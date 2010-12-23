Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Творческие истории

Шерстяной Купидон

— Даже не спрашивай! — важно заявил Баюн, запрыгнув в избушку через окно.

Маленькие человечки восторженно запищали, разглядывая лук и колчан с розовыми стрелами, которые висели на спине Кота.

Баба-Яга, глядя в котелок, осторожно подвинула к себе книгу, перевернула страницу и скосила на неё левый глаз, не сводя правый с булькающего котелка. Один из маленьких человечков, сидящих на столе напротив неё, упал в обморок.

— Я говорю, не спрашивай! — громко повторил Баюн, сбросив с себя лук и колчан.

Человечки выжидательно посмотрели на Ягу. Яга продолжала читать и смотреть в котелок.

— Эти стены так и давят на меня своим безразличием! — возмущённо засопел Баюн. — Я что, каждый день с луком и стрелами домой возвращаюсь?

— Сам сказал, не спрашивать, — отозвалась Яга, не прерывая своих занятий. — Мы и молчим.

— Ладно, раз уж ты спросила…

— Не спрашивала.

— Да я по лицу вижу, что тебя чуть ли не разрывает от любопытства! — снисходительно фыркнул Баюн. — Не буду тебя мучать, пожалею возраст…

В землю за окном ударила молния. Баюн вздрогнул.

— Что ты сказал? — спросила Яга.

— Пожалею, говорю, возраст этих маленьких существ, — пропищал Баюн, испуганно поглядывая в окно, — и удовлетворю их любопытство. Они ведь так юны и любознательны. Вот.

Человечки захохотали, зажав рты ладошками.

— Так о чём я? Ах да! Ты спрашивала, откуда у меня лук и стрелы? Понимаю твой острый интерес, бабушка! Кота можно встретить с рыбой, с банкой сметаны…

— С блохами, — подсказала Яга.

— Это были другие насекомые! — зашипел Баюн. — Мы уже это обсуждали и возвращаться к этому разговору я не намерен! О чём я? А! Иду я, значит, по лесу и вижу забавного карапуза без портков и с крылышками! Представляешь? Я сразу сообразил, что он не местный…

— Да ладно? — усмехнулась Яга. — И как же это ты догадался-то?

Баюн недовольно прищурился, но, так как лица Яги он не видел, понять, сарказм это был или нет, он не смог.

— Он с удивлением смотрел по сторонам, явно не понимая, где находится.

— Ну да, обычно-то такие карапузы без удивления по сторонам у нас в лесу смотрят.

— Смеяться над котиком? — возмутился Баюн. — Вот так? Я, между прочим, и сам знаю, что у нас такие не водятся! Да я ни слова теперь не скажу!

Баюн обиженно свернулся клубочком и громко засопел. Маленькие человечки сбились в кучу и начали делать ставки. Баюн, пролежав так десять секунд, зевнул и закатил глаза:

— Так и быть, расскажу, что было дальше! Я чувствую раздирающее тебя любопытство!

Один из человечков радостно запищал, подняв руки вверх и гордо глядя на остальных.

— Я решил во что бы то ни стало завладеть его оружием, — продолжил Баюн, взяв в лапы лук. — Ибо таким прекрасным оружием должно обладать действительно прекрасное создание, коим я и являюсь, как ты очень хорошо знаешь. Я выждал удобный момент и прыгнул на него, попутно выхватив меч…

— Откуда? — поинтересовалась Яга. — Из-под хвоста?

Человечки прыснули со смеху, схватившись за животы.

— Чего сразу из-под хвоста-то? Может у меня ножны были, может я не упомянул о них просто. Но, что это был за поединок! О, мы были словно два…

— А может ты просто стащил лук у спящего карапуза?

Баюн охнул и принял оскорблённый вид.

— За кого ты меня принимаешь, бабушка? — грозно спросил он. — Я, конечно, злодей, но не какой-то там подлец, чтобы красть у спящего! Как тебе такое вообще в голову пришло?

— Никак, — ответила Яга. — Ладислав приходил.

Баюн тяжело вздохнул и прижал уши к голове. Яга, дождавшись нужного момента, бросила в котелок щепотку чёрного порошка и устало выдохнула, разминая шею.

— Ладиславка-пиявка! — проворчал Баюн, вытащив из колчана стрелу.

— Сам всё верни, — велела Яга, закрывая книгу. — Тот карапуз на том же месте, где и был. Ты меня слышишь?

Баюн наложил стрелу на лук и натянул тетиву, целясь в дверь.

— Слышу, — вздохнул он. — Сейчас пойду.

— Ну что, Яга? — запыхавшийся княжеский Дружинник открыл дверь избушки. — Явился этот…

Баюн от неожиданности отпустил тетиву — стрела угодила Дружиннику в ногу и исчезла. Маленькие человечки одновременно ахнули. Баюн, надеясь избежать последствий, быстро схватил колчан со стрелами и выпрыгнул в окно.

— Какой же ты валенок! — Яга звонко шлёпнула ладонью себя по лбу. - А ну вернись, купидон блохастый!

Дружинник, похлопав ресницами, глупо заулыбался, не сводя с Яги осоловелых глаз.



Автор - Роман Седов.
Источник.

Вчера, 22:14 by ЛетягаПросмотров: 44Комментарии: 2
+2

Ключевые слова: Баюн Купидон Баба Яга дружинник не такая сказка

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Баба Клава
Вчера, 22:58
+1
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (2995|-3)
Публикаций: 45
Комментариев: 3 073
Без раздела? Ну тоже неплохо. Почти ИИЖ. smile smile smile Плюсище.
Зарегистрирован: 23.12.2010
        
#2 написал: Летяга
Вчера, 23:04
0
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: (10849|-4)
Публикаций: 946
Комментариев: 9 469
Цитата: Баба Клава
Почти ИИЖ

Так жизненно ж!
Зарегистрирован: 3.08.2014
                                
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.