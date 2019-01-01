Влюбиться может даже домовой - часть 1

Новость отредактировал Lollipop39 - Сегодня, 00:39

Причина: Стилистика автора сохранена

Сделано_в_СССР Просмотров: 34 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 00:25 by

Домовенок Филька потянулся в своем лежбище под печкой, вылез наружу и поморщился от запаха застарелого табачного дыма в хате. Нет, он не против курения хозяина, но тут еще курит хозяйка и гости которые приходят к ним.И в доме никогда не проветривают и грязно, а еще домовому еду не оставляют.«Неправильно это, - вздохнул Филька и, чутко наблюдая за спящими хозяевами, прошествовал к заставленному бутылками столу и утянул корку хлеба, - Ведь если бы не я, то хозяева бы с голодухи подохли. Ведь это я досматриваю птицу и даже, намедни, у соседского домового ведро пшеницы занял, чтобы худоба не сдохла с голоду. Мне вот надо думать, чем долг отдавать, а эти совсем распоясались. Уйду я от них!»Впрочем, насчет ухода Филька лукавил. Так получилось, что у хозяев было трое детей и старшая, Оксана, уже достигла семнадцатилетнеговозраста. Девочка была хоть и недокормленной, но очень красивой и работящей. Она не только старалась доглядеть малочисленную худобу, но и находила способ найти еды для брата с сестричкой. Так получилась, что кроткая худенькая Оксана заняла в сердце бедного домовенка очень много места, вот он и терпел безобразие хозяев и свое полуголодное состояние.- Что, опять не кормят? – осведомился насмешливый голос, когда домовой устроился с коркой хлеба за печкой.- Молчи уж, веник, - огрызнулся Филька.- Да я бы и молчал, да только хотел попросить меня поставить.- А сам не можешь?- Ручку вчера облили чем-то, когда битое стекло мною заметали, вот теперь и тяжело встать, - последовал грустный ответ.Добрый домовенок доел хлеб и отчистил веник от липких пятен.- А ты знаешь, что ты должен стоять на ручке, чтобы приносить благосостояние хозяевам? – спросил он.- Конечно знаю и удобнее мне так намного, - согласился веник.- Поставить?- Нет. Не хочу я благосостояние этим приносить.Филька хотел сначала возмутиться, но потом решил, что метелка для пола права и если бы не дети, а особенно Оксана, то извел бы онсвоих хозяев. Способов у домовых много, но вот только Филька решил подождать и сначала открыться Оксане. Кто знает. Может, эта девушка и окажется способной полюбить домового. Он еще вчера написал записку с приглашением встретиться вечером возле бани и приложил к своему письму сочную красную розу. Сначала хотел сережки или колечко (как и любого порядочного домового у него были в запасе мужские и женские украшения), но потом посмотрел включенный хозяевами фильм и решил остановиться на розе.Задолго до назначенного часа домовой просочился внутрь бани и попросил мыла.- Нету, - грустно почесываясь, ответил Банник.- Совсем?- Совсем. Разбаловал ты своих, они и баню топить ленятся. Так, нагреют немного воды в баке, а потом быстренько помоются и постирушкусделают. Не то, что горячей воды, даже мыла мне не оставляют, - банник снова грустно почесался.- У тебя что, блохи?- Блохи, будь они неладны.- А у меня мыши, - пожаловался домовенок, - У домового всегда должен в помощниках Кот быть, а у этих коты не приживаются.- Почему?- Не кормят, - пожал плечами Филька и замер, заслышав легкие шаги.Банник догадливо хмыкнул и исчез под полком, а домовенок открыл дверь в предбанник, собираясь рассказать Оксане о своих чувствах.Впрочем. Он ничего сказать не успел: Оксана, завидев полуметровое лохматое существо, схватила полено и, швырнув в домового, с визгом убежала в дом.Перед глазами долго мельтешили звезды, и Филька не сразу пришел в себя, а когда начал соображать, то обнаружил, что лежит в бане наполке, а банник прикладывает ко лбу холодный ковшик.- Ну все, – Филька резко поднялся, - теперь им не жить. Я могу дом сохранить, а могу и спалить!- А ну стой! – заорал банник.Но домовой не слушал и банник метнул в него круглый таз, который, подобно тарелке, пролетел над полом и ударил Фильку по ягодицам. Домовенок, от неожиданности, приложился лбом о дверь, охнул и оглянулся.- Ты чего? – обижено спросил он, потирая одной рукой лоб, а другой – пятую точку.- Ничего, дом спалить всегда успеешь, а нам поговорить надо, - банник похлопал на полке рядом с собой, - Садись давай.- Ненавижу их, - вздохнул Филька, садясь на полог и прикладывая ко лбу холодный ковшик.-За что?-Пьют, не работают, за детьми и скотиной не следят.- Это потому что, им достался не домовой, а рохля, - усмехнулся банник.- Я – рохля? – обиделся Филька.- Конечно рохля, раз не можешь их перевоспитать. Тебе и овинник тоже самое скажет.- Да я их перевоспитаю, - обиженно выкрикнул домовенок, устремляясь в сторону дома.Но вечером, наблюдая за очередной гулякой и почесывая шишки на лбу, он уже не был так самоуверен.- О чем задумался? – спросил скучающий веник.- Решил хозяев перевоспитать.- Давно пора. С чего начнешь?- С тебя – Филька прислушивался к шагам удаляющейся на кухню хозяйки, - пойди и постарайся сделать так, чтобы она упала, когда пойдетобратно.- Меня увидят и со злости сломают, - испугался веник.- Я тебя починю. Обещаю.Несшая из погреба бутыль самогона хозяйка споткнулась о валяющийся веники разбила емкость. Хозяин высказался резко и матерно, а потом закинул валявшийся на полу веник за печку и помог жене встать. После короткого диалога, она пошла к столу, а он спустился в погреб. Дубль два! Но веник отказался участвовать в перевоспитании хозяев, и пришлось домовенку придумывать другой вариант.Но новые варианты не придумывались. Филька задумчиво потер сначала шишку, которую сделала поленом Оксана, а затем ту, что получил приложившись о дверь после того, как банник запустил в него тазиком. При воспоминании о тазике зачесалась и пятая точка, но даже после чесания там умных мыслей в голове не прибавилось. С тоски домовой немного повыл под печкой, но только напугал Оксану и малышей, а хозяева для заглушения воя включили громко музыку, где женский голос громко пел про какую-то мадам Брошкину. Тьфу! Сдосады домовой забился под печку и, от души наплакавшись о своей горькой судьбе, забылся тревожным сном.Проснулся он глубокой ночью с твердым намерением подушить хозяев. Но от Хозяина с Хозяйкой так мерзко пахло, что душить их сталопротивно. Домовенок уселся перед хозяйской кроватью, собираясь с духом для задуманного.- Ты чего? – спросил веник из своего угла.- Ничего, - огрызнулся домовой, - готовлюсь реализовыватьвоспитательный план.- И какой?- Убраться тут надо. Ты подмети в доме, а я посуду помою иполовики вытрясу.- Думаешь. Это поможет? – веник был настроен скептически.- Должно помочь. А еще я их немного подушу потом.К полуночи в доме было чисто, а в бутылках, вместо прозрачной вонючей жидкости, была налита вода. Филька немного подушил хозяина,но тот хрипло закашлялся перегаром и у домовенка возникли рвотные позывы. Впрочем, он решил подождать с крайними мерами и посмотреть, как утром хозяева отреагируют на чистый дом.