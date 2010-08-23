Хроники Странника. По ту сторону

Новость отредактировал Estellan - 26-08-2022, 21:40

Причина: Стилистика автора сохранена.

Sorto Просмотров: 562 Комментарии: 2 +2 26-08-2022, 21:40 by

- Странник, ты - дурак.Даже ругаясь, мой друг - призрак Николай, с которым нас однажды свела судьба, сохранял спокойствие и рассудительность. Казалось, что ничего не сможет вывести его из себя.- Дай пойми ты, - уже в который раз я пытался доказать, что мой план имеет смысл, - только так мне будет под силу оказаться по вашу сторону. Я слишком далеко зашёл, а продолжать поиски по эту сторону просто не имеет смысла.- Мне понятен твой план, и я понимаю, почему ты выбираешь этот путь, – медленно проплыв вдоль комнаты, Николай уставился в окно. – Понимаю, но всё же не могу с тобой согласиться. Ты даже не знаешь что тебя ждёт там... И я не знаю... Никто не знает…- Тогда предложи другой вариант, умник! – раздражение всё сильнее и сильнее овладевало мной, поскольку сомнения, терзающие моего друга, находили место и в моей душе. – Все только и любят, что критиковать, но ни одна падла не желает помочь мне с поиском! И ты туда же!- И я туда же... – задумчиво протянул призрак, с трудом оторвав взгляд от ночного пейзажа и повернувшись ко мне. – Я прекрасно понимаю, что переубедить тебя не в моих силах и по-прежнему хочу помогать тебе, хоть и не готов согласиться с твоими методами. Успокой свой гнев, Странник, ибо там… Там он легко станет твоим врагом…- Гнев? Да что ты, дружище? Я спокоен как удав! – сарказм едва ли мог скрыть те эмоции, что бушевали во мне, однако демонстрировать волнение очень уж не хотелось. - Ты же веришь мне, да? Хотя плевать, если честно! Давай лучше повторим всё с начала: когда я буду «на самой грани», ты занимаешь моё место, а я в это время пытаюсь оказаться по другую сторону и найти там одного засранца! Всё просто и понятно!- Насколько точно ты в этом всём уверен? - мой друг скептически посмотрел на петлю, свисающую с потолка. - Если что-то не получится, или я буду слишком медлителен, ты умрёшь... Навсегда…- Нормальный план, сработает... – разумеется, мне идея тоже не особо нравилась, однако, на текущий момент, это был наиболее приемлемый вариант. – Мне обязательно нужно оказаться на самой грани своего сознания, чтобы ты имел возможность занять моё тело, иначе ничего не выйдет. Ударяться головой я больше не хочу, да и нельзя больше оставлять такой шикарный сосуд на потеху этим тварям. В прошлый раз меня защищал мой же враг, который отпугнул бы любую нечисть поблизости, сейчас же подобную услугу оказать некому. А как только потусторонние сволочи пронюхают о происходящем, тут же слетятся как мухи на говно.- И всё же…- И всё же, кто не рискует, тот не я! – приготовления были закончены, и спорить дальше становилось утомительно. - Риск благородное дело!- Риск - может быть, безрассудство - нет. Подумай…- Я задолбался думать, Коля! Я всю жизнь думаю, как поймать урода который сломал мою жизнь! Всю жизнь гоняюсь за ним и не приблизился ни на шаг! Понимаешь?! Я устал уже бегать по кругу! Да как мне ещё вдолбить это в твою призрачную голову?!- Давно хотел спросить, а почему ты зовёшь меня Колей? – вопрос оказался столь неожиданным, что с лёгкостью прервал мою гневную тираду.- В смысле почему? - я подозрительно уставился на призрака, однако он не шутил, его недоумение было искренним. - Потому что, чёрт возьми, тебя так зовут!