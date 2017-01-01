Зеркало. Часть 2

astrelez Просмотров: 60 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 11:47 by

Ирина пошла в мастерскую Алексея, где не была со дня убийства. Там все оставалась так же, только покрывало с зеркала было снято. Почищенная рамка, покрытая благородной платиной, была просто великолепна. Ирина пригляделась к рамке и поняла, что то, что она принимала за орнамент, на самом деле было хитроумной вязью из латинских букв, которые составляли слова, а возможно, и целый текст, так как вся рамка была украшена подобной вязью. Сделав при помощи телефона пару фотографий, она отправила их электронным письмом своей подруге Тамаре, которая преподавала на кафедре латинского языка медвуза, с просьбой перевести текст, если это возможно. Накидывая покрывало на зеркало, Ирина заметила небольшое красное пятнышко на зеркало, ее передернуло от мысли о том, что это может быть кровь Алексея. Она попыталась оттереть пятнышко краем покрывала, но, к ее удивлению, пятно не отмывалось, более того - создавалась иллюзия, что пятно находится в самом полотне зеркала. Но в таком случае она бы обратила на него внимание в день покупки и сбросила бы еще пару сотен евро за дефект. Однако она хорошо помнила, что в день покупки полотно зеркала было чистым, что большая редкость для старинных зеркал. Оставив попытки стереть пятнышко, она просто накинула покрывало на зеркало и пошла на кухню, чтобы заварить себе чашку кофе и поговорить с Андреем Борисовичем, врачом-психиатром, общим другом Алексея и Ирины, о психическом состоянии Марины.После обстоятельного разговора с Андреем Ирина немного воспрянула духом. Они договорились с врачом, что Ирина возьмет Марину к себе пожить, чтобы та могла отойти от стресса, вызванного убийством мужа, и сменила обстановку, так как нахождение в доме, где произошло преступление, могло вызвать у Марины дополнительный стресс. Ободренная тем, что появились перспективы и есть план, которому можно следовать, Ирина пошла наверх, в спальню Марины, чтобы с ней поговорить. Однако, к своему удивлению, Марину она в спальне не обнаружила. Она проверила ванную на втором этаже и, спускаясь вниз, стала громко звать хозяйку дома по имени в надежде, что та отзовется. Внизу она тоже нигде не смогла обнаружить Марину, тогда она пошла в мастерскую. Зайдя в мастерскую, Ира не сразу увидела Марину, потому что последняя лежала за столом мужа в луже собственной крови, которая натекла из перерезанного горла. Увидев ужасную картину, Ирина чуть не упала в обморок, но, собрав в кулак всю силу воли, она первым делом позвонила в скорую, затем в полицию. До полуночи ей пришлось отвечать на вопросы, которые задавали ей полицейские и следователи, приехавшие на вызов. Не выдвинув никаких версий, полицейские и врачи уехали, оставив Ирину в пустом лофте. Боясь оставаться одна, Ирина позвонила своей подруге и компаньонке по бизнесу Татьяне Шмелевой. Татьяна быстро приехала, и они почти всю ночь просидели с ней на кухне, где пили кофе и обсуждали чудовищную историю, происшедшую с семьей Алтуфьевых.Утром, проводив Таню домой, Ирина закрыла лофт и, включив сигнализацию, поехала к себе домой. Дома она приняла душ, переоделась и стала звонить родителям несчастной Марины. Так как там никто не брал трубку, Ира решила сама съездить в поселок и рассказать им о трагедии, которая случилась с Мариной. В поселке было тихо, у дома Марининых родителей никого не было видно. Ирина зашла во двор и громко позвала хозяев по имени, но никто не ответил. Тогда она пошла в дом. Дверь была заперта, судя по всему, дома никого не было. Решив подождать хозяев, Ирина устроилась в тенечке на скамейке в беседке. Тут ее кто-то окликнул. Она обернулась и увидела, что в соседнем огороде копается женщина в полинявшем халате, в галошах на босу ногу и широкополой соломенной шляпе. Ирина поздоровалась. Женщина спросила, кого она ждет, и на ответ Ирины сообщила ей, что родители Марины уехали в город, так как им позвонили из полиции и сообщили, что дочку их убили.- Так что, - подытожила соседка, - ждать Вам их сегодня не резон.