День летнего солнцестояния

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 08:46

Причина: Стилистика автора сохранена.

YungTreaP Просмотров: 216 Комментарии: 2 +3 Вчера, 08:46 by

За окном стоял тёплый летний вечер. Солнце близилось к горизонту. С каждой минутой оранжевело ясное голубое небо. Постепенно умолкало пение дневных птиц. Виктор с Андреем и Викторией даже не думали о сне. Ведь самое прекрасное, что есть только летом в этих краях - незабываемые белые ночи. В этом имеется что-то особенное, когда после всей дневной суеты постепенно умолкает городской шум, все жители расходятся по домам и город погружается в абсолютную тишину. Естественно, ребята почти никогда не упускали шанс мирно провести очередную ночь на заднем дворе частного дома, разведя костёр и рассказывая друг другу различные истории из жизни. И вот, на календаре уже близится 21 июня - «День летнего солнцестояния». Эту дату нельзя пропустить, ведь только сегодня будет самая светлая ночь в году, и провести её надо по-особенному. Для ребят это уже стало традицией. С раннего утра Виктор тщательно готовился к приближающейся с каждой минутой «особенной ночи», странствуя по магазинам и закупаясь большим количеством продуктов и спиртных напитков. В это время Андрей и Вика отправились в лес, что находился неподалёку в целях собрать веток для костра. Все были заняты своими делами в предвкушении лучшей ночи своей жизни.Виктор был молодым и спокойным парнем. Зачастую старался избегать конфликтных ситуаций, с уважением относился к окружающим и всегда был готов помочь в трудную минуту. Его любимым увлечением с подросткового периода стала поэзия. Сильная любовь к стихам и коротким рассказам зародилась в нём после тяжёлых расставаний с близкими людьми. Сначала он выписывал все свои переживания на рваных клочках бумаги, затем завёл блокнот и начал выражать мысли в стихах. Порой вдохновение было настолько сильное, что Виктор начинал писать рассказы, и получалось весьма неплохо. Несмотря на спокойный и творческий характер, он был одинок. Нет, с внешностью всё было в порядке. Просто всегда так складывалось, что все девушки, в которых он влюблялся - не отвечали взаимностью. А те, которые влюблялись - попросту не подходили. Чаще были на год-два младше и с весьма озорным, в какой-то степени детским характером. Виктору это было не по нраву, поэтому он прекратил какие-либо поиски и стал жить одиноким в плане отношений. Лишь в мечтах затаился светлый уголок, где он сидит со своей возлюбленной на берегу озера в летней ночи и рассказывает ей написанные истории.Андрей был лучшим другом Виктора, но являлся полной противоположностью. Общительный, улыбчивый и активный парень, не любящий сидеть на месте. У него не было конкретного увлечения, в основном предпочитал простые прогулки и просмотр фильмов в компании своей девушки Виктории. Намного чаще встревал в конфликты, порой не обходилось без драк.Виктория в свою очередь красивая, весёлая и рассудительная девушка. Одним из главных увлечений были фотографии. Любовь к запечатлению пейзажей пылала в ней с самого детства. После покупки нового фотоаппарата она зачастую уходила в лес и по-несколько часов делала различные фото, а после приходила домой, обрабатывала и выводила результат на экран телевизора, представляя прекрасные картины ребятам. Те в свою очередь очень ценили и хвалили творчество Виктории...— Андрей, смотри! — торжествующе воскликнула Вика, заметив под деревом огромный муравейник.— Вик, если мы так и продолжим отвлекаться на всякую фигню, то пробудем здесь до ночи, — с негодованием произнёс Андрей.— Это не фигня, — слегка обидчиво ответила Вика, доставая фотоаппарат.— Фигня, да ещё какая! Давай уже соберём эти ветки и пойдём домой.— Почему ты так торопишься? Целый день ещё впереди.— Потому что с меня уже пот ручьём стекает, а Витёк, наверное, уже дома с пивком холодненьким отдыхает.— Сомневаюсь я в этом... Ты же знаешь, как он относится к этой дате. Всегда всё тщательно продумывает и не упускает ни малейшей детали.— Какая разница? Я просто хочу домой.