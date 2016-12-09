Творец

Слепой стрелец Просмотров: 120 Комментарии: 1 +4 Вчера, 11:31 by

Сегодня, очередной раз самостоятельно купив билет, возвращаюсь домой почтово-багажным. Выходит весьма недорого, двадцать пять часов тряски в вагоне, час на рейсовом автобусе и я дома. Хотя на поезде можно и бесплатно, если ехать на нашем вахтовом. Добираясь до работы именно так и поступаю, но то на работу. В этом случае подъезжаю на вокзал за десять, ну пятнадцать минут до прибытия нашего, проходящего вахтового поезда, точнее вахтовый только вагон, в самом обычном пассажирском составе, а когда через месяц обратно, тут уж если хочешь на своем - халявном, изволь пятнадцать часов потусить на вокзале, попутно отклоняя предложения коллег сократить время ожидания соответствующим количеством пива или может чего покрепче.Конечно, в этих предложениях, как и в самом пиве, да и том, что покрепче, ничего плохого нет, только все равно, подобные посиделки обычно добром не заканчиваются: тут и вечные конфликты, как меж собой, так и с другими ожидающими или провожающими начинаются, повышенное внимание патрулей со всеми вытекающими, да и банальная потеря заработанных денег случается. И я думаю, что лучше этот опыт на своей шкуре не испытывать, тут опыта коллег и прочих знакомых вполне достаточно. Поэтому почтово-багажный, который не нужно долго ждать, вполне себе приемлемый вариант.Получив от проводника обратно свой билет, нырнул с мороза в теплый полумрак вагона, с назойливым запахом горящего в топке угля. Пассажиров весьма немного и это хорошо, так как в таком вагоне места только сидячие, но когда нет никого, то можно спокойно лежать на нижней полке, правда постельного здесь просто нет. Закинув рюкзак на полку для багажа, повесил верхнюю одежду на крючок возле окна, сел рядом на нижнюю полку в ожидании попутчиков, а больше отправления уже самого поезда.Первый попутчик, занявший место на полке напротив, мужчина лет сорока - энергетик какой-то фирмы, ему ехать всего пару часов, кои и прошли в разговорах о том о сем. Далее полка зачастую пустовала. Я же, попив чайку с печеньем, купленными на перроне какого-то вокзала, постарался заснуть, растянувшись на обтянутой старым дерматином полке, иногда просыпаясь видел, что на соседней полке спит очередной сосед, который вскоре выходил на какой-нибудь остановке и полка напротив опять какое-то время была свободна.Хорошо, что зимой темнеет рано, так что день как-то незаметно перешел в ночь, очередной же раз открыв глаза, увидел в окне дневной свет: значит утро, присел, посмотрел в окно, зимние пейзажи, освещенные довольно таки ярким февральским солнцем, говорили о том, что утро почти перешло в новый день. Значит, пора идти умываться и готовиться к прибытию в родной город. Для поезда моя остановка - конечная, и народа в вагоне почти нет: по пути к туалету я видел лишь, что трое мужиков средних лет играли в карты, да еще один на боковой полке, в белой футболке и синих, вытянутых трико, пил чай с бутербродным ассорти. Умывшись водой с не очень ровной температурой, стал чистить зубы и, глянув в замызганное зеркало над умывальником, чуть не проглотил от неожиданности свою же зубную щетку. Улыбаясь, на меня смотрел я, собственной персоной, но без зубной щетки и тюбика пасты в руках.- Ты кто? - прошептал я, сплюнув в умывальник, пену зубной пасты.- Кто я, думаю ты знаешь, - услышал я ответ собственным голосом, но собственно не открыв и рта, в отличии от того, в зеркале.- Но как? Ты - проявление свалившегося на меня безумия? - выдавил полупрохрипел, полупрошептал в растерянности я.-Успокойся уже, ты думаешь, что весь окружающий тебя мир, - это не безумие? Думаешь, что все, что ты видишь с самого рождения: твоя семья, детский сад, школа, университет, жена, дети, друзья, солнце, луна и даже вселенная - это не безумие? Ты думаешь, мир - он такой, как ты его видишь? Может ты огорчишься, но то, что ты видел и видишь - это лишь плод твоего воображения - мое, теперь такое независимое отражение, изобразило издевательскую ухмылку.