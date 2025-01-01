Чудо у порога

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 06:47

Причина: Стилистика автора сохранена

Re-Animator Просмотров: 69 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 06:47 by

В субботу, двадцать девятого декабря, к Марине Петровне приехали гости.Она испекла сладкий пирог, заварила чай по секретному рецепту и поставила на стол самую лучшую фарфоровую посуду. За столом с ней сидели двоюродный внук Миша и Катька, его невеста. Вообще-то, Марина Петровна приглашала одного Мишаню, но Катька навязалась. Такая уж она есть, ничего ей не объяснишь. Как же теперь с внуком поговорить? А разговор важный, хоть и не очень-то новогодний.Они пили чай почти в полной тишине, только Миша нет-нет пытался завязать что-нибудь вроде светской беседы, но женщины его не поддерживали. Марина Петровна рассеянно кивала, а Катька цедила из своей чашки, сыпанув туда аж четыре ложки сахару. Она медленно вела взглядом по комнате, будто прицениваясь. Заметив большую цветную фотографию за стеклянной дверцей шкафа, Катька скривила губы и уставилась на хозяйку квартиры. Марина Петровна улыбнулась непрошеной гостье и спросила:— Еще чайку, Катюш? А почему пирожок не кушаешь? Не понравился?— Я на диете, — коротко бросила Катька, прищурившись.Странная эта Катька, подумала Марина Петровна. Они с Мишаней познакомились, когда родная его бабка была жива, так она Марине Петровне все уши прожужжала: «Ведьма она, Катерина, точно тебе говорю, ведьма!» Катька приехала в Москву откуда-то издалека и быстро завела в столице множество друзей и связей, которыми пользовалась, прокладывая себе дорогу в благополучное будущее. Так и Мишаню прихватила как бы по дороге. Он москвич, есть жилье и работа, добрый, не пьет.Один из родственников пустил слух, что Катька раньше была снайпером, наемницей, а потом еще и киллером. Но Марина Петровна считала, что это уж чересчур. Да и ручки у нее маленькие, пальцы тонкие — как такими винтовку удержишь? Но в то же время в худой невысокой женщине таилась скрытая сила — кажется, не очень-то и добрая. И щурилась она одним глазом, а второй оставался широко открытым, что за привычка такая?Наконец Катьке потребовалось отлучиться в туалет, и Марина Петровна тихонько сообщила Мишане на ухо:Я завещание написала, квартира твоя будет. Хочешь — продай, хочешь — живи сам в удовольствие. Только Катерине не дари ее, не надо. Мишаня застыл с куском пирога в руке, и Марина Петровна быстро договорила то, что собиралась: — Если сможешь, похорони меня рядом с мамой и сестрой. А не сможешь, то хоть как-нибудь по-человечески.— Спасибо, конечно, баба Марина, — пробормотал Мишаня. — Только лучше живите подольше, ладно?— Как скажешь, Мишенька, — кивнула Марина Петровна. Ну, сделано дело. Не по телефону же такое говорить.В туалете полилась вода. Катька вернулась в комнату и уселась на свое место. Остаток чаепития она то и дело поглядывала на часы, будто куда-то опаздывала. «Ну ты сама напросилась, я тебя не тянула», — подумала Марина Петровна. Миша выглядел ошарашенным, и новость ему явно совсем не понравилась.Они уже уходили, когда Марина Петровна решилась и попросила Катьку задержаться на минутку. Та с кислой миной остановилась в прихожей, засунув руки в карманы короткого пуховика.— Ты не волнуйся, девочка, - ровно произнесла Марина Петровна. — Я же понимаю, чего ты сегодня приехала. Мне совсем чуть-чуть осталось, потерпи. Только у меня к тебе большая просьба. Ты Мишеньке плохого не делай. Он к тебе со всей душой...Катька посмотрела на нее в упор, будто ладонью в лоб толкнула.— А я терпеть ничего не собираюсь, — сухо ответила она. — И что за бредовина насчет Мишеньки, не поняла. Спасибо за чаёк.От ее тона у Марины Петровны всё внутри заледенело, но она взяла себя в руки. Вышла на балкон — из-за крепких Катькиных духов у нее аж голова разболелась. Помахала Мишане, который садился за руль машины, и увидела, что Катька разговаривает по мобильному. В ее черных волосах сверкали не тающие снежинки. Быстро и грубо она давала кому-то указания. У нее был свой бизнес, она торговала косметикой через интернет, и, наверное, звонила одному из помощников. Морозный воздух отчетливо доносил ее голос до третьего, и Марина Петровна слышала каждое слово.— Мне срочно надо, сегодня, вчера, сейчас! Понял? Не нужно отмазки лепить, жопу оторвал, поехал и сделал! Два часа тебе на всё про всё! С наступающим!«Вот стерва, угораздило же Мишаню связаться, — устало подумала Марина Петровна. — Небось и его так же гоняет». Она отнесла на кухню грязную посуду и составила в мойку. Делать ей ничего не хотелось.— Сегодня, срочно, — вслух повторила она за Катькой. Чем-то грозным зарядила Катька свою речь. И еще она тайком что-то сфоткала на мобильный, а зачем?Марина Петровна умела читать людей, но эту особо не прочитаешь, вечно у нее на лице недовольная маска. Оставалось перебирать в уме варианты, один другого мрачнее. Внезапно она всё поняла. Катька приехала убедиться, что бабка совсем плоха, и прикинуть, сколько она еще протянет. Но потом что-то случилось или что-то щелкнуло в Катькиной голове. Или Марина Петровна не произвела впечатления почти умирающей. И Катька решила устранять проблему немедленно.— Ну что за спешка такая? - упрекнула она Катьку.Пятьдесят лет Марина Петровна проработала в медицине и усвоила важное: новая жизнь всегда сменяет старую. И как старая ни цепляйся, как ни упирайся, однажды всё заканчивается, и приходится уступить место.Она взяла из шкафа фотографию, на которую пристально, с кривой ухмылкой, смотрела Катька. На фотографии — домашние любимцы: кот и кошка. Кот коричневый, бархатный, очень мирный и всегда с большими удивленными глазами. Кошка — лохматая белая кукла, громкая, мягкая и безвредная. С тех пор как Марина Петровна покинула клинику, уйдя на пенсию, они сделались ее самой большой радостью. Когда она грустила, они лезли под руку, отирались головами, просили поесть. Когда болела — забирались к ней в постель под одеяло и лечили. С ними она никогда не чувствовала себя одинокой. Люди бывают заняты, люди не отвечают на звонки, люди не приходят на встречу, но кошки никогда не заняты для своего человека.Деньги Катьке нужны, вот чего ей срочно. «Двушка» в кирпичном доме, десять минут пешком от метро, стоит больших денег. И действительно, недавно Миша обмолвился, что у Катьки бизнес просел и с деньгами проблемы. А говорили же про нее, что она с черными риэлторами дела имеет? Говорили. Это уже и на правду похоже.— Мои ребятки, — тихо сказала Марина Петровна, рассматривая фотографию. Слёзы полились из её глаз. — Больше не увидимся с вами. Жалко.Прошлой осенью кот ушёл первым, просто замер с широко открытыми глазами, лежа на ковре, такой же удивлённый, как и при жизни. Кошка, лохматая кукла, ещё полгода радовала хозяйку за двоих, как могла, а после запрыгнула в последний раз на кресло, мяукнула и тоже замерла, оставив пожилую женщину совсем одну. И Марина Петровна ощутила, что и её собственное время подходит к концу.Она мало чего боялась, она врач, видела смерть и спасала жизни. Да, но прямо сегодня, прямо перед Новым годом? Она совсем не подготовилась... Как это сделают? Придут какие-то люди в масках, сломают замок и?... И дальше что? Разумеется, всё будет очень халтурно, если полиция всерьёз возьмётся за дело, Катьку заподозрят в первую очередь. Но что, если она обвинит Мишу в убийстве двоюродной бабушки?А у неё ума хватит.Этого допустить нельзя.