Раздосадованная неудачей Ирина поехала домой, по пути она набрала номер мобильного, который играл роль домашнего телефона у Алтуфьевых и постоянно лежал дома в гостиной на диване. Трубку подняла мать Марины, Нина Васильевна, и, услышав, кто звонит, набросилась на нее с обвинениями в убийстве дочери. Ничего не понимающая Ирина нажала кнопку отбоя и поехала домой, справедливо рассудив, что сегодня толкового разговора с Ниной Васильевной не получится. На домашнем автоответчике ее ждало больше десятка сообщений, большинство было связано с работой, но одно было от следователя, который приглашал ее явиться завтра в 10 часов на допрос в качестве свидетеля по поводу убийства Марины Николаевны Зворыкиной.Приняв душ, Ирина сразу легла спать, сон бежал, чтобы не лежать просто так, она взяла с прикроватной тумбочки книгу. Однако не успела она прочитать и пару страниц, как раздался звонок, так как Ирина не подняла трубку, то включился автоответчик. Послышался голос Тамары Беридзе, Ирина подняла трубку.- Алло, Ира, это ты?- Да, я, привет!- Я звоню по поводу текста, который ты мне прислала вчера вечером. Тебе еще интересна информация?- Да, конечно.- Текст, который мне прислала, написан на архаической латыни.- Что еще за архаическая латынь?- Это значит, что текст был написан как минимум за пару столетий до нашей эры.- Что?- Что слышала, голубушка. Архаическая латынь вышла из обращения уже к началу нашей эры.- Но зеркало не может быть таким старым! Я сама его покупала, и Леша Алтуфьев подтвердил мою датировку.- Ну, а кто говорит о зеркале? Я тебе говорю о тексте, который вырезан на рамке, а скопировать его могли и с более ранних манускриптов.- Но зачем украшать раму зеркала текстом?- Ну, судя по тому, что я перевела, это не украшение, а скорее инструкция.- Инструкция к чему?- Не к чему, а для чего. Инструкция для того, кто захочет вечной жизни. Путь этот лежит через зеркало, но для того чтобы обрести бессмертие, необходимо принести пять жертв подземным богам, это плата за возможность прожить еще одну жизнь. В тексте подробно описывается, как принести жертву богам, какие заклинания необходимо прочесть, для того чтобы жертвы были приняты благосклонно. Текст неполный, возможно, у тебя есть еще фрагменты, тогда можно будет полностью восстановить текст.- Да, есть. Но только зеркало, на раме которого вырезан текст, все еще находится в мастерской Алтуфьева. Сейчас там находятся родители Марины, они немного не в себе из-за кончины Марины.- Что? Марина умерла?- Да, извини, не сказала тебе раньше. Она покончила с собой.- Боже мой, не может быть, прими мои соболезнования, вы ведь были близкими подругами?- Да, более того, я была там, когда Марина покончила с собой, но ничего не слышала и не смогла помочь ей.- Не надо переживать, Ирина, ты не виновата, все в руках самого человека, и, если он хочет покончить с собой, он это сделает, несмотря ни на что.- Да, я все понимаю, но все равно на душе тяжело.- Все будет хорошо. Как найдешь фрагменты текста, отправь их мне.- Хорошо. Договорились. Спокойной ночи.- Спокойной ночи.Положив трубку, Ирина еще немного посидела, затем легла и, выключив ночник, погрузилась в объятия Морфея.Утром Ирина встала пораньше и первым делом направилась в лофт, чтобы поговорить с родителями Марины и договориться с ними, когда можно будет забрать зеркало. Однако разговора не получилось. Дверь открывать ей не стали, а через домофон объявили, что она убийца их дочери, а возможно, и зятя. Кроме того, ей заявили, что ничего ее в доме нет, все, что есть в доме, их, и ничего она не получит. Крайне раздраженная и раздосадованная Ирина поехала к следователю. Однако и следователь ничего утешительного ей не сообщил, он сказал, что смерть Марины является убийством, она является главным подозреваемым. После этого ей пришлось вызвать своего адвоката Игоря Бородина. Пока адвокат решал юридические вопросы, Ирина размышляла о перипетиях судьбы и о том, кто мог бы стоять за убийством Алтуфьевых. В конце концов следователь вызвал ее в кабинет и объявил, что она отпускается домой под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Пока они с адвокатом шли на автостоянку, Ирина рассказала ему о том, что она хочет вернуть свою собственность, которой неправомочно завладели родители Марины. Игорь посоветовал ей пока набраться терпения и не ездить к Зворыкиным, а предоставить решение вопроса ему. На этом они и распрощались.(ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ)

Ключевые слова: Зеркало перевод следователь адвокат авторская история

Другие, подобные истории: