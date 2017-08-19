Resident Evil 7: Biohazard

"Resident Evil 7: Biohazard", в переводе - "Обитель зла 7: Биологическая угроза".





Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:06

Catherine88 Просмотров: 27 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 16:06 by

Игра в жанре(выживание) была выпущена в январе 2017 года японской корпорацией Campcom. Является доступной для таких платформ, как:. Надоступен режим игрыОС: Windows 7, 8, 8.1, 10 64-BITПроцессор: Intel Core i5-4460 2,70 ГГц / AMD FX-6300 или лучшеОперативная память: 8 ГБВидеокарта: NVIDIA GeForce GTX 760 или AMD Radeon R7 260xDirectX: Версии 11ОС: Windows 7, 8, 8.1, 10 64-BITПроцессор: Intel Core i7 3770 3,4 ГГц / аналог AMD или лучшеОперативная память: 8 ГБВидеокарта: NVIDIA GeForce GTX 960 / AMD Radeon R9 280X или лучшеDirectX: Версии 11Игра была выпущена в честь 20-летия серии игр. И, в отличие от предыдущих частей, представлявших собой боевики с большим количеством действия и стрельбы, игра рассматривается разработчиками как чистыйв болееусловиях.В отличие от предыдущих игр, главный геройявляется обычным человеком, а не подобным Джеймсу Бонду супергероем-наемником.Главный геройполучает загадочное видео-сообщение от своей жены, которая пропала три года назад. Вкратце, в своем сообщение она просит, чтобы Итан не искал ее. Но наш смелый и отважный главный герой всё же отправился на поиски. И эти поиски приводят его в заброшенный особняк, в котором он, конечно же, найдет и Мию, заточенную в подвале... и семейство, которые оказываются людоедами, и просто столкнется с такой, что в реальной жизни он бы точно оказался в психиатрической клинике от всего увиденного...Игра заходит с не совсем привычной стороны. На этот раз опасность представляют не толпы зомби — полуразложившихся ходячих мертвецов здесь нет вообще. Зато с сумасшедшей семейкой Бейкеров вам придется общаться часто и плотно — именно эта троица будет пугать первую половину прохождения.Несмотря на более камерный стиль, в игре по-прежнему есть место экшену, но в стиле классических игр серии — у героя малое количество оружия с крайне малым боезапасом, поэтому игроку приходится выбирать —В новой части множество крайне жестоких сцен. В игре появляются классические элементы серии, такие, как необходимость разгадывать головоломки разной степени сложности, распределять скудные ресурсы и использовать лечебные травы.Допустим, против насекомых вернее всего следует использовать горелку, а плесневидные монстры быстро успокаиваются от разряда дроби.Казалось бы, вдолжно быть много холодного оружия, но его здесь почти нет: более или менее дельные топор и бензопила доступны только в битвах с боссами, в обычных же схватках их использовать не с руки.грамотно смешав их, герой получит разные типы аптечек. И еще универсальные прозрачные пакеты с загадочной цветной жидкостью (в русской версии они называются «эпоксиды»). Их можно использовать для создания патронов, отличающихся свойствами и убойностью.увеличить шкалу здоровья с помощью особых стероидов или ускорить время перезарядки оружия. Подобные апгрейды тщательно запрятаны, так что не ленитесь заглядывать под каждый куст, искать странные фотографии и собирать древние монетки (за них можно прокачаться и открыть мощное оружие).Игра имеет разные концовки (рассказывать не буду, вдруг вы еще поиграть захотите), так что всё зависит от ваших действий.К сильным сторонам игры можно отнести:- вот, что вызвал у меня новый Resident. Но по-настоящему у меня сдали нервы в режиме VR (да, я трусиха), и если у вас есть возможность насладиться этой игрой в виртуальной реальности - обязательно попробуйте.ХотитеЗакройтесь в темной комнате и поиграйте в эту игру. Возможно, я настолько впечатлительный человек, но более 1,5 часов провести в данной игре у меня не получается.Еще хотелось бы добавить, что, поиграв в предыдущие две части, было непривычно увидеть Resident в такой концепции. Но игра оказалась очень даже годной, а главное - весьма атмосферной!Если вы играли в RE 7, а также в предыдущие части - пишите в комментариях, какая часть вам понравилась больше.Мой вердикт:Спасибо за внимание!

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