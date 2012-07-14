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Творческие истории

Дневник Полиньки Бергер

Я, не торопясь, пил утренний кофе, когда в мою дверь позвонили. Странно, я не ожидал гостей, точнее, никогда их не ожидаю. Несмотря на свою писательскую деятельность, я, можно сказать, затворник.
Читатели моих пяти романов и многочисленных мистических рассказов знают меня только по фотографиям. Мой дом, как говорят англосаксы, моя крепость.
Дверь я, впрочем, открыл.

На площадке мялось юное создание с черными кудряшками и огромными наивными, как у котенка, глазищами. Моя соседка Ксюша с нижнего этажа.

- Андрей Александрович, извините, я на секундочку, только спросить...
- Заходи, Ксения,— я хотел добавить "раз уж пришла", но промолчал.
- Андрей Александрович, у меня бабушка, вы же знаете, она приболела, и я...
- Нужны деньги на лечение?
- Нет, нет, то есть да, на санаторий, но я не про это. У нас есть комодик, он дореволюционный еще, старинный. Может быть, вам нужен? У нас на путевку не хватает...

Комодик, значит. Хорошо, посмотрим, что за антиквариат у них завалялся. Придется забрать, по всей вероятности, сделать доброе дело.

Комодик оказался туалетным столиком с вычурными гнутыми ножками, овальным зеркалом в резной раме и кучей ящичков. Сохранность относительно неплохая, это уже плюс.
Я рассчитался за свое приобретение, дав девчушке вполне приличную сумму, и взялся осматривать вещицу.
Виноградные грозди и пузатые амурчики забились пылью, зеркало от времени сильно помутнело, а ящички?
Так, у одного расшатано дно, придется менять. Я вытащил ящик и провел пальцами по стенкам и донышку. О, похоже, что оно двойное. Немного повозившись, я открыл маленький тайник и воззрился на его содержимое. Небольшой сверток, замотанный в цветастый платок. Внутри медальончик, похоже золотой, и тетрадь.

Открыв ее, я увидел, что это дневник. Яти, завитушки, но текст вполне читаемый. На внутренней стороне надпись: Дневник Полины Бергер. 1910 г.
Я начал читать.

Июнь, 25, 1910г.
Наконец-то я сдала эти противные экзамены. Теперь я не гимназистка, а взрослая девушка. Хочу еще раз поговорить с папой и мамой о дальнейшем учении. Теперь очень многие женщины не отстают от мужчин и даже могут превосходить их.

21 июня. Папа даже не стал меня слушать. Консерватор! А еще работает редактором газеты! "Девушка создана быть женой и матерью", очень мило!
Я вообще не выйду замуж, мои ровесники мало интересны, а знакомые папы, хоть и умны, но все пожилые, лет по 30.
Правда, к ним прибыл какой-то то господин из Москвы, желает писать очерк о нашем городе, и папа от него в восторге. Даже пригласил в субботу на ужин. Воображаю, как это будет скучно, а гость, наверное, окажется задавалой и снобом.

25 июня. Должна признать, что я ошиблась. — А. А. очень умен и интересен, при этом совсем не стар.
Правда, он излишне скромен, родителям пришлось пригласить его пройти несколько раз, пока он решился переступить порог.
Он очень интересно рассказывал и даже поддержал мое желание поступить в университет.

29 июня. А. А. стал посещать нас запросто. Он так же вежлив и мил, но уже не стесняется проходить в дом. Мы разговариваем или идем прогуляться. Теперь жарко, и выходим мы вечером, но папа вполне ему доверяет и отпускает нас вдвоем.
Про университет он и слышать не хочет, но мне кажется, что если А. А. стал бы моим мужем, то не запретил бы мне учиться.
Может быть, я слишком много думаю о нем... и даже вижу во сне.
Сегодня мне приснилось, что он постучал ночью в мое окно, а когда я отворила, подарил мне розу. Но я приняла её так неловко, что уколола запястье.
Сон, но я и в самом деле обо что-то укололась, даже остался след.

3 июля. Сегодня мы посетили фотосалон Исайкина, я там была и раньше, когда нам делали семейный портрет. А.А. велел сделать две одинаковых фотографии. Я вышла хорошо, только немного бледная.
Наверное, еще не отошла от экзаменов, все-таки они утомляют. Фотографию А. А. поместил в медальон, подаренный мне на окончание гимназии, а вторую забрал и положил к себе в портмоне.

6 июля. Ранка на запястье не заживает, мама говорит, надо показать доктору, а наша кухарка Лукинична крестится и бурчит, что это сам сатана. А что за сатана?
Да пусть болтает, что взять с полуграмотной старухи.

