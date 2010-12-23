Шерстяной Купидон

Летяга Просмотров: 44 Комментарии: 2 +2 Вчера, 22:14 by

— Даже не спрашивай! — важно заявил Баюн, запрыгнув в избушку через окно.Маленькие человечки восторженно запищали, разглядывая лук и колчан с розовыми стрелами, которые висели на спине Кота.Баба-Яга, глядя в котелок, осторожно подвинула к себе книгу, перевернула страницу и скосила на неё левый глаз, не сводя правый с булькающего котелка. Один из маленьких человечков, сидящих на столе напротив неё, упал в обморок.— Я говорю, не спрашивай! — громко повторил Баюн, сбросив с себя лук и колчан.Человечки выжидательно посмотрели на Ягу. Яга продолжала читать и смотреть в котелок.— Эти стены так и давят на меня своим безразличием! — возмущённо засопел Баюн. — Я что, каждый день с луком и стрелами домой возвращаюсь?— Сам сказал, не спрашивать, — отозвалась Яга, не прерывая своих занятий. — Мы и молчим.— Ладно, раз уж ты спросила…— Не спрашивала.— Да я по лицу вижу, что тебя чуть ли не разрывает от любопытства! — снисходительно фыркнул Баюн. — Не буду тебя мучать, пожалею возраст…В землю за окном ударила молния. Баюн вздрогнул.— Что ты сказал? — спросила Яга.— Пожалею, говорю, возраст этих маленьких существ, — пропищал Баюн, испуганно поглядывая в окно, — и удовлетворю их любопытство. Они ведь так юны и любознательны. Вот.Человечки захохотали, зажав рты ладошками.— Так о чём я? Ах да! Ты спрашивала, откуда у меня лук и стрелы? Понимаю твой острый интерес, бабушка! Кота можно встретить с рыбой, с банкой сметаны…— С блохами, — подсказала Яга.— Это были другие насекомые! — зашипел Баюн. — Мы уже это обсуждали и возвращаться к этому разговору я не намерен! О чём я? А! Иду я, значит, по лесу и вижу забавного карапуза без портков и с крылышками! Представляешь? Я сразу сообразил, что он не местный…— Да ладно? — усмехнулась Яга. — И как же это ты догадался-то?Баюн недовольно прищурился, но, так как лица Яги он не видел, понять, сарказм это был или нет, он не смог.— Он с удивлением смотрел по сторонам, явно не понимая, где находится.— Ну да, обычно-то такие карапузы без удивления по сторонам у нас в лесу смотрят.— Смеяться над котиком? — возмутился Баюн. — Вот так? Я, между прочим, и сам знаю, что у нас такие не водятся! Да я ни слова теперь не скажу!Баюн обиженно свернулся клубочком и громко засопел. Маленькие человечки сбились в кучу и начали делать ставки. Баюн, пролежав так десять секунд, зевнул и закатил глаза:— Так и быть, расскажу, что было дальше! Я чувствую раздирающее тебя любопытство!Один из человечков радостно запищал, подняв руки вверх и гордо глядя на остальных.— Я решил во что бы то ни стало завладеть его оружием, — продолжил Баюн, взяв в лапы лук. — Ибо таким прекрасным оружием должно обладать действительно прекрасное создание, коим я и являюсь, как ты очень хорошо знаешь. Я выждал удобный момент и прыгнул на него, попутно выхватив меч…— Откуда? — поинтересовалась Яга. — Из-под хвоста?Человечки прыснули со смеху, схватившись за животы.— Чего сразу из-под хвоста-то? Может у меня ножны были, может я не упомянул о них просто. Но, что это был за поединок! О, мы были словно два…— А может ты просто стащил лук у спящего карапуза?Баюн охнул и принял оскорблённый вид.— За кого ты меня принимаешь, бабушка? — грозно спросил он. — Я, конечно, злодей, но не какой-то там подлец, чтобы красть у спящего! Как тебе такое вообще в голову пришло?— Никак, — ответила Яга. — Ладислав приходил.Баюн тяжело вздохнул и прижал уши к голове. Яга, дождавшись нужного момента, бросила в котелок щепотку чёрного порошка и устало выдохнула, разминая шею.— Ладиславка-пиявка! — проворчал Баюн, вытащив из колчана стрелу.— Сам всё верни, — велела Яга, закрывая книгу. — Тот карапуз на том же месте, где и был. Ты меня слышишь?Баюн наложил стрелу на лук и натянул тетиву, целясь в дверь.— Слышу, — вздохнул он. — Сейчас пойду.— Ну что, Яга? — запыхавшийся княжеский Дружинник открыл дверь избушки. — Явился этот…Баюн от неожиданности отпустил тетиву — стрела угодила Дружиннику в ногу и исчезла. Маленькие человечки одновременно ахнули. Баюн, надеясь избежать последствий, быстро схватил колчан со стрелами и выпрыгнул в окно.— Какой же ты валенок! — Яга звонко шлёпнула ладонью себя по лбу. - А ну вернись, купидон блохастый!Дружинник, похлопав ресницами, глупо заулыбался, не сводя с Яги осоловелых глаз.Автор - Роман Седов.

Ключевые слова: Баюн Купидон Баба Яга дружинник не такая сказка

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