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Истории из жизни

Женщина в платочке

Здравствуйте! Вот, хочу поделиться одной историей.

Ездили мы с мужем на сороковины мамы. На вокзале ночью ждали обратного поезда. Приехали рано, народу в самом вокзале и на перроне еще было мало. Сидим в зале ожидания.
Я стала вспоминать и горевать, что уже не будут, как раньше, мама с отцом вместе нас встречать и провожать. Было грустно до слез...

Я смотрю в окно и вдруг вижу на улице... маму.
Как будто ей лет сорок еще. В платочке... Поезд был ночной, прохладно на улице, и она всегда надевала платочек.
Я во все глаза стала глядеть. Она стояла боком и с кем-то будто беседовала, но с кем - не было видно.

Вдруг муж, сидевший рядом, сказал: "Гляди, женщина - как мать!". Какое-то время мы уже оба на нее смотрели. Потом он сказал: "Пойду на улицу, там погляжу".
Пока он шел через зал, я ее какое-то время видела, а потом на секунду отвлеклась, но ее уже не было.
Муж вышел... и тоже ее не увидел. Мы с ним просмотрели всех людей на перроне, но и в провожатых, и в пассажирах ее не было.
Мы склонны думать, что вот так мама пришла в последний раз нас проводить и попрощаться с нами.
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Сегодня, 19:40 by LynxПросмотров: 107Комментарии: 1
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Ключевые слова: Перрон вокзал ожидание тоска женщина мама видение

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Комментарии

#1 написал: LudaM
Сегодня, 20:43
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Комментариев: 275
Странно, что к такой правдивой истории, нет комментариев. История очень понравилась, скорее всего мама показалась так, чтоб и вас не напугать, и заодно сказать, чтоб не грустили. Она всегда рядом
Зарегистрирован: 27.09.2015
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