Марина Петровна взяла из аптечки таблетки снотворного и твердой рукой отсчитала нужную дозу. Она сделает всё сама, никаких подозреваемых не будет. Но немного попозже. Наверное, пара часов у нее еще есть.Она включила в розетку маленькую искусственную ёлку и долго-долго бродила по комнатам, прощаясь с каждой вещью, каждым уголком, каждой пылинкой. А на улице темнело и темнело, и кошки с фотографии смотрели на нее, словно стараясь что-то сказать, предостеречь от беды, да мерцали двухцветные огоньки. А потом посыпался снег.Поздно вечером ей послышался тихий скрип, будто кто-то осторожно проник в квартиру. Но нет, половицы у нее не скрипят. Тогда что же это такое? Звук повторился, и Марина Петровна поняла, что это не скрип, а писк. Она вышла в прихожую и открыла дверь нараспашку.И шепотом охнула.На коврике у порога она увидела два пушистых шарика — коричневый и белый. И коричневый смотрел на женщину круглыми удивленными глазами, а белый — голубыми и ласковыми.Марина Петровна мгновенно передумала умирать. Какое там «Прощай, дом»! У нее тут две крохи, голодные, ничего не соображают, надо срочно кормить, везти к ветеринару, прививать, любить и ублажать. Вот тебе, Петровна, еще много лет жизни, а дальше разберемся, как до радуги добраться. Она подхватила котят на руки, отнесла в комнату, а потом заперла дверь сразу на оба замка. Когда она вернулась, коричневый шарик кувыркался по ковру, а белый карабкался на кресло, цепляясь за обивку микроскопическими коготками.Таблетки снотворного она спустила в унитаз и до самого утра возилась с новыми питомцами, удивляясь, как быстро котята осваиваются в ее доме. И вот утром, когда дежурные лучики солнца скользнули в окно сквозь покрытые инеем ветви березы, Марина Петровна догадалась:Они уже были здесь раньше.А убивать ее так и не пришли.***— Бабушка звонила, — сказал Миша невесте за завтраком. — Представляешь, говорит, кошки ее вернулись. В виде котят. Ты помнишь, у нее в шкафу фотография?Катька швырнула на блюдце недоеденный витаминный сэндвич и уставилась на жениха. Мише показалось, что ее короткие черные волосы привстали дыбом.— Чего, блин?! — переспросила она. — В смысле, вернулись? Как они могли вернуться, они же подохли?! Что вообще происходит?— Ну не то чтобы вернулись. Я думаю, кто-то ей котят подкинул. Но она прям ожила. Будто помолодела.Катька заторопилась, нервным движением запихнула в сумку косметичку и вскочила.— Семейка ненормальных, блин. — Она небрежно чмокнула жениха в щеку. — Ладно, ешь давай, а я поехала. Некогда.Прихрамывая, Катька досеменила до своей машины на парковке и набрала номер приятеля, которому вчера выдала по первое число, чтобы шевелился живее.— Молодец, кастинг идеальный, — похвалила она его. — Прикинь, бабка даже подумала, что это те же самые, только опять мелкие. Переродились типа. Спасибо, выручил, а то она заживо загибалась, уже и хату Мишке отписала. Лишь бы не свихнулась теперь от счастья. Тару верну после праздников.Владелец приюта что-то буркнул в ответ и отключился. Подумаешь, нашлась волшебница. Но двоих пристроила — уже ништяк.Катька переставила из кабины в багажник кошачью переноску и выпила две таблетки кларитина. После долгой поездки с парочкой писклявых пассажиров у нее началась дикая аллергия и чесалось всё с ног до головы. Еще и лодыжку растянула, когда удирала по лестнице, оставив на половичке "подарок", хотя и надела на операцию кеды. Заведя руку за спину, под полу куртки и под кофту, она принялась скрести ногтями ниже лопатки. Какое блаженство, хоть до вечера стой и чешись.— А крылья, сука, всё не растут, — проворчала она. — Кальция не хватает, что ли.Автор - хорошо всем известый Олег Новгородов

Ключевые слова: Кошки бабка внук завещание

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