Проклятый радиоэфир

Была такая радиостанция, что проработала в Воронеже с 1999 по 2014 год. Радиоэфиры её активны были чаще всего по ночам. И неудивительно, ведь именовалась она так: «Радио Сычи». Располагалась же эта радиостанция рядом с кольцовским сквером напротив музея Мордасовой. В целом, это была самая обычная радиоволна, где двадцать четыре на семь транслировали старые песни о главном с комментариями ведущего. Так бы это продолжалось и по сей день, если в 2014 году, ночью с 30 апреля по 1 мая не произошёл следующий инцидент, ставший городской легендой для большинства радиолюбителей.Но всё по порядку, первые странности в тот вечер начались где-то в 23:30. Парень ведущий, в соответствующей своей позитивной манере, начал рассказывать о некой песне, что была утеряна в конце восьмидесятых:— Итак, всем, кому не спится! Всем, кто слушает нас сегодня в Вальпургиеву ночь, вот вам немного мистики. Но перед этим вопрос: слышали ли вы когда-нибудь о поэтах с несчастной любовью?- Орфей подойдёт? – решила вступить в этот диалог девушка-ведущая.- Не совсем. Орфей всё-таки персонаж вымышленный, а я имею в виду каких-нибудь реальных персон. – с тем же позитивом продолжал парень, оттягивая главный момент сей ночи. – В общем, на днях в воронежском радиоархиве удалось найти аудиозапись. Год её предположительно восемьдесят девятый. Сама же песня никогда и нигде не звучала, так что сегодня это будет её дебют в эфире. Именуется же трек: «Лариса». Однако есть некая легенда, якобы музыкант потерял свою вторую половинку в пожаре, ну и в общем выразил он всю свою боль утраты именно в этой песне. И кстати, это чувствуется, текст её полностью состоит из тоски по той самой Ларисе, а также имеет много отсылок к загробному миру. Как бы то ни было, надеюсь, дух Ларисы не явится к нам в эфир, ну а мы с вами насладимся уникальным лост-медиа уже далёких советских времён!И тут началось. Запись того трека была серьёзно повреждена. Звук борохлил, но слова были на удивление очень ясны. Песня шла где-то две с половиной минуты. И для восьмидесятых она звучала довольно привычно и непривычно одновременно. Впрочем, я это и по сей день не могу себе объяснить, даже спустя столько лет. Но я отвлекся. Ведь после двух с половиной минут парень-ведущий вновь вернулся в эфир с тем же позитивом, что и прежде:— Итак, дамы и господа. Надеюсь, вам всем понравилась данная песня! Мне вот очень понравилась! Однако моя коллега-ведущая ушла спать, и раз так, предлагаю слушать эту прекрасную песню и дальше. Ведь нам теперь особо никто не помешает, правда?В итоге он не соврал. Трек о мёртвой девушке звучал всю ночь вплоть до шести утра. Лишь иногда были перерывы на рекламу и новости. Но некоторые утверждают, что где-то в три часа ведущий всё же интересовался, не устали ли слушатели от однообразия, а также внезапно стал вспоминать о запахе гари и как же эта самая гарь невероятна и приятна. Лично я этого не помню. Так что, возможно, люди в очередной раз брешут, чтобы легенда стала ещё страшнее.Так наступило утро. В какой-то момент в эфире была тишина, но ненадолго. Зазвучал голос ведущего, но в этот раз он был всерьёз омрачён:- Добрый всем вечер! На часах… Чёрт! Я не знаю, сколько сейчас часов. Не знаю, сколько прошло уже суток или даже недель. Но знаю лишь… Знаете, шаманы в далёкой древности создавали заклинания от хворей и бед, выстраивая волшебные слова в необходимом порядке. Поэты золотого и серебряного века сочиняли стихи, чтобы тоже влиять на сознания людей, проявляя особые чувства, вроде грусти, счастья. И таким образом они даже не подозревали, что особая сила, магия, влияет на целые толпы простых граждан в качестве излечения от меланхолии и прочих недугов. Даже Егор Летов желал воссоздать заклинания в своих текстах. Но, увы, ничего у него не получилось. А вот у этой песни однозначно получилось. Но получилось в другую сторону. Каждая её буква о некой Ларисе проникает в каждую клетку мозга. Изворачивая всё, меняя всё, пробуждая также самые потаённые страдания. Да, дорогие радиослушатели! Песня эта проникла в мой мозг, и я хочу огня! Хочу пламени! Хочу, чтобы всё горело и умирало! Этим я и займусь, пока моя вторая ведущая продолжает крепко спать!Так, вдоль Кольцовского сквера. Напротив музея Мордасовой случился пожар. Жертвами были парень тридцати лет и девушка двадцати пяти – оба радиоведущие. Местные СМИ никак не отреагировали на тот инцидент, словно ничего и не было. Ну а я-то знаю, он был. Ведь в моей жизни тогда появились тяжёлые, утомительные ночные смены на ж/д станции «Придача». Меня спасали в бессонные мгновения только кофе и радио. И вот в одну из таких ночей, попивая кофе, я как раз слушал тот самый эфир, от начала и до конца.Свет, дух, звёзды мёртвых адски жгут!Только эхо стонет где-то далеко-далеко.Сердце бьётся слабо. Холод пробирает до костей.В этом мире теперь нету больше радостей!Лариса! Где ты, моя звезда?В этом царстве мрака я один навсегда!Без тебя, любимая, это ад, это пустота!Как-то так я смог запомнить некоторые её начальные строки, и теперь я всё осознал. Эта музыка, текст действительно проникает буквально в мозг и сдавливает до такой степени, что в этих страшных тисках рождается новый, более светлый смысл жизни. Ему хочется следовать несмотря ни на что. И потому сегодня утром я покинул свой пост раньше времени и направился пешком к своему дому, что заняло где-то час ходьбы.Супруга моя, конечно, была удивлена такому внеплановому прибытию. Так что я посмотрел на неё в последний раз и решительно сказал следующее:— Дорогая, очень долго объяснять, но я умоляю тебя, позволь мне сегодня сжечь тебя и нашу квартиру! Пожалуйста!

