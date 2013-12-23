Записки Учёного Кота. Третья тетрадка. Страницы 4 - 6

Записки Учёного Кота. Третья тетрадка. Страницы 4 - 6День 19.
Утром проснулся от радостных возгласов. Думал восхваляют меня и моё величие, а там Хозяйку Медной Горы встречают. Хотел было возмутиться и затаить на неё обиду, но передумал - она привезла мне два сундука с драгоценными камнями, вместо тех, что у меня отобрали. Ха! Да я теперь богат! Поставил их под Дубом, пока не придумаю, куда их спрятать, а ключи от замков доверил Русалке. Судя по улыбке, она явно довольна таким доверием. Вечером Хозяйка с Ягой устроили у себя гулянку “за встречу и тяжёлую женскую долю”. Ну-ну. Тяжело им.
День 20.
Синяя Борода стал каким-то подозрительно любезным. Ходит, улыбается мне, спрашивает, не нужно ли мне чего. Очень странно. Даже предложил мне выделить комнату в своём замке. Русалка хохочет, а почему не говорит. Завидует, наверное, что Борода наконец понял, насколько я важен для Лукоморья. Хозяйка Медной Горы сообщила, что Гном уже выехал ко мне. Спросил у неё, не знает ли она, где взять тчк для Гнома. Когда она посмеялась, объяснила, что так обычную точку пишут, а угощение можно готовить любое. Ну, я в общем то, так и думал.
День 21.
Приезжал Кощей. Узнал про мои сундуки с несметными богатствами и предложил придержать у себя. Я любезно отказался. Не хватало ещё, чтобы он на мои богатства чихал. Или что он там над златом делает? Ну всё равно не надо. С удивлением заметил, что Колдун больше не летает и не носит Богатырей. Спросил у Черномора, почему так. Тот пожал плечами и предположил, что “место кончилось, складывать больше некуда”. Интересная теория.
День 22.
Почти всю ночь не спал, слушал мурчание Баюна из избушки Бабы-Яги. Везёт ему. Ему там за ушком чешут, рыбки сколько влезет, а я тут на дереве сижу. Несправедливо! Я ведь больше заслуживаю спать на тёплой печке. Построю себе собственную печку, будет знать. Утром прибежал Куцый Волк, говорит, нашёл кое-что подозрительное. Есть один дом в деревне и оттуда пахнет всеми пропавшими девушками. И правда поразнюхал! Спросил его, что будем делать дальше - не знает. И я не знаю. Наверное, и правда, придётся писать письмо дружиннику.
День 23.
Поделился с Волком своим возмущением по поводу моего места проживания. Волк с серьёзным видом предложил залезть в дупло и прикидываться белкой. Что за народ! Никакого понимания моих душевных переживаний.
День 24.
Воланд с самого утра пытается достучаться до Яги, но безуспешно. Ещё бы! Она с Хозяйкой до самого утра песни горланили, а потом спорили, кто быстрее десяток мужиков очарует. Ха! Вспомнил, как в первые дни Яга глазки строила тут. Буэ. Хорошо, что не пошли выяснять - болотная настойка штука крепкая. В общем Воланд потоптался и попросил передать, что пора готовить списки гостей, чтобы рассылать приглашения.
День 25.
Утром написал письмо для дружинника, Волк взялся отнести. Сказал, что если тот заинтересуется, то он его сразу проводит везде и расскажет, что сам выяснил. Вот я тоже так хотел предложить, а он опередил.
Яга вышла из избушки, я аж испугался. Полную грудь воздуха набрала, выдохнула - в радиусе пяти метров поганки выросли. Брр. Надо узнать у Русалки, могут ли грибы расти на Котах.
День 26.
До сих пор нахожусь в лёгком шоке. В Лукоморье приехала моя бабушка! Откуда она узнала, где я, остаётся загадкой. Я спрятался от неё на ветке, а Русалка засмеялась и столкнула вниз. У! Если бы от неё так вкусно не пахло рыбкой, я бы затаил на неё обиду. Свалился я прямо перед бабушкой, на что она хмыкнула, сказала “ничего нового” и пошла в домик к Яге. Может пронесёт, а?
День 27.
Целый день сижу и слушаю, как бабушка всем рассказывает, какой я всегда был глупый и неуклюжий. Яга ей рассказала, как я мышей хорошо ловлю - та смеётся и не верит. Хозяйка рассказала, как я замечательно работал на Горе - та в ответ “у каторжан выбора нет”. Нет, ну что за Кошка, в самом деле! Спросила у меня, не нашёл ли я работу. Я рассказал, чем занимаюсь в Лукоморье. Посмеялась и сказала, что “так и помрёшь бесполезным балбесом”. Рассердился и показал ей свои сундуки с каменьями. Будет знать!
