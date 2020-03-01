Оценить историю. Сырая Норм



Радостные лица

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 13:50

DiLe1303 Просмотров: 145 Комментарии: 0 0 Вчера, 13:48 by

В моём вагоне было человек 30, не так уж и много. Перед тем как уснуть, я посмотрел в окно поезда. Один лесной пейзаж сменялся другим.Веки медленно опускались, и я постепенно погружался в сон. На остановке я проснулся. Забавно, но оказалось, что я проспал всего 20 минут, и это была первая остановка. Но где же все пассажиры. Неужели они все вышли на этой станции. В вагон зашло несколько новых пассажиров. В ближайший час остановок не предвиделось. Краем глаза я увидел, что все пассажиры выглядели счастливыми, улыбка не спадала с их лица. Я вставил наушники и смотрел в окно поезда. Я не обращал внимания на то, что происходило в вагоне. Но слышал как часто открывалась дверь из другого вагона, к нам пересаживались другие люди. Я спокойно сидел и наслаждался мелодией в наушниках. Но через некоторое время мне стало не по себе. Затылком я почувствовал чей-то пристальный взгляд. Меня пробрала лёгкая дрожь. Я медленно стал поворачивать голову, чтобы посмотреть на других пассажиров. Все они улыбались и поглядывали на меня. Мне стало очень не по себе. Вдруг дверь в вагон открывается снова, а не занятым осталось лишь место рядом со мной. Я сразу всё понял. Вскочив с сиденья, я направился к стоп-крану. Люди (или нет) тоже встали и эта толпа направилась ко мне. Распахнув дверь, я вышел из вагона. Толпа прижалась к двери. Стеклянные глаза, а улыбка, казавшаяся счастливой, была ужасна и отвратительна. Она была слишком широкой. Я испытал палитру эмоций. Они уже открывали дверь. Я задал стоп-кран, и поезд остановился. Двери открылись, и я выпрыгнул из поезда. Не знаю, что бы со мной произошло, если бы они подошли ко мне. Может, меня бы разорвали на части, а, может, превратили в такого же монстра с широкой улыбкой, которая вселяет страх. Поезд же просто испарился, как будто его и не было. Пешком я добрался до ближайшей станции и продолжил свой путь.

Ключевые слова: Лица вагон улыбки авторская история

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