- Правда? - он удивлённо посмотрел на меня, после чего подняв свою прозрачную руку, посмотрел на неё, будто что-то вспоминая. - Я и не помню... А ведь действительно, когда-то я был таким же, как и ты…- О чём ты, Коля? - его грустный тон и растерянность начинали меня беспокоить. - Мы с тобой познакомились не так давно, ты же помнишь, когда я…- Мы... Познакомились... Ну да... Или нет... Квартира... - он вновь перевёл взгляд на меня и его глаза наполнились грустью. - Прошу тебя, не зови меня больше по имени. Я не хочу помнить его... Прошло слишком много времени... По крайней мере, для меня…- Как скажешь... Ээээм… Призрак... - я был полностью сбит с толку, но расстраивать своего единственного друга мне не хотелось, так что пришлось срочно менять тему. – Тогда, быть может, перейдём к делу? На чём мы остановились?- На том, что ты - дурак, Странник.Передо мной снова стоял спокойный и рассудительный призрак, так хорошо знакомый мне. Правда, лишённый имени, но помнящий о нашей дружбе, что было гораздо важнее каких-то букв. Уж я то знаю!Надев ремень с ножнами, я несколько раз проверил, насколько легко нож их покидает. Не хотелось бы, чтобы в критический момент он застрял или выскользнул, всё-таки от этого будет зависеть моя жизнь. У нового обладателя моего тела останутся считанные секунды перед тем, как мозг отключится, и за эти мгновения ему нужно будет успеть вынуть нож и перерезать душащую меня верёвку. Лишь пара секунд…Когда перепроверять все приготовления стало просто невыносимо, мне оставалось лишь встать на табуретку и с уверенным видом накинуть петлю на шею.- Странник, я всё-таки…- Не ссы, Каспер! Всё у тебя получится! - усмехнувшись, я погрозил призраку пальцем. - В противном случае, я надеру тебе задницу по другую сторону!- Будь я более материальным, скорее толкнул бы табуретку, лишь бы не слышать больше твоей самоуверенной бравады, – мой друг впервые за вечер улыбнулся, и его неуклюжие попытки юморить несколько приободрили меня. – Я сделаю всё, что в моих силах, Странник, а ты сделай всё, что в твоих, чтобы нам больше не пришлось повторять ничего подобного.- Забились, дружище! – дыша полной грудью, я никак не мог заставить себя опрокинуть табуретку.Легко рисковать, веря в победу, и совсем другое дело вот так стоять с петлёй на шее и понимать, что эта дорога, вероятней всего, окажется в один конец. Слишком уж много «если» было в моём плане, каждое из которых могло навсегда закрыть передо мной дорогу в мир живых.Видя мои сомнения, Призрак хотел было что-то сказать, но вместо этого лишь уверенно кивнул мне. Дальше тянуть смысла не было, и, спустя мгновение, табуретка с громким стуком опрокинулась на пол, а верёвка, чуть скрипнув, перетянула мою шею.Воздуха в лёгких было достаточно, чтобы сдерживать панику какое-то время, но с каждым мгновением грудь всё больше и больше жгло огнём, а мысль о том, чтобы выхватить нож и самому перерезать верёвку, с паническим криком билась о стенки моей черепной коробки.Последнее что я увидел, перед тем как пелена заполнила всё вокруг – глаза Призрака, который висел передо мной и спокойно взирал на то, как я лишаюсь сознания. Страх на мгновение позволил мне усомниться в своём друге, однако, спустя пару оглушительно громких ударов сердца я почувствовал небывалую лёгкость и осознал, что взираю на своё бездыханное тело со стороны. Вот и всё...Стоило мне оказаться по другую сторону, как невероятная апатия и равнодушие тут же овладели моей душой. Раньше, покинув тело, я был полон гнева, передо мной были враги, мне нужно было что-то делать, но сейчас…Сейчас, смотря на себя, безжизненно болтающегося в петле, я не испытывал ничего: ни страха, ни сожалений, ни желания вернуться обратно. Мне было абсолютно плевать на всё, что происходит сейчас и что будет происходить потом. А когда моя рука дёрнулась и, вытащив нож из-за пояса, полоснула им по верёвке, меня даже посетило некоторое разочарование.- Хм... Значит мне всё-таки придётся вернуться к жизни…Как только тело неуклюже рухнуло на пол, сознание окончательно покинуло его, из-за чего Призрак оказался на некоторое время в ловушке. Нельзя покинуть живую оболочку если её разум потух. Каждый стук сердца превращает тело в неприступный бункер, и единственный ключ от этого бункера — его разум. Таким образом, неуклюжее падение, из-за которого у меня наверняка будет жутко раскалываться голова, дало моей тушке дополнительную защиту против тех, кто любит являться в чужую жизнь без приглашения.