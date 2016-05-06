Бабушкин будильник

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 11:43

Сделано_в_СССР Просмотров: 152 Комментарии: 6 +4 Сегодня, 11:43 by

Несколько лет назад под колесами проходящего товарного поезда погибла моя бабушка. Об этом писалось в местном СМИ, даже местные депутаты подключались, как так получилось, что электричка, в которой в тот день ехала бабушка, в лютый мороз с бураном стояла на дальней платформе, а товарные поезда пустили на первые. Был суд, мы его выиграли, но близкого человека не вернёшь.У бабушки в серванте всегда стоял жёлтый будильник, небольшой, но он был ярким, чем-то завораживающим для меня. И в тот печальный день стрелки часов остановились. И остановились на том же времени, когда погибла бабушка. В 16:40.Когда мы раздавали некоторые вещи бабушки, мама хотела этот будильник выкинуть. Механизм не заводился. Будильник я решил себе оставить на память, так как он застал то время, когда я в первый раз приехал на каникулы к бабушке.Когда то я ориентировался по времени на часах, чтобы узнать, когда пойдет поезд “Москва – Караганда”, и сбегать на небольшую поляну, откуда были видны проходящие поезда. И я смотрел на эти поезда, считал вагоны, пытаясь угадать их количество. Жёлтый будильник всегда ровно в семь утра своей трелью будил бабулю, чтобы она успела сходить за свежим утренним молоком к соседке, приготовить внуку завтрак. И именно по этому будильнику я бежал на вокзал встречать свою маму, которую не видел уже месяц и по которой соскучился.И этот будильник уехал ко мне. Я вырос, время шло, будильник так и не смогли починить, так получилось, что я его убрал на веранду, в старый стеклянный сервант, оставшийся от бабушки. И честно говоря, забыл про него.И тут сегодня мне позвонила мама и рассказала, что будильник…заработал. Она решила прибрать на веранде, случайно зацепила взглядом этот будильник и спустя секунд десять секундная стрелка пришла в движение. Будильник заработал, как в лучшие свои времена, хотя прошло уже более двадцати лет.Не знаю, правильно ли поступаю, но я решил этот будильник забрать себе в Екатеринбург. На память. Но почему именно в мой день рождения он пришел в движение? И почему он дождался, пока мама его заметит? Вопросов много.Автор - Золотая молодежь.

Ключевые слова: Товарный поезд бабушка смерть будильник время

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