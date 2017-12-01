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Истории из жизни

Метро Тульская

«Нераннее» утро, десятый час. Еду на работу. Ехать всего две остановки – от Нагатинской до Серпуховской. Тульский перегон долгий, добираться минуты три. А следующий – короткий. Езжу одним и тем же маршрутом каждый день, за названиями остановок не слежу, скорее, чувствую по времени, когда надо выходить. Да тут всего две остановки, трудно ошибиться!
Захожу в вагон и пристраиваюсь у дверей. К дверям пробирается девушка:
— Вы выходите?
— Нет, – пропускаю её.
Думаю о своем. Девушка выходит, а с ней вместе ещё несколько человек. Возле дверей стало ощутимо свободней. Я облокачиваюсь на поручень, на следующей мне выходить. Вот и остановка. Выхожу «на автомате» и понимаю, что не понимаю, где я, в какую сторону выходить. Все толкают на платформе, народу тьма. В поезде при этом объявляют, что следующая остановка Серпуховская. Ощущения не передать. И раздражение, и смех. Ещё что-то, похожее на чувство, возникающее при интенсивном катании на качелях (вроде невесомости). Когда и восторг, и страх, и ещё почему-то стыд. Будто провели, обманули.
Запрыгиваю обратно в вагон и благополучно выхожу на Серпуховской. Если бы я не пропускала девушку, я была бы уверена, что задумалась – время пролетело, и мне показалось, что надо выходить. Но куда делась девушка и те люди, вышедшие с ней? Куда они вышли, если нет между Нагатинской и Тульской никакой станции вообще? А вдруг вместе с ними, задумавшись, вышли ещё какие-нибудь люди, уверенные, что выходят на Тульской?

Новость отредактировал Крысолов - Сегодня, 21:31
Сегодня, 21:31 by GostiyaПросмотров: 193Комментарии: 5
+5

Ключевые слова: Метро несуществующая станция девушка исчезли тульская серпуховская

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Комментарии

#1 написал: Zaraisk
Сегодня, 21:36
0
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Комментариев: 3
Показалось
Зарегистрирован: 1.12.2017
#2 написал: ПИК НИК
Сегодня, 21:57
+2
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Комментариев: 426
Вот так люди и пропадают.
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#3 написал: Estellan
Сегодня, 22:10
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Метро вообще весьма своеобразный организм.
Зарегистрирован: 23.07.2015
      
#4 написал: Летяга
Сегодня, 22:20
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Комментариев: 6 274
Да, есть аналогичные истории.
Явление, однако!
Плюсанула.
Зарегистрирован: 3.08.2014
                  
#5 написал: Estellan
Сегодня, 22:46
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Репутация: (498|0)
Публикаций: 99
Комментариев: 891
Летяга
У меня было несколько забавных случаев в метро, но вот такого характера - нет.

А при прочтении невольно вспомнилась история про того дядьку который на лавке заснул, на кольце, и просыпался каждый раз когда объявляли Киевскую. А он думал, что по кольцу катается.)))
Зарегистрирован: 23.07.2015
      
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