И один такой «гость» уже вовсю пялился на меня из угла комнаты!Высокое и тощее существо, облачённое в лохмотья, сгорбившись, нависало над полом, равнодушно уставившись на меня пустыми глазницами. Спустя пару мгновений оно повернуло своё обезображенное шрамами лицо в направлении моего тела, и, склонив голову на бок, начало напевать какую-то жуткую мелодию.За своё тело я особо не переживал, оно было под замком и со смотрителем внутри, но факт того, насколько быстро эти твари реагировали на происходящие события, поражал. Вроде и план то обсудили пару часов назад, а они уже тут как тут. Как бы не завязнуть здесь надолго, разбираясь с непрошеными гостями.Однако существо не торопилось нападать, оно спокойно стояло в углу комнаты, сцепив костлявые пальцы в замок, и продолжало напевать странную мелодию, в которой смешались все негативные эмоции: от леденящей душу тоски, до сводящего с ума страха.Стоило мне лишь немного приблизиться к нему, как существо резко прекратило петь и вновь уставилось на меня, от чего мне стало по-настоящему не по себе. Нет, не от вида его обезображенного лица с пустыми глазницами, и даже не от жутких эмоций что волнами исходили от этой потусторонней сущности... Причиной было то, что его песня больше не раздавалась среди этих стен... Прекратив петь, он будто дёрнул рубильник, лишив меня чего-то крайне важного, от чего разум мой неистово забился в приступах паники.- Мне известно, кто ты, и почему ты здесь... - голос существа отражался многочисленным эхом, словно мы находились в огромном и пустом зале. - Мне не нравятся такие, как ты… Вам не место в моём мире... Однако в твоём мире, таким как ты тем более не место... Поэтому…- Слушай, ты…Закончить фразу мне не удалось. Существо резко дотронулось до моего лба своим костлявым узловатым пальцем, и мир вокруг меня начал расплываться. Когда же мне удалось сфокусировать свой взгляд, я стоял в пустой и давно заброшенной комнате.Слой пыли, толстым слоем покрывающий всё вокруг, ясно говорил о том, что никто тут давно не живёт, и хотя это была не та комната, где моё тело пару минут назад безжизненно болталось в петле, но что-то в ней казалось мне неуловимо знакомым.Эта атмосфера... Не смотря на запустение, в комнате чувствовался какой-то странный домашний уют. И это едва уловимое ощущение уюта словно наждачкой болезненно шоркало по моей чёрствой душе, оставаясь чуждым мне, и в то же время будучи до боли знакомым. Словно я когда-то уже здесь бывал…- Кто ты? – детский голосок, раздавшийся в пустой комнате, заставил меня вздрогнуть.Чёрт! На вражеской территории даже мгновение растерянности может стать фатальной ошибкой. Поэтому нужно срочно собраться, дабы не давать потусторонним сущностям столь манящего шанса одолеть меня. Мне не впервой было терять связь с реальностью, но сейчас всё происходило по моей воле, что давало определённое преимущество. Глупо было бы упускать его из-за собственной рассеянности!Голос исходил из-под кровати и, подойдя к ней, я не без интереса отметил, что мои шаги не оставляют следов на пыльном полу. Выходит, материальность здесь весьма неоднозначна. Необходимо до конца разобраться что тут и как, после чего можно будет смело приступать к поискам. Но прежде…- Здравствуй, дружок, – заглянув под кровать, я увидел пацана лет семи, который взирал на меня большими испуганными глазами.- Кто ты? – ребёнок вжался в пол и попятился назад. – Что ты здесь делаешь?- Гуляю. Люблю, понимаешь ли, прогуляться по чертовски милым местам. А это твой дом?- Нет. Наверное, твой… – шмыгнув носом, пацан чуть вытянул шею, глянув мне за спину. – Ты не будешь меня есть?