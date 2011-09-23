Никогда не одни. Вторая часть

Estellan Просмотров: 32 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 15:15 by

- Слушай… а давно это у тебя вообще началось?- Дня через два после того как вернулись.- Ты ничего мне не хочешь рассказать?- Слушай, Леха, все, что я хотел тебе рассказать-показать, я уже рассказал-показал. Разве что Гопак не сплясал. Но это только потому, что не умею.- С тобой что-то в лесу произошло? Или пока ты в подвал ходил? Откуда ты узнал, что пока на них не смотришь, они тебя не видят? Что там было?- Да ничего такого. Ты когда из-под елки усвистел, я в землю вжался, глаза закрыл и принялся всех известных мне богов проклинать за то, что мои дни закончатся в муравейнике в знатном кукуево, в компании крайне недовольных муравьев и трупа какой-то трясогузки. Эти, глазастые, вокруг покрутились, словно меня из виду потеряли, о чем-то своем побазарили и свалили. А я в дом пошел. В подвале тоже ничего необычного не произошло. Не считая того… слушай, Леха… а что, все-таки, у тебя в подвале было спрятано? Что за мелочи? Я когда спустился, глазастые что-то очень увлекательное в подвале рассматривали.- Я же тебе сказал, мелочи всякие, реальный шлак. Помнишь, лет пять назад, я аукционами увлекся? Скупал там всякую лабуду: якобы лунные камни, марсианский гравий, юпитерианский песок, какие-то механизмы, которые находили в пластах которые, якобы, старше динозавров. Помнишь тот молоток в камне?- Который меряканцы откопали?- Он самый. Ну и все в таком духе.- Похоже, все-таки там было что-то настоящее. Или интересное.- Вряд ли они смогли бы, с помощью чего бы то ни было из подвала, починить свой «метеорит» из-за которого половина леса выгорела.- Кто знает… - стиралка пиликнула, давая знать, что цикл окончен. Пару раз чертыхнувшись, я извлек из нее мокрый комок. Расправил. - Слушай, Леха, а он тебе очень нужен?- Кто?- Рюкзак, - пришлось продемонстрировать ему тряпочку, которая сейчас налезла бы разве что на не очень крупного кота. Из тряпочки вывалился телефон и, не теряя времени, тут же в дребезги разбился об пол.- Капец. Чтобы я еще раз повелся на байки про экологичность, - прокомментировал произошедшее товарищ.Торопиться нам особо было некуда, пить нечего, закуска приелась. Ничего не оставалось, кроме как укладываться спать. Выделив товарищу диван в большой комнате, сам я уперся спать к себе.Утро добрым не было. Уже потому, что когда я проснулся, на улице было темно. То ли все еще, то ли уже. Первым, что я увидел, открыв глаза, был Леха, вооруженный молотком и совершенно безумным взглядом, и все это в свете люстры.- Ты чего? – осведомился я у него и резко сел. В голове словно прозвучал крохотный атомный взрыв. Накатилась звенящая темнота, распускающая перед глазами пятнами, отчаянно замутило. Решив, что сумасшествие Лехи может и подождать, я резвой ланью перепрыгнул спинку кровати, опасаясь пробираться мимо вооруженного и явно безумного друга, и умчался в сортир.Через несколько минут в дверь поскреблись. Удивлен, что не постучали молотком.- Марк, ты жив?- А ты молоток захватил, чтобы эту оплошность в случае чего исправить?Легче не стало. Голова все еще казалась колоколом, по которому безостановочно лупили тем самым молотком. Изнутри. Никогда у меня не было такого похмелья. Может, Леха таки успел меня пару раз треснуть? Раньше за ним таких вывертов не наблюдалось.Открыв дверь, за ней я обнаружил того самого Леху, правда, на этот раз без молотка. Смотрел он на меня подозрительно и тревожно одновременно.- Что случилось?- А ты не помнишь?- А что я должен вспомнить, Лех? Распрощались, легли спать, просыпаюсь, а тут ты с кувалдой. К тебе ночью Лариса Николаевна заходила?- Ты точно ничего не помнишь?Эти вопросы стали бесить. Рыкнув на него, я отправился на кухню за таблеткой и кофе. Как же башня трещит. А тут, с утра пораньше, еще и Леха со своими ребусами. Пока я возился с плитой и соображал завтрак, включающий в себя аспирин пополам с кофе, друг таращился на меня так, словно видел впервые. Что-то мне подсказывало, что молоток где-то поблизости.- Ну что? – не выдержали мои нервы, когда первый глоток был уже сделан.- А ты…- Не начинай. Просто рассказывай. Представь, что ты снова в армии, доложи все по порядку.Леха вздрогнул, похоже, вспомнив молодость и казармы.- Доложить? Долаживаю. Короче, разошлись мы спать. А через пару часов подрываюсь я, от какого-то грохота в твоей комнате, думал уже, что бабка тебя через розетку замочить пытается. Грохот, свист какой-то, гул. Ничерта не понятно. Я, значит, подрываюсь, ору тебе, ты не отвечаешь? Вот что бы ты сделал на моем месте?