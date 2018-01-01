Духи леса Энди Кехо

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 22:00

Сделано_в_СССР Просмотров: 25 Комментарии: 0 +2 Вчера, 22:00 by

Когда я увидела эти иллюстрации, возникло ощущение, что когда-то давно я их уже видела... Не знаю, может быть, во сне, а может, когда в детстве читала сказки, возникали подобные образы.Автор этих необычных картин - Энди Кехо. И необычны не только его работы, но и сам он - человек очень оригинальный. О себе он рассказывает самые фантастические вещи: как будто в юном возрасте он попал на необитаемый остров, где жил в семействе игуан. А попал он на этот остров в результате кораблекрушения (это по одной версии). А по другой — его отец был пиратом, произошла стычка, драка, и отец, дабы спасти сына, выбросил его за борт и тот доплыл до острова.Еще Энди совершенно серьезно повествует, что жил в Румынии, дружил там с вампирами и ел сырое мясо коз и баранов.В общем, человек он интересный, с богатым внутреним миром, и картины его тоже вызывают необычные чувства. Возникает ощущение исходящей от этих существ очень древней, могучей силы. А глаза какие у них!Мне кажется, если духи леса существуют, вполне возможно, что выглядят они именно так.Приятного просмотра!

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