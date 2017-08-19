Туманный эфир

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 16:41

Alex_Pikcman Просмотров: 57 Комментарии: 1 +3 Вчера, 16:41 by

Все началось ранним майским утром 2015 года. Я в компании своих друзей направилась в сторону заброшенного леса на северо-западе штата. Местность там была скалистая, живописная, и меня затащили туда под предлогом, что я смогу сделать много различных фотографий для своего журнала «Оur nature».Мне трудно было отказаться, потому что дела с журналом шли не очень хорошо, все мои сотрудники разбегались в более популярные редакции, а на меня возлагалась работа практически за всех них, потому что капитан должен бежать с тонущего корабля последним.Этому журналу не хватало сенсации, я хорошо это понимала, но ничего сделать не могла, потому что высосать из пальца новость – это работа не для меня. В приоритете всегда была честность и объективный рассказ о природе, а не какие-то тайны и догадки о существовании какой-то там высокоразвитой цивилизации, которая прячется в горах по всему миру.Впрочем, один из моих друзей как раз из-за этого и выбрал данный маршрут. Он прочитал в одном журнале, что в той лесистой местности, куда мы все дружно направлялись, были замечены странные свечения, вырывающиеся из-под земли, а также пребывание в тех местах странных тварей, будто бы снежных людей или леших, которые бродят по окрестностям с чем-то светящимся в руках.Я сразу сказала ему, что это всего лишь выдумки журналистов, основанные на мистифицированных россказнях местных жителей, но из всех нас он один отличался могучей упрямостью, с которой не сравнится даже осел. Поэтому уже к полудню того самого дня мы поднялись на одну из скал, с края которой открывался прекрасный вид на лесистую долину.Я сделала несколько снимков, пока ребята разводили костер и готовили обед. Для себя в дневнике я пометила, что неплохо было бы узнать об этой части штата побольше и организовать туристические вылазки в эти места, но мои размышления прервал Ян.— Уже составляешь статейку? – сказал он, присаживаясь рядом со мной.— Нет, не совсем так. Это чудное место, и я не могу понять, почему сюда не ходят туристы. Тут можно отдохнуть и насладиться природой.— Ну, наверное, потому что тут водятся разные твари, которых люди боятся.— Ты опять про ту статью из журнала? – я даже усмехнулась и мотнула головой. – Ты ведь сам понимаешь, что это просто очередная попытка как-то мистифицировать былые легенды, превратить сказку в быль. Мы прошли уже с десяток километров и почему-то ни одной твари не встретили, будь то снежный человек или леший. Тем более, для них явно сейчас не сезон. Жарковато будет в их меховой одежке.— Ты вот не веришь, а что будешь делать, когда встретишь их?— Наверное, ничего, потому что я их не встречу. А если и встречу, то что делать? Они наверняка всех нас отправят на тот свет. Нет?Он тихо посмеялся и похлопал меня по плечу, да пошел к костру. Я вновь осталась наедине со своими мыслями, которые были утомительны даже для меня самой. Эта природная красота, свежий воздух, в котором улавливались нотки запаха ели и пихты не успокаивал меня, а лишь добавлял масла в огонь, потому что мою душу тяготил груз долга перед своим проектом.Встав с земли, я направилась к ребятам, которые уже постепенно разбирали приготовленный обед по своим мискам. Присев на раскладной стульчик, я закинула ногу на ногу и посмотрела на них с саркастической улыбкой.— Кто-нибудь взял с собой оружие? Или на йети пойдете с голыми руками?— И ты туда же, - заметил Джон. – Честно сказать, легенда эта интересная, но лживая.