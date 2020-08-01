Завещание

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 08:20

Сделано_в_СССР Просмотров: 58 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 08:20 by

- А я уже говорил, что ты самая лучшая бабушка на всём белом свете? - спросил Баюн.- Чего тебе опять? - усмехнулась Баба-Яга.У Баюна от возмущения шерсть встала дыбом. Он покачнулся и упал с печки на пол.- За что ты так со мной? - жалобным голосом пропищал он, - я ведь к тебе со всей душой! А ты сразу думаешь, что мне от тебя что-то нужно. Стыдно, бабушка!Баюн повернулся на бок и обиженно засопел.- Ты закончил?- Да, - кот, как ни в чём не бывало, поднялся на лапы и отряхнулся, - времена сейчас неспокойные, сама знаешь.- Это ты к чему? - удивилась Яга.- Я не закончил, - Баюн облизал лапу и пригладил шерсть на голове. - Так вот, Богатыри нынче лютуют, своеволие и вседозволенность по всему Тридевятому Царству.Яга тем временем бросила в котелок рыбий хвост и щепотку сушёных крыльев пчёл.- Хвост, вообще-то, мог бы и я съесть, - завистливо сказал Баюн, - о чём я? А, времена! Времена суровые, скажу я тебе, моя дорогая бабушка. Богатыри да Герои уже безо всяких причин нарушают права и свободы честных Злодеев.Котелок позеленел и булькнул. Из него с радостными криками полезли маленькие паучки с рыбьими хвостами и крыльями.- А ну стоять! - закричала Баба-Яга и попыталась поймать их рукой, но паучки, горланя неприличные частушки, вылетели в окно, - вот же подлецы! Ну что же это опять такое-то?- Это не я, - Баюн на всякий случай спрятался за лавкой, - честное мурчащее.Яга вздохнула и собрала остатки неудавшегося колдовства в ведро.- Я знаю, что не ты. Я в него книжку с… с песенками уронила утром. Думала ничего страшного, а оно вон как.- А пауки откуда тогда?- Кто знает? - Яга пожала плечами. - Упал, поди, с потолка. Да и мышь с ним! Так о чём ты там говорил-то? Времена суровые?- Да, - Баюн забрался на лавку, - очень. Никогда не угадаешь, что будет завтра.- Пирог с рыбой завтра будет.Баюн чуть было не запищал от восторга, но сдержался.- Я не об этом. Хотя пирог - это, вне всякого сомнения, замурчательно.- А о чём же?- Вот представь, - Баюн сделал печальное лицо и говорил мрачным голосом, - что завтра к тебе заявится Богатырь.- Очень может быть, - кивнула Баба-Яга, - тут как раз один Кощея ищет, может и зайдёт.- Нет, представь, что он придёт, чтобы с тобой сразиться. Ты же Злодейка всё-таки.- И что? Приходили такие, бывало. Откуда у меня, по-твоему, столько разных дубин да мечей на чердаке?- А если в этот раз Богатырь победит? - спросил Баюн, - может ведь такое случиться?- Может, - согласилась Яга.- А когда… в смысле, если такое случится, что станет со всем твоим добром? Избушка, ступа, котелки да склянки, серебро и злато кому достанутся?Яга присвистнула и задумчиво подпёрла голову рукой.- Никогда о таком не думала, - призналась она, - да и важно ли? Мне-то, поди, уже всё равно будет.- Конечно важно! - возмутился Баюн, - нужно на такой случай составить завещание. Мол, я, такая-то, в случае моей вполне ожидаемой смерти, завещаю всё своё имущество такому-то.- Вон оно как, - Яга закашлялась, скрывая улыбку, - идея хорошая, но мне, видишь ли, оставлять-то всё некому. Никому моё добро не нужно. Золото да серебро Кощей приберёт, ступа с метлой тоже кому-нибудь пригодится. А всё остальное пропадёт.- Так вот я к чему это всё и начал, - Баюн спрыгнул с лавки и сел напротив, - может стоит завещать всё кому-то, кто считает тебя самой лучшей бабушкой в мире? И живёт исключительно ради того, чтобы иметь возможность видеть твою улыбку?Яга улыбнулась и кивнула.- Ты прав, - и видя, как Кот заулыбался, закончила, - но таких вокруг меня нет.Улыбка исчезла с лица Баюна.- Ты уверена? - уточнил он, - может быть стоит подумать получше? Может есть кто-то, так сказать, в непосредственной близости?- У меня непосредственной близости уже лет двести не было, - отмахнулась Яга.Баюн запрыгнул ей на колени и преданно посмотрел в глаза.- Я просто переживаю, что меня обратно на столб выгонят, - выпалил он, - потому и завёл этот разговор.- Не переживай, котёночек, - Яга ласково почесала его за ушком, - когда моё время придёт, я тебя с собой заберу. Чтоб ты не терял возможность видеть мою улыбку.Баюн подумал было сбежать в лес, но мысль о завтрашнем пироге с рыбой заставила его покорно принять свою судьбу.Автор - Роман Седов.

Ключевые слова: Кот Баюн Баба-Яга котелок серебро и злато завещание пауки лес

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