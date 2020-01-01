Скрытник

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:28

Сделано_в_СССР Просмотров: 120 Комментарии: 0 +2 Вчера, 19:28 by

Деревеньку, приютившую бабушкину семью в эвакуацию, окружали леса. Где-то среди них, в самой чащобе, протекала тихая неприметная речка. Узенькая такая, что можно было негромко разговаривать стоя на противоположных берегах. Реку ту стразу трудно заприметить было. Неспешно пробиралась она через низменности и впадины, пряталась под сетью сплетенных корней, струилась через бурелом. На первый взгляд казалась неглубокой. Но кое-где имелись у неё бездонные обрывистые омуты.И росла по берегам реки особая плакун-трава. Не чета той, что повсюду у воды встречается. Иная.Поначалу-то она много где росла, после уже укрылась от людей подальше в глуши. Верили, что корень её колдовскими свойствами обладает - поможет договориться с любой нечистью, от черной немощи убережёт, сон хороший навеет.Местные к речке не решались ходить, боялись. Выбиралась туда лишь знахарка деревенская. Всякий раз непременно брала с собой шерсть чёрного козла. Делала это с умыслом - тамошнего водяного задобрить, чтобы не изурочил да позволил траву собрать.Где-то в тех местах скрытник прижился, из старообрядцев. Откуда он появился и когда, как попал в глубинку средней полосы – не известно. Старики рассказывали, что из далЁка, из самого поморского согласия. Разлад там случился какой или ещё что, только прокляли его и изгнали прочь.С внешним миром скрытник не контачил, в деревню не заходил ни разу. Питался скудно, овощами в основном, которые выменивал у деревенских на мёд и воск. Мяса не признавал, но ловил в речке рыбу и помогал ему в том будто сам водяной.Для местных пришлый иноверец, чурающийся общения и закрывшийся где-то в глубине леса, был и сам сродни неведомой да незнаемой силы.Считали они, что вера у скрытников особенная – старая, скрытая, которая ещё до староверов была, неправославная да некрещённая. Перешёптывались, что поклоняются они силам земли и трав, специальными знаниями ведают.У скрытника этого что-то вроде пасеки было.У деда Прохора, пасечника местного – мёд целительный, светлый.А у скрытника - что дёготь, густой да тёмный, в черноту отдавал цветом.Всё потому, - уверяли бабки, - что пчёлы ему от водяного в дар достались.На вкус мёд этот нехороший был. Горький да несладкий совсем, зато особый. На наживку, обмазанную им, любая рыба шла.Из воска катали шарики и раскладывали повсюду в доме. Считалось, что оберегают они жилище от негатива да колдовского воздействия. Знахарка из него свечи отливала. Использовала для своих обрядов.В глаза скрытника никто не видел. Связь с деревенскими тот держал через помощницу – бабу Мавру.Когда-то давно, задолго до войны, случилась с ней порча. Рассказывали, что как-то ночью спала она с открытым ртом, и влетело в него что-то, да там и осталось. И стало происходить странное – в церкви на обедне всякий раз корчило Мавру да ломало. То лаять принималась, то козой блеять. Хохотала страшно – грубым, не своим голосом. Ничего не помогало – ни лечение, ни молитвы.И тогда посоветовал кто-то к скрытнику Мавру отвести. Он вроде колдуна считался у деревенских. Скрытник Мавру принял. С отцом её перемолвился издали, не показываясь. Сказал, что сор чёрный она проглотила, от него все напасти. Убрать его нет возможности. Но в узде держать можно.- Если оставишь мне в помощницы – помогу. А нет – уходите. Только не выдюжит она с таким-то грузом.Засомневался отец, на Мавру глянул, а та язык высунула и давай ему рожи корчить. Ну и махнул рукой. Оставил.С тех пор изредка приходила Мавра в деревню – приносила для обмена травы или мёд с воском. А взамен брала, что давали – капусту, брюкву, лепёшки печёные.Первый раз, когда пришла, даже не признали сразу. Изменилась сильно. Степенная да сосредоточенная стала. В плат закутанная. Лицо строгое, глаза опущены. Стали расспрашивать – как живётся ей, а она коротко ответила:- Не велено мне с вами разговаривать, чтобы не пробудить зло, которое спит во мне.И ушла. Даже родню не навестила.И стали про Мавру придумывать всякое… Шептались, что только напускает она на себя благонравную личину, что на деле – полностью подчинила её себе сила, что из чёрного сора проросла внутри. Что шабаши да страшные обряды устраивают они со скрытником в непроходимой глуши. Что дурной глаз у Мавры теперь. Посмотрит им – худо потом случится.