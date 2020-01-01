Парашют, небо и прочие превратности судьбы

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 23:51

3klim3 Просмотров: 11 Комментарии: 0 0 Вчера, 23:51 by

Я стою у обреза. Самолет заходит на второй круг, и через минуту мне предстоит вновь окунуться в бескрайнюю синь неба. Мотор ревет так, что не слышно собственных мыслей. Про себя читаю как молитву: "Не забыть: 121, 122, 123, кольцо! Купол! Кольцо! Шнур! Дальше по обстановке...""Руку под резинку на кольцо. Приготовиться!" - выпускающий вырывает меня из моих мыслей о высоком. Выполняю все инструкции, и вот кричит сирена. Осталось пару секунд подождать..."Пошел!" Только этого я и ждал. Мощным толчком выбрасываю тело вперед и группируюсь. Ветер ударяет отовсюду сразу. Ногами пытаюсь остановить вращение и ору во всю глотку: Сто Двадцать Один! Сто Двадцать Два! Сто Двадцать Три! Кольцо! Резко дергаю правой рукой вниз и направо, троссик от кольца проносится мимо лица с еле различимым свистом. И!.. что-то не так... Нет второго динамического удара. Нет купола. Смерть. Вспоминаю учебку и вытягиваюсь в струну, оттопырив правую руку. Левой тяну кольцо запасного и... ничего. Смотрю под кармашек замка. Обе шпильки загнуты под прямым углом. Ну, теперь точно крышка. Еще что-то около 30 секунд падения осталось. Почему-то не страшно."Эй! В каске! Чего разорался, птиц пугаешь?" Поднимаю голову на звук. На стабилке сидит маленькое существо. Все серое, шерстяное. «Вот так и приходит смерть, сначала звуковые, а потом и зрительные галлю...»- Ну чего уставился? Не ори, говорю! Аль случилось чего?Да, странно. Вроде не кажется. Посмотрел вниз - завис будто. Снова вверх, оно все еще там, странно.- Не оно, а он! Черт я! Сильно потешил ты меня. Так что могу что-нибудь для тебя сделать. Ты мертвец уже, так что мне не сложно.- А можно обратно, в самолет?- Не-а, нельзя. Погибаешь по своей глупости, так что нельзя. Давай ещё что-то другое.- Да чего мне просить? Я сирота, друзей нет у меня, деньги не нужны больше, а в самолет ты меня не пускаешь. Так что не трави душу, вали давай.- Твоя правда, хлопец! Коль сказать нечего, то уж до встречи!Вдруг в памяти всплывает воспоминание. То, ради чего я когда-то жил, и то, из-за чего я сейчас умираю.- Слышь, Черт! Есть кое-что! Со мной мой неприятель прыгает. Много всего он мне плохого сделал, но я его отпускаю. Сделай, чтобы он всегда счастлив был!- Ого, как все неожиданно! Не думал, что ты так скажешь! Ладно, есть у меня для тебя ещё кое-что!Он прыгнул мне на голову и начал драть волосы. В этот момент я ударился об землю. В глазах потемнело, слух перестал работать. Все погрузилось в пустоту.Очнулся я в странной комнате, похожей на дорогой офис. Передо мной сидел человек средних лет и что- то записывал в толстенную папку, моего любимого, зеленого цвета.- Ну, здравствуй, Петр! Проходи, присаживайся, тезка. Будем думать, что с тобой делать.Я прошел к столу, сел в кожаное кресло и уставился на своего собеседника.- Где я?- Ты? Ты в моей комнате. Сейчас мы с тобой поговорим и решим, пойти тебе направо или налево. Назад не рвись, после такого не выживают.- Так я умер? И, вы назвали меня тезкой, так вы значит тоже Петр?! Выходит, тот самый?- Смотря во что ты веришь.- И что мне теперь? Рай или ад, да?- Ну что ж ты так банально, можем отправить тебя куда хочешь, если жил достойно. Я твое дело просмотрел, вроде ничего особенного. Так что будем думать. Хотя... что скажешь о том, что пожелал?- Вы про Витьку-то, да? Мы с ним всегда ссорились, дрались часто, гадости делали друг другу. Из-за девушки в последний раз ссорились, так чуть не убили друг друга. Но теперь зла я не держу на него. Он славный парень, наверное, просто не заладилось у нас. Так что я подумал, раз уж сам себе ничего пожелать не могу, так пусть хоть он счастлив будет. Мне-то что уже?- Прощение хорошая причина отправить тебя лучшее место, как считаешь? Или все-таки будем думать?- Ваше слово закон, так что решать вам.- Ну, что тогда вот как сделаем.В этот момент он коснулся пальцем моего лба, и меня будто бы прошибло током. Я свалился со стула, все побелело, и я летел, летел, летел...- Петро! Эй, засранец! Просыпайся, мать твою!Я очнулся на поле в кустах ежевики. Все тело болело, пошевелиться было невозможно. Оказалось, что укутался в стропы.- Мы уж перепугались все, как ты падал. А на двух сотнях хлоп, и оба купола. Но посадочка-то не сильно мягкая была, я смотрю?Надо мной навис Витька и улыбался. Впервые улыбался по-доброму. И я подумал, что не все так плохо с ним у нас.- Будем друзьями, Вить?- Будем, оклемаешься, и друзьями будем, и братьями, что хочешь, не помирай только.- С тобой и помереть-то не выйдет!Мы с ним от души рассмеялись и глядели друг на друга как старые друзья. Только теперь пришло понимание, что все сложится лучше, чем когда-либо. А волосы - волосы отрастут!

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