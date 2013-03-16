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Истории из жизни

Банка белой краски

Лето подходило к концу, и ночи были хоть и короткими, но сравнительно тёмными и холодными. Работал я тогда в морском порту одного заполярного города. Того, что с незамерзающим портом. На местечке с ничего не значащим названием "Южные причалы", красила дымтрубу бригада ухарей-высотников. Красили бодро и даже местами до весёлого.

«Эх, попросить бы у них баночку белой красочки, - вздумалось мне, - а то вона сколько её по окрестностям летит, зазря расходуется. Краски у них много, эвон какими бочками стоит». Нарыл в своей чудесной богадельне стеклянную банку на литр и, подойдя к старшому, озвучил свое желание.
- Да ты, чувак, не парься, - оскалился высокий маляр-альпинист, - надо - наливай сколько душе угодно.
Я налил, закрыв горло банки в несколько слоев сложенной газетой.
- Изумительная красочка, пентафталевая, как снег в январе.

Замотав сию емкость шпагатиком, мой пытливый ум начал искать способы выноса данного сокровища за территорию порта. Вариант с проходной отпадал напрочь, поскольку вахту в ней несли сотрудники милиции (это был 1996 год). Следовательно, мне виделся только один вариант: спрятать сокровище в траве за забором, со стороны портового шоссе, а затем, забрать его с той стороны. И как раз остановка автобуса близко. Гениальный план. Подумалось мне. Ближе к эстакаде сидел голодный и большой кабыздох, которого я откровенно побаивался, и мои мокасины понесли меня ближе к портовой столовой - кормоцеху, как именовали его в народе. Под забором была прорыта небольшая нора, очевидно проделанная местными ниндзя. Там я и оставил свою замечательную красочку, которой впоследствии предполагалось покрасить деревянные оконные рамы. Металлопластик тогда был баснословно дорог и являлся уделом касты небожителей, нежели рабочего класса.

Незаметно на грешную землю опустилась ночь. А за ней и кончилась моя дежурно-электрическая смена. Весело впрыгнув в свои боевые сандалеты, я понесся по направлению к проходной, махнув перед носом флегматичного милиционера пропуском (если идешь без сумки или пакета, они не досматривают). Пакет-то у меня как раз был, сложенный ввосьмеро в кармане. Весело шагая по просторам обочины портового шоссе, я добрел до норы ниндзя и стал, было, нащупывать свою поклажу. Банка нашлась быстро, глубина рытвины не была аховой. Стою, такой счастливый, и, в желтоватом свете натриевых ламп, разворачиваю пакет. Вдруг с левого боку подходит мужик, но одет в майку и шорты. «Ну, такая себе форма одежды для августовского вечера», - подумалось мне.

- За-ку-р-риттьдяй, - произнесло существо. Поворачиваю голову, глаза впиваются в неестественно огромный рот, распахнутый как солдатская варежка-шубинка. Стою, словно паралитик, пытаясь понять "что это такое, и как оно работает". Мозг, не находя никаких ассоциаций, включает режим " валим отсюда". Швыряю в существо свою, с таким трудом добытую, банку и лечу в сторону остановки с пакетом в руке, который развивается за мной, аки тормозной парашют за только что севшим истребителем. Чесслово, господа, тогда мне было не смешно от слова "совсем". Было страшно, страшно до **** шлакоблоками. На автобус садиться я не стал, ведь это действо предполагало ожидание, а за поворотом существо, которое обязательно гонится за мной, чтобы оторвать мне голову, выпить мою кровь и закусить краской... Бежал я до самой улицы Фестивальных, что километра 2 севернее. Сказалась хорошая биатлонная подготовка. К счастью, вскоре я поступил в летное училище и в порту мне бывать не приходилось.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:43
Причина: Вырезан мат.
Вчера, 22:43 by AirmedvedПросмотров: 1 051Комментарии: 13
+9

Ключевые слова: Ужас дорога существо авторская история

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Комментарии

#1 написал: kas11
Вчера, 22:48
+2
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Репутация: (1202|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 378
У страха глаза велики... Где ж тут мистика , неудачливый и впечатлительный вор ?может бомжа встретил с травмой или вот такой " губастой" патологией
Зарегистрирован: 16.03.2013
 
