Стук в стене

Жил-был стук.Нет, не так.Жила-была девочка. Звали её Ася. И жила она в квартире, где по ночам кто-то стучал в стене. Не громко, не нахально, а вежливо так: тук-тук, тук-тук. Как будто кто-то невидимый сидел в соседней комнате и выстукивал пальцем: «Ты здесь? Можно к тебе? Не бойся, я не страшный».Ася боялась. Но не очень. Потому что её бабушка, которая когда-то жила в этой же квартире, говорила:— Это домовой. Он предупреждает. Если стучит — значит, что-то случится. Не страшное, а простое: письмо придёт, или гость нежданный нагрянет, или в школе двойку получишь. Домовой — он как бесплатный прогноз погоды. Только без метеоритов.Ася верила. Потому что в детстве все верят, а потом перестают, потому что взрослые говорят: «Не выдумывай». Ася выдумывала ещё три года. А потом перестала. Потому что выросла.Нет, не выросла. Ей было десять. Но она считала себя взрослой. Это разные вещи.Однажды стук стал громче. Тук-тук-ТУК. Как будто кто-то стучал уже не пальцем, а кулаком. Или копытцем. Или маленьким молоточком, которым ювелиры делают колечки.– Бабушка, – спросила Ася. – А если домовой стучит сильно, это что? Война? Землетрясение? Конец света?Бабушка помолчала. Посмотрела на стену. Потом сказала не сразу:– Если сильно – значит, ему нужна помощь. Он не предупреждает. Он зовёт.– Кого?– Не знаю. Может, тебя. Может, себя. Домовые иногда сами не понимают, кого они зовут. Они просто стучат, как в дверь, когда забыли ключи. А двери нет. И ключей нет. И дома давно нет. А стук остался.Ася не поняла. Но запомнила.Через неделю стук усилился до того, что стали дребезжать чашки в серванте. Бабушка вздыхала, крестилась и шептала: «Господи, упокой». Ася спрашивала: «Кого упокой?» Бабушка не отвечала.В ту ночь Ася не спала. Лежала с открытыми глазами, смотрела в потолок, считала трещины. И стучало. Тук-тук-тук-тук. Как пульс. Как шаги. Как сердце, которое бьётся не в груди, а в стене, и просится наружу.– Слышу, – сказала Ася шёпотом. – Чего тебе?Стук затих. На секунду. А потом из стены вылезла рука.Не скелетная. Не страшная. Обычная детская рука. Грязноватая, с обкусанными ногтями, с царапиной на запястье, с резиночкой от косички, которую кто-то потерял и забыл снять.Ася не закричала. Не заплакала. Спросила:– Ты кто?Рука поманила пальцем. Мол, иди сюда. Ближе.– Нет, – сказала Ася. – Я с кровати не встану. Рассказывай, откуда ты.Из стены донеслось: не голос, а как будто ветер в трубе сложился в слова:– Я… потерялся… давно… в этой стене… играл… и забыл дорогу назад… помоги…– Как?– Постучи три раза. В ответ.Ася постучала три раза. Тук-тук-тук.Из стены вылезла вторая рука. Потом голова. Мальчишка лет восьми, лохматый, в полосатой футболке. Он зевнул, потёр глаза и сказал:– Спасибо. Я уже десять лет тут стучу. Хорошо, что ты ответила.– Десять лет? – Ася округлила глаза. – А сколько тебе тогда?– Восемь, – сказал мальчик. – Я постареть не успел. В стенах время не идёт.Он вылез полностью. Сел на пол, свесил ноги. На ногах – кеды, шнурок развязан.– Меня зовут Витя, – сказал он. – Ты меня выпустила. Теперь я твой должник. Не навсегда, но надолго. Есть правила. Я буду тебя предупреждать о плохом. Стучать. Но негромко. Ты будешь меня слушать и спать спокойно. Потому что когда знаешь, что беда придёт, – это уже половина спасения.– А как ты узнаёшь о беде? – спросила Ася.– Слышу, – сказал Витя и постучал себя по виску. – Стены всё слышат. Чужие разговоры, чужие шаги, чужие мысли, даже чужие сны. Я когда в стене сидел, я столько всего услышал! И про любовь, и про предательство, и про то, как дядя Коля из 45-й квартиру продавал, потому что у него кредит. Я всё знаю.– А зачем ты предупреждаешь?– А зачем сидеть в стене, если не предупреждать? – удивился Витя. – Это же моя работа. Ты меня выпустила – я работаю на тебя. Пока не вырастешь. А вырастешь – другого ребёнка найдёшь. Или сама в стене окажешься, если неосторожно играть будешь.– Я не играю, – сказала Ася.– Все играют, – сказал Витя. – Просто не все знают.Он встал, подошёл к стене, постучал костяшками. Стена ответила: тук-тук. Как старая подруга, которая обиделась, но уже отошла.– Я туда больше не хочу, – сказал Витя. – Там темно. И тесно. Но иногда я буду заходить. Проведать. Стучать. Не бойся. Это я.– А если я вырасту?– Тогда стук услышит другой ребёнок. Дочка твоя или сын. Стук не исчезает. Он переходит по наследству, как квартира. Как фамилия. Как привычка вздыхать перед сном.Ася хотела спросить про то, страшно ли в стене, холодно ли, есть ли там друзья. Но Витя уже залезал обратно. Только рука торчала.– Помни, – сказала рука. – Три удара – вызов. Два – ответ. Один – тишина. Не путай. А то придёт кто-то другой. Не я.И рука исчезла.Стук затих. Навсегда.То есть нет. Не навсегда. Он стал тише. И реже. Только когда должно было случиться что-то важное. Ася просыпалась, считала удары, понимала: завтра будет контрольная, или соседка заболеет, или бабушка позвонит издалека. И готовилась.Она прожила в той квартире до восемнадцати. Потом уехала. Стук не переехал с ней. Остался в стене. И теперь там живёт другая девочка. И ей Витя стучит.А Ася иногда возвращается. Стоит у стены, слушает. И если тихо – радуется. Если слышит тук-тук – улыбается. Потому что это не страшно. Это просто Витя. Который когда-то потерялся, а она его нашла.И теперь он работает. Стучит. Предупреждает.Как домовой. Как друг. Как тот, кто живёт в стене и не просит ничего, кроме редкого «спасибо».Ася говорит «спасибо». Шёпотом. В стену.И стена отвечает: тук.Один удар. Тишина.То есть: «Пожалуйста. И не бойся. Я здесь».

