Слухи — штука сложная

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 06:49

Сделано_в_СССР Просмотров: 43 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 06:42 by

— Слушай меня внимательно, человечишка, — велел Баюн, сделав страшную морду. — Сейчас ты пойдёшь в своё село, зайдёшь в трактир и всем расскажешь, как ты видел своими глазами, что Баюн, в смысле я, гонял двух здоровенных Богатырей.— Так я же не видел, — пробормотал Мужичок. — Как я расскажу-то?— Ртом.— Я в том смысле, что этого ведь не было.— А если я тебе ухо откушу? — нахмурился Баюн.— Понял, не дурак, — испуганно поёжился Мужичок. — Придумаю, делов-то. А зачем тебе это?— Для воздействия на Бабу-Ягу. Она требует, чтобы я злодеяния творил, а мне этого не хочется.— Никак добрым стал?— Скажешь тоже! — хихикнул Баюн. — Мне этого не хочется, потому что для этого нужно много ходить и что-то делать. А мне лень.— Понял, — Мужичок почесал затылок. — А ведь Яга-то баба умная, узнает же.Баюн хмыкнул и забрался на пень.— Не узнает, — гордо заявил он. — Мой план идеален. Я раньше как делал: ловил кого-нибудь и велел ему к Яге идти, и будто на меня жаловаться, но она таких насквозь видит. Поэтому я понял, что слух до неё должен самостоятельно дойти. Правильно?— Наверное.— Поэтому ты потом пойдёшь в другой трактир и там всем расскажешь, что видел, как Баюн трёх Богатырей у леса гонял. Понял?— Понял, — кивнул Мужичок. — Хотя нет, не понял. А почему в первом трактире про двух Богатырей?— Потому что слухи — штука сложная, — пояснил Баюн. — Один слышит историю, потом пересказывает её другому и добавляет чего-то своего. И после десяти таких рассказчиков история становится совершенно непохожа на ту, какой была изначально. Не может слух быть одинаковым.— Запутать хочешь? — сообразил Мужичок. — Уважаю. А почему не подождать, пока люди сами историю приукрасят?— Потому что Яга мне за злодеяния сметану даёт, — ответил Баюн. — Большую банку. А если я ждать буду, то сметану только через пару дней увижу, к чему я совершенно не готов. Да и до вечера люди успеют добавить пару-тройку деталей, так что всё будет выглядеть вполне естественно.— Понял. Могу идти?— Не можешь, это ещё не всё. После второго трактира ты отправишься в третий и…— Не пойду, — развёл руками Мужичок.— Перечить мне вздумал? — зашипел Баюн. — Да я тебе, сволота, сейчас откушу что-нибудь!— Не надо мне ничего откусывать! Не пойду не потому, что противлюсь, а потому, что у нас в селе всего два трактира.Баюн задумчиво почесал лапой за ухом.— Вот же незадача, — протянул он. — Тогда так: всем, кого встретишь по пути, будешь рассказывать разные версии моего злодеяния, понял? Главное, чтобы суть одна была, будто я гонял Богатырей. Число Богатырей должно расти с каждым новым рассказом.— Сделаю, — Мужичок заискивающе посмотрел на кота. — А я что-нибудь за это получу?— Совершенно ничего! — фыркнул Баюн. — Но, если не сделаешь, я тебя найду и съем. Я страшен в гневе. Веришь?Мужичок испуганно кивнул.— Вот и молодец. А теперь брысь на выполнение задания.Дождавшись, когда Мужичок скроется из виду, Баюн лёг на мох под большим деревом и захрапел. Проснувшись поздно вечером, он потянулся и пошёл в избушку к Яге.У самой избушки Баюн немного повалялся в пыли и принял уставший вид, после чего запрыгнул в окно.— Явился! — возмущённо закричала Яга, встречая кота метлой по ушам. — Тьфу, позорище!— Э-э-э! — удивлённо протянул Баюн, уклоняясь от второго удара. — Ты чего, бабушка? Чего я сделал-то?— Чего ты сделал? Ты мне дурака не валяй! Я всё знаю!— Ай! Что знаешь-то?— Всё! — повторила Яга, тяжело дыша. — В селе только и разговоров о том, как тебя какой-то хилый Богатырь весь день гонял. Ну я тебя!— Бабушка, всё было не так! — взмолился Баюн. — Это я Богатырей гонял!— Тьфу на тебя! Что, все люди разом врать начали? Да и посмотри на себя — весь грязный, сразу видно, что в пыли тебя валяли! Брысь за печку, сволота шерстяная! Неделю без сметаны сидеть будешь!Баюн прижал уши, всхлипнул и полез за печку.— Это ж надо было всё так перевернуть! — возмущённо сопел он. — Добавили, блин, пару-тройку деталей.Автор - Роман Седов.

Ключевые слова: Баюн слухи трактир Баба-Яга наказание мужичок не такая сказка

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