Утро принесло только разочарование. Хозяйка, завидев чистый дом, проворчала что-то типа, что Ксанка вместо уборки могла бы и родителям на завтрак картошки начистить, а Хозяин, обнаружив в бутылках воду, разъярился. Он заподозрил Оксану и чуть не побил девочку, но, в последний момент, домовенок резко дернул за коврик и Хозяин упал.Поднявшись, Хозяин выругался, махнул рукой и вернулся к столу, где Хозяйка расставляла бутылки и нехитрую закуску из яичницы и квашеной капусты. Опять неудача! Наверное, прав банник и он действительно рохля. Домовенок в отчаянии залез под печку и свернулся клубочком в дальнем углу.Какое-то время он просто лежал, слушая пьяные разговоры и жалея себя, а потом его позвал веник.- Чё те надо? – недовольно пробурчал домовой.- За тебя беспокоюсь. Странный ты какой-то. Не заболел?- Не дождёшься!-Тогда чего унылый?- Не оставил идею хозяев перевоспитать. Хочу, чтобы работали и не пили всякую дрянь. И чтобы в доме был порядок, и домового уважали.- Насчет уважения, это ты загнул, - усмехнулся веник, - но бутылки в погребе вполне можешь перебить.- И правда, - согласился Филька, совсем не обидевшись на замечание про уважение.Завтракавших с рюмкой самогонки хозяев отвлек от трапезы странный треск, а потом раздался горестный вопль хозяйки, заглянувшей в погреб и обнаружившей вместо бутылей кучу осколков и потеки заветной жидкости. Домовой довольно потирал ладошки.К сожалению, Филькина радость длилась не долго, вскоре к хозяевам заявились гости с сумками, в которых загадочно позвякивали бутылки. Оксана быстренько собрала малышей и увела из дома. Понятно! Теперь они будут ночевать у соседей, либо в бане. Банник рассказывал, что девушка с маленькими часто спала у него на полках, но ему было жалко пугать ее даже после полуночи.От двойного отчаяния, что хозяева все равно будут пить и что банник, а не он будет оберегать покой спящей Оксаны, домовенок забился в дальний угол печки и зарыдал, глухо постанывая.Он придавался своему горю и не подозревал, что хозяева с гостями слышат его горестные стоны. Кто-то из гостей поинтересовался озагадочных звуках и хозяева им рассказали о периодическом вое и о том, что кто-то перебил все бутыли с самогоном в погребе.-Это домовой у вас недоволен, - заявил один из гостей, почесывая давно небритый подбородок, - Вы тут бухаете, а ему не наливаете.Умилостивить надо хозяина дома.После недолгих препирательств, в глубокую тарелку налили самогона и подсунули емкость под печку.Страдающего Фильку от переживаний оторвал мерзкий запах сивушных масел и домовой, движением руки, отпихнул миску обратно.-Не нравится ему ваше пойло, - заявила разбитная бабенка, лет 30, и посоветовала налить домашего сладенького винца.Винцо домовенок так же с презрением вытолкнул из-под печки и подумал, что очень хочется молока.Он считал, что назойливые гости хозяев отвяжутся, а он придумает, наконец-то!!!, план перевоспитания, но к нему снова под печкузадвинули мерзко пахнущую посудину, и кто-то снаружи авторитетно утверждал, что от водки не один домовой еще не отказался.Это окончательно разозлило мягкого и доброго домовенка, поэтому Филька не просто отодвинул мисочку, а метнул так, что она врезалась в стену, оставляя на побелке некрасивое пятно, а потом, оставаясь невидимым, вышел в комнату.Пока гости обсуждали полет тарелки из-под печки, и жизнерадостно ржали, невидимый людям Филька раздраженно протопал кзаставленному бутылками и нехитрой закусью столу и остановился в растерянности. Не привык он вредить людям, его только помогать учили.Но голоса, стоящих возле печки людей , обсуждавших чего бы налить неведомой твари, придали решимости и домовенок немного приподнял столешницу, с грустью наблюдая, как падает на стол посуда вперемешку с бутылками. В воздухе повис запах низкокачественного спиртного, а со стороны людей послышались гневные и испуганные вопли.-Я вам покажу, как над домовыми издеваться, - пробормотал Филька и начал метать в людей посуду и бутыли.Пьяная компания мигом протрезвела и, толкаясь и повизгивая, вымелась из дома, некоторые особи для этого даже окнами воспользовались.Но домовенку все казалось мало и он с яростью крушил в черепки то, что когда-то было выпивкой и нехитрой закуской. Остановился он нескоро и с чувством глубокого удовлетворения оглядел дело своих рук: усеянный мелкими черепками пол и разукрашенные пятнами пищи и выпивки беленые стены.Тяжело дыша, домовой залез за печку и счастливо улыбнулся.- Доволен? – насмешливо поинтересовался веник.- Ага, - Филька пропустил насмешку мимо ушей.- Домовой должен дом охранять, а ты разрушаешь.- Не дом, а только посуду, - отмахнулся домовенок, - Должен же я им был урок преподать. А стены я их потом побелить заставлю!- Что-то ты слишком самоуверенным стал.-А хватит рохлей быть, - Филька проигнорировал насмешливый тон какой-то метелки, - Они должны узнать, что в доме есть Хозяин и почитать домового.-Долго же ты с духом собирался. О чем ты думал, когда хозяйка нового мужа в дом привела, и они вместе пить начали?-Не твое дело! – огрызнулся он, но радужное настроение было испорчено.О ведь и правда, когда-то в этот дом въехала молодая веселая женщина с маленькой девочкой Оксаной. Она была веселой и работящей и вскоре устроилась на работу в леспромхоз. Там она и нашла себе мужа, от которого родила еще мальчика и девочку. А вот когдаони пить начали, домовенок не уследил. Сначала это были просто частые праздничные застолья, а потом бутылка стала появляться на столе ежедневно. Хозяев выгнали с работы и теперь они перебивались только сезонными заработками, а огород, скотина и забота о маленьких детях легла на хрупкие Оксанины плечи, ну и он, Филька, помогал, чем мог.Ну, да ладно, чего о прошлом жалеть! Сейчас он должен сделать все для перевоспитания хозяев.Ближе к обеду вернулись с участковым подвыпившие хозяева и принялись оживленно рассказывать о проделках нечистой силы. Мужчина их выслушал, обозрел следы побоища и посоветовал пить поменьше.-Да у нас свидетелей море! – возмутилась хозяйка, - Они подтвердить могут, что здесь творилась чертовщина.-Да если и подтвердят, то я-то ничего не сделаю, - усмехнулся участковый, - Ищите бабку, которая дом почистит или с попомдоговаривайтесь освятить дом, - сложил в папку бумаги и ушел.Хозяева немного потоптались посреди разгрома, но, видимо, им было слишком неуютно и они поспешили скрыться.- Ты кого боишься: попа или бабку? – поинтересовался веник.- Не знаю. Вроде, домового никто не может выгнать из дома, - неуверенно ответил Филька.- Но все равно ссыкотно, - поддел веник.- Заткнись, метелка. Понабрался тут жаргонных слов!- Да не злись.К вечеру вернулись хозяева в сопровождении молодой женщины цыганской внешностью, и домовой почти сразу понял, что она его видит.- Вот, Зара, что полтергейст наделал, - начала хозяйка.- Не полтергейст это, – оборвала Зара, - Выйдите ненадолго.Хозяева послушно выскочили на улицу.- Ты кто? – спросила женщина.- Домовой.- Чего ты хочешь?