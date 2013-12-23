Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Страшные старухи сгубили всю семью

У моей подруги Оли была очень злая бабушка, но еще больше мы с ней боялись ее прабабушки, которая была родной матерью этой бабки. Нам тогда было лет по 12-13, мы часто учили вместе уроки - то у меня, то у нее. И всегда ее бабушка была чем-то недовольна.

Мне было не только страшно, но и неприятно видеть обеих старух, старшей из них было уже под сто лет, ходила она согнувшись, все время что-то шептала про себя. Глядя на нее, я думала, что так может выглядеть только ведьма.

Но еще больше поражала меня Олина мама, она была тихая и забитая женщина, всегда безропотно выполнявшая все прихоти и приказы этих злобных старух. Вид у нее был как бы изможденный, сейчас я думаю, что эти старухи питались ее энергией, как вампиры. Да и Оля была бледной и худой, часто болела. Отца у подруги не было, разбился на машине.

Мне мама не запрещала туда ходить, но всегда напоминала, что у порога их дома нужно обязательно прочитать молитву для защиты, что я и делала. Бабки злились, когда я забывала прочитать молитву, приходила от них с головной болью.

После школы я уехала в город, а подруга осталась в поселке, говорила, что бабка запрещает ей уезжать. Вскоре ко мне переехали и родители, лишь через десять лет на встрече одноклассников я узнала, что Оля умерла от онкологии, а перед этим не стало и ее мамы. Бабка ее жива, а вот о прабабке никто не знает, но я не удивлюсь, что та тоже еще жива. Думаю, что эти две старухи и сгубили всю семью, вольно ли невольно.

Автор: Надюша.
Источник.

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 16:21
Сегодня, 16:21 by Nik_dkПросмотров: 440Комментарии: 7
+4

Ключевые слова: Старухи ведьмы вампиризм

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 16:31
+1
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (1215|0)
Публикаций: 65
Комментариев: 3 359
Вот так, приготовишься к чему— то захватывающему, а тут скучнейшая история. Про женщин, молодых женщин, что не смели своей судьбою распоряжаться, а лишь по чужой воле жили. Значит им так удобнее было. Рабынями без голоса, без слова.
Так и увяли, как цветы от заморозков.
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#2 написал: ПИК НИК
Сегодня, 16:43
+3
Группа: Посетители
Репутация: (286|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 652
Цитата: зелёное яблочко
Вот так, приготовишься к чему— то захватывающему, а тут скучнейшая история. Про женщин, молодых женщин, что не смели своей судьбою распоряжаться, а лишь по чужой воле жили. Значит им так удобнее было. Рабынями без голоса, без слова.
Так и увяли, как цветы от заморозков.

Я тоже так подумал. Тут либо своё гнуть, либо подстраиваться и терпеть, но ради чего?! А бабули в возрасте, болезни, усталость от жизни, маразм, отсюда и злость и недовольство. Может в жизни пережили , мама негорюй.
Зарегистрирован: 27.06.2017
  
#3 написал: МертвецкиЖив
Сегодня, 16:55
+2
Группа: Посетители
Репутация: (114|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 334
Вспомнил интересную историю, недавно тут читал "таинственная страница". Может это та же пробабка Дункан Маклауд, вечно живущая. Ходит по дворам в виде нищенки уже несколько веков. Видимо, пока у неё есть голова на плечах, она не умирает и всегда ворчит и просит жрать 383 В этом наверное и есть секрет долгожития))
Зарегистрирован: 15.04.2018
 
#4 написал: Talisha
Сегодня, 17:07
+2
Группа: Посетители
Репутация: (1463|0)
Публикаций: 46
Комментариев: 2 977
Всегда удивляла пассивность таких "жертв". Никто их не привязывал цепями - Олю и её маму - а то, что не взялись за свою жизнь - кто виноват? Бабки? Нет, сами эти женщины.
Зарегистрирован: 18.05.2015
        
#5 написал: Asheera
Сегодня, 17:08
0
Группа: Посетители
Репутация: (162|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 446
Цитата: МертвецкиЖив
Вспомнил интересную историю, недавно тут читал "таинственная страница". Может это та же пробабка Дункан Маклауд, вечно живущая. Ходит по дворам в виде нищенки уже несколько веков. Видимо, пока у неё есть голова на плечах, она не умирает и всегда ворчит и просит жрать 383 В этом наверное и есть секрет долгожития))

Здесь речь о токсичных людях и никакой мистики, а та история совсем из другой оперы:
Зарегистрирован: 29.10.2016
 
#6 написал: МертвецкиЖив
Сегодня, 17:25
0
Группа: Посетители
Репутация: (114|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 334
Цитата: Asheera
Цитата: МертвецкиЖив
Вспомнил интересную историю, недавно тут читал "таинственная страница". Может это та же пробабка Дункан Маклауд, вечно живущая. Ходит по дворам в виде нищенки уже несколько веков. Видимо, пока у неё есть голова на плечах, она не умирает и всегда ворчит и просит жрать 383 В этом наверное и есть секрет долгожития))

Здесь речь о токсичных людях и никакой мистики, а та история совсем из другой оперы:

Согласен, что та история мистическая, а в этой думаю просто эгоизм и самолюбие старух.
Зарегистрирован: 15.04.2018
 
#7 написал: Долгопят
Сегодня, 18:35
0
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 12
Комментариев: 2 436
М-да...а многие так живут...с ненавистными мужьями , женами, тирано-свекрами и свекровями,с психо-тещами и тестями. У нас квартирный вопрос не решен в масштабах страны и он нас здорово портит ..Тут один рецепт- шугануть гоп-динозавров, они всегда чувствуют силу и жало свое попридерживают.
Мне больше понравилась мама Автора - не запрещала ходить к ведьмам- только молитовку прочти, не выходи из круга, насыпь горкой ромашкового порошку от вшей и дусту на хвост накроши. А так ходи на здоровье, Генгеме привет передавай.
Зарегистрирован: 19.09.2014
     
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.