— Андрей, ну что ты, как маленький ребёнок?— Это я ребёнок? Да я в отличие от тебя делом занят, а ты так, фигней страдаешь! — зло воскрикнул парень.— Делай, что хочешь. Можешь идти домой, я тебя не держу, — монотонно ответила девушка, с любопытством изучая куст красной смородины.— Ну и пойду! — сказал Андрей, закидывая пару веток в тележку и разворачиваясь в сторону дома.Тем временем Виктор забрёл в старый парк, дабы слегка отдохнуть от тяжести купленных продуктов. Найдя более комфортную скамейку в тени, он положил пакеты рядом, а сам сел, закрыл глаза и начал мечтать под лёгкую музыку в наушниках... Озеро, лес, дом. А на заднем дворе у костра сидит любимая девушка в ожидании, пока Виктор расположится рядом и начнёт рассказывать очередную написанную историю. Девушка в свою очередь сидит и внимательно слушает рассказ, вдумываясь в смысл каждой строки. Приятный треск веток в костре, лёгкий ветерок, тёплые прикосновения... Всё это так прекрасно...Как вдруг неожиданный телефонный звонок вырывает Виктора из фантазий, заставляя подскочить на месте.— Алло, — слегка томно ответил Виктор.— Витёк, ты где? Я с Викой немного поругался, а одному дома скучно, — грустно произнёс Андрей.— Уже почти всё купил. Из-за чего поругались-то?— Да так, неважно.— Как знаешь... Ладно, давай, скоро буду.— Окей, жду.Убрав телефон в карман, Андрей задумался о том, чтоб извиниться перед Викой. Попытки дозвониться были тщетны. «Абонент временно недоступен». Раз за разом твердил роботизированный голос на другом конце провода. Диких зверей в этом лесу не водится, да и Вика знает в нём каждую тропинку, так что, Андрей даже не задумывался о том, что с ней могло что-то случиться. Он молча лёг на диван, кинул пустой взгляд в потолок, а позже и вовсе заснул сладким сном...Проснувшись от звуков возни, Андрей встал с дивана, протёр заспанные глаза и направился к источнику шума. На кухне сидел Виктор, разбирая огромные пакеты с едой и алкоголем. Он был так увлечён, что не заметил друга в дверном проёме.— Витёк? Ты когда пришёл? — сонным голосом спросил Андрей.— Да вот, буквально пару минут назад, — не отвлекаясь от пакетов, ответил Виктор.— А где Вика?— Разве она не дома? — слегка удивлённо спросил парень.— Не знаю, может быть, у себя в комнате... Ладно, пойду, проверю.Развернувшись в сторону лестницы, Андрей пошёл на второй этаж слегка ленивым шагом. Поднявшись наверх, он начал заглядывать во все комнаты, но ни в одной из них не было его девушки. Даже место, куда Вика обычно вешала свой фотоаппарат, пустовало. А это значит, что дома её точно нет, так как на улицу без него она никогда не выходила. Посмотрев на часы, Андрей начал понемногу переживать. «Девять часов вечера... Не может же она находиться в лесу всё это время...» — в лёгкой панике подумал про себя парень. Спустившись на первый этаж, он сразу подошёл к Виктору и ввёл того в замешательство.— Витёк. Её нет дома...— Как это? Когда ты её видел в последний раз?— За час до звонка тебе. Мы немного поссорились, как я уже говорил, она осталась в лесу, а я вернулся домой.— Так давай позвоним! Не могла же она так обидеться, что не вернётся сегодня домой. Тем более, в такой день...— Я пробовал... Бесполезно. Абонент не абонент.— Чёрт... Пошли её искать.Виктор снял со стула свою ветровку, накинул ту, хлопнул друга по плечу и направился в сторону выхода. Андрей последовал за ним.Спустя пару минут парни оказались в лесу. Они заглядывали в каждый просвет между деревьями, окликивали Вику, но все попытки оказались тщетны. Спустя час блужданий из-за куста вылез Виктор с фотоаппаратом в руках, протягивая тот своему другу.— Это всё, что я нашёл...— Чёрт, её фотик! — с отчаяньем и тревогой в голосе вскрикнул Андрей.— Ага. Вряд ли она могла просто его уронить и не заметить пропажи.— Это точно, она от него ни на шаг... И что теперь делать, Витёк?— Пошли домой, вызовем полицию. Сами мы до утра тут пробудем, а так, хоть шансы увеличим.