-Молока с печеньем, - брякнул голодный Филька и тут же спохватился, - Нет! Не это! Надо, чтобы хозяева пить перестали, за домомследили и с детьми играли.- Понятно, - кивнула Зара, - Но и молока с печеньем хочется?- Дык не кормят они меня, - вздохнул домовой, - Другие домовые сдобу да конфеты трескают, а я корочками хлеба перебиваюсь.- Попробую тебе помочь, но и ты обещай не буянить.- Буду буянить, только если хозяева пить будут, - торжественно пообещал домовенок.Женщина кивнула и позвала топтавшихся за дверью хозяев.- Ну что? – с надеждой спросила хозяйка, – Удастся прогнать эту сущность из нашего дома?- Не сущность это, а домовой, - спокойно ответила Зара, - Вам нужно подружиться с ним.- Как?- Ставьте под печку блюдечко с молоком и печенье, наведите порядок в доме, да пить перестаньте. Это его требования.- Да ты шарлатанка! – заорал хозяин, - Не будем мы тебе платить! Убирайся!Домовому стало обидно за гостью, и он запустил в хозяина давно лежащей на печке и изрядно запылившейся подушкой.Немного промазал, и прилетело по голове хозяйке, но поднявшийся столб пыли заставил расчихаться всех. Улыбающаяся и сильно чихающая Зара, прежде чем покинуть дом, показала чихающему домовому в знак одобрения большой палец.- Говорил же, попа надо звать, а не эту цыганистую фифу, - недовольно пробурчал прочихавшийся хозяин и закурил сигарету.- Поп 3 штуки за визит просит,- пробормотала хозяйка, которая еще продолжала изредка чихать, - А где нам столько денег взять? Давай лучше бабку Варенуху из соседнего поселка позовем. Говорят, она сильная ведьма и оплату продуктами берет. Дадим ей картохи, яичек и можно еще уточку.- Старая она. Может и не поехать далеко.- А я с твоим племяшом договорюсь и он ее быстренько привезет.-С Генкой? - хозяин задумчиво почесал затылок, - С ним сейчас можно договариваться, он в завязке и не бухает. Ладно, жарь картоху наужин, а я сбегаю за бутылкой.Презрев разгром в комнате, хозяйка удалилась готовить в маленький закуток, где стояли плита и мойка – нормальной кухни в доме не было, ее функцию выполняла комната с печью.Хозяйка смахнула попавшие на стол в комнате осколки и водрузила туда сковороду жареной картошки, а еще чашку с кислой капустой,залитой постным маслом. Вернулся хозяин с бутылкой и разлил вонючую жидкость по рюмкам.Пьянея от собственной смелости, Филька неспешно подошел к столу, взял бутылку и запустил ею в стену. Послышался звон битого стекла, и на стене появилось очередное пятно. Хозяева застыли с открытыми ртами.- Что за х@ня? - первый пришел в себя хозяин.- Может, это нам та молодая ведьма пакостит, раз мы ей не заплатили, - предположила хозяйка. – Не в домового же верить?- Ладно, пойду еще бутылку возьму, - вздохнул хозяин, - Сейчас быстренько выпьем и спать. А завтра пойду с Генкой договариваться.Обиженный тем, что в него не верят, домовенок разбил бутылку о стену сразу, как только хозяин выставил свою драгоценную ношу на стол и с удовольствием понаблюдал, как расплывается на известке очередное пятно.Больше денег у хозяев не было и они принялись вяло ковырять в сковороде, но без выпивки еда не шла. А когда они ушли в спальню и забылись беспокойным сном, Филька вылез из-под печки, слопал жареную картошку и кислую капусту, а потом довольный свернулся калачиком под печкой. Ошарашенный произошедшими событиями веник, молчал.Утром, слушая диалог мучаюшихся с похмелья хозяев, по поводу пустой посуды на столе, домовой ощутил укор совести. Это касалось не съеденной еды, а Оксаны. Занятый войной с хозяевами, Филька немного подзабыл о своих любовных чувствах, но теперь все вернулось вновь. А все из-за того, что хозяин равнодушно предположил, что Оксана приводила ночью малышей и именно они съеликартошку с капустой. Домовенок вспомнил, что часто девушка с младшими детьми ночевала в бане и почувствовал себя неловко – он вчера вкусно наелся, а дети и любимая девушка, может быть, спали голодными. Немного поколебавшись, он решил, что когда хозяева отлучатся, надо будет взять немного еды и отнести в баню, а там уж они с банником придумают, если дети там, как подсунуть им еду.Пока Филька размышлял, появился радостный хозяин и сообщил, что сменял пару десятков яиц на самогон. Они с хозяйкой даже успели выпить по паре рюмок, занюхивая хлебными корочками, прежде чем домовой добрался до стола и, схватив бутылку, уже отработанным движением швырнул ее в стену.- Да что же это такое! – горестно запричитала хозяйка, глядя, как на известке расплывается очередное пятно сивухи.- Пойду я к Генке, - горестно вздохнул хозяин, - Надо бабку Варенуху из соседней деревни вести.- Страшновато, - вздохнула хозяйка, – бабку сильной ведьмой считают.- Не боись, поможет нам бабка и избавит от напасти.От слов хозяев домовенок невольно поежился.-Чо, ссыкотно? – ехидно поинтересовался веник, - Небось, бабки боишься?- Заткнись, метелка, и прекрати говорить на жаргоне, иначе я тебя в курятник отнесу, и будут тобой дерьмо заметать.- Напугал, – захорохорился веник, - Да эти твои хозяева в курятнике сто лет не убирались, там все дерьмом заросло.- Враки! Мы с овинником там часто чистим.- Так только вы и чистите.- Вот в следующий раз тобой и выметем дерьмо. А домового нельзя выгнать из дома.Немного подбодрив себя и приструнив вредный веник, домовенок прошествовал на кухню. Открыл в поисках еды для детей старенький дребезжащий холодильник.- Господи спаси! – ахнула хозяйка, завидев, что дверца холодильника открывается сама по себе, – Нежить или белая горячка?Филька растерялся: обычно домовых спрашивают: к добру и к худу. А тут что отвечать?Пока он тупил. Женщина пятилась к дверям и. споткнувшись о порог кухни, упала. Впрочем, она быстро вскочила и, с криком, кинулась к двери на улицу.Филька проследил, как она благополучно открыла дверь и оказалась на улице и, довольный, вернулся к созерцанию внутренностейхолодильника. А как же! Домовой может воспитывать своих хозяев, но за сильный вред можно и ответить перед другими силами. А что он дом хотел спалить, когда Оксана в него поленом запустило, так это была бы большая глупость и, спасибо баннику, что удержал от этого умысла.Содержимое холодильника разочаровало, какие-то плошки с прокисшей едой. Домовенок смел плошки на пол с полок и захлопнул дверцуагрегата – решил, что детям можно отнести хлеба и соли, а огурцов с помидорами им и Оксана на огороде нарвет. А если и не нарвет, то они с банником сходят и нарвут.Было теплое солнечное утро, и банник сидел на пне около бани, энергично почесывался и наблюдал, как Оксана кормит младших огурцами и учит пить сырые куриные яйца.- Еще бы соли и я бы поверил в чудеса, - вздохнул десятилетний Колька, кысасывая яичную скорлупу.- И хлебухка, - добавила шестилетняя Вика, которая немного отставала в развитии и не выговаривала многие буквы.Домовенок осторожно развязал узелок с хлебом-солью и положил на земле недалеко от детей.- Хлебухек! – восторженно завопила Вика, первой заметившая угощение.Осторожная Оксана долго обнюхивала и разглядывала внезапно появившиеся дары, но потом все же разрешила их съесть брату и сестре.