяжёлую женскую долю”. Ну-ну. Тяжело им.День 20.Синяя Борода стал каким-то подозрительно любезным. Ходит, улыбается мне, спрашивает, не нужно ли мне чего. Очень странно. Даже предложил мне выделить комнату в своём замке. Русалка хохочет, а почему не говорит. Завидует, наверное, что Борода наконец понял, насколько я важен для Лукоморья. Хозяйка Медной Горы сообщила, что Гном уже выехал ко мне. Спросил у неё, не знает ли она, где взять тчк для Гнома. Когда она посмеялась, объяснила, что так обычную точку пишут, а угощение можно готовить любое. Ну, я в общем то, так и думал.День 21.Приезжал Кощей. Узнал про мои сундуки с несметными богатствами и предложил придержать у себя. Я любезно отказался. Не хватало ещё, чтобы он на мои богатства чихал. Или что он там над златом делает? Ну всё равно не надо. С удивлением заметил, что Колдун больше не летает и не носит Богатырей. Спросил у Черномора, почему так. Тот пожал плечами и предположил, что “место кончилось, складывать больше некуда”. Интересная теория.День 22.Почти всю ночь не спал, слушал мурчание Баюна из избушки Бабы-Яги. Везёт ему. Ему там за ушком чешут, рыбки сколько влезет, а я тут на дереве сижу. Несправедливо! Я ведь больше заслуживаю спать на тёплой печке. Построю себе собственную печку, будет знать. Утром прибежал Куцый Волк, говорит, нашёл кое-что подозрительное. Есть один дом в деревне и оттуда пахнет всеми пропавшими девушками. И правда поразнюхал! Спросил его, что будем делать дальше - не знает. И я не знаю. Наверное, и правда, придётся писать письмо дружиннику.День 23.Поделился с Волком своим возмущением по поводу моего места проживания. Волк с серьёзным видом предложил залезть в дупло и прикидываться белкой. Что за народ! Никакого понимания моих душевных переживаний.День 24.Воланд с самого утра пытается достучаться до Яги, но безуспешно. Ещё бы! Она с Хозяйкой до самого утра песни горланили, а потом спорили, кто быстрее десяток мужиков очарует. Ха! Вспомнил, как в первые дни Яга глазки строила тут. Буэ. Хорошо, что не пошли выяснять - болотная настойка штука крепкая. В общем Воланд потоптался и попросил передать, что пора готовить списки гостей, чтобы рассылать приглашения.День 25.Утром написал письмо для дружинника, Волк взялся отнести. Сказал, что если тот заинтересуется, то он его сразу проводит везде и расскажет, что сам выяснил. Вот я тоже так хотел предложить, а он опередил.Яга вышла из избушки, я аж испугался. Полную грудь воздуха набрала, выдохнула - в радиусе пяти метров поганки выросли. Брр. Надо узнать у Русалки, могут ли грибы расти на Котах.День 26.До сих пор нахожусь в лёгком шоке. В Лукоморье приехала моя бабушка! Откуда она узнала, где я, остаётся загадкой. Я спрятался от неё на ветке, а Русалка засмеялась и столкнула вниз. У! Если бы от неё так вкусно не пахло рыбкой, я бы затаил на неё обиду. Свалился я прямо перед бабушкой, на что она хмыкнула, сказала “ничего нового” и пошла в домик к Яге. Может пронесёт, а?День 27.Целый день сижу и слушаю, как бабушка всем рассказывает, какой я всегда был глупый и неуклюжий. Яга ей рассказала, как я мышей хорошо ловлю - та смеётся и не верит. Хозяйка рассказала, как я замечательно работал на Горе - та в ответ “у каторжан выбора нет”. Нет, ну что за Кошка, в самом деле! Спросила у меня, не нашёл ли я работу. Я рассказал, чем занимаюсь в Лукоморье. Посмеялась и сказала, что “так и помрёшь бесполезным балбесом”. Рассердился и показал ей свои сундуки с каменьями. Будет знать!День 28.Бабушка убеждает меня отдать каменья ей, мол, она их придержит, “пока не поумнею”. Я и без того умный! И с каменьями сам справлюсь! В смысле, придумаю, что делать. Синяя Борода встал на мою сторону, говорит “что пусть сундуки остаются у нас, незачем их куда-то увозить”. Ну, не у нас, конечно, но в целом верно. Бабушка сказала, что я их все растеряю и опять назвала балбесом.День 29.