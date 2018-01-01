Записки Учёного Кота. Четвёртая тетрадка. Страницы 1 - 3

Летяга Просмотров: 20 Комментарии: 0 +5 Сегодня, 19:03 by

День 1.Разумеется, я сразу догадался, что плыву на корабле. Именно по этой причине на меня и повышали голоса Воланд и Баба-Яга. Будто бы я виноват. Яга складывала вещи, собираясь в свадебное путешествие, а я, сам не понимая, зачем, зарылся в один из сундуков и случайно заснул. Подумаешь! Что меня теперь, за борт выкинуть? Вот мне на секунду показалось, что у Яги после этих слов глаза как-то недобро блеснули.День 2.Решили из-за меня одного весь корабль не разворачивать. Я честно попросил предоставить мне шлюпку и пару вёсел, чтобы я мог добраться до дома самостоятельно. На это мне ответили, что “шлюпок на корабле не предусмотрено, плыви уже с нами, бестолочь”. Ха! Будто бы я не знал. Я умный, я предварительно ночью проверил, есть ли они.День 3.Яга сказала, что если я испорчу ей медовый месяц, то она вывернет меня наизнанку. Не то, чтобы я кого-то боялся, но на всякий случай себе записал, что нужно держаться от неё подальше. Узнал, что мы плывём на остров Буян. Воланд говорит, что “это самое прекрасное место для двух влюблённых”. Потом посмотрел на меня, вздохнул и добавил: “с котом”.День 4.Хожу и думаю, стоит ли рассказать Яге, что остров Буян магнитом притягивает к себе всяких Героев, которые приплывают в поисках всяких волшебных штук? А вдруг она решит, что это я, таким образом хочу обмануть, чтобы вернуться в Лукоморье? Она ведь и правда меня вывернет. Решил молчать. В конце концов, она и сама колдунству обучена, а с ней и Воланд, который вроде бы тоже что-то умеет делать, только я пока не знаю, что.День 5.Всю ночь пролежал на палубе. Мне плохо. Воланд говорит, что у меня “морская болезнь”. Я всегда знал, что море заразно и от него нужно держаться подальше. Яга на это вздохнула и назвала меня “шерстяным валенком”. Не знаю, стоит ли обижаться, так как мне неизвестно, что такое “валенок”. Может быть, это моё имя? Кот Валенок!День 6.Русалка! Ура! На Лукоморье все пришли в неимоверный ужас, когда поняли, что я пропал. Тридцать три Богатыря рыдают без остановки, Кощей рвёт на голове волосы, самоподвесившись на Дубе, Черномор собирается спрыгнуть с утёса, так как не представляет жизни без меня, а Синяя Борода обещает все деньги мира тому, кто меня вернёт. Ой, ну ладно, ну приврал чуть-чуть. Но они точно страдают все без меня. Ну, большинство точно. В общем, Русалка подумала и решила догнать корабль, благо хвост позволяет, чтобы проверить, не уплыл ли я на нём. Рассказал ей всё, как есть, та посмеялась и назвала меня балбесом. Велела не испортить Яге с Воландом медовый месяц и погрозила пальцем. Да что они все настолько плохо обо мне думают-то? Будто я один всегда всё порчу. Вот, скажем… Ну, например вот… В общем, мне сейчас некогда всех описывать, но вот они все всегда всё и портят. Но точно не я. Русалка помахала рукой, сказала что “будет ждать возвращения, всех успокоит, что я в порядке”. Помахал в ответ и спросил, как ей имя “Валенок”? Захохотала и уплыла. Так я и не понял, понравилось ей или нет?День 7.Возмущён поведением Бабы-Яги. Намерен провести с ней серьёзную беседу. Ну, не сейчас сразу, но когда-нибудь - обязательно! Это же надо, обозвать меня валенком! Да, я узнал, что это такое. Это такая штука, в которую человеки засовывают свои ноги, чтобы они не мёрзли. Ха! Совершенно неприспособленные к суровой природе, жалкие… Ай! Опять водой лапки намочило, да что ж это такое-то?!День 8.Воланд говорит, что скоро уже приплывём. А мне вот страшно. Ну, не то, чтобы прям страшно по-настоящему. Но лёгкая такая паника присутствует. Настолько лёгкая, что я целых две минуты искренне жалел, что на корабле нет шлюпок. Ведь кто-нибудь из присутствующих на острове Героев прознает о Яге и Воланде, и решит свершить подвиг. А значит, медовый месяц будет испорчен. А значит, Яга вывернет меня наизнанку! Ни о чём другом думать не могу, даже аппетит потерял. Нужно посвятить всё своё время размышлению о том, как можно решить эту проблему. Интересно, почему медовый месяц так называется? Пойду, поспрашиваю.День 9.Приплыли. Не в смысле, что случилось что-то страшное, а мы приплыли. На корабле к острову Буяну.День 10.Сделал вид, что совершенно не удивлён тому, что Воланда и Ягу встречает здоровенная Змея. Подумаешь, я уже видал Змей и побольше. Но, на всякий случай, стоял подальше от неё. Она меня заметила, заулыбалась и поблагодарила Воланда за то, что он “опять привёз ей её любимую вкусняшку”. Я, спрятавшись за юбку Бабы-Яги, не от испуга, а для удобства, заявил ей, что “вкусняшка тебя ща в узел завяжет, червяк-переросток”. Змея удивлённо посмотрела на Воланда, тот в ответ развёл руками.