8 июля. А. А. снится мне каждую ночь. Он целует мне запястье, там где ранка, и так странно смотрит на меня.
Доктор сказал, что у меня сильная анемия, и прописал железо.

20 июля. Ничего давно не писала, нет сил. Болезнь меня не оставляет. Мама хочет везти меня в Ялту через полмесяца. А я не хочу, ведь А. А. не сможет поехать с нами.
Да и сил у меня нет, только к вечеру немного лучше себя чувствую. Таблеток, прописанных доктором, пить не хочу, бросаю их за окно.

30 июля. Еле держу перо. Совсем худо с утра. Позвала Лукиничну и попросила ее, если что-то то будет плохое, спрятать мой дневник и медальон в ящичек с двойным дном в моем туалетном столике. Она плакала, но обещала исполнить.
А может быть, я еще и выздоро....

Последняя надпись в дневнике была написана неумело и с ошибками:

"Нет больше барышни нашей, довел сатана ее до могилы. А как она просила спрятать тетрадку эту да цепочку ее, так я и сделаю.
Парасковея Лукинична Сидорова, кухарка".

Закончив чтение, я открыл знакомый и совсем забытый медальон. С фотографии улыбалась черноволосая, совсем юная Полина, Полинька.
На меня нахлынули раскаянье и тоска. Я ведь не хотел, не хотел ее гибели. Нужно было подождать всего лишь месяц, маленькие капли моей крови, которой я снабжал Полиньку, сделали бы свое дело, я обрел бы спутницу. Но, увы, организм ее оказался слабее, чем я думал, и уйти в Вечность она не смогла.

Ксюша немного похожа на Полину, но я уже не буду повторять свою ошибку.
Я убрал дневник на полку с книгами и посмотрел в зеркало, которое помнило, наверное, свою юную хозяйку.
Впрочем, что в него смотреться, вампиры не отражаются в зеркалах.

Дневник Полиньки Бергер

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 10:58
Вчера, 10:58 by SniffПросмотров: 211Комментарии: 11
+13

Ключевые слова: Дневник девушка сон комод вампир авторская история

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Комментарии

#1 написал: Qusto
Вчера, 10:59
+1
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Интересная история получилась! И коллаж в тему, молодцы!

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#2 написал: Sniff
Вчера, 11:57
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Рады стараться, ваш благородь!)
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#3 написал: Tigger power
Вчера, 13:10
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Шикарно!) +++++++
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#4 написал: Летяга
Вчера, 13:19
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Эх, жалко-то как, обоим не повезло.
Интересно, кем доводится Ксюша Полине, раз уж у её бабушки этот "комод" оказался?
+++
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#5 написал: Sniff
Вчера, 13:58
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Цитата: Tigger power
Шикарно!) +++++++

Спасибо, рада, что понравилось)
Цитата: Летяга
Эх, жалко-то как, обоим не повезло.
Интересно, кем доводится Ксюша Полине, раз уж у её бабушки этот "комод" оказался?
+++

Я хотела написать, что * комод* Полининой бабушке когда- то подарила подруга. Видимо, она и была родственницей Бергеров)
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#6 написал: Матвеевский
Вчера, 14:45
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Очень хороший рассказ с прекрасным сюжетным построением и структурой. Плюс, разумеется.
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#7 написал: kusi
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Рассказ очень понравился. +++++++++++++++++
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#8 написал: Sniff
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Спасибо за комментарии, автору приятно)
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#9 написал: marzzz
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Люблю про вампиров читать. Всегда недоумеваю, что это они на свою судьбу- злодейку робщут? Мол, живут вечно, грусть- тоска съедает... Дурни. Это ж счастье! Вечно молодой, вечно пьяный. stuck_out_tongue_winking_eye
Ничего, девчушка подрастет, авось, покрепче здоровьем окажется, чем родственница. Будет вампиру подруженция до скончания веков.
Зарегистрирован: 2.11.2011
             
#10 написал: Sniff
Вчера, 21:08
0
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Цитата: marzzz
Люблю про вампиров читать. Всегда недоумеваю, что это они на свою судьбу- злодейку робщут? Мол, живут вечно, грусть- тоска съедает... Дурни. Это ж счастье! Вечно молодой, вечно пьяный. stuck_out_tongue_winking_eye
Ничего, девчушка подрастет, авось, покрепче здоровьем окажется чем родственница. Будет вампиру подруженция до скончания веков.


Будем надеяться, что сложится дружная вампирская семья)
Зарегистрирован: 20.01.2019
     
#11 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 07:53
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Бедная Полинька. На кол вампирьё
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