Как раз осень ступила в свою пору – да такая необычная, с ветрами неистовыми да грозами. Старики говорили, что давно подобного не случалось. Что не дОлжно грозам по осени греметь, не иначе проделки это скрытниковы да маврины.А тут ещё баба одна пустила слух, что видела лично, как Мавра месяц доила! Сам-то скрытник не станет, а вот она вполне может, наука не хитрая – подселенец ейный всё знает.- Как лично-то видала? – недоумевали деревенские.- А так! Вышла я проверить сарайку, у меня ж там поросенок, не убежал бы. Глянула вверх – батюшки святы! От месяца быдто ниточка тоненькая тянется и прямо в лес скатывается. И трепещет вся, вот словно тянет кто её!Смотрела я на это диво, и стало мне блазниться, что месяц мелеет – уменьшается по маленечку, как пряжи клубочек. Что за наваждение? Протёрла глаза, глянула, а нить та оторвалась от края и упала вниз. А месяц тонюсенький стал, еле видимый!Бабка моя сказывала когда-то, что у ведьм обычная практика – месяц доить! Для чего это им точно не скажу – то ли плетут из нитей тех что, то ли сушат их, толкут в порошок да в зелье добавляют. А иной раз специально портят месяц. Тогда чернеет он словно уголёк и сваливаются на людей напасти – неурожай, мор или иное лихо.Мавра, конечно, не ведьма. Это она всё для скрытника делает. Сам он не может с месяцем сладить, не даётся месяц колдунам. Вот он и просит её пособить...И перестали местные с Маврой заговаривать. В день, когда она приходила, все в домах укрывались, заранее старались всё для обмена разложить, чтобы даже не встречаться с ней.А тут вдобавок бабка Пришипиха заявила, что Мавры настоящей уж давно на свете нет. А ходит под её личиной упыриха.- Все видели, какая она бескровная? Худая да костлявая, кожа синюшная. Неспроста!Знахарка тамошняя пыталась урезонить Пришипиху.Да куда уж… Она только сильнее распалялась. Рассказывала всем, что раз по лесу плутала и наткнулась на Мавру. Та сидела на земле, а в руках её птица билась. Мавра возьми да голову той птице и отверни! И засмеялась так противно. Скрипуче. Не человеческим смехом вовсе!- Я как увидала – так скорее оттудава бежать пустилась! Как дух из меня не вышел, от страстей-то таких.И хоть Пришипихе особой веры не было - повелось у местных носить с собой крестики из веток шиповника. Та же Пришипиха уверяла, что колючки на них лучшая защита от упырей. У родни Мавриной шиповник по всему участку разросся. К ним и ходили за ветками для крестов.Перед Покровом видели Мавру у родного дома. Возле калитки стояла, смотрела на окна издали. Пришипиха после злорадствовала, что из-за шиповника не смогла та внутрь войти – боятся упыри его пуще осины.Родня маврина из дому тоже не вышла. То ли не захотели, то ли не видели, кто к ним пожаловал. Так и ушла ни с чем. По дороге Стёпку-дурачка повстречала, подошла и прошептала что-то. Он так столбом и замер! Долго смотрел ей вслед. Его конечно расспрашивали – что сказала. Да толку. Стёпка только глаза пучил да мычал. Не давалась ему с рождения человеческая речь.С того дня перестала Мавра в деревне появляться, пропала связь у местных со скрытником.Вскорости осень в зиму перешла. Да нехорошую такую - бесснежную, лютую. Волком выли ветра. Морозы сковали землю посуху и задубела она, пошла трещинами .- К неурожаю это, - переживали деревенские.Отогревались по домам, старались лишний раз никуда не выходить.Лишь в конце января первый снег лёг.И тогда забеспокоился Стёпка. В лес рвался, всё сказать что-то силился. Стали его на улицу не пускать, закрывать в доме – он хоть и взрослый мужик с виду, а по разумению, что дитя малое. Повыл пару дней Стёпка, покричал. А потом исхитрился как-то и убежал.Мать его не особо переживала.– Понесло идолову душу на погибель! – равнодушно как-то говорила.А вот знахарка, видно, подозревала что-то. Видели, как говорила она с Прохором, будто советовалась. Дед тот непростой был. С ендарём дружбу водил, знал лес как дом родной. После тех разговоров и отправился дед Стёпку искать. Да Пришипиха с ним увязалась. Хоть и скандальная, но смелая бабка была. И любопытная – страсть какая! Не могла пропустить никакого события в деревне, везде спешила отметиться.По дороге всё приставала к Прохору с расспросами. Он и проговорился Пришипихе про день колдунов.- Боюсь, опоздали мы. Павлов день нынче, 28 января.Пришипиха дальше пристаёт - что за день такой?Ну и вытянула, что в раз в год выпадает особый день, когда от мёртвого колдуна силу перенять можно. Не просто так, конечно, а обрядами да таинствами особыми, простым людям неведомыми. И подозрение есть у Прохора, что Стёпку для этого в лес призвали.