День 11.Познакомились. Змею зовут Гарафена, она на острове что-то охраняет. Что именно не совсем понял, так как думал о другом. Поинтересовался у неё, много ли Героев заплывает на остров. Она, почему-то, подмигнула и сказала, что “голодным не останешься, сейчас как раз самый сезон”. Фя! Какая гадость! Пришлось рассказать Гарафене про обещание Бабы-Яги. Выслушав мои рассуждения, та поинтересовалась, мол, “можно ли мне будет тебя съесть после процедуры?”. Расстроился и дал добро. Не, ну а что? Лежать что ли на острове таким некрасивым?День 12.Яга с Воландом заселились в небольшой уютный домик недалеко от моря. Меня к себе не взяли, сказали “на улице тепло”. На что это они намекают? Возмутительно! Само собой, я отомщу. Правда, не сейчас, потом, когда в Лукоморье вернёмся. Присмотрел себе большую ветку на дереве неподалёку, буду спать там. Ну и следить, чтобы никто из Героев не побеспокоил молодожёнов. Разумеется, делать это я буду не от страха быть вывернутым. Не каждый же день медовый месяц бывает. Залез на дерево, стукнулся лбом о какой-то сундук, висящий на цепях. Нет, ну вот кому в голову пришло сундук на дерево повесить?День 13.Ночью видел какого-то странного человека с маской то ли собаки, то ли волка, на голове. Хотел сказать ему, что выглядит он отвратительно, но передумал, так как уснул. Утром решил, что мне показалось. В обед Баба-Яга с Воландом отправились на пляж загорать. Образ Яги в купальнике будет преследовать меня в кошмарах долгие годы.День 14.Слухи по острову расходятся быстро. Ночью проснулся от шороха, разглядел крадущегося к домику Героя. Спрыгнул на ветку над домиком и замер. Герой, заметив меня, остановился, неуверенно переминаясь. Потом поинтересовался, мол, “ты не Баюн, случаем?”. Слегка махнул хвостом, не зная, что ответить. Герой, видимо, рассудил это как знак согласия, поэтому начал пятиться и бормотать, что он “тут просто туалет искал, извините за беспокойство”. Главное, чтобы он днём не вернулся и не разглядел, что я совсем не чёрного цвета и меньше Баюна раз в пять.День 15.Рассказал Гарафене о ночном госте. Та усмехнулась, говорит, что “у страха глаза велики”. Фраза мне понравилась, решил присвоить её себе. А что такого-то, всё равно никто не узнает, кто её на самом деле придумал. Змея сказала, что “использование страха Героев против них самих - единственно разумное решение в твоей ситуации”. Ой, надо же, какие мы умные! Я это и сам понял, ещё до того, как на остров приплыл.День 16.Ночью опять видел этого чудика в маске. Кричать не рискнул, чтобы не разбудить Ягу, поэтому отчаянно махал ему лапой. Он меня не заметил. Это меня возмутило, поэтому я решил делать вид, что тоже его не замечаю. Через час заметил, как к домику пробирается очередной Герой. Аккуратно спрыгнул на самую нижнюю ветку, дождался, пока Герой будет под ней и легонько прикоснулся к его шее веточкой. Тот замер, как вкопанный и задрожал. Я ему сказал злобным голосом, что “это только один из моих восемнадцати когтей”. На это Герой задрожал ещё сильнее и попросил “отпустить его домой к маме”. Велел ему передать остальным, что при попытке подойти к домику Яги, они столкнутся с “самым невероятным и опасным Чудищем, которого когда-либо видел свет”.День 17.Гарафена сказала, что я дурак. Я не успел возмутиться, как она рассказала, что кроме тех двух Героев, что я спровадил, никто больше не знал о приезде Яги и Воланда. А вчерашний Герой послушно передал мои слова остальным, тем самым поставив их в известность о том, что на острове есть Баба-Яга и Воланд. Ещё и какое-то невероятное Чудище, одолеть которое хочет каждый второй. И совсем я не дурак. Это план у меня такой, да.День 18.Ночью было на удивление спокойно, хотя я ожидал толпы Героев. Чудика в маске я принципиально не замечал все три раза, что он появлялся в поле моего зрения, как и обещал. Утро выдалось дождливое, Яга с Воландом вышли на крыльцо и сели там пить чай. Потом Яга заметила меня, мокрого, на ветке, вздохнула и позвала к ним. Дали большой кусок пирога с рыбой, ложку сметаны и миску молока. Поинтересовалась, не хочу ли я спать в доме. Хотеть-то, конечно, хочу, но нужно следить за территорией, отгоняя Героев. Съел всё, поблагодарил, от ночлега в домике отказался, объяснив это тем, что совсем не хочу им мешать. Залез обратно на дерево и сел под сундуком, так, хотя бы, больше мокнуть не буду. Интересно, а вдруг в нём клад? Надо поискать ключ.Автор: Роман Седов.

Ключевые слова: Корабль море кот не такая сказка

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