- Пошел бы проверить. Но, честное слово, не до твоих ребусов, Леха. Башка болит.- Ну я и пошел проверить. Дверь открыл, гул идет, но не из комнаты, а, такое ощущение, что из стены. Ты спишь. Я еще подумал, как ты можешь спать? А потом ты глаза открыл, а они в темноте светятся.- Ты тогда меня молотком отоварил?- Нет… ты глаза открыл. И тут из стены эта тварь полезла. Как в доме была. Сама черная, как тень, глаза лампочками горят. Ну я и решил, что она за кем-то из нас, выследила, тварь такая. Побежал за молотком.- И меня им же двинул?- Нет. Пока я за молотком бегал, у тебя там в кладовой черт ногу сломит, пару раз чуть не убился, она из стены выбралась, грохот стих. Тень эта лупоглазая над тобой нависла, словно разглядывала.- И ты меня, значит, молотком.- Нет. Я ее молотком двинул, только молоток сквозь нее прошел. Оно как-то странно завыло и за руку меня схватило, словно ошпарило и током долбануло одновременно. А потом то ли свет погас, то ли я отключился. Но когда открыл глаза, было уже светло, а ее не было. Ты снова спал. Крепко. Я даже думал, что помер.- Почему же тогда так башка болит?- А… это на тебя полка упала, когда я молотком по стене саданул.- Чудесно. А скорую ты не додумался вызвать? – я ощупал свою многострадальную голову и действительно нащупал приличную шишку, которую до сих пор почему-то не заметил. Поразительно.- Да не. Ты спал, я проверил. Никаких признаков недовольства не проявлял.- Если бы проявил, это было бы поводом для удивления. Ты, вообще, часто видел недовольных людей после того, как на их голову дубовая полка хряпнется? Значит, сейчас уже вечер?- Да. Слушай, Марк, чет я не хочу здесь на еще одну ночь оставаться. Может, ко мне поедем? По крайней мере, у меня соседи нормальные, да и странные твари в гости не шарятся. Твоя-то опять что-то полдня голосила, а потом в дверь ломилась. Я ей открывать не стал, она у тебя какая-то прибабахнутая.- Это которая?- Знаешь, выбирая между той теткой со шваброй и тварью, которая из стены лезет, я бы выбрал тварь. Она безобидней.- Не, Лех, к тебе я не поеду. Что-то мне подсказывает, что тварь эта как-то в лесу умудрилась ко мне прицепиться. А если я прав, она может появиться вновь. И еще, у меня-то дома из оружия только молоток. Не думай, что я не знаю о твоем сейфе с оружием. Если ты меня случайно подстрелишь, я этого могу и не пережить. Давай, я тебя до тачки провожу, заодно до ларька дойду.- Ну как знаешь…Вечер был прохладным. Ветер налетал порывами и старательно забирался под одежду. Усадив Леху в тачку, еще двадцать раз отказавшись от любезного приглашения в гости, под предлогом того, что планирую дожить до утра, я направился к ларьку. Казалось, странный гул в небе слышал я один. Глюки, просто глюки. Листья разлетались из-под ног яркими лоскутами, привлекая внимание. Прохожих было мало, Но я не обращал на них внимания, пока не ощущал на себе их взгляд. Это ощущение было ни с чем не спутать, словно в мозг вонзалась раскаленная игла. Направление тоже всегда ощущалось безошибочно. Стремясь избавиться от этих ощущений, не оглядываясь по сторонам и не таращась на случайно зацепившихся за меня взглядом, я плотнее кутался в куртку и старался слиться с тенями деревьев.- Закурить не найдется? – какой-то мужик вынырнул из темноты и вырос прямо передо мной, преградив дорогу.- А? – резко остановившись, я поднял на него взгляд. – Чего?- Ничего, - внезапно попятился мужик. – Я совершенно случайно вспомнил, что бросил.- Мужик, ты чего? – я протянул к нему руку, но тот отпрянул так, словно опасался, что я его схвачу и сожру. – Эй, мужик…А бегает-то как быстро. Не ожидал от такого плотного пожилого чувака такой прыти. Стоило бы, конечно, догнать и спросить, что ему нужно было, и чего он так резво передумал. Может, живот прихватило? В таком деле, порой, счет на секунды идет.Пожав плечами, я направился дальше. Гул в небе давил на мозг, но отвлекаться на него не хотелось. Слишком много впечатлений за последние два дня. Ночной парк манил темнотой, и я не устоял, расположившись на лавочке, закрыл глаза, расслабляясь. А потом послышался шорох. Чтобы понять, что я не один, не было необходимости открывать глаза, но я открыл. Они были здесь. Их глаза светились белым в темноте. Немного, всего четыре пары. Кто они? Полицейские? МЧС-овцы? По одним только глазам не скажешь. Одно я знаю точно, они были там, в лесу, в сгоревшем особняке. Они видели то же, что видел и я. Ощутили и ощущали то же, что и я. Они тоже слышали гул в небе, они, как и я, теперь точно знали, что мы никогда не бываем одни.

Ключевые слова: Существа сверхспособности другие авторская история

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