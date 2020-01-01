Червивые яблочки и заколдованный Царевич

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 07:09

Сделано_в_СССР Просмотров: 69 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 07:09 by

— Правила простые, — объяснял Баюн. — Кто первым добежит до дальней стены и обратно, получит приз — золотую монету. Всё понятно?Маленькие человечки закивали головами.— Тогда по местам.Человечки забрались на цыплят и выстроились в линию.— На старт! — важно скомандовал Баюн. — Внимание! Марш!Цыплята бросились врассыпную, скидывая с себя человечков. Баюн разочарованно вздохнул.— Глупые создания, элементарных вещей не понимают. Неужто так сложно прямо бежать? Пятнадцать раз объяснял!— Я тебе сотни раз объясняла, чтоб ты лапой в банку со сметаной не лазил, — сказала Баба-Яга, читая книгу. — И что в итоге?— Это другое, — отмахнулся Баюн. — Я существо особенное и дрессировке не поддаюсь. Всё моё естество бунтует и возмущается попыткам заставить меня следовать указаниям.— А если по ушам?— Тогда, вероятно, буду делать всё, что скажешь. Но без старания, уважения и с неудержимым желанием совершить пакость. Верно я говорю?Маленькие человечки закивали и захлопали в ладоши. Баюн, довольно мурлыча, бросил им монетку.— А давай, бабушка, приготовим сегодня рыбный пирог?— ПриготовИМ? — удивлённо уточнила Яга.— Приготовим, — подтвердил Баюн. — Ты будешь готовить, а я руководить.— Тогда без твоей помощи обойдусь.— Как знаешь. Только потом не говори мне, что от меня в доме никакой помощи, ладно? Иначе…Баюн замолчал и навострил уши.— К нам девица идёт. С кем-то. Никак не пойму, с кем именно.Яга отложила книгу.— Жениха просить будет.— Не сезон.В дверь постучали.— Не заперто! — крикнул Баюн.Дверь открылась и в избушку вошла Девица, ведя за собой на верёвке свинью.— Здравствуй, бабушка! — Девица поклонилась и ткнула свинью в бок. — Поклонись, чего застыл?Свинья тоже поклонилась.— Ух ты! — удивился Баюн. — А как это ты так научила? Я тут цыплят бегать научить не могу, а тут целая свинья кланяется!— Это не просто свинья, — Яга прищурилась, разглядывая животное, — это человек заколдованный.Свинья радостно захрюкала.— И не просто человек, — сказала Девица, — а самый настоящий Царевич!— Откуда знаешь?— От него и знаю, бабушка. Смотри.Девица наклонилась к свинье:— Ты человек?Свинья кивнула.— Ты Принц?Свинья замотала головой.— Ты Царевич?Свинья снова кивнула.— Надо же! — расхохоталась Яга. — А у нас разве Царевич пропадал?— Как видишь, бабушка. Не с неба же он свалился.— На небе не водятся, верно. Расколдовать хочешь?— Хочу, — подтвердила Девица. — Он тогда на мне женится сразу, в благодарность за спасение. Все мимо него прошли, одна я сразу заметила, что что-то не так. Расколдуешь, бабушка?Яга встала с кресла и взяла с полки книгу.— Семнадцатая страница, — подсказал Баюн, зевая.Яга нашла нужную страницу, прочитала и кивнула.— Расколдую, — сказала она. — Но за это плата потребуется — на всю жизнь с этим человеком связана будешь. Ты от него уйдёшь или он тебя — оба в свиней превратитесь.— Такого не случится! — фыркнула Девица. — Что я, дура какая-нибудь, от Царевича уходить? А как его удержать я знаю.— Ну тогда руку давай.Яга ткнула иглой палец Девицы и капнула каплей крови в стакан. После этого добавила туда немного живой воды, какого-то серого порошка и зашептала:— Жизнь прожить — не уходить, вместе по миру ходить. А расставшись хоть на сутки — свиньями придётся жить.Яга вылила содержимое стакана в пасть свинье — та дёрнулась раз, другой, хрюкнула и обратилась человеком.— Это ещё кто такой? — ахнула Девица.Косящий глазами в разные стороны парень довольно заулыбался.— Это Ванька-дурак из соседнего села! — захохотал Баюн. — Он несколько лет назад слепил себе корону из соломы и навоза, вот его Царевичем и прозвали. Ваня, опять из копытца пил?Ванька-дурак виновато развёл руками и вздохнул.— А ты чего не сказала ничего? — накинулась на Ягу Девица. — Ты ведь знала, кто это!— А ты не спрашивала, — хитро улыбнулась Яга.Девица ойкнула, покраснела, схватила Ваньку-дурака за руку и вышла с ним из избушки.— А теперь рассказывай, — потребовал Баюн. — Я ведь знаю, что нет никакой платы за расколдовывание заколдованного.— Я у ней на рынке яблочки покупала в том году, — ответила Яга. — Каждое второе червивым оказалось. Вернулась, спрашиваю, почему не сказала, что яблоки плохие? А она в ответ: «А ты не спрашивала!». Яблочки я в другом ряду купила, а её запомнила. Вот и свиделись.— Злопамятная ты, бабушка.— Никак осуждаешь?— Поддерживаю! Так их и оставишь?— Расколдую через пару недель, — махнула рукой Яга. — Я ведь отходчивая, ты же знаешь.— Знаю, — закивал Баюн и перешёл на шёпот. — Этим и пользуюсь.Автор - Роман Седов.

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