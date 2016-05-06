Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Бабушкин будильник

Несколько лет назад под колесами проходящего товарного поезда погибла моя бабушка. Об этом писалось в местном СМИ, даже местные депутаты подключались, как так получилось, что электричка, в которой в тот день ехала бабушка, в лютый мороз с бураном стояла на дальней платформе, а товарные поезда пустили на первые. Был суд, мы его выиграли, но близкого человека не вернёшь.

У бабушки в серванте всегда стоял жёлтый будильник, небольшой, но он был ярким, чем-то завораживающим для меня. И в тот печальный день стрелки часов остановились. И остановились на том же времени, когда погибла бабушка. В 16:40.

Когда мы раздавали некоторые вещи бабушки, мама хотела этот будильник выкинуть. Механизм не заводился. Будильник я решил себе оставить на память, так как он застал то время, когда я в первый раз приехал на каникулы к бабушке.

Когда то я ориентировался по времени на часах, чтобы узнать, когда пойдет поезд “Москва – Караганда”, и сбегать на небольшую поляну, откуда были видны проходящие поезда. И я смотрел на эти поезда, считал вагоны, пытаясь угадать их количество. Жёлтый будильник всегда ровно в семь утра своей трелью будил бабулю, чтобы она успела сходить за свежим утренним молоком к соседке, приготовить внуку завтрак. И именно по этому будильнику я бежал на вокзал встречать свою маму, которую не видел уже месяц и по которой соскучился.

И этот будильник уехал ко мне. Я вырос, время шло, будильник так и не смогли починить, так получилось, что я его убрал на веранду, в старый стеклянный сервант, оставшийся от бабушки. И честно говоря, забыл про него.

И тут сегодня мне позвонила мама и рассказала, что будильник…заработал. Она решила прибрать на веранде, случайно зацепила взглядом этот будильник и спустя секунд десять секундная стрелка пришла в движение. Будильник заработал, как в лучшие свои времена, хотя прошло уже более двадцати лет.

Не знаю, правильно ли поступаю, но я решил этот будильник забрать себе в Екатеринбург. На память. Но почему именно в мой день рождения он пришел в движение? И почему он дождался, пока мама его заметит? Вопросов много.

Автор - Золотая молодежь.
Источник.


Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 11:43
Сегодня, 11:43 by Сделано_в_СССРПросмотров: 152Комментарии: 6
+4

Ключевые слова: Товарный поезд бабушка смерть будильник время

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: акжана
Сегодня, 12:44
+4
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (1195|-1)
Публикаций: 3
Комментариев: 1 342
Автор забрал будильник как память о бабушке и часы невольно стали его вещью. Собственно, при жизни бабули он принадлежал ей и остановился в момент её смерти, но выходит "по наследству" перешел к внуку и возможно теперь будет отчитывать новый энергетический цикл, его жизненный путь. +++
Зарегистрирован: 6.05.2016
   
#2 написал: ramasha
Сегодня, 13:12
+1
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 8
Комментариев: 133
Ну может и нет тут ничего странного,механизм, сделанный в очень давно и на совесть,раз от разу срабатыват. Нам недавно отдали на починку старинные часы деревянные, тоже достались там от отца,сыну и т.д, так вот переодически они звенят, просто делают трень и замолкают blush
Зарегистрирован: 9.03.2016
#3 написал: Плюшечка
Сегодня, 13:15
0
Группа: Посетители
Репутация: (8|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 66
А я поражаюсь качеству тех вещей, десятками лет служат нам верой и правдой. У нас тоже дома стоят бабушкины часы, ни разу не подводили))
Зарегистрирован: 22.01.2018
#4 написал: Связист
Сегодня, 13:37
0
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 28
Цитата: акжана
Автор забрал будильник как память о бабушке и часы невольно стали его вещью. Собственно, при жизни бабули он принадлежал ей и остановился в момент её смерти, но выходит "по наследству" перешел к внуку и возможно теперь будет отчитывать новый энергетический цикл, его жизненный путь. +++

Через 20 лет? Будильник заработал через 20 лет.
Зарегистрирован: 26.12.2018
#5 написал: Jako tako
Сегодня, 14:03
0
Группа: Посетители
Репутация: (110|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 670
Очень странная история. Жуткая. Видимо теперь будильник остановится в следующий раз в момент смерти кого-то другого из семьи.
Хотя не могу представить, как такое возможно, что сначала механизм остановился, а потом внезапно начал работать.
Зарегистрирован: 14.09.2019
  
#6 написал: акжана
Сегодня, 14:08
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (1195|-1)
Публикаций: 3
Комментариев: 1 342
Цитата: Связист
Цитата: акжана
Автор забрал будильник как память о бабушке и часы невольно стали его вещью. Собственно, при жизни бабули он принадлежал ей и остановился в момент её смерти, но выходит "по наследству" перешел к внуку и возможно теперь будет отчитывать новый энергетический цикл, его жизненный путь. +++
Через 20 лет? Будильник заработал через 20 лет.

Могу предположить, часы проснулись и заработали и как любая вещь они должны принадлежать кому -нибудь. Так как внук, решил забрать его с собой Екатеринбург, значит будильник его, а дальше видно будет, вся жизнь впереди. Мы можем только предполагать и придерживаться той версии, которая нам кажется ближе к мистике
Зарегистрирован: 6.05.2016
   
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.