Зеркало. Часть 1

Новость отредактировал catberry - Сегодня, 13:31

Причина: Стилистика автора сохранена.

astrelez Просмотров: 315 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 13:31 by

Она смотрела в зеркало и ничего в нем не видела, вопреки всем законам физики, зеркало ничего не отражало. Вдруг в глубине зеркала появилась полоска света, создалось ощущение, что где-то там внутри открывается дверь. Ирина поднесла свечу к зеркалу, свеча зашипела и погасла. Дрожь пробежала по телу Ирины. Животный страх охватил ее, она хотела оторваться от зеркала, но не смогла. Полоска света ширилась, дверь открывалась все шире. Она вдруг поняла, что не хочет видеть того, что было за дверью, и закричала…Весна. Париж. Цветущие каштаны, кафе на улицах приглашают посидеть, выпить чашечку кофе, пофилософствовать. Однако Ирина была в Париже по делам, и поэтому романтический настрой был ей сейчас ни к чему. Она спешила на блошиный рынок, там ей было необходимо разыскать несколько интересных вещиц для клиентки, ну и заодно и себе, любимой, подыскать что-нибудь интересное. Ее любимый салон на Сен-Уэн не подвел. Среди многообразия всяких разных вещиц, зеркало привлекло ее внимание сразу. Увидев интерес в глазах клиентки, продавец начал расписывать необычайную красоту и древность зеркала. Однако Ирина не зря ела свой хлеб, она сразу оценила зеркало и начала торговаться с искусством истинного восточного торговца. Наконец бойкий француз сдался, и зеркало, а вместе с ним и еще несколько вещей, обрели нового собственника. На границе проблем с антиквариатом не было, и через пару недель Ирина уже не спеша рассматривала вещи у себя в салоне. Закончив с товаром для клиентки, Ирина позвонила и договорилась о доставке, а затем, заварив себе чашку кофе, приступила к осмотру зеркала. Внешним осмотром Ирина осталась довольна, зеркало было отличного качества. Но его нужно было отдать на реставрацию для того, чтобы рама засияла по-новому. Перебрав в уме несколько мастерских, Ирина остановила свой выбор на реставрационной мастерской Алтуфьева, отчасти от того, что сам Алтуфьев был неплохим реставратором, а отчасти, потому что он был должен ей денег, и, значит, реставрация ей не будет ничего стоить.Вечером, когда она занималась занудной, но нужной отчетностью, ей позвонил Алтуфьев. После обычных приветствий и расспросов, он осторожно поинтересовался, откуда взялось зеркало, которое она ему прислала. Ирина не стала скрывать, что вещь приобретена на блошином рынке, и уже приготовилась к тому, что это подделка. Несмотря на все предосторожности и хорошее знание антиквариата, иногда и с ней случались досадные проколы. Однако Алтуфьев лишь хмыкнул и еще больше заинтриговал Ирину, попросив продлить время пребывания у него зеркала на пару недель, так как особой спешки не было, то Ирина согласилась, но на ее вопросы, в чем дело, Алтуфьев не стал отвечать, только заметил, что зеркало чрезвычайно его заинтересовало. Получив согласие, Алтуфьев резко распрощался с Ириной и положил трубку. Весь остаток вечера Ира размышляла между делом о том, что такого с зеркалом и что нашел в нем Алтуфьев.Утром за кофе, она слушала новости, когда услышала знакомую фамилию, она сделала радио громче.- В помещении полный разгром. Расследование убийства взял под личный контроль начальник главного управления следственного комитета РФ по N-кой области полковник Миронов. Напомним, что сегодня ночью в своем доме жестоко убит художник-реставратор Алексей Алтуфьев, СК по N-кой области возбудил уголовное дело по ч.1 ст.105 «Убийство», мы будем держать наших слушателей в курсе дела, оставайтесь с нами, всегда ваше радио «Мечта». Дослушав, Ирина автоматом уменьшила звук и упала на стул, недопитый кофе она поставила на стол. У нее в голове не укладывалось, как подобное могло произойти с Алтуфьевым. Они знали друг друга много лет. Были деловыми партнерами. Конечно, у Алексея были проблемы, но не такие, которые могли решить, только убийство. Странным было то, что никто не позвонил ей из полиции, хотя Алтуфьев звонил ей накануне своей гибели. Размышляя о превратностях судьбы, она поехала в салон. По дороге она позвонила на сотовый подруге Алтуфьева, Марине. Марина взяла трубу не сразу, и потом, во время разговора, она постоянно шмыгала носом и была, судя по голосу, на грани истерики. Решив, что в салоне обойдутся полдня и без нее, Ирина развернула машину и поколесила в сторону выезда из города, где на окраине стояло некогда заброшенное здание бывшего завода, сейчас переделанное под лофт талантом и стараниями Алтуфьева. Марина была дома. Помимо хозяйки дома везде кишели полицейские и врачи, журналисты, газетчики и телевизионщики. В этот день Ирина так и не попала в салон. Поздно вечером, когда лофт опустел и они с Мариной остались вдвоем, Ирина заварила чай, напоила им Марину и уложила ее спать, сама она пошла в мастерскую, где весь день работали следователи и эксперты. Зеркало стояло на специальной подставке, чтобы с ним удобнее было работать. Оно было открыто, Ирина смотрела в зеркало и думала о том, что возможно в зеркале отразился тот, кто убил Алексея. Она прибралась в мастерской и, уходя, накинула на зеркало покрывало.Через два дня после похорон Алексея Ирине позвонила Марина и попросила срочно к ней приехать. Ирина не успела поинтересоваться, в чем состоит срочность, потому что Марина положила трубку. После обеда она решила заехать к Марине и узнать, что такое срочное требует ее присутствия. На звонок в дверь долго никто не открывал, когда Ира уже было решила, что Марины нет дома, дверь открылась на цепочку и сквозь щель ее оглядела Марина.- Почему ты так долго, - спросила Ирина, но Марина, молча, открыла дверь и буквально втащила Ирину в дом. Пока Ирина приходила в себя от неожиданного натиска, Марина быстро закрыла дверь на все возможное засовы.- Он здесь, – внезапно громко сказала Марина.Ирина вздрогнула от неожиданности и спросила:– Кто здесь?- Алексей.- Какой Алексей?- Алтуфьев.- Марина, с тобой все в порядке? Мы ведь похоронили Алексея.- Не разговаривай со мной, как с сумасшедшей. Я все прекрасно помню. Это ты виновата в том, что он умер!- С чего это ты вдруг решила?- Мне сказал Алексей. Он приходит ко мне каждую ночь, и мы разговариваем. Он говорит, что я должна присоединиться к нему.Поняв, что разговор переходит за грань нормального, Ирина передислоцировала беседу в кухню, а там, налив стакан холодной воды, резко выплеснула ее в лицо собеседнице. Не ожидавшая такой выходки Марина заткнулась. Затем ее затрясло, и она разрыдалась.- Так, – сказала Ирина, – а теперь расскажи мне все и по порядку, и без соплей, пожалуйста.Ирина специально взяла жесткий тон, так как видела в глазах Марины, что она вот-вот снова впадет в истерику.История, которую рассказала Марина была жуткой, потому что была вполне логичной. В тот день, когда Ирина привезла зеркало Алтуфьеву, Марины не было в городе, она ездила навестить своих родителей, которые жили в частном доме недалеко от города. На следующий день вечером за ужином, Алексей рассказал ей, что у него новый заказ от Ирины и ей нужно взглянуть на зеркало. Ирина поинтересовалась, что такого в этом зеркале необычного, на что обычно разговорчивый муж сказал:- Сама увидишь.Когда они вошли в мастерскую, муж, не говоря ни слова, снял с зеркала покрывало и, подведя жену, спросил:- Ну, что ты видишь?- Что я должна видеть? Ну, вижу себя, тебя вижу, отражение комнаты вижу.- И это все?- Леша, хватит меня пугать. Что я могу увидеть в зеркале?- Странно, обещай мне, что не потащить меня в психушку.- Хорошо, обещаю. И что ты там видишь?- Человека.- Человека?Марина еще раз заглянула в зеркало, но там была только она, Алексей и комната.- Нет, никого не вижу, кроме нас с тобой. Ну, а человек, которого ты видишь, что он делает?- Он точит ножи, огромные ножи, какие бывают на рынке у мясников.- Алексей, прекрати меня пугать, ты это нарочно говоришь.Протянула Марина, у которой по спине мурашки побежали от сказанного. Однако Алексей был необычайно серьезен. Он снова посмотрел в зеркало и сказал с почти видимым облегчением:- Его нет, он снова ушел в ту комнату.- В какую комнату?- Там, в зеркале, есть комната, дверь в нее всегда напротив зеркала, даже когда там ничего нет или если на противоположной стороне шкаф или окно, в зеркальной комнате обязательно будет дверь. Я пробовал ставить зеркало по-разному, но там, напротив, обязательно дверь. Из нее и выходит этот человек с ножами.- Ну, хорошо, как он выглядит, этот человек с ножами?С ноткой иронии спросила Марина у Алексея.- Он одет в какой-то странный балахон, весь покрытый пятнами, думаю, это кровь, кроме того у него на голове выбриты волосы, это вроде что-то тонзуры, может, он монах?- Алексей, разве может монах точить ножи, а уж тем более проливать кровь?- Не знаю, но мне не по себе от того, как он смотрит на меня.- Что значит, он смотрит на тебя?- Ну он точит ножи, и время от времени поглядывает в мою сторону, такое ощущение, что там, в той комнате, тоже есть зеркало, и он видит нас там, точно так же, как мы видим его.На этом месте Марина рассмеялась.- Ну знаешь, Алтуфьев, я конечно знала, что ты у меня натура художественная, но думаю, ты выбрал не то дело жизни, тебе надо было книжки писать, как Стивену Кингу, ты меня напугал до чертиков, бросай свое зеркало и пошли ужинать. А с зеркалом закачивай побыстрее и отдай его Иринке, пусть она сама любуются своим мясником.С этими словами Марина завершила разговор с мужем. За ужином однако Алексей по-прежнему был задумчив, он даже не пригубил бокал вина, который традиционно выпивал за ужином. А ночью, Марина проснулась от жутких криков мужа. Она побежала в мастерскую, а там…В этом месте Марина разрыдалась. Накапав подруге валокордина, Ирина отвела ее в спальню и уложила отдохнуть.Продолжение следует.

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