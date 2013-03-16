Банка белой краски

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:43

Причина: Вырезан мат.

Airmedved Просмотров: 1 051 Комментарии: 13 +9 Вчера, 22:43 by

Лето подходило к концу, и ночи были хоть и короткими, но сравнительно тёмными и холодными. Работал я тогда в морском порту одного заполярного города. Того, что с незамерзающим портом. На местечке с ничего не значащим названием "Южные причалы", красила дымтрубу бригада ухарей-высотников. Красили бодро и даже местами до весёлого.«Эх, попросить бы у них баночку белой красочки, - вздумалось мне, - а то вона сколько её по окрестностям летит, зазря расходуется. Краски у них много, эвон какими бочками стоит». Нарыл в своей чудесной богадельне стеклянную банку на литр и, подойдя к старшому, озвучил свое желание.- Да ты, чувак, не парься, - оскалился высокий маляр-альпинист, - надо - наливай сколько душе угодно.Я налил, закрыв горло банки в несколько слоев сложенной газетой.- Изумительная красочка, пентафталевая, как снег в январе.Замотав сию емкость шпагатиком, мой пытливый ум начал искать способы выноса данного сокровища за территорию порта. Вариант с проходной отпадал напрочь, поскольку вахту в ней несли сотрудники милиции (это был 1996 год). Следовательно, мне виделся только один вариант: спрятать сокровище в траве за забором, со стороны портового шоссе, а затем, забрать его с той стороны. И как раз остановка автобуса близко. Гениальный план. Подумалось мне. Ближе к эстакаде сидел голодный и большой кабыздох, которого я откровенно побаивался, и мои мокасины понесли меня ближе к портовой столовой - кормоцеху, как именовали его в народе. Под забором была прорыта небольшая нора, очевидно проделанная местными ниндзя. Там я и оставил свою замечательную красочку, которой впоследствии предполагалось покрасить деревянные оконные рамы. Металлопластик тогда был баснословно дорог и являлся уделом касты небожителей, нежели рабочего класса.Незаметно на грешную землю опустилась ночь. А за ней и кончилась моя дежурно-электрическая смена. Весело впрыгнув в свои боевые сандалеты, я понесся по направлению к проходной, махнув перед носом флегматичного милиционера пропуском (если идешь без сумки или пакета, они не досматривают). Пакет-то у меня как раз был, сложенный ввосьмеро в кармане. Весело шагая по просторам обочины портового шоссе, я добрел до норы ниндзя и стал, было, нащупывать свою поклажу. Банка нашлась быстро, глубина рытвины не была аховой. Стою, такой счастливый, и, в желтоватом свете натриевых ламп, разворачиваю пакет. Вдруг с левого боку подходит мужик, но одет в майку и шорты. «Ну, такая себе форма одежды для августовского вечера», - подумалось мне.- За-ку-р-риттьдяй, - произнесло существо. Поворачиваю голову, глаза впиваются в неестественно огромный рот, распахнутый как солдатская варежка-шубинка. Стою, словно паралитик, пытаясь понять "что это такое, и как оно работает". Мозг, не находя никаких ассоциаций, включает режим " валим отсюда". Швыряю в существо свою, с таким трудом добытую, банку и лечу в сторону остановки с пакетом в руке, который развивается за мной, аки тормозной парашют за только что севшим истребителем. Чесслово, господа, тогда мне было не смешно от слова "совсем". Было страшно, страшно до **** шлакоблоками. На автобус садиться я не стал, ведь это действо предполагало ожидание, а за поворотом существо, которое обязательно гонится за мной, чтобы оторвать мне голову, выпить мою кровь и закусить краской... Бежал я до самой улицы Фестивальных, что километра 2 севернее. Сказалась хорошая биатлонная подготовка. К счастью, вскоре я поступил в летное училище и в порту мне бывать не приходилось.

Ключевые слова: Ужас дорога существо авторская история

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