- Спасибо тебе за угощение, хозяин. – поблагодарила девушка.Филька решил, что самое время показаться возлюбленной, но ощутимый толчок между лопаток пресек это намерение.- Детей напугать хочешь? – резка сказал банник.- Да нет, - смущенно ответил Филька, - Я просто хотел Оксане показаться.- И напугать детей?- Я такой страшный? – убито спросил влюбленный домовенок.- Грязный ты и блохи у тебя, - пояснил банник.- А блох я от тебя нахватался.- Это потому, что они баню нормально топят, и у нас помыться не получается. Но ты хорошо начал, возвращайся домой и продолжай в том же духе.- Они колдунью из соседнего села везут, - пожаловался домовой.- Ну и что? Ты хозяин дома и вправе воспитывать жильцов. Если не веришь мне, то спроси у овинника.Овинник был старый ворчливый и неразговорчивый, поэтому Филька его немного побаивался и старался общаться с ним только по работе.Дома было тихо и грязно. В первый момент домовой хотел замести осколки, устраняя учиненный им накануне беспорядок, но потом передумал. Пусть так будет! Лучше он заставит хозяев прибраться и сделать ремонт.Веник, после утренней угрозы, обиженно молчал, поэтому Филька залез под печку и принялся грезить об Оксане. Он плохо представлял, как может сложиться совместная жизнь обычной девушки и домового, поэтому в своих фантазиях ограничился первым свиданием.От мечтаний его отвлек шум подъехавшей машины, а после этого хозяева осторожно ввели в дом сгорбленную, опирающуюся на клюку старуху с абсолютно пустыми глазами.- Выходи, хозяюшка, и скажи свои требования, - попросила бабка, безошибочно остановив свой слепой взгляд на печке.- Я – домовой, - опасливо заявил Филька.- Вижу я, и выгнать тебя не могу, но и ты должен жить в мире с жильцами дома, - мягко сказала старуха.-А пусть не пьют и работают, - попросил оробевший Филька и неожиданно добавил, - Я и Заре об этом говорил.Старуха покачала головой, потянула носом воздух и безошибочно повернулась в сторону хозяев.- У вас 2 варианта: продать этот дом или прекратить пить и начать нормально работать.- Изгони нечисть из нашего дома, - потребовал хозяин.- Домового изгнать из дома нельзя, - с достоинством ответила бабка.- Тогда и домой поползешь пешком, - зло сказал хозяин, выходя на крыльцо.Он крикнул молодому парню в москвиче уезжать и тот покорно завел двигатель, но тут же заглушил и сказал, что сначала посетит энное место, а потом поедет.А спустя пару минут и хозяева понеслись к заветной будочке, но Генка прочно оккупировал заведение и пришлось хозяевам надолго засесть в близлежащие заросли кустов.Осмелевший домовой вылез на крыльцо, понаблюдал за происходящим и попросил у бабки помочь ему отучить хозяев от пьянки.- Ты и сам это сможешь, - старуха, глядя в пространство пустыми бельмами, потрепала домовенка по голове, - Только любовь свою забудь,иначе плохо будет.- Почему? – Филька еще грезил о свидании с Оксаной.- Несчастье для тебя такая любовь принесет. Всегда любовь человека и домового бедой кончалась.И тут раздался вопль хозяина, что он готов на все условия.Старуху бережно усадили на пассажирское сиденье машины, в багажник погрузили мешок картошки, ведерко яиц и двух обиженно крякающих уток, после чего довольная бабка отбыла домой, а Филька, немного почесавшись от подхваченных после общения с банником блох, залез под печку придумывать новый план перевоспитания хозяев.В это время, хозяин с хозяйкой, велев Оксане прибраться в доме, куда-то отправились, держа под мышкой сверток и загадочно улыбаясь.- Ксан, давай я полу вымету, а ты нам с Викусей картохи пожарь, - по взрослому предложил Колька.- Хорошо, - согласилась Оксана, - Только ты за Викой следи, чтобы она об осколки не порезалась.- Лучше ты ее с собой на кухню возьми, пусть тебе помогает, тогда я быстрее тут все уберу.- Договорились, – рассмеялась Оксана, и девочки скрылись на кухне.Колька, в отличие от своих родителей, мальчишка работящий и к моменту, когда Оксана внесла сковороду со скворчащей картошкой, навел в комнате относительный порядок и вынес га кучу мусора во дворе гружу осколков.Дети сели за стол.- Ксан, я так и не понял, что тут произошло, - сказал Колька, утолив первый голод. – Вроде, драки не было.- Я и сама не поняла, а спросить не решилась. Мамка сегодня с похмелья злая.- Ага. Я тут немного подслушал, что бабка старая на крыльце говорила и выходит, что у нас домовой завелся и он родителям пить не дает, а бабка его выгнать не смогла.Филька обиделся на слово «завелся» и громко фыркнул. Не заводился он, а всегда тута жил, только терпел долго, сейчас разозлился.Громкое фырканье из-за печки напугало маленькую Вику, и ребенок расплакался.-Не плачь, - обняла девочку Оксана, - домовые не злые, они дом защищают и людям помогают.-Плавда? – улыбнулась Вика.-Да. Только домовым надо угощение ставить: молоко и печенье.-А мы похему не похтавили?-Нету у нас молока с печеньем, а картошку жареную домовые не едят.«Еще как едят», - мысленно возразил Филька, вспоминая свой вчерашний ужин.- Тохда я ему конхету дам, - девочка допила чай, подойдя к печке, просунула под нее карамельку.Трогательная детская ручонка с конфетой в замызганном фантике тонула влюбленного домового и, кушая фруктовую карамельку он решил, что он заставит ее родителей бросить пить и вместо самогона покупать молоко с печеньем доброму ребенку. Ну и, может, все таки Оксана вопреки предсказанию бабки, обратит внимание на симпатичного домовенка.Оксана выпроводила малышей на улицу и принялась за мытье посуды и тут вернулись хозяева. Глядя на их нетвердую походку и слушаязаплетающуюся речь, домовой понял, что война вступает в новую фазу – хозяева напились вне дома и надо срочно придумывать воспитательную меру.- Аут, – прокомментировал веник, - Ничего ты им уже не сделаешь, они готовые.- Не мешай, я думаю, - отмахнулся домовой.- Ничего ты не придумаешь и их не напугаешь, они на тебя просто не отреагируют. И завтра утром уйдут куда-нибудь бухать до вечера.- Цыц, метелка! Если не можешь идеи предложить, так помолчи.- Могу, - обиделся веник, - попробуй их завтра в дом не запустить. Дверь запри.- Не получится, дети откроют.- Тогда и правда идей нет.-А у меня есть. Попробую кое-что, когда все заснут.-Удачи!Пьяные хозяева завалились спать сразу, а вот Оксана еще раз накормила детей, умыла и долго читала Вике сказки.Наконец в доме все стихло, только слышался раскатистый храп пьяного хозяина, детское посапывание да тиканье часов в углу комнаты, отсчитывающих время, перевалившее за полночь. Домовой решил, что пора.Выбравшись из-под печки и стараясь сильно не шуметь, он набрал в ванной холодной воды и прошествовал с ведром к постели хозяев. Вылитая на спящие пьяные тела холодная вода вызвала дикий вопль у хозяйки. Перебудивший весь дом и порцию матюков у хозяина, который вскочил с кровати и тут же рухнул на пол, запнувшись о пустое ведро.Оксана выглянула на шум из комнаты, но тут же, испуганно ойкнув, скрылась обратно за дверью.Нехорошо получилось, напугал детей! Но домовенок отмел укоры совести, настраиваясь на упорную войну.