На глазах Андрея выступили слёзы, он молча кивнул Виктору и они пошли в сторону дома. Всю дорогу они шли молча. Один пытался сдержать слёзы и ни на секунду не переставал думать о своей любимой, а второй с каменным лицом задумывался о том, что их особенный день закончится именно так.Приближаясь к дому, они заметили какое-то движение в окне Виктории. Как только удалось разглядеть знакомый силуэт, оба парня стремительно побежали домой. Забежав внутрь, Андрей быстрым шагом направился в сторону лестницы, а за ним и Виктор. Не успели они дойти, как их окликнул женский голос с дивана.— Привет, мальчики, — сказала Виктория, когда увидела парней.— Вика! Где ты была? Я уж подумал... — только и смог сказать Андрей, а затем подбежал к девушке и крепко её обнял.— Мда... — хмыкнул Виктор.— Успокойся, Андрюш. Просто, немного загулялась, — каким-то странным голосом ответила Вика.— Ты прости меня. Я правда не хотел...— Да ладно, всё хорошо, — улыбнулась девушка.— Слушай, а что это на тебе? Ты же всей душой ненавидела эту кофту. Да ещё и эти джинсы...— Не знаю. Наверное, захотелось.Виктор подошёл ближе, положил фотоаппарат рядом с обнимающейся парой.— Вот, ты это потеряла.— Ой, спасибо, — сказала Вика, взяв фотоаппарат и проведя пальцем прямо по линзе, а затем отложила тот в сторону.С презрением посмотрев на подругу, Виктор отправился в сторону кухни, думая о чём-то своём.Андрей всё это время крепко обнимал Вику, раз за разом повторяя, что любит её и никогда больше не допустит возможных разногласий. Та в свою очередь реагировала весьма странно. Каким-то холодом, что ли веяло от неё. Большинство ответов были сухими и с ноткой фальши. Парня это не смущало, всё-таки они поссорились сегодня утром, это вполне адекватная реакция с её стороны.Тем временем Виктор вышел на задний двор, развёл костёр, сложил весь хворост в кучу, а рядом постелил скатерть, складывая на неё всю еду и алкоголь. Поняв, что лучше не тревожить друзей и дождаться, пока они решат выйти сами, он открыл бутылку пива, сел перед костром и начал думать о чём-то своём, всё больше и больше погружаясь в мысли. Через пару минут он взглянул на часы. До полуночи оставался всего час и пора бы уже позвать ребят. Допив бутылку, Виктор встал, отряхнулся и пошёл звать друзей. Зайдя в дом, он обнаружил, что эта парочка всё ещё обнимается на том же месте. Подавив лёгкую зависть, парень сказал:— Ну что? Идём?— Ох, точно! Да, Витёк, встаю, — с энтузиазмом сказал Андрей, вставая с дивана.— А ты, Вик? — монотонно спросил Виктор.— Вы идите, а я сейчас. Кое-что сделаю и присоединюсь, — с улыбкой на лице ответила Вика.Парням от этой улыбки стало немного не по себе. Какая-то она... Натянутая что ли?Выйдя на улицу, Виктор сразу же завёл диалог со своим другом.— Тебе ничего в ней странным не показалось?— В каком смысле? — недоумённо спросил Андрей.— Ну, ты видел, как она с фотоаппаратом обращалась?— Нет... Как?— Взяла фотоаппарат, прошлась пальцем прямо по линзе, так ещё и потом слегка откинула его.— Ну... Да... Один палец чего стоит, если бы это сделал я, она бы нахрен меня убила. Но больше меня смутило то, что она надела.— Тебе не нравится? — с лёгкой усмешкой спросил Виктор.— Мне вообще всё равно, а вот ей... Она эти вещи сегодня специально на кровати оставила, чтоб после прихода выкинуть. А тут... Напялила на себя, и как будто ничего и не было.На этом моменте они закончили диалог и стали наблюдать за красивым танцем огня. Каждый витал в своих мыслях, постепенно опустошая бутылки с пивом. Андрея клонило в сон. Поймав себя на моменте за секунду до полного отключения сознания, он встрепенулся, встал и сказал Виктору:— Странно. Что-то Вики не видать, пойду, позову её. Ещё уснём тут, а у нас так-то виски не выпит!— Давай... — не отрывая взгляд от костра, пробормотал Виктор.