— А вот и неправда, - заметил Ян. – И сегодня ночью вы поймете это. Мы как раз к вечеру доберемся до Демоновой насыпи, там и заночуем.— А что за Демонова насыпь? – спросила я, не вспоминая упоминания о ней в статье.— Это то самое место, где и видят блуждающие огни. Они не распространяются на эту часть леса, только ходят по кругу вокруг той насыпи. В разных журналах 20-30 годов рассказывалось, что эту насыпь некогда пытались исследовать. И ученым удалось установить, что она не природного характера, то есть сделана кем-то искусственно. Но насыпь огромна по своим размерам, и учитывая то, что деревьям, которые растут на ней, более сотни лет, эту насыпь точно не делали первопоселенцы.— Откуда такая уверенность? Америку колонизировать начали аж пятьсот лет назад. А деревьям не меньше сотни лет. У первопоселенцев было как минимум 300 лет, чтобы натаскать сюда зачем-то земли, чтобы потом о ней написали в журнале «Mystical stories».— А как насчет того, что о ней упоминается в хрониках, датированных 1847 годом. Или о том, что колонизаторы не трогали Демонову насыпь еще триста лет назад. Они знали о ней и не ходили в эти места. Это легенды, которые передаются из поколения в поколение.— А как насчет того, что тут просто живут какие-то сектанты? Ну, образовался орден еще со времен первых колонизаторов. И все тут, - предложил Шон.— А как они тут питаются все это время? Дичь ловят? Да тут птиц не видно за километр! – уже повысив голос, произнесла я.— Это тебя не наводит на мысль, что тут спрятано что-то интересно? – ухватился за мое высказывание Ян.— Это меня наводит на мысль, что ареал обитания птиц располагается за километр отсюда. Вот и все.— Ребят, может хватит? – вмешался Джон. – Это место само по себе прекрасно. И даже несмотря на то, что тут совсем нет птиц или зверей. Оно тем и краше, что безопаснее. Из этой прогулки по лесу каждый получит то, что хотел. Я – отдых, Шон тоже. Кэрол нафотографирует для своего журнала, а Ян убедится в том, что нет ничего сверхъестественного в этих местах.— И ты туда же, - заметил Ян и нахмурился.— Подожди, - остановил его Джон. – Я не договорил. Даже если тут что-то есть, знания об этом дадут тебе только триумфальный восторг. Ты знал, а мы не верили. А что дальше? Ты напишешь об этом статью? Занесешь это место в аномальные зоны? Сюда будут стекаться любители аномальщины, и все. Но загадку этого места разве ты раскроешь? Разве сможешь узнать, что это за блуждающие огни ходят вокруг насыпи? Или что под насыпью творится? Сюда приезжали учены, они ничего не нашли, только установили, что эта насыпь искусственная.— Ученые – идиоты! – заявил Ян и отошел от группы, да закурил.Мы остались втроем сидеть у костра. Лучи солнца проникали сквозь верхушки деревьев и падали золотистыми лучами на поверхности земли. Где-то далеко-далеко начала куковать кукушка, я стала считать то, сколько раз она прокукует, но почему-то ее голос резко прервался. По моему телу пробежали мурашки от прилива холода, и я вздрогнула.— Все хорошо? – спросил Шон, взволнованно смотря на меня.— Да, все в порядке. Наверное, просто понервничала в разговоре с ним.— Нам надо его поддержать, - сказал тихо Джон. – Все же он наш друг, хоть и безумен в своих идеях. После провала его экспедиции в Антарктиду, он сам не свой. Это ведь была его мечта.— Я знаю, - тихо сказала я и вздохнула. – Ты прав.Я принялась за свой обед, а Шон направился к Яну, чтобы успокоить его. Почему-то внутри меня наравне с виной перед другом возникла еще и тревога. Разом все пейзажи этого места стали окутываться какой-то дымкой мрачности для меня, они казались мне будто бы неживыми, из другого мира. А тишина, которая стояла вокруг, просто начала давить на мои плечи и сжимать что-то внутри.