Впрочем, хозяева были слишком пьяны, поэтому они просто перевернули пружинный матрас на кровати сухой стороной, сорвали с себя мокрую одежду и, завернувшись в плед и плотно прижавшись друг к другу, снова захрапели. Мысленно попросив прощения у любимой Оксаны и маленькой девочки Вики, отдавшей ему свою карамельку, Филька повторил трюк с холодной водой.Мокрые и продрогшие хозяева уже начали трезветь, но все равно еще плохо соображали. Немного поругавшись и натянув сухую одежду, они разложили диван в комнате с печкой и завалились досыпать.- Ну и как твой план сработает? – ехидно осведомился веник из-за печки.- Нормально работает, - огрызнулся Филька, - Сейчас я их еще разочек водой полью, и хватит для первого раза.- Да они утром все забудут. Решат, что это им почудилось.- Если забудут, то завтра больше поливать буду или придумаюеще что-нибудь.Третьего раза хватило, чтобы угрюмые и частично протрезвевшие хозяева сделали себе чай и уселись за столом обсуждать продажудома. К такому повороту домовой готов не был: он бы и не против, чтобы у дома появился нормальный хозяин, но если эти съедут, то тогда и Оксана уедет и девочка с карамелькой. Впрочем, пока еще ничего не решено, да и покупателей всегда напугать можно.Довольный своим воспитательным эффектом, Филька сладко зевнул и отправился спать под печку и, несмотря на то, что он в этот день почти ничего не ел, быстро заснул под бурчание собственного желудка.Он проспал, как хозяева уходили и проснулся только тогда, когда Оксана накрывала стол к завтраку.Утро плавно перешло в день, который был легким и радостным: Оксана хлопотала по хозяйству, а младшие дети играли на улице или помогали ей. Идиллия! Вот только хозяева не явились ночевать и бедная Оксана долго бегала по поселку, пытаясь найти мать с отчимом, а потом всю ночь просидела, глядя в окно и прислушиваясь к звукам с улицы.Хозяева, разя похмельным перегаром, вернулись только под утро, наскоро поели и снова ушли, оставив домового в недоумении. А днем пришли какие-то люди, как выяснилось из разговора, покупатели а дом: женщина и молодой парень. Домовой решал уже сразу начать швыряться вещами или сначала немного повыть, но парень объявил, что здесь он жить не будет, и женщина покорнопокинула дом вместе с ним.- Может и к лучшему, что эти дом продадут, - сообщил веник из своего угла.Нет! Не к лучшему! Конечно, домовенку хотелось бы видеть нормальных хозяев, да вот только если эти съедут, то тогда не видать емуОксаны, да и девочку Вику, которая отдала последнюю карамельку, очень бы хотелось защитить.-Тебе не лучше, - огрызнулся домовой, - Тебя вместе со старым хламом на помойку вынесут. И я защищать не буду.- Почему? – испуганно пискнул веник.- Потому что банник и овинником считают меня рохлей, и я должен сам перевоспитать хозяев, - пояснил Филька, не собираясь объяснять свои чувства какой-то метелке.- А если эти останутся, то ты меня защитишь?- Обязательно. И чинить буду, доживешь до старости.Домовой твердо решил перевоспитать хозяев и с нетерпением ждал вечера. За окном уже было очень темно, когда сильно нетрезвые хозяева ввалились а дом, быстренько сожрали приготовленный Оксаной для младших детей ужин и завалились спать.Филька терпеливо дождался, пока девушка вновь приготовит еду, накорми сестру и брата, а потом уложит детей спать. Наконец, в доменаступила тишина, прерываемая лишь детским посапыванием и пьяным храпом хозяев. Пора!Вылитое на постель спящих ведро воды и пьяные маты разбудили и испугали детей. Но хозяева, немного поматерившись, переоделись в сухое и куда-то ушли. Странно и непонятно! Домовенок немного поразмышлял, а потом решил дождаться утра и посоветоваться со старшими товарищами.Утром Филька украдкой стянул со стола корочку хлеба и, немного поколебавшись, отправился к баннику. Конечно, овинник намного старше и мудрее, но перед ним молодой домовой всегда испытывал смущение.Впрочем. Банника с овинником он застал сидящими внутри сруба когда-то начатого строиться и заброшенного по причине пьянки сарая. Овинник с сосредоточенным видом выстругивал ножом деревянную ложку, а банник привычно вычесывал блох.-Наслышаны, мы о твоих подвигах, - проворчал овинник, делая очередной надрез ножом по дереву, - Вот только негоже домовому хозяев из дома выгонять. Они у меня сегодня в овине ночевали. Пили свою вонючую жидкость из бутылки и чуть сигаретами постройку не спалили.- Я их не выгонял, - обиделся Филька, - Я их пьяными домой отучить приходить пытался и у детей еду отнимать.- А у тебя все равно сено старое и сопревшее, - поддержал банник.- Если его подпалят, то весь сарай сгорит, - обиделся овинник, - А где я тогда жить буду?- А ты их водичкой полей, - хихикнул банник.- И правда, - согласился Филька, - Я их домой пьяными не пускаю, так они во дворе ночуют. А ведь если они за ум возьмутся, то ведь намвсем хорошо станет.- Я их водой поливать не буду, - огрызнулся овинник, - у меня сено отсыреет. Я что-нибудь другое придумаю.- А я полью. – усмехнулся банник, - Банька для воды и создана1Следующий день прошел спокойно, а вот ночью вопли хозяев оглашали двор. Проснувшиеся соседи вызвали скорую, милицию и еще, кажется, пожарных. А потом хозяев увезли на белой машине с красным крестом и среди соседей зазвучали страшные для детей слова: «лишение родительских прав» и «детский дом».Оксане это не грозило, ей через пару месяцев исполнялось 18, а вот Кольку и Вику ждала незавидная судьба детдомовцев. Осознав, что теперь добрую девочку и работящего мальчика куда-то увезут, Филька залез под печку и горестно завыл.Ночь домовенок провел в бесплодных раздумьях, а утром решил посоветоваться со старшими: овинником и банником.Как только рассвело, он помчался на встречу с остальными обитателями подворья.- Переборщили мы, похоже, - вздохнул овинник, отрываясь от вырезания ложки и почесывая давно немытую шевелюру.- И что теперь делать? – чуть не плача спросил Филька, - Детей же собираются куда-то увести.- Ну и что? – усмехнулся банник, - Твою любимую Оксану не тронут.- Любимую!!!??? – нахмурил брови овинник.- А что тут такого? – испуганно залепетал Филька, а банник съежился и попытался слиться с окружающим пейзажем.- А ты подумал, сколько ты будешь жить!?? – заорал овинник- Н-несколько веков , - пропищал Филька.- А твоя Оксана сколько проживет?Печальное понимание и предостережение старухи нахлынуло на домового и он громко зарыдал, оплакивая свою судьбу и несостоявшуюся любовь.- Зачем ты ему это сказал? – спросил банник.- Он еще молод, пусть реально смотрит вещи.Филька, представив, что станет наблюдать быстрое старение Оксаны, разрыдался еще горше.Банник начал выговаривать овиннику по поводу излишней резкости в суждениях, и они немного поругались.За выяснениями отношений дворовая нечисть пропустила тот момент, когда к дому приехали старенькие жигули. Строгая дама с высокойпрической, несмотря на вялое сопротивление Оксаны, вывела из дома Колю с Викой и, усадив детей в машину, велела водителю ехать. Оставленная дома Оксана опустилась возле калитки на колени и горестно зарыдала. А Филька стоял неподалеку и чувствовал, как его бедное сердечко разрывается на части от вины за содеянное, и от невозможности утешить любимую девушку. Ну не мог он таксразу отказаться от своей любви, несмотря на мудрые разъяснения овинника.