Гном приехал, жаль, что один. Но я был ему так рад! Сидели на ветке несколько часов, разговаривали. Рассказал ему, как я тчк искал. Гном посмеялся, но по-доброму. Вот! Вот что такое друг! Не то, что все остальные, только и делают, что заставляют переживать мою и без того несчастную персону.День 30.Голова болит. Я же божился, что не буду больше пить настойку валерианы. Наверное, это был не я. Я-то своё слово держу! А вот Гном словно совсем и не пил, такой активный и бодрый. Собрал какую-то штуку с верёвками, поставил на неё мои сундуки поднял их на ветку. Ха! Синяя Борода правда погрустнел как-то, но причины этого я так и не понял. Наверное, спал плохо или возмущён новой нагрузкой на ветки Дуба. К вечеру собрались вместе с Жир-Птицой и Гномом и играли в карты. Не помню, сегодня утром я божился больше не пить или нет. Решил, что нет, поэтому опять пил настойку. Вкусная, пока утро не наступает. Рассказал им о том, как Баюн моё место в избушке занял. Гном предложил ему блох подбросить, мол, Яга такое терпеть не станет и его выкинет. Наивный! Яге бы своих куда-нибудь подбросить.День 31.Помогал Воланду и Бабе-Яге составлять текст для приглашений на свадьбу. Говорят, что я умный, много книжек читаю, значит смогу придумать что-то особенное. Ха! Разумеется, могу. После продолжительных споров остановились на “Многоуважаемый (имя)! В день (такой-то) состоится торжественное мероприятие, посвящённое бракосочетанию двух любящих сердец. При себе иметь напитки, дорогие подарки и хорошее настроение”. Это я придумал, само собой, а вот про подарки Яга добавила. Поинтересовался, не собираются ли они венчаться в церкви. Воланд захохотал, а Яга на меня так посмотрела, что у меня хвост стал зелёного цвета. Пришлось сбежать, а то мало ли.День 32.Я тут такую книжку прочитал интересную! Там все разговаривают так забавно, решил, что буду говорить и писать также. Уверен, все будут в восторге от моей новой речи. Проверил на Русалке - та аж удивилась, говорит, я прям кажусь серьёзным Котом. Что значит “кажусь”? А раньше я каким был?День 33.От моего верного друга (Куцый Волк который) по-прежнему нет вестей. Склонен полагать, что наши с ним умозаключения нашли интерес у господина дружинника. Мысли эти приносят радость в моё сердце, ибо я уверен, что за этими преступными деяниями стоит Синяя Борода. А коль скоро я прав, то его замок займу я. Воистину, это будет прекрасный день.День 34.Господин Гном изволит думать, что я дурак, так как, по его мнению, я очень странно и непонятно говорю. Я решил простить ему его невежество, но запомнить это. Моя дражайшая родственница назвала меня балбесом и предложила прекратить употреблять в пищу мухоморы. Сообщила также, что ежели я за ум не возьмусь, она пошлёт весточку моему Дедушке, а он меня “научит свободу любить”. Бессмысленное занятие, на мой скромный взгляд, ибо свободу я люблю и безо всяких дополнительных мероприятий.День 35.Милая моему сердцу Русалка утверждает, что готова слушать мои речи часами, настолько они пришлись ей по нраву. Чешет за ушком ласковее обычного. Воистину - женщина любит ушами. Даже хвостатая.День 36.Сегодняшним утром имел честь разговаривать с Черномором. Он, разумеется, восхитился моей уникальной манерой говорить. Пришлось ему честно рассказать, по большому секрету, конечно же, что изобрёл её я сам. На это Черномор попросил научить его говорить столь же изысканно. Я выдал ему книжку, которую сам прочитал ранее. Черномор говорит, что если у него получится научиться, то он обязательно обучит этому своих Богатырей. Эта идея нашла отклик в моём сердце, и посему я дал на неё своё добро. Черномор спросил, зачем у меня зелёный хвост. Был вынужден выдумать, что таким образом я изволю самовыражаться. Это услышала моя Бабушка и сказала, что я балбес. Возмущён.Автор: Роман Седов.

Ключевые слова: Хозяйка Черномор сундуки кот не такая сказка

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