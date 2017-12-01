Метро Тульская

Новость отредактировал Крысолов - Сегодня, 21:31

Gostiya Просмотров: 193 Комментарии: 5 +5 Сегодня, 21:31 by

«Нераннее» утро, десятый час. Еду на работу. Ехать всего две остановки – от Нагатинской до Серпуховской. Тульский перегон долгий, добираться минуты три. А следующий – короткий. Езжу одним и тем же маршрутом каждый день, за названиями остановок не слежу, скорее, чувствую по времени, когда надо выходить. Да тут всего две остановки, трудно ошибиться!Захожу в вагон и пристраиваюсь у дверей. К дверям пробирается девушка:— Вы выходите?— Нет, – пропускаю её.Думаю о своем. Девушка выходит, а с ней вместе ещё несколько человек. Возле дверей стало ощутимо свободней. Я облокачиваюсь на поручень, на следующей мне выходить. Вот и остановка. Выхожу «на автомате» и понимаю, что не понимаю, где я, в какую сторону выходить. Все толкают на платформе, народу тьма. В поезде при этом объявляют, что следующая остановка Серпуховская. Ощущения не передать. И раздражение, и смех. Ещё что-то, похожее на чувство, возникающее при интенсивном катании на качелях (вроде невесомости). Когда и восторг, и страх, и ещё почему-то стыд. Будто провели, обманули.Запрыгиваю обратно в вагон и благополучно выхожу на Серпуховской. Если бы я не пропускала девушку, я была бы уверена, что задумалась – время пролетело, и мне показалось, что надо выходить. Но куда делась девушка и те люди, вышедшие с ней? Куда они вышли, если нет между Нагатинской и Тульской никакой станции вообще? А вдруг вместе с ними, задумавшись, вышли ещё какие-нибудь люди, уверенные, что выходят на Тульской?

Ключевые слова: Метро несуществующая станция девушка исчезли тульская серпуховская

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