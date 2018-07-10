Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Тебе плохо! Иди к нам!

Недавно услышала историю. Она произошла много-много лет назад с папой моего одноклассника.

Женился он (папа одноклассника) впервые совсем молодым пареньком, так как его подруга забеременела. Но жизнь молодых людей не складывалась. Любоффь прошла довольно быстро, а на смену ей пришли ссоры, скандалы, плюс внимания требовал малыш.

И вот однажды после очередного скандала, Андрей (сейчас уже почтенный Андрей Владимирович) решил бросить все и уехать на дачу, подальше от семейной жизни. Дача была очень простая – небольшой домик на шести сотках. Стояла поздняя осень-начало зимы. Садоводство было безлюдным. Стемнело рано. Холодно. Людей нет. Да и настроения у Андрея не было тоже. Он протопил дом, выпил один бутылку водки и лёг на кровать, размышляя о том, как быть дальше.

И тут началось.

С крыльца раздался сначала один голос, потом другой, потом ещё и ещё. Голоса смешались в непонятный и жуткий хор. Но все они задавались одним вопросом:

– Кто там? Кто там? Кто там? Кто там?

Андрей оцепенел от ужаса. Кто в пустом садоводстве мог придти к нему на крыльцо и так отчаянно вопрошать? Главное – зачем?

– Там Андрей! Там Андрей! Андрей! Андрей! Андрей! Андрей! Там Андрей! – продолжали голоса. – Андрюша! Тебе плохо! Тебе плохо! Иди к нам! Иди к нам! Иди к нам! К нам! Иди к нам! Андрей иди к нам! К нам! У нас есть водка! Хочешь водки? Иди к нам! К нам! У нас есть водка! У нас есть водка! Иди к нам!

И все в таком же духе.

Андрей от испуга был ни жив, ни мёртв. Пересилил себя и посмотрел в окно – полная темнота. Никого не видно, снег не выпал – ничего не видно. А голоса не стихают. Так Андрей и просидел всю ночь, слушая, как его кто-то зовёт выйти на улицу и предлагает водку. Конечно же, он никуда не пошёл.

Как стало светлеть, голоса стихли, и Андрей вышел на веранду, откуда было видно крыльцо. Именно оттуда, по его мнению, раздавались голоса. На крыльце все было тихо, следов присутствия незнакомцев не было. Доски и дорожка у крыльца покрыты инеем.

А вот калитка, простая деревянная калитка, была аккуратно снята с петель и каким-то странным образом поставлена на забор. То есть захочешь так её поставить – не получится! Одному тем более.

Вопрос – что произошло с Андреем Владимировичем в ту ночь? Может быть “белочка” из-за возлияний? Или действительно к нему приходили какие-то сущи и звали с собой? Вопрос открытый. Но Андрей Владимирович не пьёт по сей день! Он женился во второй раз, уже в более зрелом возрасте, у него родился мой одноклассник (а нам самим уже по 40 лет).

И эту историю Андрей Владимирович рассказал в эти новогодние праздники, когда мы встретились большой компанией, но, повторюсь, герой этого рассказа совсем не употребляет. Даже в праздники. Видимо, до сих пор боится, что может услышать те голоса. Не рискует.

Автор - Юлия.
Источник.


Новость отредактировал Elfin - Вчера, 10:33
Вчера, 10:33 by Сделано_в_СССРПросмотров: 1 060Комментарии: 14
+22

Ключевые слова: Отец разрыв дача голоса страх крыльцо иней забор калитка трезвость

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Light_a_dark
Вчера, 10:51
+3
Группа: Посетители
Репутация: (438|0)
Публикаций: 44
Комментариев: 1 787
Однозначно-белочка! И калитку сам снял в припадке.
Мой знакомый в пьяном угаре один вынес телевизор из комнаты в общаге, через узкую дверь. Очень хотел футбол посмотреть, пока все пили. Время конца СССР. Телевизор огромнейший, "гроб", как его называли. Вес около 50 кг, плюс неудобный в плане перемещения. Не за что схватиться.
Утром вдвоем чуть пропихнули обратно.
Зарегистрирован: 10.07.2018
     
#2 написал: VENDETTA
Вчера, 12:57
+2
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (173|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 6 052
Цитата: Light_a_dark
Однозначно-белочка! И калитку сам снял в припадке.

