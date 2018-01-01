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Страшные Арты

Духи леса Энди Кехо

Духи леса Энди Кехо

Когда я увидела эти иллюстрации, возникло ощущение, что когда-то давно я их уже видела... Не знаю, может быть, во сне, а может, когда в детстве читала сказки, возникали подобные образы.

Автор этих необычных картин - Энди Кехо. И необычны не только его работы, но и сам он - человек очень оригинальный. О себе он рассказывает самые фантастические вещи: как будто в юном возрасте он попал на необитаемый остров, где жил в семействе игуан. А попал он на этот остров в результате кораблекрушения (это по одной версии). А по другой — его отец был пиратом, произошла стычка, драка, и отец, дабы спасти сына, выбросил его за борт и тот доплыл до острова.

Еще Энди совершенно серьезно повествует, что жил в Румынии, дружил там с вампирами и ел сырое мясо коз и баранов.

В общем, человек он интересный, с богатым внутреним миром, и картины его тоже вызывают необычные чувства. Возникает ощущение исходящей от этих существ очень древней, могучей силы. А глаза какие у них!

Мне кажется, если духи леса существуют, вполне возможно, что выглядят они именно так.

Приятного просмотра!

Духи леса Энди Кехо
Духи леса Энди Кехо
Духи леса Энди Кехо
Духи леса Энди Кехо
Духи леса Энди Кехо
Духи леса Энди Кехо
Духи леса Энди Кехо
Духи леса Энди Кехо
Духи леса Энди Кехо
Духи леса Энди Кехо
Духи леса Энди Кехо
Духи леса Энди Кехо
Духи леса Энди Кехо
Духи леса Энди Кехо
Духи леса Энди Кехо
Духи леса Энди Кехо
Духи леса Энди Кехо
Духи леса Энди Кехо
Духи леса Энди Кехо
Духи леса Энди Кехо
Духи леса Энди Кехо
Духи леса Энди Кехо

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Новость отредактировал Lynx - Вчера, 22:00
Вчера, 22:00 by Сделано_в_СССРПросмотров: 25Комментарии: 0
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Ключевые слова: Мистика духи иллюстрации лес цветной арт

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