- Не морочь мне голову, если бы мое субъективное восприятие объективной реальности совершенно не соответствовало действительности, я просто не смог бы правильно ориентироваться в этом мире, а значит, не смог бы и выжить.- Ну что же, приведу примеры из укоренившегося в твоем воображении мира - мое отражение снисходительно улыбалось.- Даже по твоему больные на всю голову, совершенно невменяемые люди вполне себе нормально могут жить под наблюдением других и прекрасно живут в каком-то своем мире, ничего плохого с ними не случается и в твоем. А люди под воздействием алкоголя и различных психотропных веществ, ну допустим те, что под их воздействием проживают существенную, если ни большую часть жизни, и порой ложное восприятие действительности не препятствует им доживать до глубокой старости, и по твоему все это вполне логично? А то, что ты всю жизнь где-то работал, да и теперь мотаешься по вахтам, твоя жена тоже не домохозяйка, а средств на нормальный отдых, на то, чтобы порой финансово помочь своим взрослеющим детям, ну хотя бы в покупке жилья, у тебя нет, и это при том, что у тебя высшее образование - это тоже логично?Никогда не думал, что обретшее автономный разум собственное отражение может быть таким невыносимым и даже пугающим. Схватив полотенце и прочие туалетные принадлежности, даже не посмотрев на прощание на лицо того, который смотрел на меня из-за мутного зеркального стекла, я выскочил из туалета, с силой захлопнув за собой дверь. Взгляд уперся в книжные полки, под босыми ногами ощущался теплый, шершавый линолеум, слева наша кухня, в ее окно виден дом напротив с частью двора, двора с сочной зеленью травы и деревьев, видимо уже лето, ну, по крайней мере здесь и сейчас, справа стенной шкаф, вход в ванную и поворот коридора, к комнатам и входной двери, сзади дверь в туалет. Я у себя дома. Быстро. Но дорого бы заплатил за возвращение домой самым обычным, неоднократно испытанным способом и даже лета не надо, пусть остается зима, та самая, которой только что, буквально несколько секунд назад, ехал в этом злополучном поезде. Проходя мимо плательного шкафа с зеркальными фасадами, с опаской глянув, увидел собственное отражение, ведущее себя адекватно, как и подобает отражению - оно повторяло за мной все движения, никак не выражая, хоть в чем то, признаки самостоятельного интеллекта. На мне белая футболка и синие трико, с вытянутыми коленками, я одет как пассажир, которого видел перед тем, как зайти в туалет, в вагоне поезда. Странно, но мне казалось, что подобной одежды у меня дома, да и не дома тоже, не должно как бы было и быть.Обычно дома ношу не очень новые джинсы, может, кто-то скажет, что это неудобно, ну что же, кто к чему привык, меня до сих пор устраивало. Теперь, глядя на свое отражение, я мало что понимаю, но после того, что произошло в туалете поезда, уже сильно не удивляюсь.Жена в синем халате с черно-синими цветами, сидя на диване смотрит наш старый телевизор в корпусе стального цвета с небольшой трещинкой, она поворачивается ко мне и в ее взгляде нет удивления или может даже испуга, все выглядит так, как будто я лишь на мгновение выходил из комнаты.- Будешь «Что? Где? Когда?» смотреть? Вместо Ворошилова новый ведущий, почти в открытую знатокам помогает - она смещается на диване, освобождая мне более удобное место и опять сосредотачивается на просмотре.- Погоди, сейчас вернусь, - я быстрым шагом вернулся в коридор, открыл дверь туалета и сделал шаг, даже не включив свет. После того как закрыл за собой дверь, в полной темноте сделал шаг, другой, унитаза нет, начал шарить руками, слева и справа нет стены, нет ее и впереди, сделал шаг назад, другой, третий,…десятый, сзади нет двери. И тут до меня дошло, что под ногами нет плитки пола, да и самих ног вроде как нет, нет рук, ничего нет, остался лишь разум.Скука смертная, а умирать нечему, вокруг лишь тьма имеется, закрыл бы глаза, так нет их, да и смысла закрывать нет, вокруг вечное и бесконечное, темное ничего. И была тьма. И была тьма. И была тьма. Где то я уже это слышал, или видел? Что, опять?!!!

Ключевые слова: Поезд вагон зеркало двойник отражение авторская история

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