- Хах! Нет, парень, – мой смешок странным эхом отразился от стен слившись с другим голосом, как будто вместе со мной усмехнулся кто-то ещё. - Мелкие типы вроде тебя не в моём вкусе!- А он? – испуганно встретившись со мной взглядом, пацан показал пальцем наверх.- Кто? - медленно подняв взгляд, я никого над кроватью не увидел. – О ком ты говоришь?- Он всегда где-то рядом... – посмотрев по сторонам, ребёнок заговорчески шепнул мне. – Я знаю… Если он поймает тебя, то съест!- Не переживай, дружище, не вкусный я. Многие пытались, да подавились! Вылезай, давай знакомиться. Я - Странник.- Странное имя… - медленно покинув своё убежище, пацан робко протянул мне руку. – А я… Я…Глаза мальчика начали наполняться слезами, и я по-дружески похлопал его по плечу.- Не парься, друг. Ценность имён явно переоценивают. Значит, ты тоже не знаешь где мы?- Нет, я убегал от… От него… И неожиданно попал сюда... Я никогда не видел этой комнаты… Это странно…- Да, ваш мир определённо полон странностей.Больше бдительность я не ослаблял, прекрасно понимая, что этот же ребёнок мог легко оказаться тварью готовой тут же кинуться на меня, в попытках полакомиться моей душой. Однако, при первом взгляде, он едва ли походил на «охотника». По крайней мере, испуг его выглядел правдоподобно. В любом случае, чем больше мне станет известно об этом мире, тем больше будет шансов на успех, а этот мальчишка пока что единственный, кто хоть как-то разбирается в происходящем.Парень тем временем открыл дверь и жестом указал следовать за ним. Пройдя в другую комнату, первое на что бросился мой взгляд – тело болтающееся в петле. Это была молодая женщина, на лице которой навеки застыл испуг. Она выпученными глазами смотрела в пустоту, широко открыв рот, словно пытаясь сделать последний вздох.- Жуть какая... - подойдя к телу, я окинул взглядом комнату в поисках стула, дабы воспользоваться им и снять несчастную из петли.- Это моя мама, – равнодушно бросил парень, усевшись в какое-то потрёпанное кресло и обхватив колени руками. – Она давно тут висит.- Давай снимем её, нечего ей тут болтаться.- Бесполезно, – равнодушие ребёнка настораживало, от его прежнего испуга не осталось и следа. – Я много раз пытался, но стоит отвести взгляд, как она снова висит тут. Иногда я с ней даже разговариваю.- Как давно ты тут? – мне было непросто подобрать нужные слова. – Я в том смысле, что…- Что я умер? – ребёнок поднял на меня голубые глаза полные печали. – Я знаю, дяденька, что я умер… И я знаю, что из-за меня умерла моя мама… Я здесь очень и очень давно…Мне было нечего сказать. Я ожидал чего угодно: адских котлов, полчища монстров, терзающих невинные души, непроглядную и жуткую тьму, но действительность оказалась страшней, чем любой из известных мне кошмаров.- Ты его знаешь? – спокойный голос паренька прервал мои думы. – Это твой друг?Проследив за его взглядом, я увидел своего недавнего знакомого. Из окна комнаты на меня взирали пустые глазницы того существа, что отправило меня сюда. А вот это уже по мне! Когда есть враг и думается проще! Подойдя к окну, я в упор уставился на него, потянувшись за первым попавшимся под руку тяжёлым предметом. Нас разделяло лишь тонкое стекло, и то ненадолго!- Не трать время, дядя Странник, – парень спрыгнул со своего кресла и подошёл ко мне. – Ты не сможешь разбить окно, а если и сможешь, то не сможешь просто так покинуть это здание. Я видел тех, кто пытался это сделать. Оказавшись по ту сторону, они все становились ужасными созданиями. И одно из них скоро будет здесь… Оно придёт за мной... И за тобой... Нам нужно спрятаться…С трудом оторвав взгляд от пустых глазниц существа, я с удивлением посмотрел на ребёнка. Странно, но когда мы оказались в этой комнате, поведение парня сильно изменилось: он перестал быть напуганным мальцом, в страхе прятавшимся под кроватью. Ныне он походил скорее на рассудительного и спокойного взрослого сокрытого в личине ребёнка. Взрослого который явно многое пережил и понимал происходящее гораздо лучше чем кто-либо.- Здрааааавствуй… - низкий голос, раздавшийся откуда-то с потолка, заставил парня мгновенно побледнеть. - Ты скучаааал по мне дружок?! Ахахаха!Сверху на нас взирало нечто аморфное: огромная туша, состоящая из нескольких голов, рук и ног, смешанных в одну уродливую кучу, медленно ползла по потолку, цепляясь за него многочисленными конечностями, которые впивались в твёрдый потолок, оставляя на нём трещины. Ну наконец-то реальный враг!Пока я воодушевлённо строил планы битвы, в мою руку вцепилась детская ручонка и потянула меня в сторону дверного проёма.- Ахахаха! – мой самодовольный смех слился со смехом этого существа. – Нет, дружище! Это уже моя вотчина! Уж что-что, а бой с такими тварями – моя стихия!Тем временем существо с мерзким шлепком упало на пол, оставив на нём огромное кровавое пятно, и поползло в мою сторону. Руки его цеплялись за пол, а ноги беспорядочно отталкивались, то и дело поскальзываясь на луже крови и оставляя отвратительные разводы. Парень отпустил мою руку и скрылся в комнате, из которой мы пришли, а я с упоением кинулся на врага! Но вместо того, чтобы принять бой, тварь резво отпрыгнула в сторону и указала на стену, где висело огромное зеркало.- Почему ты нападаешь на меня? – голоса всех его голов смешивались воедино, производя достаточно жуткий эффект. – Мы с тобой по одну сторону!Подойдя к зеркалу, я невольно вздрогнул. Оттуда на меня смотрело практически пустое лицо, на котором не было ни волос, ни глаз, ни носа… Только пасть, периодически клацающая кривыми зубами будто в попытке что-то укусить. Неестественно тонкими и длинными руками оно обхватило себя за плечи, а его голова неуклюже тряслась словно башка долбанной марионетки! Моё отражение… Моим отражением было то самое существо, поиски которого привели меня в этот мир!- Хм… Забавно… - опыт борьбы с потусторонним давно наградил мой разум иммунитетом к подобным трюкам, так что удивить меня столь дешёвым фокусом как липовое отражение было достаточно трудно. – Выходит, ты знаешь нахрена я сюда явился, раз решил показать мне этот образ? В таком случае, может не будем тянуть время, и ты просто расскажешь мне все, что знаешь о нём?- А что взамееееен? – мерзко захихикав всеми своими головами, существо беспорядочно задёргало своими конечностями как щупальцами. – Я хочу что-то взамен!- Взамен? – мой голос наполнился металлом. – Ну, если ты пообещаешь больше не кошмарить моего нового друга, то я даже дам тебе уйти.В ответ на это существо залилось безумным смехом, который тут же поддержала женщина, весящая в петле. Её остекленевшие глаза вперились в меня, и она так же мерзко захохотала, пуская изо рта чёрную пену.- Дядя Странник, сюда! – голос паренька едва пробивался в мой затуманенный яростью рассудок, но было слишком поздно.Подлетев к монстру, я принялся яростно его рвать, однако мои пальцы лишь увязали в его массивной туше, не причиняя ему никакого вреда. Существо даже не сопротивлялось, оно просто сверлило меня безумными глазами всех своих голов и громко хохотало. Его смех всё больше и больше заполнял пространство вокруг, эхом отражаясь в моей голове. Он становился всё громче и громче, сводя меня с ума! Я злился, очень сильно злился! Я был зол на всё: на это существо, которое нагло потешалось надо мной, на себя за свою беспомощность, на своего друга, который позволил мне оказаться здесь, на пацана который трусливо сбежал! Мои пальцы вновь и вновь увязали в этой туше, но я уже просто не мог остановиться. Ярость полностью овладела мной!Вдруг до моего разума донеслась какая-то пугающая и одновременно знакомая мелодия. Она шла будто из самих стен, прогоняя ярость и заменяя её на тоску и страх. Я удивлённо посмотрел на свои руки, перемазанные в крови, потом перевёл взгляд на существо, которое взволнованно крутило своими головами в поисках источника мелодии, и посмотрел в окно, из которого на меня взирал тот самый долговязый монстр, что отправил меня в этот мир.Словно ледяной душ эта мелодия вернула мне ясность ума, и я попятился назад, прочь от твари, которой был не в силах навредить. Туша не последовала за мной, она продолжала напряжённо озираться по сторонам, в то время как я, захлопнув дверь, оказался в уже знакомой мне пыльной комнате. Снова здесь… В который раз…- Кто ты? – детский голос вновь раздался из-под кровати.Игнорируя вопрос, я задумчиво подошёл к покрытой пылью тумбочке и взял стоящую на ней фотографию, с которой на меня смотрело три человека: мужчина и женщина с хорошо знакомыми мне печальными лицами, а также молодой худощавый парень с голубыми холодными глазами и длинными патлами. Это были мои опекуны и я…Вот почему эта комната казалась мне такой знакомой и незнакомой одновременно, именно в такую комнату они поселили меня, после той самой трагедии, что унесла жизнь моих родителей. Я так желал убежать, что память сохранила лишь рваные обрывки от того уюта, что они пытались для меня создать. Те самые обрывки, которые сейчас назойливо терзали мою душу. Эта комната – моё спасение и моё проклятие, показывающее как далёко я убежал от своего прошлого. Лишь сумев победить свой гнев, я наконец-то смог это понять.- Кто ты? – тихий детский голос вернул меня к реальности.- Вылезай, друг, – мой тяжёлый вздох поднял с фоторамки небольшое облако пыли. - Теперь всё хорошо.Неуклюже выглянув из-под кровати, малец окинул меня взглядом и испуганно попятился назад.- Нет... Не ешь меня! – его детский голосок дрожал от страха, готовый вот-вот сорваться на крик.Видимо, ясный разум парень обретал только находясь в «своей» комнате. Покинув её, это снова был маленький испуганный мальчик, оказавшийся вдали от родных стен и лишенный большей части воспоминаний о кошмаре пережитом здесь. Быть может оно и к лучшему…- Не уйдё-ё-ё-ё-ёшь! – дверь со скрипом открылась, и мерзкое аморфное существо медленно начало вползать в «мою» комнату. – Ты не уйдёёёёшь!Правила этого мира начали постепенно обретать смысл, и если я прав, то данная комната – часть моей жизни, а значит, здесь у меня будет достаточно сил, чтобы одолеть эту мерзость. Приняв это место, я стал его частью, и пыльные следы, тянущиеся за мной, были прямым тому доказательством. Здесь у меня должно быть гораздо больше сил, в то время как у существа они должны быть сильно ограничены. А значит пришла пора действовать!Но стоило мне кинуться к мерзкой туше, как на моём пути вновь возник долговязый монстр. Выставив передо мной ладонь с уродливыми узловатыми пальцами, на которых было по четыре сустава, он медленно оглянулся, одним своим взглядом заставив мерзкую тушу испуганно отступить.- Тебе не нужно уничтожать его... – голос долговязого вновь отразился многочисленным эхом от стен небольшой комнаты.- Да что ты говоришь? - уверенность вернулась ко мне вместе с сарказмом. - Серьёзно что ли?!Я вновь мог полагаться на свои силы, но что-то в этом тощем существе внушало мне сильное опасение. Быть может, его уверенность так давила на меня, предостерегая от схватки? Странно, раньше подобных сомнений за мной не наблюдалось.- Зачем ты хочешь уничтожить его? – монстр проплыл мимо меня, остановившись у кровати.- Потому что я решил помогать людям! И если человек нуждается в помощи, даже по эту сторону, я ему помогу! Как бы пафосно это не звучало!- Человек? – казалось, что существо искренне недоумевало. – Ты видел здесь человека?- Не надо мне трепать мозг, чучело! Ты сам всё видел через окно! Я помогу парню, чего бы мне это не стоило! За той дверью «его мир», и он не виноват в том, что огромная мерзкая туша решила поиздеваться над ним!- Туша? – существо задумчиво уставилось на дверь в другую комнату, словно только что её заметив. – Ты говоришь про создание, что отступило некоторое время назад?- Да, про него и говорю!- Это его мир... – достигнув двери, долговязый медленно отворил её.Моему взору предстала та самая мерзкая туша, которая своими многочисленными руками гладила руку повешенной женщины, а с глаз всех его голов капали слёзы.- Что делает эта тварь с матерью ребёнка?! Того ребёнка, кстати, который сейчас испуганно прячется под кроватью!Заглянув под кровать, я встретился взглядом со стеклянными глазами паренька, который больше походил на неуклюже сделанную куклу, нежели на живого человека.- Мальчик жив лишь до тех пор, пока нужен монстру. Потому что эта… - долговязый запнулся на мгновенье. – Эта «туша» и есть тот самый ребёнок…- Что ты несёшь?!- Ты очень мало знаешь о нашем мире, Странник…- Зато ты, кажется, знаешь прямо дохрена! Кто ты вообще такой?!- Когда придёт время, ты вспомнишь меня. Вспомнишь и поймёшь… Здесь ты оказался по моей воле. Я лишь пожелал показать тебе тех, против кого ты ведёшь свою войну. Этот мальчик, - существо указало пальцем на кровать, под которой находилась «кукла», - лишь обрывок из воспоминаний того, кто попал сюда когда-то давно. Он довёл свою мать до суицида, он без причины терзал свою душу и рассудок близких ему людей, и сейчас он вынужден провести всю свою вечность за этим жестоким занятием. Снова и снова переживая смерть близкого человека… Снова и снова терзая себя самого… Сегодня он испуганный ребёнок, завтра окажется полубезумным подростком наркоманом, а дальше... Жертвы каждый раз меняются, но каждый раз жертвой, как и мучителем, оказывается лишь он сам… Это его «вечность»… Все обрывки его личности смешались воедино его же безумным разумом, образовав то существо, с которым ты пытался воевать…- Что ты… - услышанное действительно шокировало меня. – Что ты такое говоришь? Я познакомился с мальчиком недавно, и уверяю тебя, он не так плох, чтобы обрекать его на такое! Неужели ему нельзя помочь?- Помочь? – существо равнодушно пожало плечами. – Он сам выбрал свою судьбу, сам прожил свою жизнь. Возможность выбора у нас есть лишь до тех пор, пока бьётся наше сердце. После того, как оно остановилось, нам остаётся лишь двигаться по намеченному ранее пути. Это его путь, так не путай его со своим.- Ты хочешь сказать…- Да, Странник, ты правильно меня понял. Потратив жизнь на войну, ты не обретёшь мира после смерти. Это то, что я хотел тебе показать. Твоя жизнь полна открытых дорог, не ошибись же с выбором...После этих слов существо вновь дотронулось длинным узловатым пальцем до моего лба, и мы тут же оказались в той комнате, с которой сегодня всё началось. На стуле сидел мой близкий друг Призрак и равнодушно смотрел в одну точку, ожидая моего возвращения. Долговязый же, убрав свой палец, медленно направился в сторону стены.- Помни, что ты увидел, Странник, и помни, по какую сторону ты находишься сейчас…Сказав это, монстр шагнул в стену и растворился в ней, оставив меня наедине с моими мыслями…***Возвращение, как я и предполагал, оказалось просто ужасным. Голова трещала так, что хотелось выть от боли!- Слушай, «приведение с моторчиком», а ты не мог, блин, упасть поаккуратнее?! – мой гневный крик смешался с болезненным стоном. – Кажется, падая, я хорошенько так треснулся башкой об пол!- Скажи спасибо, что вообще тебе вообще есть куда возвращаться, – спокойный голос моего друга радовал как никогда, приятно было наконец-то вернуться в свой понятный и логичный мир. – Ты узнал то, зачем отправлялся «туда»?- Даже больше, дружище... Даже больше... Я увидел что такое настоящий ад. По-настоящему ужасный и безумный ад. И только в своём собственном аду я смогу встретить того врага, которого мне необходимо одолеть. Но боюсь, что для этого мне придётся умереть…

Ключевые слова: Странник хроники странника существо другой мир монстры авторская история

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