Я обернулась, чтобы посмотреть назад, на ту низину, с которой мы сюда поднялись, и ощутила, как меня тенет обратно, будто бы во мне сработал инстинкт самосохранения, подсказывающий, что пора возвращаться обратно, дальше проход закрыт.— Нам надо идти дальше. Надо успеть к закату подняться выше, - Ян вернулся немного приободрённый.Мы еще немного посидели, а затем быстро собрали вещи и направились дальше. По пути в гору я ощущала, как тишина начинала на меня давить все сильнее и отчетливее, загоняя мои физические силы в какую-то ловушку апатии и беспомощности. Каждый шаг мне давался через силу, будто бы к ногам привязали тяжелые гири.Посмотрев на своих друзей, я заметила на их лицах то же выражение усталости, они уже не смотрели по сторонам и не ловили взглядом красоты местности. Все мы были сосредоточены на своих движениях, которые казались практические непосильными.Вдохнув воздуха поглубже, я остановилась и осмотрелась. Кроны деревьев постепенно становились гуще, и солнечный свет проникал все труднее к земле, меньше освещая нам путь. Будто бы мгла средь бела дня опускалась на ту местность, куда мы решили ступить.— Ребята, подождите, - громко произнесла я и вновь сделала глубокий вдох. – Сколько нам еще идти?— Не более двух километров по склону, - отозвался Ян и сам присел на упавшее дерево. – Но у нас еще есть время.— Походу, мы немного перестарались с обедом, так спать хочется, - заметил Шон и усмехнулся, да закурил, привалившись к дереву.От его слов во мне еще сильнее усилилась тревога, потому что я каким-то шестым чувством ощущала, что не в обеде дело, а в самом месте. Меня лишь успокаивала мысль о том, что я все это напридумывала себе и ничего аномального тут нет, но ребята тоже устали, а прошли мы всего где-то полчаса.Я взглянула свои часы, время было полпервого по полудню. Вспомнив то, что перед обедом я тоже посмотрела на часы, я поняла, что тогда было всего пятнадцать минут первого.— Ребят, сколько сейчас времени? – спросила я.— Полпервого, - отозвался Джон.— Мы полпервого начали подниматься. Прошло не меньше получаса, пока мы идем. А, может, и больше. А часы не работают.— Ты уверена, что мы пошли полпервого?— Да, - я поднялась к ним на несколько шагов и вновь осмотрелась. Меня начинало интриговать и пугать одновременно это мрачное местечко. – Я часто смотрю на часы и слежу за временем. Они точно не работают.— Осталось еще проверить компас. Если он не работает, то это место можно хотя бы по таким признакам назвать аномальным.Ян достал из кармана компас и покрутился с ним. По его лицу сразу было видно, что и с прибором что-то не так. В груди у меня кольнуло от одной мысли, что с нами может произойти какая-то фантастическая ерунда, как в разных фильмах о проклятых местах. Сразу стали появляться в голове моменты из фильма «Ведьма из Блэр». Я лишь вздрогнула и отогнала поспешно все свои домыслы.— Да, и с компасом что-то не то, - сказал Ян и спустился к нам. – Но это может быть из-за разных причин. Например, тут есть залежи магнитного железняка, который сбивает работу прибора. Можно ориентироваться по солнцу, хотя бы догадываться, в каком направлении идем. И тем более, прежде, чем вас всех позвать, я хорошо изучил местность по картам. Мы правильно идем и не заблудимся.Среди нас повисло молчание. Каждый догадывался, что, если сейчас кто-то запаникует, походу придет конец, и все вернутся обратно, поэтому все мы напрягли свои нервы и решили помалкивать.— А эти огни, - начал Шон. – Они только ночью появляются?— Да, - кивнул Ян и посмотрел на своего друга как-то взволнованно. – Но это просто легенды. Вы ведь во все это не верите.