День 28.
Бабушка убеждает меня отдать каменья ей, мол, она их придержит, “пока не поумнею”. Я и без того умный! И с каменьями сам справлюсь! В смысле, придумаю, что делать. Синяя Борода встал на мою сторону, говорит “что пусть сундуки остаются у нас, незачем их куда-то увозить”. Ну, не у нас, конечно, но в целом верно. Бабушка сказала, что я их все растеряю и опять назвала балбесом.
День 29.
Гном приехал, жаль, что один. Но я был ему так рад! Сидели на ветке несколько часов, разговаривали. Рассказал ему, как я тчк искал. Гном посмеялся, но по-доброму. Вот! Вот что такое друг! Не то, что все остальные, только и делают, что заставляют переживать мою и без того несчастную персону.
День 30.
Голова болит. Я же божился, что не буду больше пить настойку валерианы. Наверное, это был не я. Я-то своё слово держу! А вот Гном словно совсем и не пил, такой активный и бодрый. Собрал какую-то штуку с верёвками, поставил на неё мои сундуки поднял их на ветку. Ха! Синяя Борода правда погрустнел как-то, но причины этого я так и не понял. Наверное, спал плохо или возмущён новой нагрузкой на ветки Дуба. К вечеру собрались вместе с Жир-Птицой и Гномом и играли в карты. Не помню, сегодня утром я божился больше не пить или нет. Решил, что нет, поэтому опять пил настойку. Вкусная, пока утро не наступает. Рассказал им о том, как Баюн моё место в избушке занял. Гном предложил ему блох подбросить, мол, Яга такое терпеть не станет и его выкинет. Наивный! Яге бы своих куда-нибудь подбросить.
День 31.
Помогал Воланду и Бабе-Яге составлять текст для приглашений на свадьбу. Говорят, что я умный, много книжек читаю, значит смогу придумать что-то особенное. Ха! Разумеется, могу. После продолжительных споров остановились на “Многоуважаемый (имя)! В день (такой-то) состоится торжественное мероприятие, посвящённое бракосочетанию двух любящих сердец. При себе иметь напитки, дорогие подарки и хорошее настроение”. Это я придумал, само собой, а вот про подарки Яга добавила. Поинтересовался, не собираются ли они венчаться в церкви. Воланд захохотал, а Яга на меня так посмотрела, что у меня хвост стал зелёного цвета. Пришлось сбежать, а то мало ли.
День 32.
Я тут такую книжку прочитал интересную! Там все разговаривают так забавно, решил, что буду говорить и писать также. Уверен, все будут в восторге от моей новой речи. Проверил на Русалке - та аж удивилась, говорит, я прям кажусь серьёзным Котом. Что значит “кажусь”? А раньше я каким был?
День 33.
От моего верного друга (Куцый Волк который) по-прежнему нет вестей. Склонен полагать, что наши с ним умозаключения нашли интерес у господина дружинника. Мысли эти приносят радость в моё сердце, ибо я уверен, что за этими преступными деяниями стоит Синяя Борода. А коль скоро я прав, то его замок займу я. Воистину, это будет прекрасный день.
День 34.
Господин Гном изволит думать, что я дурак, так как, по его мнению, я очень странно и непонятно говорю. Я решил простить ему его невежество, но запомнить это. Моя дражайшая родственница назвала меня балбесом и предложила прекратить употреблять в пищу мухоморы. Сообщила также, что ежели я за ум не возьмусь, она пошлёт весточку моему Дедушке, а он меня “научит свободу любить”. Бессмысленное занятие, на мой скромный взгляд, ибо свободу я люблю и безо всяких дополнительных мероприятий.
День 35.
Милая моему сердцу Русалка утверждает, что готова слушать мои речи часами, настолько они пришлись ей по нраву. Чешет за ушком ласковее обычного. Воистину - женщина любит ушами. Даже хвостатая.
День 36.
Сегодняшним утром имел честь разговаривать с Черномором. Он, разумеется, восхитился моей уникальной манерой говорить. Пришлось ему честно рассказать, по большому секрету, конечно же, что изобрёл её я сам. На это Черномор попросил научить его говорить столь же изысканно. Я выдал ему книжку, которую сам прочитал ранее. Черномор говорит, что если у него получится научиться, то он обязательно обучит этому своих Богатырей. Эта идея нашла отклик в моём сердце, и посему я дал на неё своё добро. Черномор спросил, зачем у меня зелёный хвост. Был вынужден выдумать, что таким образом я изволю самовыражаться. Это услышала моя Бабушка и сказала, что я балбес. Возмущён.
Автор: Роман Седов.
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Сегодня, 10:50 by ЛетягаПросмотров: 18Комментарии: 2
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