Червивые яблочки и заколдованный Царевич
— Правила простые, — объяснял Баюн. — Кто первым добежит до дальней стены и обратно, получит приз — золотую монету. Всё понятно?
Маленькие человечки закивали головами.
— Тогда по местам.
Человечки забрались на цыплят и выстроились в линию.
— На старт! — важно скомандовал Баюн. — Внимание! Марш!
Цыплята бросились врассыпную, скидывая с себя человечков. Баюн разочарованно вздохнул.
— Глупые создания, элементарных вещей не понимают. Неужто так сложно прямо бежать? Пятнадцать раз объяснял!
— Я тебе сотни раз объясняла, чтоб ты лапой в банку со сметаной не лазил, — сказала Баба-Яга, читая книгу. — И что в итоге?
— Это другое, — отмахнулся Баюн. — Я существо особенное и дрессировке не поддаюсь. Всё моё естество бунтует и возмущается попыткам заставить меня следовать указаниям.
— А если по ушам?
— Тогда, вероятно, буду делать всё, что скажешь. Но без старания, уважения и с неудержимым желанием совершить пакость. Верно я говорю?
Маленькие человечки закивали и захлопали в ладоши. Баюн, довольно мурлыча, бросил им монетку.
— А давай, бабушка, приготовим сегодня рыбный пирог?
— ПриготовИМ? — удивлённо уточнила Яга.
— Приготовим, — подтвердил Баюн. — Ты будешь готовить, а я руководить.
— Тогда без твоей помощи обойдусь.
— Как знаешь. Только потом не говори мне, что от меня в доме никакой помощи, ладно? Иначе…
Баюн замолчал и навострил уши.
— К нам девица идёт. С кем-то. Никак не пойму, с кем именно.
Яга отложила книгу.
— Жениха просить будет.
— Не сезон.
В дверь постучали.
— Не заперто! — крикнул Баюн.
Дверь открылась и в избушку вошла Девица, ведя за собой на верёвке свинью.
— Здравствуй, бабушка! — Девица поклонилась и ткнула свинью в бок. — Поклонись, чего застыл?
Свинья тоже поклонилась.
— Ух ты! — удивился Баюн. — А как это ты так научила? Я тут цыплят бегать научить не могу, а тут целая свинья кланяется!
— Это не просто свинья, — Яга прищурилась, разглядывая животное, — это человек заколдованный.
Свинья радостно захрюкала.
— И не просто человек, — сказала Девица, — а самый настоящий Царевич!
— Откуда знаешь?
— От него и знаю, бабушка. Смотри.
Девица наклонилась к свинье:
— Ты человек?
Свинья кивнула.
— Ты Принц?
Свинья замотала головой.
— Ты Царевич?
Свинья снова кивнула.
— Надо же! — расхохоталась Яга. — А у нас разве Царевич пропадал?
— Как видишь, бабушка. Не с неба же он свалился.
— На небе не водятся, верно. Расколдовать хочешь?
— Хочу, — подтвердила Девица. — Он тогда на мне женится сразу, в благодарность за спасение. Все мимо него прошли, одна я сразу заметила, что что-то не так. Расколдуешь, бабушка?
Яга встала с кресла и взяла с полки книгу.
— Семнадцатая страница, — подсказал Баюн, зевая.
Яга нашла нужную страницу, прочитала и кивнула.
— Расколдую, — сказала она. — Но за это плата потребуется — на всю жизнь с этим человеком связана будешь. Ты от него уйдёшь или он тебя — оба в свиней превратитесь.
— Такого не случится! — фыркнула Девица. — Что я, дура какая-нибудь, от Царевича уходить? А как его удержать я знаю.
— Ну тогда руку давай.
Яга ткнула иглой палец Девицы и капнула каплей крови в стакан. После этого добавила туда немного живой воды, какого-то серого порошка и зашептала:
— Жизнь прожить — не уходить, вместе по миру ходить. А расставшись хоть на сутки — свиньями придётся жить.
Яга вылила содержимое стакана в пасть свинье — та дёрнулась раз, другой, хрюкнула и обратилась человеком.
— Это ещё кто такой? — ахнула Девица.
Косящий глазами в разные стороны парень довольно заулыбался.
— Это Ванька-дурак из соседнего села! — захохотал Баюн. — Он несколько лет назад слепил себе корону из соломы и навоза, вот его Царевичем и прозвали. Ваня, опять из копытца пил?
Ванька-дурак виновато развёл руками и вздохнул.
— А ты чего не сказала ничего? — накинулась на Ягу Девица. — Ты ведь знала, кто это!
— А ты не спрашивала, — хитро улыбнулась Яга.
Девица ойкнула, покраснела, схватила Ваньку-дурака за руку и вышла с ним из избушки.
— А теперь рассказывай, — потребовал Баюн. — Я ведь знаю, что нет никакой платы за расколдовывание заколдованного.
— Я у ней на рынке яблочки покупала в том году, — ответила Яга. — Каждое второе червивым оказалось. Вернулась, спрашиваю, почему не сказала, что яблоки плохие? А она в ответ: «А ты не спрашивала!». Яблочки я в другом ряду купила, а её запомнила. Вот и свиделись.
— Злопамятная ты, бабушка.
— Никак осуждаешь?
— Поддерживаю! Так их и оставишь?
— Расколдую через пару недель, — махнула рукой Яга. — Я ведь отходчивая, ты же знаешь.
— Знаю, — закивал Баюн и перешёл на шёпот. — Этим и пользуюсь.
Автор - Роман Седов.
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Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 07:09
Сегодня, 07:09 by Сделано_в_СССРПросмотров: 69Комментарии: 0
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