Парень зашёл в дом, окликнул свою возлюбленную, но ответа не последовало. Гостиная была пуста, фотоаппарат так же лежал на диване. Поднявшись на второй этаж, Андрей заглянул в комнату Вики. Пусто. Он недоумённо и слегка тревожно оглядел все помещения, как вдруг услышал лёгкий стук. Вернувшись в комнату своей девушки, парень тщательно вслушался. Из встроенного в стену шкафа слышалось лёгкое постукивание. Как только он распахнул дверцы, глазам предстала ужасная картина. Тело Вики висело по центру шкафа, болтаясь из стороны в сторону на металлическом крюке, которого не было тут отродясь. Андрей отпрянул назад, упёрся спиной в стену и медленно начал по ней сползать. На глазах накатились слёзы, по телу пошла сильная дрожь, а сердце вот-вот было готово выпрыгнуть из груди. Парень хотел закричать, но всё, что вырывалось из его горла - сдавленный хрип. Он поднял взгляд на потолок. По телу пробежал холодок, а сердце замерло... На белом потолке кровью было написано "БЕГИ". В этот момент Андрей перевёл взгляд на шкаф, но к своему удивлению заметил, что тело пропало. Начав вставать, он почувствовал чьё-то присутствие. Спешно развернувшись в сторону выхода, они встретились лицом к лицу. Перед ним стояло существо высокого роста, походящего на человека. Чёрные провалы вместо глаз, неестественно растянутая улыбка, вместо носа два маленьких отверстия для дыхания. Андрей закричал...— Ты чего разорался? — тревожно спросил Виктор.Андрей вскочил и начал нервно озираться по сторонам.— ГДЕ ВИКА?!— Дома. Она же сказала, что ей сделать что-то надо, — недоумённо ответил Виктор.— Чёрт... Всего лишь сон... — облегчённо сказал парень, присев на корточки и отхлебнув залпом сразу половину бутылки.— Ну ты выдал. А что снилось-то?— Забей, не хочу вспоминать...Спустя пару минут Виктор встал, слегка размял ноги, что затекли после длительного пребывания в сидячей позе и пошёл в сторону дома.— Ты куда? — спросил Андрей.— Пойду, в туалет схожу. Заодно и Вику позову, долговато она что-то...— Я с тобой. Ну, не в туалет, а за Викой. Одному скучно сидеть.— Ну, пошли...Парни зашли в дом, Виктор сразу зашёл в туалет, а Андрей направился в гостиную за девушкой.Та в свою очередь сидела на диване и с жуткой улыбкой посмотрела на Андрея.— Вик, ты всё? Мы уже заждались.— Да, Андрюш, сейчас приду.Парень молча кивнул, хлопнул себя по карманам и не обнаружил там своего телефона. Оглядевшись в недоумении, он решил набрать свой номер с домашнего, что находился на втором этаже. Поднявшись наверх, он взял в руки трубку, набрал нужные цифры и начал вызов. Знакомый рингтон заиграл из-под кучи одежды, лежавшей на кровати.«Странно... Он же был у меня в кармане...» - подумал про себя Андрей.Достав телефон, он сразу же заметил огромное количество пропущенных и СМС с номера Вики. Все они были совершены во время того, как парни сидели у костра. Просмотрев вызовы, он понял, что все пропущенные были только с двух номеров. Номер Вики и домашний, минуту назад. СМС были так же с номера девушки, их содержание:"Мог бы и извиниться...""Андрей, ты что, обиделся? Долго игнорировать будешь?""Ладно, извини меня. Я тоже была неправа. Проведите эту ночь как-нибудь без меня, я уехала к подруге. Завтра утром приеду. Хорошего вам времяпровождения..."По спине парня пробежал холодок, в ужасе он вновь и вновь перечитывал эти СМС.— Витёк! — наконец окликнул он своего друга.— Что? — отозвался голос с первого этажа.— Иди сюда! Дело есть! — голос Андрея дрожал, но он всеми силами пытался не выдать волнение.— Понял! — с лёгким раздражением ответил Виктор.Как только парень вошёл в комнату, Андрей сразу протянул в руки тому телефон:— Читай.— Что это?— Читай.— "...я уехала к подруге..." — Пробормотал парень, мгновенно побледнев после прочтения СМС.— Ты понял? Если она уехала к подруге, то кто сидит в гостиной? — полушёпотом спросил Андрей.— Ты кретин? — испуганно взглянув на друга, пробормотал Виктор.На лестнице послышались тяжёлые шаги, поднимающиеся на второй этаж...Раннее летнее утро. За окном только начинают петь птицы. Дверь открывается и в дом заходит уставшая после бессонной ночи Виктория. Поднявшись на второй этаж, она заходит в свою комнату, снимает кофту и обессилено падает на кровать, постепенно проваливаясь в сон. Вдруг, с потолка на лицо падает какая-то капля. Вика открывает глаза. Прямо над ней красуется надпись, писанная кровью: "БЕГИ".

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