Может быть, но тогда бы было видно следы, натоптал бы там наверное

yaaah good про дверь вообще класс
Может жена бывшая, ту ночь ему импульсы "шибко позитивные" посылала, вот и притянула... а нечего от ответственности на даче прятаться
Зарегистрирован: 29.03.2010
                
#3 написал: Связист
Вчера, 14:08
+2
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 36
Слуховые галлюцинации.. Не совсем белочка., но тоже неприятно.
Зарегистрирован: 26.12.2018
#4 написал: Light_a_dark
Вчера, 14:09
0
Группа: Посетители
Репутация: (438|0)
Публикаций: 44
Комментариев: 1 787
Цитата: VENDETTA
Может быть, но тогда бы было видно следы, натоптал бы там наверное

Так следы инеем закрыло.
"Доски и дорожка у крыльца покрыты инеем."
Зарегистрирован: 10.07.2018
     
#5 написал: Lami
Вчера, 14:29
0
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 28
Мужик выпил бутылку водки. Вот и ответ, что это было.
Зарегистрирован: 16.12.2019
#6 написал: Jako tako
Вчера, 15:07
+4
Группа: Посетители
Репутация: (112|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 710
Мать честная! Вот это ужас!
Может и выпивка.
Но я все больше склоняюсь к мысли, что алкоголь открывает какой-то портал для реальной нечисти. Или блоки у человека в голове снимает, оттого столько историй про чертей и прочее.
А у Андрея на тот момент эмоциональное состояние было такое, что было очень легко его душой завладеть.
Меня бы такие голоса заманивали косметикой... не дай бог.
Плюсанула.
Зарегистрирован: 14.09.2019
  
#7 написал: Fleur Delacour
Вчера, 15:13
+2
Группа: Посетители
Репутация: (378|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 517
Ещё б жизнь хорошо складывалась на фоне женитьбы по залёту)) Хорошо, что всё хорошо закончилось
По поводу голосов - может, придремнул? Хотя, дверь в это точно не укладывается.
Я как-то в одиночку немного больше половины бутылки самогона выпила, но только спать хотела и мутило. А, ну ещё реветь хотелось. Голосов, слава богу, не слышала laughing
Зарегистрирован: 18.07.2016
 
#8 написал: conjure one
Вчера, 15:47
+6
Группа: V.I.P.
Репутация: (7624|0)
Публикаций: 46
Комментариев: 2 877
Думаю, чтобы до "голосов" допиться, бутылки водки маловато. На крайний случай, тебя просто вырубит. Для подобных "звуковых эффектов" нужно самоотверженно прибухивать каждый день на протяжении энного количества времени. Хотя каждый случай индивидуален, но тут я придерживаюсь потусторонней версии +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
         
#9 написал: Light_a_dark
Вчера, 15:47
+2
Группа: Посетители
Репутация: (438|0)
Публикаций: 44
Комментариев: 1 787
Цитата: Fleur Delacour
Я как-то в одиночку немного больше половины бутылки самогона выпила, но только спать хотела и мутило. А, ну ещё реветь хотелось. Голосов, слава богу, не слышала

Я с горя однажды целую бутылку залила в себя. Стаканами. Вырубилась.Утром встала, думаю, как хорошо, что до альбома не дошла. Хоть фотки целые. Ага, счаз-з-з. Весь коридор в порванных фотках.)))
Зарегистрирован: 10.07.2018
     
#10 написал: Fleur Delacour
Вчера, 18:50
+1
Группа: Посетители
Репутация: (378|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 517
Цитата: Light_a_dark
Цитата: Fleur Delacour
Я как-то в одиночку немного больше половины бутылки самогона выпила, но только спать хотела и мутило. А, ну ещё реветь хотелось. Голосов, слава богу, не слышала

Я с горя однажды целую бутылку залила в себя. Стаканами. Вырубилась.Утром встала, думаю, как хорошо, что до альбома не дошла. Хоть фотки целые. Ага, счаз-з-з. Весь коридор в порванных фотках.)))

smile да, он здорово выбивает из памяти куски)
Зарегистрирован: 18.07.2016
 
#11 написал: Keiyoshi
Вчера, 20:28
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 679
Нифига себе,я бы тоже пить боялась,если бы подобое слышала.
Благо не напивалась до таких чертиков neutral_face +
Зарегистрирован: 17.09.2011
    
#12 написал: Tanusha13666
Сегодня, 01:04
+1
Группа: Посетители
Репутация: (69|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 700
Во как надо кодировать! smile +++
Зарегистрирован: 9.11.2019
  
#13 написал: Birmanka
Сегодня, 01:32
0
Группа: Посетители
Репутация: (17|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 40
Жуть жуткая. Но может и алкоголь так повлиял.
Зарегистрирован: 5.11.2020
#14 написал: Стаська
Сегодня, 03:06
0
Группа: Посетители
Репутация: (162|-2)
Публикаций: 2
Комментариев: 476
Верю в историю, однозначно! Плохо человеку, да ещё и алкоголь.. Никакой защиты. А эти твари потусторонние только этого и ждут.
Зарегистрирован: 13.04.2016
 
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.