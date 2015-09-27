Женщина в платочке

Lynx Просмотров: 107 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 19:40 by

Здравствуйте! Вот, хочу поделиться одной историей.Ездили мы с мужем на сороковины мамы. На вокзале ночью ждали обратного поезда. Приехали рано, народу в самом вокзале и на перроне еще было мало. Сидим в зале ожидания.Я стала вспоминать и горевать, что уже не будут, как раньше, мама с отцом вместе нас встречать и провожать. Было грустно до слез...Я смотрю в окно и вдруг вижу на улице... маму.Как будто ей лет сорок еще. В платочке... Поезд был ночной, прохладно на улице, и она всегда надевала платочек.Я во все глаза стала глядеть. Она стояла боком и с кем-то будто беседовала, но с кем - не было видно.Вдруг муж, сидевший рядом, сказал: "Гляди, женщина - как мать!". Какое-то время мы уже оба на нее смотрели. Потом он сказал: "Пойду на улицу, там погляжу".Пока он шел через зал, я ее какое-то время видела, а потом на секунду отвлеклась, но ее уже не было.Муж вышел... и тоже ее не увидел. Мы с ним просмотрели всех людей на перроне, но и в провожатых, и в пассажирах ее не было.Мы склонны думать, что вот так мама пришла в последний раз нас проводить и попрощаться с нами.

Ключевые слова: Перрон вокзал ожидание тоска женщина мама видение

Другие, подобные истории: