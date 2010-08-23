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Творческие истории

Что это было?

На первом курсе ко мне подселили соседа. Это был худой длинный парень с вечной безмятежной улыбкой на лице и серьёзными глазами. Звали его Андрей. Мы учились в разных группах и поэтому виделись с ним лишь по вечерам, когда Андрей удостаивал меня своим редким присутствием. В институте я его почти не видел и поэтому не знал, где он пропадал. Из личных вещей у него была лишь гитара, карты да постельное бельё, поэтому можно предположить, что пропадал он именно в каких-нибудь сокрытых от лишних глаз игорных заведениях. Этому способствовал и тот факт, что Андрей был просто мастером карточных баталий.
Однажды я всё же не выдержал и спросил его:
- Где ты постоянно пропадаешь? В корпусе тебя почти не видно, тут тоже. У дамы своей бываешь?
Андрей лишь безмятежно улыбнулся и философски изрёк:
- Я лишь так скажу: мир - странное место. Тут много что есть.
На мой вопрос он так и не ответил. Я тогда промолчал, а сам подумал: "Ну точно играет. Хоть зубы все ставь. Ну или в переходе бряцает". В то, что такой человек работает где-то официально, я ни на грамм не верил.

Андрей был максимально странным человеком. Иногда в его речи проскальзывали такие странные словечки как: "троекратное конечно", "салют в честь твоего мнения" и "карма мыслей".
И всё же с ним было весело.
За тот год, который он прожил вместе со мной, мы играли во множество игр: в "дурака", в "тысячу", в покер, в "пьяницу" и даже в такие, о которых я раньше не слыхивал.
- А эта откуда? - спрашивал я, когда Андрей предлагал очередную незнакомую мне игру.
- Сам придумал, - с гордостью отвечал он с разгорячившимся от спиртного и игры лицом.
И придумывал Андрей много всего. У него были шашки, в которые он совсем не умел играть и которые использовал как сигнализацию для комнаты. Иногда он бренчал на гитаре незнакомые мне мотивы, которые, должно быть, тоже сам сочинил. Бывало, Андрей ставил чайник, смотрел в окно и выдувал на старинной деревянной флейте какие-то средневековые мотивчики по вечерам. Мутный экономный свет и вид на древнюю фабрику из окна, потонувшую во мраке, окутывали всю небольшую комнатку чем-то необычным и таким, у чего, казалось, есть особая душа. В такие моменты мне казалось, что мы не в обычной типовой общаге, а в полуразрушенном старинном замке с привидениями и драконами.
Как-то я спросил, где он научился на всём этом играть, и получил опять же смутный ответ: "Жизнь странная штука. Кидает вечно не пойми куда". Нормальных он и не давал.
Каждый вечер мы сидели с мутными от спирта глазами и трясущимися от очередных партий в карты руками и обсуждали планы на жизнь, а ближе к полуночи засыпали. Была в этом какая-то магия... Да и сам Андрей был странным человеком.

Но не об этом рассказ. То, что я хочу описать, случилось через год, незадолго после летних экзаменов.
Я успешно закрыл все долги и сгорал от скуки. Днём съездил к знакомому, где мы выпили пивка и порубились в "плэйстейшен". Потом прогулялся по городу медленным шагом, рассматривая прохожих, даже умудрился поругаться с каким-то алкашом и ближе к шести вернулся, уставший, домой. День стоял прохладный (до сих пор помню), и временами моросил дождь.
А дома я столкнулся с Андреем. Он собирал вещи.
От прежнего безмятежного человека не осталось и следа. Теперь на меня смотрел призрак. Символ безмятежности для меня в тот момент рухнул. И ощущение возникло такое, будто внутри порвалась какая-то невидимая струна. Вот что бывает, когда всегда весёлого человека видишь буквально умершим. Я тут же спросил: "Что случилось?", на что Андрей как-то неуверенно отмахнулся и продолжил паковать сумку. Моих слов он, казалось, не замечал.
- Что случилось-то? - уже вконец растерялся я. Его всего трясло. Меня, кажется, тоже.
- А? - меня он заметил не сразу. Тут же на меня уставились будто не глаза, а две торопливые пуговицы, и в тот же момент в них отразился ужас, который, однако, вскоре прошел.
- А, это ты... - выдохнул он. - Я съезжаю.
- Почему это? - всё также растерянно спросил я. Голова кружилась.
- Надо.
- Что случилось-то?
- Дай пройти, не мешай...
- Да в чём дело-то?
Я стоял и как болванчик кидал вопрос за вопросом, а Андрей метался из угла в угол и хватал вещи, не замечая меня. Затем заплетающимися ногами подскакивал к сумке и сбрасывал образовавшиеся комья внутрь. Когда сумка упаковалась, он сказал лишь "прощай" и скрылся за дверью, а я стоял словно дерево, смотрел на неё и чувствовал, как меня всего трясёт от накатившейся неожиданности.
Куда он ушёл? С чего это вдруг? Я что-то не то сделал? Вопрос за вопросом кружились в голове, облетали мозг словно спутники и вставали на прежнюю траекторию.
А потом я два часа отпаивал себя чаем с ромашкой, который нашёлся в тумбочке. В тот же вечер я бросился к комендантше - имени уже не помню, но это была маленькая женщина лет 60 - и поинтересовался на его счёт. Может его выгнали или отчислили? Но оказалось, что она была тоже не в курсе его внезапного исчезновения. Я также обежал нескольких общих знакомых. Никто ничего не знал. Андрей никого не предупредил.

В тот день я ложился спать почти хмельной и просто хотелось забыться. Сон, как ни странно, несмотря на весь пережитый стресс, пришёл сразу. Что мне тогда снилось - в точности уже не скажу, но помню один въевшийся мотив: я стою возле своей общаги, со всех сторон в глаза бьют оранжевые фонари и в ушах очень громкий свист. Я иду через какие-то ржавые трубы и крюки, а свист всё нарастает и нарастает, и мне становится жутко. Он режет уши, впивается в подкорку... Он везде. В конце концов меня охватывает животный ужас, и грудь что-то сдавливает.
Я просыпаюсь и понимаю, что трудно дышать, грудь не слушается. Краем уха удаётся уловить этот ускользающий свист. Вскоре дыхание вернулось, и я целый час лежал, смотрел в тёмный потолок, в противную оранжевую полосу на стене от фонаря и пытался заснуть. Лишь позже я узнал, что пережил сонный паралич. И всё же мне удалось заснуть.

Второе пробуждения я помнил, помню и буду помнить всю свою жизнь!
В моей комнате кто-то шарился. Грудь опять сдавило. Сквозь зябкую сонную дымку доносились какие-то странные голоса.
- Он здесь?
- Тут его нет, только этот.
- Этот знает?
- Нет, граф, не думаю. Этот хитрый.
- Допросить.
- Допросим, граф.
Голоса метались по комнате, тонули в стенах и дымке, и я всё никак не мог понять, о чём именно они говорят, а как понял, так сразу же сон и ушёл. Я проснулся. Голоса не пропали.
- Эй, вставай!
Меня хлопнули по щеке, заставив вздрогнуть, схватили за футболку, повалили на пол, и я раскрыл глаза.
- Где этот, который жил с тобой?
Я молчал и смотрел на них. Четыре фигуры, окутанные сумрачной дымкой, все в каких-то странных нарядах. Очень странные фигуры. Затем одна из них наклонилась и снова щёлкнула по щеке. Уже больнее.
- Отвечать, когда граф спрашивает!
Я только и спросил:
- Что?
- Где этот?! - спросила всё та же фигура.

Только теперь я понял, что меня в ним так смутило. Это были лилипуты. Четыре лилипута в странных нарядах. Такие я видел лишь в театральных постановках про 17 век, их называли камзолами. Цвет не давала рассмотреть темнота, но по разнообразным серо-белым оттенкам выходило, что он различался. У трёх из них в руках были вытянутые предметы. "Шпаги", - понял я спустя секунд пять. Теперь уже точно проснулся. Это был точно не сон! Шпагу не вытаскивал лишь тот лилипут, которого все называли "графом".
- Кто этот? Вы Андрея ищете? - запаниковал я.
- Куда он ушёл? Тот человек, что жил тут с тобой.
- Да я откуда знаю? Что вообще происходит? Вы кто?
- Куда он ушёл?!
Меня вновь хлестанули по щеке. Я стал торопливо что-то говорить и даже, кажется, плакать и умолять. Моё состояние на тот момент и без этого было на уровне истерики. Теперь же я был близок к дурдому. Я даже подумал, что, быть может, это Андрей так напоследок надо мной подшутил и нанял карликов аниматоров, но когда один из них прислонил к моей шее небольшую, но очень острую металлическую шпажку, эта мысль улетучилась тут же.
Затем меня всё так же продолжали допрашивать, а я бился в истерике и орал: "Да не знаю, не знаю, не знаю я ничего! Он ничего не сказал!" А затем граф сказал:
- Он точно ничего не знает.
И они ушли.

Я же кое-как переполз обратно в кровать, скрипнули пружины, и я зарыдал. По-настоящему так, взахлёб. Когда хочешь остановиться, но не можешь. Когда организм действует за тебя. Несколько раз я вставал, подходил к салфеткам и сморкался. Комки бросал на пол. А на другой день я вообще слёг с температурой (я её не мерил, но по ощущениям у меня был настоящий грипп). Отошёл лишь дня через два. До последнего хотелось верить, что это был сон. Но я не знаю...

Андрея я больше не видел, лилипутов этих тоже. Щека же горела даже на следующий день.
Но до сих пор меня мучает вопрос.
Что. Это. Было.


Новость отредактировал Оляна - Вчера, 22:39
Причина: Изменён раздел.
Вчера, 22:35 by vsviridonskiyПросмотров: 67Комментарии: 1
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Ключевые слова: злобные лилипуты история из жизни стресс грипп температура сонный паралич авторская история

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Комментарии

#1 написал: serg-kil-inc
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Кому этот Андрей дорогу перешёл?
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