— Да, но мои часы тоже показывают полпервого. Твой компас не работает, нас всех одолела усталость и апатия. Это… Ни это ли признаки, что тут что-то не так?Пока мои друзья разговаривали и успокаивали друг друга, я вновь осмотрелась по сторонам и сделала пару фотографий этой местности, запечатлев мшистую поверхность земли, густые заросли кустарника, и тонкие лучи солнечного света, проникавшие через кроны деревьев.Просматривая фотографии, я заметила на одной странного рода скопление тумана, которого и в помине не было вокруг нас. Найдя это место взглядом, я отправилась туда, чтобы посмотреть, что там такое было.— Эй, ты куда? – крикнул мне Джон.— Я сейчас, - громко ответила я и стала приближаться к двум деревьям, между которыми и находилась на фото эта дымка.Шаги за мной свидетельствовали о том, что ребятам тоже стало интересно, что такого я нашла в этих деревьях. Когда они спросили у меня, в чем дело, я показала им фото, от которой на их лицах застыла какая-то гримаса ужаса. У меня самой холодели руки от ощущения какой-то тайны над этой местностью, но я не подавала страху, как мне казалось.— И… И что это? – неуверенно спросил Шон.— Возможно, так лег свет на снимке, - сказал практически бесстрастно Ян, хотя и на его лице читалось что-то наподобие страха.— Смотрите, - вдруг раздался голос Джона. Мы все подошли к нему.Он указал нам на камень, лежавший в кустах. С виду это был простой булыжник, который порос мхом, но под этим мхом явно что-то скрывалось, и уголок этого чего-то был виден. Я подошла и сняла руками мох, да осмотрела и сфотографировала символ.Он напоминал чем-то руну, но мне не приходила в голову похожая на него руна, хотя когда-то я наизусть знала все футархи.— Это похоже на руну. Но… Она какая-то не такая, будто бы исковерканная, даже не перевернутая. И это точно не гальд, и не став.— Такие надписи мне знакомы, - сказал Ян и присмотрелся к руне. – Я видел их в одной из карстовых пещер, но моя группа не придала им особого значения, потому что ссылалась на легенду о том, что в тех пещерах побывали отряды Третьего Рейха, и кто знает, что они после себя оставили.— Но ты наверняка сам то предал ей значение, - сказал каким-то срывающимся голосом Шон.— Да, - кивнул Ян и посмотрел на нас. – Эту руну я назвал Урса.— Медведица? – спросила я и вновь присмотрелась к этой руне. Она действительно была похожа на созвездие медведицы.— Да, - он кивнул и посмотрел на меня. – Таких рун там было очень много, и все они практически были точной копией известных нам созвездий. В середине той надписи значилась руна созвездия стрельца. Она будто бы была самой главной руной у них. Она выделялась на фоне всех остальных своей величиной, четкостью граней.— А теперь пора бы нам рассказать, куда ты нас привел?— Тут нечего рассказывать, - вмешался Джон. – Мы находимся где-то на северо-западе штата в местности, которую для себя обжили сектанты. Эта руна… Ну, может быть, они поклоняются богам с каких-то созвездий. Вы что? Не знаете, как религии образовывались? Наверняка, в эту секту вступают разные люди со всего мира, их не обошел технологический прогресс, и они запускают лучи света в небо, чтобы их боги знали, где они находятся. Вот и все.— А компас? А усталость?— Шон, компас может быть сломан изначально, а усталость… Мы прошли в какие-то дебри более десятка километров. Вот тебе и причина усталости. Ты когда в последнее время на свое сидячей работе столько проходил?— Ребята, Джон прав. Тут нет пока никакой мистики. Мы просто устали и испугались своей собственной фантазии. Поднимемся на гору и отдохнем. Вечером все обсудим. А пока надо идти.— Она права, - поддержал меня Ян и повел нас дальше.