Впрочем, все оказалось не так уж плохо и через неделю похудевшая после разлуки с братом и сестрой, заплаканная Оксана радостнообнимала приведенных в дом носатой женщиной Кольку с Викой.Носатая сообщила, что она двоюродная сестра отца Коли и Вики (Оксаниного отчима) и поэтому ей доверено опекать детей до их совершеннолетия.Впрочем, радостный домовенок не совсем вникал в то, что она говорила, как и Оксана, обрадованная встречей с братишкой и сестренкой.Тетя Наташа, так велела называть себя носатая дама, начала с наведения порядка. Вскоре дом был отмыт, отчищен и побелен, а немногочисленная худоба нежилась в загонах на чистых подстилках из опилок и соломы, жирела или усиленно неслась. Овинник радостно потирал ладошки, случайно услышав, что в его хозяйстве ожидается прибавка: пара козочек и коровка. Казалось бы, для домашней нечисти наступил рай: живи и радуйся восстановленному порядку, да помогай поддерживать хозяйство на должном уровне, но происходило все не совсем правильно.Первым забил тревогу домовенок, оно и понятно: домовые ближе всех других к хозяевам подворья. Наблюдательный Филька отметил, что тетя Наташа ничего не делает по дому, а все хозяйство лежит на хрупких детских плечах, а «добрая» тетушка лишь отдыхает перед телевизором и кушает что-нибудь вкусненькое с чаем. Домовой ночью попробовал ее немного подушить, но теткаспала слишком крепко и не реагировала, а банник слишком усердствовать не советовал, ведь если эта не перевоспитается, а сбежит, то младших детей могут снова куда-то увезти на машине.Так продолжалось до осени, а первого сентября, в школу пошел только Колька: Вику тетка объявила в селе дурочкой, а Оксане, собравшейся поступать в техникум в ближайшем городе пригрозила, что если она это сделает, то она (тетка) уедет и маленькие детиснова отправятся в детский дом. Девушка немного поплакала и устроилась на работу к местному фермеру дояркой, а тетя Наташа торговала продуктами и складывала денежку в кубышку за печкой. Домашняя нечисть жалела детей и оказывала им всегда посильную помощь.К чести тетки можно было сказать только то, что она никогда не попрекала детей едой, кормила хорошо, вот только работой загружала сверх меры, а домовой ничего не мог с этим поделать.С первыми заморозками вернулась хозяйка, трезвая и грустная. Тетя Наташа напомнила хозяйке о лишении родительских прав, но та лишь усмехнулась и сказала, что с этим у нее порядок и она может бумагу показать.В общем, две дамы поругались и тетя Наташа удовлетворенно заявила, что хозяйка все равно скоро опять пойдет бухать и новое лишениеродительских прав не за горами, поэтому ей уезжать смысла нет.- А ты даже не поинтересовалась, где твой братец, - ехидно заявила хозяйка, доставая из кармана пачку сигарет.- Не кури в моем доме! – взвизгнула тетя Наташа, - У меня аллергия на табак!- Это мой дом, - усмехнулась хозяйка, – Мой и моих детей. Можешь проваливать отсюда.- И не подумаю! Вот вернется мой братик и тогда мы тебя, алкашку, вышвырнем отсюда.- Твой брат ждет суда за кражу, - вздохнула хозяйка и обняла испуганных детей, - Адрес СИЗО дать?Тетю Наташу не интересовал ее запойный брат, но ее очень интересовал большой дом и бесплатная детская рабсила, помогающая по хозяйству.И с тех пор началась война. Главным оружием тетки были разбросанные по всему дому и стоящие на видных местах бутыли с вином исамогоном. Но хозяйка не пила, а устроилась вместе с Оксаной на ферму и по вечерам занималась с детьми, вынуждая тетку по вечерам идти в хлев к скотине, где ей активно пакостил овинник.Тетка злилась, но ничего поделать не могла и лишь только упорно пыталась подпоить хозяйку. Раз даже предложила посидеть за рюмочкой и обсудить все недоразумения, но домовенок был начеку – банник с овинником объяснили, что если хозяйка начнет пить, то не остановится, поэтому Филька и проявлял бдительность: в последний момент он выбил из пальцев женщины рюмку.- Не позволяет домовой пить в этом доме, - грустно улыбнулась хозяйка.-Вздор! – пожала плечами тетка, - Смотри, - и залихватски опрокинула рюмку самогонки.Ей мешать пить Филька не собирался и довольный утопал под печку наблюдать за происходящим.- Думаешь, она не напьется? – обеспокоенно поинтересовался веник.- Надеюсь. Эту тетку надо из дома выгонять.- Так чего ты медлишь? – ехидно спросил веник.- План придумываю.- Долго же ты его придумываешь, а эта тут распоряжается.- Тебя не спросил, - огрызнулся домовенок.На самом деле он опять пребывал в нерешительности и никакого плана не придумывал, но после того, как вредная тетя Наташа решила споить хозяйку, домовой решил, что пора действовать. И начал он с того, что пошел советоваться к баннику. Они уселись на нижнем полке в холодной бане.- Душить я ее ночью буду, - закончил свой рассказ о проделках вредной тетки Филька.- Давно пора. Мы с овинником до сих пор не поймем, что ты с ней тянешь. Хозяйка вернулась, не пьет, а эта нам не нужна.- Сообща действовать надо, - вздохнул Филька.- И я о том же, - согласился банник, - Вон, овинник ей проходу не дает по вечерам, а ты опять ведешь себя как рохля.- Я не рохля, - обиделся домовенок, - И я докажу это!- Докажи, - усмехнулся банник.- И докажу, - Филька соскочил с полка, втянул живот, расправил плечи и строевым шагом промаршировал к дому.Но дома его уверенность пропала и он, шикнув на желающий пообщаться веник, залез под печку и принялся настраиваться на ночную вылазку.Время тянулось медленно.Опьяневшая тетка отправилась спать, а хозяйка стала заниматься с Викой.Они каждый вечер занимались, и прогресс был на лицо – говорила девочка намного лучше.Наконец, в доме стихло и домовенок выбрался из под печки, собираясь идти «на дело». Он сладко потянулся, разминая косточки, судовольствием зевнул и, открыв глаза, увидел удивленную Вику. Он ожидал крика, истерики, но девочка, вместо того, чтобы испугаться, просто поздоровалась. Домовой вежливо поздоровался в ответ.- Ты домохой, да? – доверчиво спросил ребенок.- Домовой, - согласился Филька, - И я тебе спасибо сказать хочу за твою конфетку.- А щас у меня нет конхеты, - вздохнула девочка и пояснила, - Я не знала, фто ты мне всхетихся.Доверчивость ребенка тронула домового и он, усадив девочку возле печки на небольшую скамеечку, решил поговорить. Вика доверчиворассказала, что раньше деревенские ребята не обращали внимания на то, что она плохо разговаривает, а теперь тетка не пустила в школу и сказала всем, что она дурочка и другие дети стали подсмеиваться над ней и ей от этого очень плохо. А еще девочка рассказала, что очень рада, что ее мамочка не пьет и учит ее разговаривать.Домовенок в ответ рассказал, что ему хочется, чтобы под печку ставили блюдечко с молоком, а еще он мечтает о друге-коте.- А я погоху маму и она возьмет котенха, - доверчиво пообещала Вика.