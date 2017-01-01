Стук

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 09:16

Missoln Просмотров: 131 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 09:16 by

Темная ночь, ни души вокруг,Только стук.Уйди прочь, неведомый дух.Снова стук.Не страшно, но режет слухГромкий стук.Дверь шкафа открылась вдруг.Затих стук.Тело захватил страшный недуг.Скрип и звукПарализовал невозможный испуг.Ближе звук.Не заходи, гость, за соляный круг,Рядом звук.Раздался голос, и весь свет потух.Здравствуй, дух.Крепкая хватка холодных рук:Тело - труп.Жаль прощаться, мой друг.Гнилой труп.Прекрати пытки адских мук,Я ведь труп.Оторвал крылья безжалостный дух,Исчез труп.Ждёт снова жертву коварный плут.Только стук.За спиной свора Дьявольских слуг,Слышишь стук?

Ключевые слова: Эксперимент стук дьявол авторский стих

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