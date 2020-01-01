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Сказки

Червивые яблочки и заколдованный Царевич

Червивые яблочки и заколдованный Царевич


— Правила простые, — объяснял Баюн. — Кто первым добежит до дальней стены и обратно, получит приз — золотую монету. Всё понятно?

Маленькие человечки закивали головами.

— Тогда по местам.

Человечки забрались на цыплят и выстроились в линию.

— На старт! — важно скомандовал Баюн. — Внимание! Марш!

Цыплята бросились врассыпную, скидывая с себя человечков. Баюн разочарованно вздохнул.

— Глупые создания, элементарных вещей не понимают. Неужто так сложно прямо бежать? Пятнадцать раз объяснял!

— Я тебе сотни раз объясняла, чтоб ты лапой в банку со сметаной не лазил, — сказала Баба-Яга, читая книгу. — И что в итоге?

— Это другое, — отмахнулся Баюн. — Я существо особенное и дрессировке не поддаюсь. Всё моё естество бунтует и возмущается попыткам заставить меня следовать указаниям.

— А если по ушам?

— Тогда, вероятно, буду делать всё, что скажешь. Но без старания, уважения и с неудержимым желанием совершить пакость. Верно я говорю?

Маленькие человечки закивали и захлопали в ладоши. Баюн, довольно мурлыча, бросил им монетку.

— А давай, бабушка, приготовим сегодня рыбный пирог?

— ПриготовИМ? — удивлённо уточнила Яга.

— Приготовим, — подтвердил Баюн. — Ты будешь готовить, а я руководить.

— Тогда без твоей помощи обойдусь.

— Как знаешь. Только потом не говори мне, что от меня в доме никакой помощи, ладно? Иначе…

Баюн замолчал и навострил уши.

— К нам девица идёт. С кем-то. Никак не пойму, с кем именно.

Яга отложила книгу.

— Жениха просить будет.

— Не сезон.

В дверь постучали.

— Не заперто! — крикнул Баюн.

Дверь открылась и в избушку вошла Девица, ведя за собой на верёвке свинью.

— Здравствуй, бабушка! — Девица поклонилась и ткнула свинью в бок. — Поклонись, чего застыл?

Свинья тоже поклонилась.

— Ух ты! — удивился Баюн. — А как это ты так научила? Я тут цыплят бегать научить не могу, а тут целая свинья кланяется!

— Это не просто свинья, — Яга прищурилась, разглядывая животное, — это человек заколдованный.

Свинья радостно захрюкала.

— И не просто человек, — сказала Девица, — а самый настоящий Царевич!

— Откуда знаешь?

— От него и знаю, бабушка. Смотри.

Девица наклонилась к свинье:

— Ты человек?

Свинья кивнула.

— Ты Принц?

Свинья замотала головой.

— Ты Царевич?

Свинья снова кивнула.

— Надо же! — расхохоталась Яга. — А у нас разве Царевич пропадал?

— Как видишь, бабушка. Не с неба же он свалился.

— На небе не водятся, верно. Расколдовать хочешь?

— Хочу, — подтвердила Девица. — Он тогда на мне женится сразу, в благодарность за спасение. Все мимо него прошли, одна я сразу заметила, что что-то не так. Расколдуешь, бабушка?

Яга встала с кресла и взяла с полки книгу.

— Семнадцатая страница, — подсказал Баюн, зевая.

Яга нашла нужную страницу, прочитала и кивнула.

— Расколдую, — сказала она. — Но за это плата потребуется — на всю жизнь с этим человеком связана будешь. Ты от него уйдёшь или он тебя — оба в свиней превратитесь.

— Такого не случится! — фыркнула Девица. — Что я, дура какая-нибудь, от Царевича уходить? А как его удержать я знаю.

— Ну тогда руку давай.

Яга ткнула иглой палец Девицы и капнула каплей крови в стакан. После этого добавила туда немного живой воды, какого-то серого порошка и зашептала:

— Жизнь прожить — не уходить, вместе по миру ходить. А расставшись хоть на сутки — свиньями придётся жить.

Яга вылила содержимое стакана в пасть свинье — та дёрнулась раз, другой, хрюкнула и обратилась человеком.

— Это ещё кто такой? — ахнула Девица.

Косящий глазами в разные стороны парень довольно заулыбался.

— Это Ванька-дурак из соседнего села! — захохотал Баюн. — Он несколько лет назад слепил себе корону из соломы и навоза, вот его Царевичем и прозвали. Ваня, опять из копытца пил?

Ванька-дурак виновато развёл руками и вздохнул.

— А ты чего не сказала ничего? — накинулась на Ягу Девица. — Ты ведь знала, кто это!

— А ты не спрашивала, — хитро улыбнулась Яга.

Девица ойкнула, покраснела, схватила Ваньку-дурака за руку и вышла с ним из избушки.

— А теперь рассказывай, — потребовал Баюн. — Я ведь знаю, что нет никакой платы за расколдовывание заколдованного.

— Я у ней на рынке яблочки покупала в том году, — ответила Яга. — Каждое второе червивым оказалось. Вернулась, спрашиваю, почему не сказала, что яблоки плохие? А она в ответ: «А ты не спрашивала!». Яблочки я в другом ряду купила, а её запомнила. Вот и свиделись.

— Злопамятная ты, бабушка.

— Никак осуждаешь?

— Поддерживаю! Так их и оставишь?

— Расколдую через пару недель, — махнула рукой Яга. — Я ведь отходчивая, ты же знаешь.

— Знаю, — закивал Баюн и перешёл на шёпот. — Этим и пользуюсь.

Автор - Роман Седов.
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Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 07:09
Сегодня, 07:09 by Сделано_в_СССРПросмотров: 69Комментарии: 0
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Ключевые слова: Баюн человечки Яга девица колдовство сказка свинья

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