- А я тебе подарок сделаю сейчас, обрадовался домовой.- Мне?- Да,- Филька проворно юркнул под печку и вернулся с серебряным детским колечком.- Это мне? – удивилась девочка, когда домовой надел ей на пальчик тоненький серебряный ободок.- Да, - улыбнулся он, - Это волшебное колечко. Сейчас ты больше не скажешь ни слова, а пойдешь и ляжешь спать. Утром ты проснешься, и будешь говорить нормально, как все дети.Вика открыла рот, собираясь что-то сказать, но домовенок прижал палец к губам и подтолкнул ребенка к двери.Пришлось подождать, когда всех обитателей дома настигнет крепкий сон и только после полуночи Филька отправился в бывшую спальню хозяев, занятую вредной теткой.Преодолев отвращение в исходящему от тетки алкогольному запаху, Фильки навалился на женщину и принялся полегоньку душить.Тетя Наташа проснулась почти сразу и заорала похлеще автомобильной сигнализации, перебудив весь дом.-Я тебе говорила, что домовой пьяных не любит, - усмехнулась хозяйка, выслушав испуганный рассказ женщины, - Он тебя еще и водой холодной обольет, - обняв испуганных детей, она вышла из спальни.Тетя Наташа осталась одна вместе со своим страхом, но домовенок решил, что сегодня он сделал достаточно и отправился спать под печку.Утро началось со скандала. Если мокрые холодные тапочки, которые тетке пришлось надеть, встав с постели, только обозлили вредную бабу, то соль в пенке для умывания и жидкое мыло в лосьоне для волос привели вредную бабу в бешенство.Разразился скандал, во время которого тетя Наташа обвиняла во вредительстве детей. И напрасно хозяйка, в этот момент растапливающая печку, убеждала родственницу, что дети в ее комнату, где хранится весь арсенал косметических средств, даже не заходят, скандалистка была непреклонна.На шум вышла разбуженная Вика, которую в будний день не будили к раннему завтраку, давая возможность ребенку немного поспать. Впрочем, тетка с девочкой не церемонилась и как только мать со старшей сестрой отправлялись на работу, а Колька в школу, Вику сразу будили, кормили завтраком и отправляли работать.- Мамочка, что случилось? – спросила девочка, испуганно переводя взгляд с тетки на мать.Хозяйка, не веря своим ушам, замерла.- Повтори, что ты сказала, доченька, - едва слышно попросила она.- Что случилось, мамочка, - речь ребенка была чистой и внятной, а картавость таинственным образом пропала.- Викуся, скажи "хлебушек", – первым пришел в себя Колька.- Хлебушек, - послушно повторила девочка.Мать сгребла ее в объятия и радостно закружила по комнате. Колька с Оксаной попытались донести радость и до тетки, но та лишь презрительно кривила губы и бухтела, что они сейчас все поопаздывают на работу.А под печкой радовался Филька, не подозревающий о тонкостях психологии и просто уверенный, что найденное им в прошлом веке за печкой колечко действительно оказалось волшебным.А девочка поверила в себя, поверила, что сможет нормально говорить после теткиных утверждений, что она недоразвитая дурочка и после дразнилок соседских детей. Домовенок, по наитию, сделал то, что делают психологи при лечении детских отклонений.Наконец, радость улеглась, семейство наскоро позавтракало и отправилось, кто в школу, а кто на работу, а для Вики потянулся привычный день, занятый посильной работой по хозяйству и только поздним вечером она присела возле печки, просунула внутрь вафельную конфету и поблагодарила. Домовой конфету взял, но решил не выходить. Зачем? Хватит с него любви к Оксане.Но если у хозяйки и детей жизнь текла спокойно и неспешно, то для тетки наступил настоящий кошмар. Дома она постоянно спотыкалась о сбитые половички, ее косметика оказывалась перемешанной, а мокрые тапочки по утрам стали почти привычными. Не отставали от домовенка и остальные обитатели подворья: из хлева или сарая тетка возвращалась часто перепачканная дерьмом животныхи птицы, а в бане, где она пыталась отмыться, таинственным образом заклинивало кран, открывающий горячую воду, а на месте шампуня оказывалась жидкость для мытья посуды. Было видно, что близится день, когда ненавистная родственница сдастся и покинет дом, вот и невидимые хозяева собрались в недавно натопленной бане помыться и обсудить стратегию решительного удара.- Что-то она слишком долго держится, - вздохнул овинник, - Обычно человек сдается намного раньше.- Я и сам не пойму, - согласился Филька, - Я ее пугаю и достаю, как только она одна остается.- И что? – заинтересовался овинник.- Поплачет и все равно не уходит, - признался домовенок.- Надо тогда нам всем провести решительную атаку, - банник с довольным видом разгладил шевелюру, вымытую стыренным у тетки шампунем.- Только детей не пугать! - возразил Филька.- Тогда придется нам долго ждать удобного случая, - вздохнул овинник.Впрочем, ждать пришлось не очень долго: Колька со школьной экскурсией отправлялся на неделю в Питер и упросил мать отпустить с ним и Вику. Учительница не возражала, если девочке родители оплатят билет, а Колька будет строго следить за сестрой. Билет был куплен, все формальности улажены и вскоре хозяйка с Оксаной, украдкой утирая слезы, махали вслед поезду, в окне котороговиднелись 2 довольные детские мордашки.- Как бы хозяйку и Оксаной, хотя бы, на одну ночь из дома услать, - вздохнул домовой в беседе с банником, - не хочется при них-то пугать.Но и здесь повезло – на ферме, где работали обе женщины, отелилось сразу несколько коров, и хозяин предложил им за хорошую платупоработать несколько ночей.Тетка осталась одна и наступил час икс. Пляшущая кровать, летающие предметы и удары веником по мягкому месту женщины – это были всего лишь невинные шалости домового. В ужасе женщина попыталась скрыться в бане, но там ее уже во всеоружии поджидал банник. В результате тетка заскочила в дом, выхватила из-за печки свою заметно потолстевшую кубышку с деньгами и, наспех одевшись, умчалась со двора в морозную ночь.Остаток ночи Филька сначала мирился с веником, который был возмущен, что им отходили тетку по мягкому месту, а потом они убиралиустроенный беспорядок. Домовенок стремился успеть к утру, чтобы не сильно испугать погромом Оксану и хозяйку, но торопился зря: обе женщины, сильно уставшие, возвратились домой только к вечеру. За это время Домовой не только полностью привел дом в порядок, но и помог овиннику почистить в хлеву, накормить скотину и даже подоил корову.Оксана с матерью, вернувшись домой, даже не заметили отсутствия тетки. Наскоро помывшись в бане и покушав хлеба с молоком, женщины завалились спать. То, что тети Наташи нет, Оксана заметила только на следующее утро и сообщила об этом матери.- Наверное, ненадолго куда-то уехала, - равнодушно пожала плечами хозяйка, растапливая печь. – давай, побыстрее завтракать, дочка, и на ферму. Работы там много, но и заплатить хорошо обещают. Компьютер купим, а то наши Колька с Викусей перед сверстникамикраснеют.- Ма!- Да знаю я все, но ведь и тебе мобильник хочется. Правда?- Планшет, - застенчиво улыбнулась Оксана.- Вот и купим тебе планшет, а малым компьютер. Давай, быстрее завтракать и на работу.