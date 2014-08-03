Шишига

зелёное яблочко Просмотров: 34 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 08:47 by

Здравствуй, красавчик, куда плывешь? Не угадал, я не дам тебе тут утопиться. Моё озерце чистое и уютное, не надо тут костей твоих и вот этих ленточек всяких по периметру. Вылезай давай.Что говоришь? Жизнь не удалась. Ой, ну что ты раскис, понимаю, сочувствую, поплыли на берег. Хочешь, я тебя угощу кофейком или чаёчком из травок? Кстати, меня Шишигой называют, но можно просто Шиша. Я вообще не люблю весь этот официоз, а вот гостей обожаю. Как тебе проще объяснить? А, придумала, ты Кикимору знаешь?Конечно, кто ж сестру мою-то не знает. Пфф. Она у нас страшная: людей губит, по домам и болотам ходит, ужас на всех нагоняет. А обо мне даже в Википедии одна запись и та... с отсылкой на сестру.Не грусти, сейчас согреешься, поговорим и все беды пройдут. Хотя знаешь, мне иногда тоже выть хочется, в голосинушку. Почему? Так никто не боится меня. Понимаешь, уродиной я родилась: кожа светлая, глаза зелёные, волосы струятся, даже петь могу. Прабабка, говорят, была русалкой.Сестры-Шишиги даже в гости не зовут. Они ж все красавицы – самое то, по меркам нечисти: бородавки, куделя на башке, горбатые, у каждой пузико знатное. А теперь на меня посмотри. Вот и я о чем. Родиться нечистью с такими бедрами и ногами – такая себе затея. Вот честно.Эх, зато на мне одежда нормально смотрится. Очень наряжаться люблю, поэтому платья, юбки ношу. Сестры иногда сами приходят ко мне и ругают постоянно, все в рубище убогое нарядить пытаются и гулю на голове накрутить. Говорят, что приличные чудища не могут модно выглядеть. Короче, я — стыд и позорище для всей семьи. Но видел бы ты их одежду! Интернет и журналы на что? Вот как можно жить в этом удивительном мире и не гуглить. Ума не приложу.А еще я утопленников, вроде тебя, спасаю. Сестры заманивают и топят, а мне жаль вас. Вот ты чего нырять тут удумал? А-а-а, так я и знала, естественно — несчастная любовь. Свет клином сошелся на зазнобе твоей что ли? Или она — одна девка на свете? Сомневаюсь.Знаешь, утопиться – это слишком просто. Ты лучше приди порядок на берегу наведи, траву вырви, пляж или парк сделай. Или хотя бы лавочки возле озера поставь. Глядишь, сердечко перестанет ныть. Найдешь еще себе новую любовь, я точно знаю. Если прежняя любовь закончилась — не твое это было. Поверь, уже двести лет живу, хоть и молода, но что-то понимаю в этой жизни.Куда идем, спрашиваешь? Какая изба, ну ты чего? Я современная нечисть и по избам со всякими незнакомцами не хожу. У нас тут у озера бар есть. Он, конечно, только для своих. Но ты не бойся, красавчик, со мной не пропадешь. Хочешь зеленый чай, раф или кофеёк? У нас все есть.И подумай насчет лавочек у моего озера. Просто, понимаешь, мне одиноко бывает. А то сюда только топиться приходят, спасаю их, уговариваю. Почти работа получается.Слушай, а может мне кабинет открыть свой? Назову: «Психологическая помощь от Шиши». Мда, над неймингом еще поработаю, конечно. Как тебе идея?Автор Дарья Кобзарь.

Ключевые слова: Шишига озеро нечисть утопленники

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