- Да кто призвал-то? – дивится Пришипиха. – Давно Мавра не приходила в деревню.- Ей самой приходить не надобно. Послала кого или просто слово манящее по воздуху пустила.ЧуднО такое слушать, но Пришипиха сразу поверила, всякое в жизни повидать успела.- Что делать-то будем? – только и спросила у деда.А он плечами пожал. Мол, поглядим потом.По первопутку хорошо им идти было – легко. Да и следы Стёпкины как на ладони – чёткие, нетронутые. А глубже в лес зашли – плутать начали, повсюду теперь эти следы мерещились.- Леший? – испугалась Пришипиха, начала было тулупчик свой старенький наизнанку выворачивать. Да Прохор остановил:- Бесполезное дело. Не нечисть балует, а человек. Эту морочь кто-то из знающих наслал. Может и Мавра. Не хочет нас подпускать к себе, время тянет, чтобы обряд совершился.Словно подтверждая его слова, повалил снег. Сквозь густую взвесь замелькали тени, завертелись круговертью.Рогатые. Огромные. С крылами да клювами. С телами человеческими. С ногами длинными тонкими.Они метались вокруг. Подступали всё ближе. Не останавливались ни на минуту. И невозможно было рассмотреть их как следует, понять, кто же это.От кружения, от бесконечной череды промельков да образов поплыло перед глазами у Пришипихи. Да так, что не выдержала бабка, упала на колени. Поэтому пропустила, как Прохор достал мешочек вышитый, для махорки приспособленный, зачерпнул из него что-то да кинул в гущу теней.И сгинуло всё. Спала морочная завеса.Впереди за деревьями обозначилась изба, почти по крышу утонувшая в земле. А перед нею – Мавра. Молча стояла и смотрела пронзительно.Поклонился дед и попросил:- Отпусти Стёпку.- Поздно, - только и сказала.- Нам бы хоть глянуть на него.- Чего глядеть попусту? Был – дурачком, стал – знатким да хватким.Пришипиха в Прохора вцепилась, да так и стояла позади, жадно рассматривала Мавру. Та вроде как настоящая была, разговаривала даже. Да только прозрачная, бледная... Она словно висела над землёй. Колыхалась немного. И снег – снег сквозь неё летел!- Уходите! – повторила Мавра. – Не для вас эти места.Прохор пробормотал что-то, в карман полез, вытащил корешок какой-то.Засмеялась Мавра на это.- Смелый ты, дед. Да только зря стараешься. Не помогут тебе ендарёвы дары.Не успел Прохор ответить, как стали возле Мавры подниматься фигуры – словно деревья старые ожили, встали стеной. И метель опять припустила в пляс, швыряла в лицо горстями снег, залепляла глаза, шептала:- Сгинешь, сгинешь, сгинешь…Жуткие те существа – из корней да веток слепленные, шипастые да корявые, с лицами нечеловеческими, оскаленными - потянулись руками-ветвями, собрались схватить, разорвать.Повернулся Прохор к Пришипихе, крикнул из всех сил – непрогляд!Она и сама о непрогляде вспомнила, только не получалось сосредоточиться, представить вокруг себя защиту.Про непрогляд в деревне многие знали. Но не всегда и не каждому дано было завесу выставить, защитить себя от чар да колдовства. Знахарка говорила, что в лишь минуту сильной опасности могут открыться силы, способные его запустить.Обхватил бабку Прохор, голову её прижал к ватнику, прохрипел:- Молчи!Сжалась Пришипиха. Приготовилась к худшему.И слышит – будто вода зашумела. Словно в укрытии они стоят, а вокруг потоки воды льются. Ровный густой гул идёт, как от хорошего ливня. И сразу спокойствие пришло, уверенность, что их с дедом не тронут.Подняла голову, посмотрела – нет дождя. Шум есть, а воды не видно! Только метель вьётся по-прежнему. Да существа нечистые замерли растерянно, словно не видят их больше.Прохор палец к губам прижал и показывает:- Тихо! Молчи, мол, только!Пришипиха и рада бы что-то сказать, да обмерла от ужаса. Как колода стоит, все слова растеряла.- Уходите! – прогремело неистово. – Иначе изведу! Не поможет вам непрогляд!И тут вдруг совсем рядом Стёпка возник! И тоже словно прозрачный. Призрачный.Пришипиха потом клялась – что рукой его достать можно было. Да она не решилась, конечно же.Посмотрел на них, внимательно, зорко так, совсем на себя непохоже и вроде как говорит:- Не вернусь я. А вы уходите. Да забудьте, что здесь видали.Так они и ушли. Никто им больше препятствия не чинил – сгинули враз помощники скрытника, существа неведомые.А по весне, когда природа в расцвет вошла, опять принесла Мавра мёд да воск на обмен.И никто из деревенских у неё ничего про Стёпку не спросил.Поостереглись.Будто и не было того случая.Автор - Елена Ликина.

Ключевые слова: Скрытник упыриха день колдунов существа

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