Женщины наскоро поели и ушли, а следом за ними, сделав тяжелую работу по хозяйству, убежал в школу Колька.Вика еще спала, но домовенок знал, что проснувшись, девочка отправится кормить птицу и выполнять другую нетяжелую работу. Дети теперь работали для своей семьи и домовой с овинником старались им помочь.Пока Вика еще спала, домовенок решил сбегать к баннику и поделиться своими успехами в перевоспитании хозяев.- Компьютер, говоришь? – зевнул банник, потягиваясь на полке, после того, как Филька рассказал о планах хозяйки, - Тогда опять плохо будет.- Почему? – удивился домовой, - У других же они есть.- Есть, - поддакнул подтянувшийся к общей компании овинник, - Только посмотри, как редко другие дети помогают родителям по хозяйству.- Наши работящие, - вступился за Колю с Викой домовенок.- Это пока. Появится у них эта машина, так весь день рядом с ней сидеть будут, и хозяйство забросят, - авторитетно пояснил банник.Филька решил оставить эту тему и решил спросить совета по другому поводу:- Я вот тут не пойму, хозяйка куда-то хозяину продукты носит, а сам он не появляется.- А ты хочешь, чтобы он появился? – спросил банник.- Хочу. Дому нужен хозяин, а Колька еще маленький.- Опять пить начнут, - пессимистично проворчал овинник.- Не начнут, я прослежу, - заверил Филька.- Если ты так уверен, тогда разузнаем все о хозяине, - согласился банник, - Поднимайтесь, девочка работать пошла, надо ей помогать.Так и тянулась неделя до выходных: женщины убегали на работу, Колька до обеда был в школе, а маленькая девочка с помощью домашней нечисти, успешно занималась хозяйством. И как успешно! Помимо ухода за коровой и птицей, Вика торговала молоком и яйцами. То, что не разбирали постоянные клиенты, девочка грузила на санки и везла на рынок возле трассы. Детская фигурка в лохматой шубке и умение торговаться делали ее местной знаменитостью: торговки хохотали над девчонкой, а проезжающие быстро разбирали товар.К выходным женщины освободились от работы на ферме и занялись генеральной уборкой в доме и, наконец, забеспокоились о тетке.- Куда она могла деться, - забеспокоилась хозяйка, убираясь в ее комнате, - вещи все на месте, не хватает только теплого пальто и сапог, даже шапка на полке лежит.- Не знаю, - пожала плечами Оксана, - Такое чувство, что она просто взяла и ушла ночью из дома, не забрав вещи.Веник в руках хозяйки при этих словах хихикнул, но домовенок показал ему кулак. Конечно, люди невидимых домашних жителей никогда не видят, пока те этого, не захотят, но бывают и исключения. Вика то их видит всегда, только мать ей не верит.- Заявление с утра пойдем писать, - вздохнула хозяйка.- По воскресеньям участковый не работает, - напомнила Оксана.- Тогда отгул на понедельник возьму, нам после ночной работы обещали.- Ладно, - согласилась девушка.Дальше женщины болтали о разных пустяках и давали наставления младшим детям. Филька любовался фигурой Оксаны, которая послеполугода сытой жизни стала женственной и привлекательной. Конечно, ему доступно объяснили, что никакой надежды на отношения нет, но все же… Хоть дружба с Викой и немного притупила любовный пыл, но где-то на задворках сознания теплилась надежда.Он так увлекся мечтаниями, что чуть не упустил важный разговор.- Мам, - позвала Оксана.- Что?- Ты его любишь?Домовой как-то сразу понял, что речь идет об исчезнувшем хозяине и навострил уши.-Он хороший человек, когда не пьет, - смущенно пробормотала хозяйка.- Тогда почему ты к нему на свидание не хочешь съездить?- Я думала, что вы меня осудите, - у хозяйки выступили слезы.- Мама! – девушка обняла мать, - Как ты можешь так думать! Он же папа Коли и Вики.- Я и сама хотела поехать к нему, да думала, что вы против будете. Мы ведь последнее время вам очень мало внимания уделяли.Хозяйка снова заплакала, и Оксана заревела с ней за компанию.- Вы че это плачете? – заглянул в комнату Колька, - Че-то случилось?- Я на свидание к вашему папе собралась, - всхлипывая сообщила хозяйка.- Нормально, - рассудительно одобрил пацан, - А папке еще долго сидеть?- До лета. Ты хочешь, чтобы он вернулся?- Ясен пень! От меня весточку ему передай. Ладно?- Хорошо, сынок, - улыбнулась хозяйка.Женщины перестали рыдать и принялись за уборку.Жизнь потекла своим чередом. Постепенно в доме был сделан ремонт, появился компьютер и мобильники у детей. Но пророчество банника не сбылось, пока старшие работали, младшие дети занимались хозяйством и уже потом начинали играть с умной машиной.И котенка они взяли. Умная кошечка важно вышагивала по дому и с домовым у нее складывались дружеские отношения.Так и жили. А летом, когда поспела малина, и дети носили ее корзинками из ближайшего леса, хозяйка уехала ненадолго и вернулась с сильно похудевшим и трезвым хозяином.Детей не было, и хозяин робко замер на пороге преобразившегося дома.- Кать, зачем я вам? – грустно вздохнул он, - Вы и без меня хорошо живете.- Женечка, с тобой мы заживем еще лучше, - хозяйка чмокнула его в пробивающуюся на щеке щетину, - Ты только не пей.- Не буду, - он обнял жену.А вечером был праздничный ужин без капли алкоголя и тогда вспомнили про пропавшую тетю Наташу.- Наташка до чужого добра жадная с детства, - согласился хозяин, - Я удивляюсь, что она не прописалась у нас.- Видно препятствия были. Сам знаешь нашу бюрократию, - равнодушно пожала плечами хозяйка, - Только почему она ушла, бросив вещи?- Это странно. Но я не хочу сейчас о ней. Там, в тюрьме я понял многое и понял, что вы лучшее, что у меня есть. Давайте, постараемсязабыть о прошлом и начнем жизнь с чистого листа.Решение единогласно поддержали все члены семьи.Казалось, жизнь наладилась, но Фильку поджидал новый стресс – Оксана влюбилась. Когда девушка привела в дом широкоплечего белобрысого парня, Филька убежал за баню и долго катался в пыльных зарослях полыни, завывая от горя. Очнулся только после того, как на него вылили ведро воды – рядом стояли банник и овинник.- Чего вам от меня надо? - проворчал Филька.- Уму-разуму тебя учить будем, раз раньше не дошло, - проворчал овинник и отвесил домовенку оплеуху.- За что? – захныкал тот.- Мы тебе говорили, что человека любить нельзя, - пояснил банник и наградил Филькину голову вторым подзатыльником.- Тогда учите, - покорно вздохнул домовенок и опустил голову.- Дело серьезное, - вздохнул овинник.- Что делать будем? – озабоченно спросил банник.- Наркоз нужен.- Какой наркоз? – испугался Филька.- Самогоночный, - пояснил овинник и повернулся к баннику, - Найди где-нибудь немного.- Щас у соседей одолжу, а то у нас безалкогольное царство, - согласился тот и бодро потрусил к ограде.Вскоре он вернулся с бутылкой белесой жидкости. Несмотря на сопротивления домовенка в него влили небольшую дозу, а потом овинник долго вел беседу об отношениях людей и хранителях дома. Филька слушал и рыдал, теряя последнюю надежду на отношения с любимой Оксаной.Поздно вечером пьяный домовенок дополз до дома и, скрывшись под печкой, заснул в углу, постанывая и всхлипывая во сне.

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