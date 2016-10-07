В дебрях леса

Под пологом темным

Он сидит бездомным.

Зеленью укрытый,

Он лежит забытый.



Плачут птицы громко,

Тянется он ломко.

Зверь сбегает споро,

Он проснется скоро.



Под покровом леса

Тёмная завеса.

Там, где не было светло,

Затаилось зло.



Под косматой елью

Не укрыться зверю.

И в ветвях зеленых

Нету птиц спасенных.



Сладкой пища будет,

Выйдут сами люди.

По тропе забытой

Все идут открыто.



Услыхав зов глуши,

Ты его не слушай.

Укрывайся шкурой.

Лучше всего – бурой.



Огонек цветной, манящий

Уведет их в дебри чащи.

Шкуру леса не надеть.

Все они идут на смерть.

Estellan Просмотров: 80 Комментарии: 5 +2 Вчера, 19:27 by

Из самой темной глубины времен, в наших местах из уст в уста передается легенда. Легенда рассказывает о первом семени, упавшем на землю, на нашу землю. Из первого семени родилось древо, из первого древа родился наш лес. Но пришло время, и из первого семени родилось еще что-то. Что-то темное, голодное. Укрытое шкурой леса, оно спит, просыпаясь лишь для того, чтобы питаться. Легенда гласит, что оно будет просыпаться все чаще, пока не наберет достаточно сил, чтобы бодрствовать постоянно. Все, живущие на землях леса подчинены ему, но помнят об этом только древние расы, человеческая память слишком коротка.***Шкуру леса не надеть.Все они идут на смерть…Строки прозвенели в воздухе, и наступила тишина. Такая тишина, в которой нет гомона птиц, нет шелеста листвы или шуршания трав. Выпрямившись, я осмотрелся, но никого, кто мог бы эти стихи произнести, вокруг не было. Только где-то между лопаток засело неприятное, какое-то холодное ощущение. Почему они показались мне настолько знакомыми? Я встряхнулся. Лес вокруг, казалось, тоже, и вновь защебетали птицы, завозились насекомые, ветер бережно погладил кроны зеленых гигантов.Я торопился. Встреча была назначена на полдень, но дела задержали. Если опоздать еще немного, они могут меня и не дождаться.Заветная поляна мелькнула просветом между деревьями. Еще несколько усилий, и я выпал на нее, едва не угодив в круг. Над ухом серебряным колокольчиком зазвенел смех.- Опять опаздываешь? Мы уже думали, что ты не придешь.- Да ну тебя, Брунан, я думал, что вы меня за чем-то важным позвали. А у вас все шуточки.Встав и отряхнувшись, я осмотрелся, со времени моего последнего визита поляна не изменилась. Все та же трава, цветы, круг из грибов, в центре которого обломанным каменным зубом возвышается старый булыжник.- А где Аруаль?- Скоро будет. За тобой никто не следил?- Да кому я нужен?Перешагнув грибную границу, я приблизился к камню и вскарабкался на него. Постарался устроиться поудобней. Камень был привычно холодным. Даже солнце не было способно его согреть. Брунан, довольно крупный представитель своего вида, устроился на моем колене, сложив крылья.Наверное, никогда мне не понять, как они летают. Вот взять, к примеру, крылья: тонкие, прозрачные, на таких разве что стрекоза сможет летать. Но нет. Крошки-фейри прекрасно летают с их помощью и совершенно не испытывают неудобств по этому поводу. Я часто спрашивал их об этом, когда был младше, но все, что я узнал, звучало как «магия». Хороша магия, если о ней нельзя рассказать.- Он пришел? – Аруаль вынырнула откуда-то из-за большого дуба на краю поляны и стремглав бросилась к нам.- Я пришел. Что случилось? К чему такая спешка?- За тобой не следили?- Аруаль, я хожу сюда половину своей жизни. До сих пор вас это не волновало. Что случилось?- Хорошо, хорошо… человек все равно не сможет преодолеть защиту круга.- Да что у вас происходит?- Он проснулся.- Он?- Да.- Да кто он?Фея затравленно осмотрелась, пошевелила кончиком носа, еще раз осмотрелась. Что-то мне не нравятся их настроения. Кого могут бояться феи?- Он… спящий под шкурой леса. Снова. И полувека не прошло. Он начинает просыпаться все чаще. Это плохой знак. Плохой. Я надеялась, что не придется тебе рассказывать. Но, похоже, придется. Только не перебивай.Слушай и запоминай. Давным-давно в лесу поселилось зло. Оно вездесущее, от него не сбежать, не укрыться. Ему принадлежит весь лес и земли вокруг него. Ему принадлежат все, кто на этих землях живет. Большую часть времени оно спит. А когда просыпается, оно голодно. Его надо кормить. Сначала оно обходилось малым, а теперь ему нужно все больше и больше.Уна, королева фей, доставляем ему эту еду. Обычно… обычно это были животные. Но в последние сотни лет. Слушай внимательно. Оно жаждет большего. Уна, когда приходит время, оно дает знать, когда приходит время, Уна приносит от него дары людям. Сферы, похожие на болотные огоньки, в них заключена его магия. Любого, кто посмотрит на эти огоньки, они лишают воли. Против воли этого зла нет защиты. Люди смотрят на эти огоньки, они подчиняются им, ведь через них идет его воля, а когда приходит время, когда людей набирается достаточное количество, они уходят в лес. И не возвращаются. Никогда.