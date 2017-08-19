Resident Evil 7: Biohazard"Resident Evil 7: Biohazard", в переводе - "Обитель зла 7: Биологическая угроза".
Игра в жанре survival horror (выживание) была выпущена в январе 2017 года японской корпорацией Campcom. Является доступной для таких платформ, как: Playstation 4, Xbox One, Microsoft Windows, Nintendo Switch. На PS4 доступен режим игры VR.
Минимальные системные требования:
ОС: Windows 7, 8, 8.1, 10 64-BIT
Процессор: Intel Core i5-4460 2,70 ГГц / AMD FX-6300 или лучше
Оперативная память: 8 ГБ
Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 760 или AMD Radeon R7 260x
DirectX: Версии 11
Рекомендуемые системные требования:
ОС: Windows 7, 8, 8.1, 10 64-BIT
Процессор: Intel Core i7 3770 3,4 ГГц / аналог AMD или лучше
Оперативная память: 8 ГБ
Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 960 / AMD Radeon R9 280X или лучше
DirectX: Версии 11
Игра была выпущена в честь 20-летия серии игр Resident Evil. И, в отличие от предыдущих частей, представлявших собой боевики с большим количеством действия и стрельбы, игра рассматривается разработчиками как чистый survival horror в более камерных и клаустрофобических условиях.
В отличие от предыдущих игр, главный герой Resident Evil 7 является обычным человеком, а не подобным Джеймсу Бонду супергероем-наемником.
Сюжет
Главный герой Итан получает загадочное видео-сообщение от своей жены Мии, которая пропала три года назад. Вкратце, в своем сообщение она просит, чтобы Итан не искал ее. Но наш смелый и отважный главный герой всё же отправился на поиски. И эти поиски приводят его в заброшенный особняк, в котором он, конечно же, найдет и Мию, заточенную в подвале... и семейство Бейкеров, которые оказываются людоедами, и просто столкнется с такой НЁХ, что в реальной жизни он бы точно оказался в психиатрической клинике от всего увиденного...
Игра заходит с не совсем привычной стороны. На этот раз опасность представляют не толпы зомби — полуразложившихся ходячих мертвецов здесь нет вообще. Зато с сумасшедшей семейкой Бейкеров вам придется общаться часто и плотно — именно эта троица будет пугать первую половину прохождения.
Об игре в целом:
Несмотря на более камерный стиль, в игре по-прежнему есть место экшену, но в стиле классических игр серии — у героя малое количество оружия с крайне малым боезапасом, поэтому игроку приходится выбирать — сражаться с монстрами до самого конца или убегать и прятаться от них. В новой части множество крайне жестоких сцен. В игре появляются классические элементы серии Resident Evil, такие, как необходимость разгадывать головоломки разной степени сложности, распределять скудные ресурсы и использовать лечебные травы.
Оружие подбирайте исходя из типа врагов. Допустим, против насекомых вернее всего следует использовать горелку, а плесневидные монстры быстро успокаиваются от разряда дроби.
Казалось бы, в Resident Evil 7 должно быть много холодного оружия, но его здесь почти нет: более или менее дельные топор и бензопила доступны только в битвах с боссами, в обычных же схватках их использовать не с руки.
Никуда не делись и всевозможные ингредиенты: грамотно смешав их, герой получит разные типы аптечек. И еще универсальные прозрачные пакеты с загадочной цветной жидкостью (в русской версии они называются «эпоксиды»). Их можно использовать для создания патронов, отличающихся свойствами и убойностью.
Самого Итана тоже можно прокачать: увеличить шкалу здоровья с помощью особых стероидов или ускорить время перезарядки оружия. Подобные апгрейды тщательно запрятаны, так что не ленитесь заглядывать под каждый куст, искать странные фотографии и собирать древние монетки (за них можно прокачаться и открыть мощное оружие).
Игра имеет разные концовки (рассказывать не буду, вдруг вы еще поиграть захотите), так что всё зависит от ваших действий.
К сильным сторонам игры можно отнести: геймплей, графику, дизайн, сюжет и общую атмосферу.
Страх, ужас, и вечное напряжение - вот, что вызвал у меня новый Resident. Но по-настоящему у меня сдали нервы в режиме VR (да, я трусиха), и если у вас есть возможность насладиться этой игрой в виртуальной реальности - обязательно попробуйте.
Хотите пощекотать себе нервы? Закройтесь в темной комнате и поиграйте в эту игру. Возможно, я настолько впечатлительный человек, но более 1,5 часов провести в данной игре у меня не получается.
Еще хотелось бы добавить, что, поиграв в предыдущие две части, было непривычно увидеть Resident в такой концепции. Но игра оказалась очень даже годной, а главное - весьма атмосферной!
Если вы играли в RE 7, а также в предыдущие части - пишите в комментариях, какая часть вам понравилась больше.
Мой вердикт: Resident Evil 7 заслуживает 10/10.
Спасибо за внимание!
Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:06
Сегодня, 16:06 by Catherine88Просмотров: 27Комментарии: 1
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