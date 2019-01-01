Это было нечто... 2 часть

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 18:48

Причина: Изменен раздел.

Delon Vika Просмотров: 52 Комментарии: 0 0 Вчера, 18:48 by

Леха не умел водить и мы только только выехав сразу же врезались в дерево. Мы все потеряли сознание. На утро нас нашли. Мы впали в кому. Нам всем снился один и тот же сон. Когда мы очнулись нас сразу отпустили. ,,Леха почему ты не сказал что водить не умеешь?" - Произнес Влад смотря на Леху.А что сразу я? ,,Я нажрался и не выспался! Не фиг судить меня! "- Фыркнул Леха.,,Хватит! " - Произнесла я.Все сразу же замолкли и я начала говорить...,, Вам тоже снился сон про Аню и Наташу?" - Спросила я у своих друзей.,, Что ты имеешь ввиду? Если ты опять про тот дом , то да мне снился этот гребаный сон! " - Произнес наш великий Влад.Леха подтвердил его слова , а мы с Лизой смотрели на них как на больных. Ночью мне не спалось, мне все мерещились наши подруги и тот самый дом. Я встала с кровати и подошла к своему мобильнику. Сняв с зарядки я связалась с друзьями по видеосвязи. Слава богу они не спали. Мы начали разговаривать вдруг нам пришло сообщение , то что два участника хотят присоединиться к звонку. Мы проигнорировали. Лиза предложила опять сходить в этот дом только при условии ,,что бы взяли ролики и велосипеды!" Мы встретились и поехали к этому дому. Я испугалась! Около дома лежали тела Ани и Наташи, но когда Леха кликнул меня я сразу же повернулась, а когда хотела глянуть на тела подруг , то их просто не оказалось.Мы зашли в дом. Дверь сразу же захлопнулась. Я хотела ее открыть , но все бесполезно. Влад пошел на кухню, Лиза пошла осматривать комнаты , а я с Лехой пошли в подвал. Зайдя туда меня что то схватило за ногу. Я старалась вырываться, мне было страшно, я плакала. Леха пытался вытащить меня и только на третий раз он смог это сделать. Когда я встала , то выбежала схватив Леху за руку прочь из подвала. Мы побежали за аптечной т.к монстр оставил на моей ноге шрам. Обработав рану я рассказала друзьям. У Влада и Лизы тоже были истории. Вдруг свет погас и что то схватило Лизу за ногу и начало уводить за собой , меня кто то вырубил, остались только Леха с Владом. Включив фонари они помогли Лизе и втроем они тащили меня т.к я была без сознания...

Ключевые слова: Друзья дом заброшка авторская история

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