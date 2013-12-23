Страшные старухи сгубили всю семью

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 16:21

Nik_dk Просмотров: 440 Комментарии: 7 +4 Сегодня, 16:21 by

У моей подруги Оли была очень злая бабушка, но еще больше мы с ней боялись ее прабабушки, которая была родной матерью этой бабки. Нам тогда было лет по 12-13, мы часто учили вместе уроки - то у меня, то у нее. И всегда ее бабушка была чем-то недовольна.Мне было не только страшно, но и неприятно видеть обеих старух, старшей из них было уже под сто лет, ходила она согнувшись, все время что-то шептала про себя. Глядя на нее, я думала, что так может выглядеть только ведьма.Но еще больше поражала меня Олина мама, она была тихая и забитая женщина, всегда безропотно выполнявшая все прихоти и приказы этих злобных старух. Вид у нее был как бы изможденный, сейчас я думаю, что эти старухи питались ее энергией, как вампиры. Да и Оля была бледной и худой, часто болела. Отца у подруги не было, разбился на машине.Мне мама не запрещала туда ходить, но всегда напоминала, что у порога их дома нужно обязательно прочитать молитву для защиты, что я и делала. Бабки злились, когда я забывала прочитать молитву, приходила от них с головной болью.После школы я уехала в город, а подруга осталась в поселке, говорила, что бабка запрещает ей уезжать. Вскоре ко мне переехали и родители, лишь через десять лет на встрече одноклассников я узнала, что Оля умерла от онкологии, а перед этим не стало и ее мамы. Бабка ее жива, а вот о прабабке никто не знает, но я не удивлюсь, что та тоже еще жива. Думаю, что эти две старухи и сгубили всю семью, вольно ли невольно.Автор: Надюша.

Ключевые слова: Старухи ведьмы вампиризм

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