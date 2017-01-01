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Стихи

Стук

Темная ночь, ни души вокруг,
Только стук.
Уйди прочь, неведомый дух.
Снова стук.
Не страшно, но режет слух
Громкий стук.
Дверь шкафа открылась вдруг.
Затих стук.
Тело захватил страшный недуг.
Скрип и звук
Парализовал невозможный испуг.
Ближе звук.
Не заходи, гость, за соляный круг,
Рядом звук.
Раздался голос, и весь свет потух.
Здравствуй, дух.
Крепкая хватка холодных рук:
Тело - труп.
Жаль прощаться, мой друг.
Гнилой труп.
Прекрати пытки адских мук,
Я ведь труп.
Оторвал крылья безжалостный дух,
Исчез труп.
Ждёт снова жертву коварный плут.
Только стук.
За спиной свора Дьявольских слуг,
Слышишь стук?

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 09:16
Сегодня, 09:16 by MissolnПросмотров: 131Комментарии: 0
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Ключевые слова: Эксперимент стук дьявол авторский стих

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