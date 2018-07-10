Тебе плохо! Иди к нам!

Новость отредактировал Elfin - Вчера, 10:33

Сделано_в_СССР Просмотров: 1 060 Комментарии: 14 +22 Вчера, 10:33 by

Недавно услышала историю. Она произошла много-много лет назад с папой моего одноклассника.Женился он (папа одноклассника) впервые совсем молодым пареньком, так как его подруга забеременела. Но жизнь молодых людей не складывалась. Любоффь прошла довольно быстро, а на смену ей пришли ссоры, скандалы, плюс внимания требовал малыш.И вот однажды после очередного скандала, Андрей (сейчас уже почтенный Андрей Владимирович) решил бросить все и уехать на дачу, подальше от семейной жизни. Дача была очень простая – небольшой домик на шести сотках. Стояла поздняя осень-начало зимы. Садоводство было безлюдным. Стемнело рано. Холодно. Людей нет. Да и настроения у Андрея не было тоже. Он протопил дом, выпил один бутылку водки и лёг на кровать, размышляя о том, как быть дальше.И тут началось.С крыльца раздался сначала один голос, потом другой, потом ещё и ещё. Голоса смешались в непонятный и жуткий хор. Но все они задавались одним вопросом:– Кто там? Кто там? Кто там? Кто там?Андрей оцепенел от ужаса. Кто в пустом садоводстве мог придти к нему на крыльцо и так отчаянно вопрошать? Главное – зачем?– Там Андрей! Там Андрей! Андрей! Андрей! Андрей! Андрей! Там Андрей! – продолжали голоса. – Андрюша! Тебе плохо! Тебе плохо! Иди к нам! Иди к нам! Иди к нам! К нам! Иди к нам! Андрей иди к нам! К нам! У нас есть водка! Хочешь водки? Иди к нам! К нам! У нас есть водка! У нас есть водка! Иди к нам!И все в таком же духе.Андрей от испуга был ни жив, ни мёртв. Пересилил себя и посмотрел в окно – полная темнота. Никого не видно, снег не выпал – ничего не видно. А голоса не стихают. Так Андрей и просидел всю ночь, слушая, как его кто-то зовёт выйти на улицу и предлагает водку. Конечно же, он никуда не пошёл.Как стало светлеть, голоса стихли, и Андрей вышел на веранду, откуда было видно крыльцо. Именно оттуда, по его мнению, раздавались голоса. На крыльце все было тихо, следов присутствия незнакомцев не было. Доски и дорожка у крыльца покрыты инеем.А вот калитка, простая деревянная калитка, была аккуратно снята с петель и каким-то странным образом поставлена на забор. То есть захочешь так её поставить – не получится! Одному тем более.Вопрос – что произошло с Андреем Владимировичем в ту ночь? Может быть “белочка” из-за возлияний? Или действительно к нему приходили какие-то сущи и звали с собой? Вопрос открытый. Но Андрей Владимирович не пьёт по сей день! Он женился во второй раз, уже в более зрелом возрасте, у него родился мой одноклассник (а нам самим уже по 40 лет).И эту историю Андрей Владимирович рассказал в эти новогодние праздники, когда мы встретились большой компанией, но, повторюсь, герой этого рассказа совсем не употребляет. Даже в праздники. Видимо, до сих пор боится, что может услышать те голоса. Не рискует.Автор - Юлия.

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