Я понимала, что мне надо сохранять спокойствие, и я старалась ориентироваться на Яна и Джона, потому что они еще здраво мыслили в отличие от Шона, который по природе своей был ранимой и чувствительной натурой, а еще ужасным фантазером, ибо занимался написанием мистических рассказов.Мы шли вперед, пробираясь через колючие кусты. Сумрак сгущался, и казалось, что кроны деревьев становились уже соперниками для лучей солнца. Земля под ногами с каждым шагом все больше становилась похожей на сырую, как после дождя. Влажный воздух охлаждал кожу, потому уже под конец подъема мы все изрядно замерзли и решили остановиться, чтобы развести костер и согреться.Взглянув вверх, я не увидела ни капли голубого неба, потому и не могла определить, какое сейчас время суток. Оставалось надеяться, что мы не попали в временную петлю и не блуждаем здесь, пока во всем мире полпервого. Это было тоже что-то из ряда фантастики, от чего мне хотелось смеяться.Поставив и закрепив палатки, мы решили сделать себе чай, а затем пройтись по местности на этой высоте и осмотреться. Шон раньше времени закурил травку, чтобы расслабиться, и никто ему не противодействовал, потому что все понимали его состояние. Остальные же успокаивали себя мыслью о том, что просто разыгралась фантазия.Вокруг не было ни дуновения ветра, ни шелеста листьев. Стояла какая-то заколдованная тишина, что было слышно биение сердца. Мы молчали и переглядывались друг на друга, потому что понимали, что каждый из нас чувствует здесь что-то неладное. Но никто не могу сказать, что пора возвращаться назад, потому что никто не хотел оказаться трусом.— Если нас сожрут мутанты, - выдохнув, начал Шон. – Знайте, я был не против смерти в вашей компании.Мы все усмехнулись, но это был скорее нервный смех. Я вновь оглянулась по сторонам, но никого рядом не было. Меня не отпускало ощущение, что здесь все же кто-то обитает, и прямо сейчас кто-то невидимый присутствует слишком близко к нам.— Вообще, такие руны были обнаружены не только в карстовых пещерах. После возвращения из экспедиции я встретился с одним профессором, который совершал восхождение в Гималаях, так вот там он обнаружил такие же непонятные символы. И эти снимки сейчас хранятся в засекреченных архивах.— То есть, речь идет о древней цивилизации? – осведомился Джон.— Никто не может сказать точно, кто или что это было такое. В научных кругах мало кто верит в Шамбалу и прочие тайные уголки нашей планеты. Так что… Возможно, это всего лишь неизвестные нам наскальные рисунки или первые буквенные символы, принадлежащие древним жителям планеты.— Если мы придем в гости к этой цивилизации, что она с нами сделает?— Да ничего, - сказала я и выдохнула. – Ничего. Им нет резона нам показываться. Зачем? Так же им нет резона нас убивать. Максимум, они нас чем-то напугают и все.— Чем они могут нас напугать?— Своими звездолетами, - вставил Шон и тихо посмеялся.Я тоже посмеялась, а затем обернулась, услышав вновь пение кукушки, которое доносилось с севера. Я присмотрелась вдаль, но ничего не смогла заметить там. Достав свой фотоаппарат, я вновь сделала несколько снимков, но там ничего не было сверхординарного, только лишь пение кукушки.— Странно это. Птиц нет, а кукушки есть.— Кукушки на службе у инопланетян, - вновь вставил Шон и усмехнулся. – Это прям название для комикса.— Тебе смешно, а вот мне нет, - рыкнул Джон и прислушался.— Ребят, прислушайтесь, - сказала я и замерла.Кукушка куковала ровно четыре раза, а затем замолкала и вновь куковала четыре раза. Еще тогда я заметила, что кукушка очень странно кукует. Почему-то она постоянно прерывается после четвертого раза.— Четыре?— Нас четверо, - сказал Ян.— Так, ребят, вы как хотите, а я сваливаю. Мне это приключение надоело. Я хочу живым вернуться.— Да подожди, Шон. Это еще ничего не значит.