Тебе ведь было интересно, почему мы с Брунаном не живем в холмах? Мы воспротивились воле Уны. Когда пришло время, мы не понесли огоньки, более того… из последней обреченной деревни мы спасли одного человека. Ребенка. Нам удалось доставить тебя в другую. Мы надеялись, что в этом веке оно больше не проснется, и ты будешь в безопасности. Мы понимаем Уну, у нее нет выбора, если она не станет исполнять его волю, оно пожрет всех нас, а потом найдет других. Тех, кто будет исполнять ее волю, понимаешь?- Погоди. Так я не просто сирота, подброшенный на порог, так еще и последний уцелевший из своей деревни? Не понимаю. Разве феи не могут противостоять этому… этой… а что это вообще такое?- Никто не знает. Мы просто чувствуем, как оно просыпается. Ты, наверняка, тоже чувствуешь, тебя коснулась его сила. Слышал что-нибудь необычное? Видел?- Шкуру леса не надеть…- Все они идут на смерть. Да. Я не знаю, заклинание это или что-то схожее… Может, эти строки дают ему силу, может, пробуждают аппетит, а может, открывают к нему проход в чаще. В тот раз… Мы с Брунаном пытались проследить, куда оно уводит людей. Но в какой-то момент чаща словно распахнулась, а потом закрылась, и никого не осталось. Ты никогда не найдешь его логово, сам лес укрывает его. А попав туда, ты никогда не сможешь выбраться.- Так вас изгнали?- Можно и так сказать. Но мы предпочитаем говорить, что ушли сами. Наверное, нам не нравится вести людей на смерть больше, чем нашей королеве. Деревень становится все меньше. Что будет, когда люди на этих землях закончатся? За кого оно примется потом? А может, оно проснется окончательно и не будет больше ограничено нашим лесом?- И вы решили мне об этом рассказать? Сейчас? Почему?- Оно снова просыпается. А значит, скоро снова кто-то пойдет в лес, снова останется в его чаще. Я не знаю, поможет ли это, мы так и не смогли покинуть лес, но вдруг ты сможешь. Уходи. Собери так много людей, как сможешь, и уходи отсюда.Под пологом темнымОн сидит бездомным…Слова пробились сквозь завесу фей, зазвенели в воздухе, камень подо мной отозвался гулким звуком. Если бы не знал, что он – обломок скалы, я бы подумал, что он полый. Феи встрепенулись, вспорхнули в воздух и принялись кружить.- Что это?- Времени все меньше. Иди к своим, постарайся спасти тех, кого сможешь. И, что бы ты не делал – не смотри на радужные огоньки, они гипнотизируют, подчиняют воле того, что сокрыто в гуще леса. Зажмурься, если их увидишь, и беги. Беги туда, где не будешь слышать слов. Чем лучше их слышно, тем ты ближе к нему.Я прорывался через лес. И, чем дальше бежал, тем глупей мне казалось все то, что я только что услышал. Феи – озорной народ. Они любят подшутить, может, все это очередная штука? Вряд ли, слишком серьезными выглядели эти двое. Они, стоит признать, могут шутить и с самым серьезным выражением лиц… но, но ощущение между лопаток не пропадало. В самом шелесте листвы мне слышались слова, которых я раньше никогда не слышал, но они казались до ужаса знакомыми. Настолько знакомыми бывают вещи, которые ты когда-то знал, но забыл за давностью лет. А теперь одно лишь их звучание…Выдохшись, я перешел на шаг, несмотря на то, что неприятное ощущение между лопаток разливалось, захватывало все тело, подгоняло, словно я должен был торопиться. Успеть. Но куда? Зачем?Взобравшись на холм, я увидел в низине деревню, куда попал, будучи младенцем, и которая за все эти годы успела стать мне домом. Деревня выглядела мирно в лучах закатного солнца. В домах горели огни, во дворах лаяли собаки, и издавала звуки прочая скотина. Все в порядке. Все в абсолютном порядке.Послышалось даже, что кто-то пел. Нет. Определенно точно пел. Слов пока не было возможности разобрать. Но сам напев успокаивал, расслаблял, под него хотелось спать. Даже голова закружилась.- Прости, - Брунан опустился на мое плечо.- За что? Ты о чем?- Из деревни мы снова смогли увести только тебя.- Что?- Смотри, - он указал в сторону дороги, ведущей к лесу.По этой дороге, один за другим, шли все жители деревни. Кто-то шел сам, кому-то помогали идти, матери несли маленьких детей. Те из них, что постарше, шли сами. И каждый из них сжимал в руке огонек. Небольшой, яркий, он переливался множеством цветов, и такими же цветами переливались глаза людей. Они пели. Но эта песня больше не казалась успокаивающей.- Их надо остановить! – я попытался рвануться за людьми, но не смог сделать и шага.- Черный шип. Ты немного парализован. Пойми, так нужно. Ты все равно не смог бы их остановить. Слишком поздно, они попали под чары. А ты – спи…В руках Брунана появилась другая травинка. Опознать ее я не смог. Глаза стали слипаться. Только в притихшем лесу разливалась песня, так похожая на мрачное заклинание.

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