Пленница мертвой горы

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:09

Юлия Рысь Просмотров: 17 Комментарии: 0 0 Сегодня, 15:09 by

В одной из деревень Челябинской области ходит легенда о наличии в лесу мертвой горы. Из-за частого пересказывания легенда эта уже больше похожа на местную страшилку. Постараюсь передать ее в том виде, в котором она дошла до меня.По легенде, в деревне жила ведьма, которая вредила всему живому. От ее сглаза люди болели, в семьях начинался разлад, скотина дохла. И решили люди ее изгнать из деревни в лес. Как уж они ее изгоняли, не описывалось, но поселилась она на той самой горе. Только и там она своих черных делишек не оставила: мстила и жителям деревни, и лесу вредила. Зверье лесное хворать начало, растительность погибала. Тогда сам лесной хозяин решил вмешаться, потребовал, чтобы завязывала она с колдовством. Не послушалась ведьма.Далее в легенде есть нестыковка. По одной из версий, с ведьмой расправились жители деревни, а по другой, более мистической, сам леший заточил ее в гору за злодеяния.По поверьям, на горе находится камешек. Кто на него наступит, тот из леса уже не выйдет, так как в горе откроется некий портал и оттуда выскочит иссохшая ведьма, которая будет преследовать путника , пока не убьет, а потом снова вернется в гору.Может, гора называется так потому, что оплошность с камешком несет смерть, или этому есть другие объяснения.

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