— Да вы идиоты? Или помешанные? – сказал он громче, чтобы его все услышали. – Нас преследует какая-то кукушка, которая передает кому-то сигналы, что нас четверо. У нас нихрена не работает ничего из электроприборов, ни мобильник, ни часы, даже компас, который вообще не связан с электричеством, и тот отказал. Мы находимся в богом забытом месте, и вы… Вы не ощущаете, что за нами кто-то наблюдает?— Тебе просто кажется. А все, что связано с приборами, можно объяснить, - вмешался в его речь Ян и постарался его успокоить.— Да мы тут до утра не доживем. Какой-нибудь монстр придет к нам с фонарем и в лучшем случае зарежет!— А в худшем нам высосут мозг, - с долей иронии продолжил за ним Джон.— Да! Нам высосут мозг, будут делать эксперименты над нами.— Возьмут анальные пробы…— Именно!— Зачем им наши жопы? – наконец не выдержала и вмешалась я. – Спокойнее. К чему эти истерики. На нас никто не нападает, все мы в относительной безопасности. Самая главная опасность исходит сейчас из нас. Мы можем разбежаться от страха в разные стороны, а можем завтра вернуться к туристической стоянке и нам ничего не будет. С нами ничего не случится, пока мы не паникуем.— Она права, Шон. Успокойся. Я даю тебе слово, что с нами ничего не случится.После успокоительной беседы мы решили побыть все в молчании вновь. Никто не хотел говорить ни слова, потому что все знали, что разговоры могут спровоцировать еще одну истерику у Шона. Тот вновь закурил, и после второй сигареты кажется стал куда более расслабленным, чем был раньше.Насчет него можно было не волноваться, а вот в целом, место все больше начинало давить на нас. Из-за сгущающегося сумрака можно было понять, что солнце клонится к закату и скоро станет совсем темно.Я решила пройтись недалеко на север и все же посмотреть, что за местность скрывается за небольшим бугорком, который загораживал вид. Выйдя на бугорок, я посмотрела на сумрачную местность и поняла, что в низине начал сгущаться туман. Все это можно было бы объяснить сыростью в этой местности, потому то я не сильно испугалась и удивилась этому.Спустившись с бугорка, я осмотрелась и заметила, что клубы тумана делали какие-то неестественные пируэты, будто бы их кто-то потревожил. Это меня испугало, но я не бросилась с криками к ребятам, а лишь присмотрелась и увидела в тумане отдаленное сияние.Это сияние напоминало идущего с фонарем человека. Причем сияние не приближалось ко мне, оно как будто обходило нас и удалялось на север. За ним на расстоянии примерно трехсот метров шел еще один такой отсвет.Я начала все это фотографировать, пока не услышала позади себя шаги. Резко обернувшись, я увидела Яна, который непонимающе смотрел на меня.— Посмотри, - лишь тихо произнесла я и указала на свет в тумане.— Неужели, - тихо и удивленно произнес он.Мы смотрели на эти огни, присев, чтобы стать более менее незаметными для этих обитателей, но нас прервал крик Шона, раздавшийся за бугром. Мы сорвались с места и побежали на крик. Оказалось, что он испугался подступающего тумана, в котором и от палаток были видны огоньки.Ян приложил ладошку к его губам, чтобы заткнуть парня. Я обратила внимание на Джона, который, как зачарованный, смотрел на шествие огней. Я боялась, что он сорвется и побежит в любую из сторон, но он лишь сел и надел капюшон.Я выдохнула и принялась тушить костер, который мог выдать наше положение. Между нами вновь нависло молчание, каждый из нас прислушивался к отдаленному бою, но не там-тамов, а чего-то другого, будто бы этот бой рождался у нас в душе, в нашей голове и переливался на окружающее пространство.