#2 написал: Levvv
Вчера, 22:51
+4
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Публикаций: 1
Комментариев: 372
Однако, впечатляет. Встреча с пришельцем?
Зарегистрирован: 5.03.2016
 
#3 написал: Kinigos
Сегодня, 01:30
0
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Публикаций: 0
Комментариев: 787
Автор краски своей перенюхал. Испугался человека с "ограниченными возможностями", тот наверное сам ошалел, когда на простой вопрос в него банка полетела. Может быть потом своим рассказывал: иду ночью мимо завода, а там в земле какой-то чёрт ковыряется, под забор роет...итд.
Зарегистрирован: 5.10.2019
  
#4 написал: Евангелион
Сегодня, 07:00
0
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Репутация: (15|1)
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Комментариев: 622
Что тут скажешь: 1996 год был. Мы выживали как могли
Зарегистрирован: 20.09.2013
  
#5 написал: акжана
Сегодня, 07:03
+1
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Комментариев: 1 030
Ладно, испугался, только зачем краску переводить. Столько труда и усилий стоило её заполучить!
Зарегистрирован: 6.05.2016
   
#6 написал: Kinigos
Сегодня, 07:14
+2
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Публикаций: 0
Комментариев: 787
Цитата: Levvv
Однако, впечатляет. Встреча с пришельцем?

Пришелец мимоходом на землю заскочил сигарет нашкулять.

Цитата: Евангелион
Что тут скажешь: 1996 год был. Мы выживали как могли

Ничего с тех времён особо не изменилось, лучше не стало уж точно.

Цитата: акжана
Ладно, испугался, только зачем краску переводить. Столько труда и усилий стоило её заполучить!

С перепугу он так. Интересно, если бы не банка, а что другое, ценное в руках было, кинул бы? Забавная история, даже можно сказать, оригинальная. Есть момент для рассуждений.
Зарегистрирован: 5.10.2019
  
#7 написал: Летяга
Сегодня, 11:37
+2
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Репутация: (10135|-4)
Публикаций: 886
Комментариев: 9 179
Раз Автор здесь, то я слегка поёрничаю))
Замотав сию емкость шпагатиком, мой пытливый ум начал искать способы выноса данного сокровища за территорию порта.

НаучИте! Я тоже хочу, чтобы мой ум без помощи всей остальной тушки мог производить материальные действия! Заматывать баночки, совершать уборку, прополку... Всё - силой мысли!
Повеселили, +++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                               
#8 написал: Алиса Шах
Сегодня, 12:06
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Группа: Посетители
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Публикаций: 5
Комментариев: 322
Без оценки.
Зарегистрирован: 24.05.2020
 
#9 написал: Tanusha13666
Сегодня, 13:04
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Может, просто высокий алкаш в паругодовом запое? smeh
Зарегистрирован: 9.11.2019
 
#10 написал: Light_a_dark
Сегодня, 13:29
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Репутация: (209|0)
Публикаций: 42
Комментариев: 1 431
Цитата: Tanusha13666
Может, просто высокий алкаш в паругодовом запое?


А околоротие было вымазано чем-то, типа гуталина, или свинку сосал, а потом закурить захотел, вот и показалось-рот огромный.))))
По-любому +
Зарегистрирован: 10.07.2018
    
#11 написал: kusi
Сегодня, 14:11
0
Группа: V.I.P.
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Комментариев: 7 170
Цитата: Kinigos
Пришелец мимоходом на землю заскочил сигарет нашкулять.

Разумеется)) У них со своим то табаком дефицит жуткий.
История конечно "супер" .Жаль что раздела чёрный юмор у нас нет, а так бы как родная в раздел встала.
Зарегистрирован: 23.09.2011
                    
#12 написал: Jako tako
Сегодня, 14:38
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Комментариев: 356
Цитата: Алиса Шах
Без оценки.

Пожалуй, соглашусь
Зарегистрирован: 14.09.2019
 
#13 написал: Black Bagira
Сегодня, 14:46
+1
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Комментариев: 1 532
Ну так и бежал бы вместе с банкой! Краску жалко... confused
Зарегистрирован: 4.10.2013
    
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