Я заметила, что в такт этому бою стало биться мое сердце, и это изрядно начало меня волновать. В глазах все стало покрываться какой-то рябью, даже сумрак потерял свое было величие и начал будто бы фосфоресцировать. Откуда-то подул прохладный ветер, наполненный различными приятными ароматами. Они словно одурманивали нас, и каждый ощутил слабость в теле.Я смутно стала улавливать картину происходящего, мозг просто отказывался связываться с реальностью. Казалось, что я проваливаюсь в бездну сна. Зевнув, я как могла, взбодрилась и притаилась за одним деревом, прислушиваясь к вибрации вокруг. Даже деревья вибрировали с какой-то непонятной, еле ощутимой частотой.Посмотрев вверх на кроны деревьев, я заметила мириады светлячков, которые группками кружились чуть ниже верхушек деревьев. Меня очаровали их замысловатые пируэты, мне невозможно было оторвать взгляда от них. От ароматов я все больше хотела спать, а заигравшая где-то далеко музыка с чарующим голосом исполнителя песни на непонятном языке воздействовала на самые тонкие фибры моей души.Вместо страха в душе я ощущала, как умелый игрец перебирает тонкие струны, создавая прекрасную, по-космически очаровательную мелодию, которая звала в эту темную бездну сна, и наконец, я не выдержала и шагнула в нее.Мое сознание перенеслось в какой-то неземной эфир, наполненный буйством красок и чарующих ароматов. Я не видела никого вокруг, но ощущала присутствие странных существ, которые явно не хотели мне зла. Они не были видны в сиянии, их не было видно простому человеческому взору, но они общались со мной, они пели на языке, который сознанием не понять, но по его ритму можно ощутить и узнать то, о чем поет певец.Он воспевал обширные рощи когда-то давно покинутой им родной планеты. Я узнала, что эту планету среди них называют Капиталия-Роса, и что во главе всего могущественного альянса восседает неповторимая и непобедимая Эвиан Рослин – императрица и Богиня.Последовав ритму этой песни, я очутилась среди цветущих садов, которых заливало теплое и яркое дневное солнце. Вокруг витали ароматы, не сравнимые с земными. Они очаровывали своим звучанием, и моя душа поддалась их ласковым объятиям. Все краски переливались в своей игре, ни одна из них не сгущалась, а перетекала так плавно, что между ними в этом эфирном хаосе создавалась какая-то закономерная смена, как у нас на Земле сменяется день и ночь.Я пролетала над просторными и бескрайними морями, видела там рыбаков на их причудливых лодках, видела парусники, чем-то напоминавшие наши, видела и людей, которые живут на той планете. Они были статны и грациозны, настоящие великаны, подобные богам Олимпа, о которых каждый из нас читал или слышал в детстве.Меня звали во многие уголки бескрайней империи, но один лишь голос мешал мне пуститься в дальнее путешествие…— Кэрол? Кэрол, очнись же, - звал меня Ян. – Хей, ты нас напугала. Мы обнаружили тебя утром вне палатки. Что ты делала?— Что?— Ты же вроде зашла вместе с нами в палатку из-за налетевшего урагана.— Урагана?— Да, ночью был сильный дождь и ураганный ветер.— А туман?— Туман?— А огни? Ты ведь видел огни?— Нет, я не видел огней. Ты вернулась сама не своя из-за этого бугорка. Я долго спрашивал тебя, что случилось, но ты будто бы не слышала меня. Затем мы забрались в палатки и провели всю ночь там. Ты чего?— Ничего. Точно. Я просто… сон приснился, вот все и спуталось.— А кто-то боялся, что его сожрут инопланетяне, - Джон указала на Шона и засмеялся.— Ой, сам то не боялся? – буркнул Шон и продолжил собирать свою палатку.К обеду мы уже были у туристического домика, а к вечеру разъехались по домам. Ян не был расстроен тем, что якобы не увидел ничего на этом Демоновом холме, но меня не отпускала одна вещь. Если это был не он? Не он ко мне подошел, тогда кто?

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